Путин расширил коалицию в борьбе с санкциям США и ЕС

Если ее не услышат, Европу ждет новая волна беженцев

03 июня 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин вовлек в коалицию против антироссийских санкций Запада страны Африки Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин расширил коалицию в борьбе с санкциями США и Евросоюза. К ней подключились африканские страны, которым голод из-за продовольственного кризиса грозит в первую очередь, объясняют эксперты URA.RU встречу Путина с председателем Африканского союза и президентом Сенегала Макки Саллом 3 июня. Если Запад не отменит часть санкций, от голодной смерти могут умереть 100 млн человек, а Европу накроет волна беженцев, говорят политологи. Встреча Путина с Саллом совпала с годовщиной создания Африканского союза, которая будет отмечаться через несколько дней. Президент РФ напомнил, что Россия «всегда была на стороне Африки, всегда поддерживала Африку в ее борьбе с колониализмом». «На новом этапе развития мы придаем очень большое значение нашим отношениям с африканскими странами», — заявил Путин. Президент Сенегала, лидер Африканского союза Макки Салл готов помогать России добиваться снятия санкций Фото: Официальный сайт Кремля По словам российского президента, товарооборот с африканскими странами в этом году уже вырос более чем на 34%. Развиваются гуманитарные связи, сохраняется большой интерес жителей РФ к африканской культуре. «Растет и роль Африки на международной арене в политическом плане. Мы считаем, что Африка и отдельные ее государства, с которыми у нас традиционно очень добрые отношения имеет огромные перспективы, и, исходя именно из этого, мы намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом, с отдельными ее государствами», — подчеркнул Путин. Лидер Сенегала отметил, что «Россия сыграла огромную роль в независимости Африканского континента», и это «Африканский континент никогда не сможет забыть». «И именно во имя этой дружбы я здесь», — заявил Салл. Россия может помочь Африке избежать голода, но для этого Запад должен снять санкции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Основной темой разговора стал экономический и нарастающий продовольственный кризис, который на небогатых странах Африки может отразиться в первую очередь. Преодолеть его африканцам может помочь Россия, убежден Салл. Он дал понять, что Африка — не враг для РФ. «Ряд стран голосовал в рамках ООН за резолюции [против России], позиция Африканского континента очень разнородна, но, несмотря на большое давление, многие страны все-таки не осудили позицию России», — подчеркнул Салл. По его словам, санкции против РФ усугубили кризисную ситуацию на продовольственном рынке. «У нас нет доступа к зерновым из России, особенно к пшенице. И, что самое главное, у нас нет доступа к удобрениям, и это влечет за собой последствия для продовольственной безопасности в Африке. Нужно вместе работать над разрешением именно этих двух проблем, чтобы продовольственные товары, в частности зерно и удобрения, были выведены из-под санкций», — заявил лидер Африканского союза. О продовольственной безопасности на этой неделе президент РФ Владимир Путин говорил и с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом (на фото) Фото: depositphotos.com Тему продовольственной безопасности президент Путин в течение недели обсуждал сразу с тремя лидерами европейских стран. 28 мая он по телефону общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, а 30 мая — с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но западные страны нельзя считать надежными партнерами для Африки, говорят эксперты. Россия для африканских стран — более понятный и стабильный партнер, считает руководитель Института нового общества Василий Колташов. Для них сотрудничество с РФ — это «сохранение внутренней стабильности», защита «от голодных бунтов». Взамен Россия получает новые рынки для своего экспорта, для инвестиций, пояснил экономист. Однако, чтобы РФ смогла наладить поставки продовольствия и удобрений хотя бы по сегодняшним (или даже по сниженным ценам), Запад должен снять наложенные санкции, отметил Колташов. «Проблема в том, что Запад у России украл деньги, в отношении нас вводятся противозаконные, противоречащие контрактам санкционные меры. В такой ситуации мы не можем нормально торговать. Это все равно что вы приходите на рынок, и вас там грабят. Президент Путин об этом и говорит. Идет кампания за то, чтобы Запад сказал: «Мы были неправы, мы отменяем санкции, возвращаем вам ваши деньги, имущество компаний и частных лиц, которые мы незаконно присвоили»», — отметил Колташов. Российские сухогрузы в любой момент готовы выйти в море с продовольствием и удобрениями, но есть риск, что они будут задержаны в каком-нибудь порту из-за санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия хотела бы, чтобы в отношении вопросов, связанных с экспортом продовольствия и минеральных удобрений были сделаны исключения, объясняет гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Этот экспорт важен для многих стран мира. Это касается обслуживания российских судов, открытия европейских портов для них, страхования этих судов. То есть Россия говорит о создании условий, чтобы не было препятствий для обслуживания нашего экспорта», — пояснил Кортунов. Заставить США и ЕС сделать это африканцы, конечно, не могут, но их позиция важна, считает глава РСМД. «Это большая группа стран, которые солидарны с Россией по многим вопросам. Их голос значим. Прорыв вряд ли произойдет после переговоров, но такое давление со стороны глобального Юга может привести к изменению позиции Запада», — считает политолог. В противном случае ситуация грозит не просто массовым голодом жителей Африки, но и наплывом беженцев в саму континентальную Европу, убежден зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «О нарастающем голоде в Африке Россия говорила еще в 2019—2020 годах. Потенциально из-за голода беженцами могут стать миллионы жителей стран Африки, которые попытаются любой ценой прорваться на территорию континентальной Европы. Это будет невиданным зрелищем. Голод — не просто недоедание — может затронуть около 100 миллионов человек на африканском континенте. Они либо умрут, либо их накормят. Статья по теме Сенатор Климов: «Донбасс и Украина могут интегрироваться в РФ» Если ЕС не отменит свои незаконные рестрикции, умершие будут на его совести. Не в их интересах затягивать решение вопроса», — убежден Климов. На Россию как поставщика продовольствия в Африке смотрят с надеждой, говорит сенатор, но и Россия ждет от Африканского союза поддержки. И то, что разговор вышел на высший уровень — «очень важный сигнал Западу», отмечает сенатор. «США и ЕС создали проблему голода, а теперь еще и сделали кричащей. И сейчас именно Москва реально способна помочь решить ее, но нам мешают Вашингтон и Брюссель. Нам важно, чтобы не мы одни вели переговоры с Западом о снятии незаконных барьеров. Это должны делать и наши африканские партнеры. Мы вместе можем понуждать западных политиканов к нормальной торговле, прекращению санкционного блуда», — резюмировал Андрей Климов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин расширил коалицию в борьбе с санкциями США и Евросоюза. К ней подключились африканские страны, которым голод из-за продовольственного кризиса грозит в первую очередь, объясняют эксперты URA.RU встречу Путина с председателем Африканского союза и президентом Сенегала Макки Саллом 3 июня. Если Запад не отменит часть санкций, от голодной смерти могут умереть 100 млн человек, а Европу накроет волна беженцев, говорят политологи. Встреча Путина с Саллом совпала с годовщиной создания Африканского союза, которая будет отмечаться через несколько дней. Президент РФ напомнил, что Россия «всегда была на стороне Африки, всегда поддерживала Африку в ее борьбе с колониализмом». «На новом этапе развития мы придаем очень большое значение нашим отношениям с африканскими странами», — заявил Путин. По словам российского президента, товарооборот с африканскими странами в этом году уже вырос более чем на 34%. Развиваются гуманитарные связи, сохраняется большой интерес жителей РФ к африканской культуре. «Растет и роль Африки на международной арене в политическом плане. Мы считаем, что Африка и отдельные ее государства, с которыми у нас традиционно очень добрые отношения имеет огромные перспективы, и, исходя именно из этого, мы намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом, с отдельными ее государствами», — подчеркнул Путин. Лидер Сенегала отметил, что «Россия сыграла огромную роль в независимости Африканского континента», и это «Африканский континент никогда не сможет забыть». «И именно во имя этой дружбы я здесь», — заявил Салл. Основной темой разговора стал экономический и нарастающий продовольственный кризис, который на небогатых странах Африки может отразиться в первую очередь. Преодолеть его африканцам может помочь Россия, убежден Салл. Он дал понять, что Африка — не враг для РФ. «Ряд стран голосовал в рамках ООН за резолюции [против России], позиция Африканского континента очень разнородна, но, несмотря на большое давление, многие страны все-таки не осудили позицию России», — подчеркнул Салл. По его словам, санкции против РФ усугубили кризисную ситуацию на продовольственном рынке. «У нас нет доступа к зерновым из России, особенно к пшенице. И, что самое главное, у нас нет доступа к удобрениям, и это влечет за собой последствия для продовольственной безопасности в Африке. Нужно вместе работать над разрешением именно этих двух проблем, чтобы продовольственные товары, в частности зерно и удобрения, были выведены из-под санкций», — заявил лидер Африканского союза. Тему продовольственной безопасности президент Путин в течение недели обсуждал сразу с тремя лидерами европейских стран. 28 мая он по телефону общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, а 30 мая — с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но западные страны нельзя считать надежными партнерами для Африки, говорят эксперты. Россия для африканских стран — более понятный и стабильный партнер, считает руководитель Института нового общества Василий Колташов. Для них сотрудничество с РФ — это «сохранение внутренней стабильности», защита «от голодных бунтов». Взамен Россия получает новые рынки для своего экспорта, для инвестиций, пояснил экономист. Однако, чтобы РФ смогла наладить поставки продовольствия и удобрений хотя бы по сегодняшним (или даже по сниженным ценам), Запад должен снять наложенные санкции, отметил Колташов. «Проблема в том, что Запад у России украл деньги, в отношении нас вводятся противозаконные, противоречащие контрактам санкционные меры. В такой ситуации мы не можем нормально торговать. Это все равно что вы приходите на рынок, и вас там грабят. Президент Путин об этом и говорит. Идет кампания за то, чтобы Запад сказал: «Мы были неправы, мы отменяем санкции, возвращаем вам ваши деньги, имущество компаний и частных лиц, которые мы незаконно присвоили»», — отметил Колташов. Россия хотела бы, чтобы в отношении вопросов, связанных с экспортом продовольствия и минеральных удобрений были сделаны исключения, объясняет гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Этот экспорт важен для многих стран мира. Это касается обслуживания российских судов, открытия европейских портов для них, страхования этих судов. То есть Россия говорит о создании условий, чтобы не было препятствий для обслуживания нашего экспорта», — пояснил Кортунов. Заставить США и ЕС сделать это африканцы, конечно, не могут, но их позиция важна, считает глава РСМД. «Это большая группа стран, которые солидарны с Россией по многим вопросам. Их голос значим. Прорыв вряд ли произойдет после переговоров, но такое давление со стороны глобального Юга может привести к изменению позиции Запада», — считает политолог. В противном случае ситуация грозит не просто массовым голодом жителей Африки, но и наплывом беженцев в саму континентальную Европу, убежден зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «О нарастающем голоде в Африке Россия говорила еще в 2019—2020 годах. Потенциально из-за голода беженцами могут стать миллионы жителей стран Африки, которые попытаются любой ценой прорваться на территорию континентальной Европы. Это будет невиданным зрелищем. Голод — не просто недоедание — может затронуть около 100 миллионов человек на африканском континенте. Они либо умрут, либо их накормят. Если ЕС не отменит свои незаконные рестрикции, умершие будут на его совести. Не в их интересах затягивать решение вопроса», — убежден Климов. На Россию как поставщика продовольствия в Африке смотрят с надеждой, говорит сенатор, но и Россия ждет от Африканского союза поддержки. И то, что разговор вышел на высший уровень — «очень важный сигнал Западу», отмечает сенатор. «США и ЕС создали проблему голода, а теперь еще и сделали кричащей. И сейчас именно Москва реально способна помочь решить ее, но нам мешают Вашингтон и Брюссель. Нам важно, чтобы не мы одни вели переговоры с Западом о снятии незаконных барьеров. Это должны делать и наши африканские партнеры. Мы вместе можем понуждать западных политиканов к нормальной торговле, прекращению санкционного блуда», — резюмировал Андрей Климов.