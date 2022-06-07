Безруков: без Екатеринбурга я бы не стал актером. Интервью URA.RU

Артист раскрыл, почему ищет молодых талантов на Урале и все еще боится выходить на сцену

07 июня 2022 в 23:44 Размер текста - 17 +

Безруков совмещает прослушивания со своими гастролями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Актер Сергей Безруков частый гость в Екатеринбурге. В очередной раз он прилетел в столицу Урала не только с гастролями, но и для того, чтобы провести прослушивание в свою мастерскую во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). URA.RU поговорило с актером о том, почему не стоит дожидаться, когда талантливые ребята сами приедут в Москву, по какой причине он до сих пор боится выходить на сцену и почему без Екатеринбурга не состоялась бы его актерская карьера. Безруков уверен, что Екатеринбург может соревноваться с Москвой и Питером в плане культуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Екатеринбург находится на третьем месте в России по количеству театров. Могла бы столица Урала стать официально третьей театральной столицей нашей страны? — Здесь может быть не только официальный центр, но и театральный в том числе, потому что в Екатеринбурге яркая театральная жизнь всегда была, есть и будет. Здесь очень много интересных театров, театров-новаторов, театров-идей, очень энергичной молодежи. Здесь всегда было интересно. — То есть, на ваш взгляд, екатеринбургские театры могут стать достойными конкурентами именитым московским и питерским театрам? — По количеству «Золотых масок», наград и премий, Екатеринбург может посоперничать с любым театральным городом России будь то сама Москва, Питер, или Новосибирск. Я даже убежден, что Екатеринбург уже является своего рода театральной Меккой. Мы завтра будем играть «Дядю Ваню» в моей постановке (в Дворце молодежи — прим. ред). И этот спектакль достоин именно екатеринбургской театральной публики, потому что здесь зрители искушенные, выступать перед ними всегда очень-очень ответственно. По словам Безрукова, систему, когда актер будет жить и работать не в Москве, можно применить на деле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — А можно ли представить, что Екатеринбург станет городом, куда бы стремились приехать именитые актеры, чтобы продолжать свою карьеру? Как в футболе, когда известный игрок приезжает играть за футбольный клуб «Урал» и продолжает в его рамках профессиональный рост. — Система антреприза была еще и советские времена, когда приглашали актера из столицы, и он играл на сцене местного театра. Эта практика была повсеместной. Если говорить о том, насколько возможно было бы пригласить актера, чтобы он здесь поселился и здесь вырастал… Я думаю, что это вполне возможно. Но для того, чтобы сюда поехали артисты, должны быть созданы подходящие условия. — Одна из целей вашего визита в столицу Урала — это прослушивание, после которого вы отберете молодых ребят во ВГИК. Для чего необходимы такие поездки в регионы? Почему нельзя дождаться, когда ребята сами приедут в Москву? — Некоторым сложно выехать. Я специально сейчас заказал анкеты из Владивостока и договорился со своими друзьями, чтобы они бесплатно обеспечили перелет в Москву, если я наберу кого-то на конкурс. Вы же себе представляете, сколько стоит прилететь из Владивостока туда-обратно? По этой же причине приходится вместе с гастролями быстро-быстро организовывать прослушивания, чтобы дать возможность [пройти] ребятам, которые не в состоянии прилететь в Москву. К тому же им сейчас школу заканчивать, им некогда просто. Это я просто облегчаю задачу. Надеюсь, что Урал все-таки богат самородками. Не всем, кто пройдет отбор, повезет учиться во ВГИКе бесплатно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Но ведь не все ребята, прошедшие все этапы отбора, будут учиться бесплатно. Насколько мне известно, обучение в театральном может достигать полумиллиона в год. — Я сейчас столкнулся с тем, что у меня 12 бюджетных мест, все остальное платное. Когда я учился в школе-студии МХАТ, нас было 24 человека, и все учились бесплатно. Год обучения во ВГИКе стоит 500 тысяч рублей. Вы понимаете, что не каждый способен на это пойти, а мне жалко, потому что я вижу очень много талантливых ребят и девчонок, которые просто не в состоянии такие деньги выложить, если закончились бюджетные места. Я готов взять талантливых, но система отбора такая жестокая. И почему кто-то должен учиться бесплатно, а кто-то должен такие деньги сумасшедшие платить? Более того, приезжать, прилетать. — А как можно решить эту проблему? — Проблему можно решить, если будут хорошие педагоги на местах и бесплатное образование. И тогда, конечно же, талантливый студент понимает: «Зачем мне ехать в Москву и платить эти огромные деньги, когда я могу поехать учиться в екатеринбургский театральный?» Это те самые условия, которые можно создать для студентов. Но и в Москву тянутся, потому что там федеральные театры, там кипит жизнь, там «Мосфильм». Опять же у вас есть Свердловская киностудия. — Ранее вы говорили, что на таких отборах ищете фактуру и помимо силы, таланта и харизмы в актерах «должно быть еще что-то сверх». Вы заявляли, что при выборе полагаетесь на свою интуицию. Что вы должны почувствовать, чтобы понять, что в этом человеке есть это «сверх»? Что обычно говорит ваша интуиция в такие моменты? — Тут сложно рассказать, что тебе подсказывает. Интуиция — да, но ее рассказать невозможно, ее только чувствуешь. А что это такое, ты все равно объяснить словами не можешь. Вот когда сердце екнуло раз, и ты видишь: этот парень или девчонка — есть в них что-то такое от Господа Бога, что привлекает внимание. Когда я слушаю ребят, я прошу их не удивлять меня своим мастерством, чтением, художественным слухом. Я прошу их, чтобы они читали то, что хочется. Вот этот набор «басни, прозы, стихи» не работает. Здесь можно даже банально рассказать какую-то свою собственную историю, и я пойму, есть что-то в человек искреннее, незаученное, свое. Для Безрукова важно, чтобы будущие студенты были искренними, а не только заучивали тексты наизусть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — А играет ли роль красота будущего актера? — Безусловно, красота — уже талант. Если красивые, то уже к ним внимательно относишься. И если к этому прибавить еще ту самую искренность… Что заставляет ваше сердце биться чаще? Что заставляет вас реагировать и вызывает слезы, когда вы сопереживаете тому, о чем вы говорите? Насколько у вас подвижная психика? Насколько вы искренне можете рассказать эту историю? Если это есть, то вполне возможно, что вы станете очень хорошим актером или актрисой. — Люди, которые пришли к вам на прослушивание, наверняка волнуются перед тем, как выступить перед вами. А ощущаете ли вы до сих пор подобное волнение, когда выходите на сцену? — Ни то, что иногда, я всегда испытываю волнение. Особенно первые съемочные дни. Недаром существует такой негласный закон: если вы снимаете фильм, желательно в конце съемочного периода переснять то, что вы снимали в первые съемочные дни. В начале ты только входишь в своего персонажа, только набираешь обороты. Ты еще пока делаешь аккуратные шаги, тогда как в середине и под финал этот образ уже зримый и ощутимый. — То есть волнение — обязательный атрибут актера? — Волнение нужно испытывать. В спокойном состоянии ты не сможешь прожить жизнь своего героя по-настоящему. В сценах так или иначе присутствует момент абсолютного неспокойствия героя. Любая драматургия строится на конфликтах, а все эти конфликты — это неспокойное состояние. Любовь, ненависть, любой взрыв эмоций — это неспокойное состояние. Если вы внутренне спокойны, то вы никогда не сможете прожить это беспокойство в кадре, а если есть это волнение, то циркуляция крови по вашим венам и сосудам — она стремительная, сердце бьется чаще. И это как раз то самое нужное состояние для того, чтобы попасть в те самые эмоции, которые необходимы. Безруков до сих пор волнуется, когда выходит на сцену или на съемочную площадку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — А откуда появляется мандраж перед выходом на театральную сцену? — Каждый выход на сцену — это встреча, первое свидание. Зритель — это ваш партнер, вы первый раз с ним видитесь. Бывают зрители, которые ходят по несколько раз на спектакли, и вы уже замечаете знакомые лица в зрительном зале и уже как практически родным людям киваете, потому что вы не раз встречались глазами. Но в большинстве случаев это новый зритель, новые лица, встречи с новыми людьми… Ну как здесь не волноваться? Конечно же, задача обаять, сделать все возможное, чтобы эти люди ушли довольными. Чтобы прожить роль так на сцене, чтобы они тоже испытали те самые эмоции, которые ты им передаешь. И вот это волнение, чувство ответственности — оно должно быть безусловно. — Что необходимо для того, чтобы именитые режиссеры приезжали снимать в Свердловскую область? Важно ли наличие только системы рибейтов, при которой съемочная группа тратит определенное количество денег на съемки в регионе, подтверждает это документами, а после им возвращаются затраты в размере до 50% вложенной в производство фильма суммы? — Рибейты — это самая распространенная система. Привлечь можно локацией — их у вас хватает вокруг. Урал славится красивыми местами и для съемок здесь раздолье. Также [именитых режиссеров можно привлечь] при наличии замечательной команды, которая организует весь съемочный процесс на месте. Так будет выгоднее, чем везти всю команду из Москвы. Тогда почему бы не снимать? — Свердловская киностудия планировала запустить проект киношколы театральных актеров, но фонд региональных инициатив не поддержал этот проект. Как вы считаете, необходимы ли вообще такого рода школы? Поддержали бы вы сами такой проект? — Это сложный вопрос, потому как любой вуз выпускает актеров театра и кино. Если ты театральный артист, но у тебя диплом артиста театра и кино, то априори ты уже будешь уметь работать в кино. Зачем тебе киношкола? Есть определенная специфика работы в театре, и она несколько отличается от кино. Но чем чаще театральный артист работает в кино, тем быстрее он привыкает к тому, как он должен работать в кадре. А создавать отдельную киношколу для театральных артистов… Я думаю, что достаточно отдельных мастер-классов. Актерам можно помочь советами, а с советами могут выступать артисты, которые много снимаются. Их можно приглашать на киностудию и устраивать мастер-классы. Вы просто повесьте афишу «Мастер-класс такого-то артиста», и у вас тут снесут стены. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Вы упомянули о том, что работа театрала и киноактера отличается. В чем именно? — Дикция, речь, голос — это такие необходимые данные, которые позволят вам работать в театре. Вас будет слышно, видно, заметно и понятно. Вас будут понимать в зрительном зале. В театре точно также как в кино, только чуть погромче. — Вы частый гость в Екатеринбурге. Что связывает вас с ним помимо гастролей? — Я честно могу сказать, что с Екатеринбургом меня связывает моя актерская судьба, потому как самые первые театральные гастроли в моей жизни были в Свердловске в 1993 году. «Табакерка» (театр имени Табакова — прим. ред.) привозила сюда свои премьеры. Я еще студент третьего курса школы-студии МХАТ, сюда приезжаю на первые свои гастроли в жизни и впервые получаю письмо от поклонницы. И она призналась [в письме]: «Вы такой… Ваши глаза я не могу забыть. Я, правда, уже замужем, мне уже 25 лет». Я до сих пор помню это письмо. Там много что было написано. И помимо того, что здесь были мои первые гастроли, здесь была судьбоносная встреча. Актер признался, что любовь к театру в их семье появилась благодаря Екатеринбургу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Какая именно? Поделитесь секретом? — Мой отец в 16 лет закончил школу в Горьком (ныне Нижний Новгород) и приехал в Екатеринбург поступать на юрфак. Провалился. Хорошо, что провалился, не было бы тогда артиста Сергея Безрукова. А он очень гордый, возвращаться назад не стал, поэтому ночевал на Свердловском вокзале. И это реальный факт: он увидел, как Свердловская драма разгружает декорации. Он стоял зачарованный на платформе, видел, как деревья появляются из вагонов. И подошел заместитель монтировочного цеха: «Чего стоишь-то, помоги!» И помог, его потом довезли до театра. Позже он устроился работать монтировщиком в Свердловскую драму. Выучил все роли, а однажды один артист заболел, он его подменил. И когда это увидели, ему посоветовали заниматься актерским мастерством. И он стал заниматься при театральной студии в Свердловской драме. — В таком случае как ваша семья оказалась в Москве? — У вас был такой артист — Буйный его фамилия (речь идет о Михаиле Буйном — прим.ред.), он отцу моему порекомендовал: «Если хочешь стать артистом, поезжай в школу-студию МХАТ в Москву». И отец тут же собрался и — в Москву, а там уже завершался конкурс. И он прямо на конкурс пришел и заявил, что хочет учиться. Его попросили почитать что-нибудь, и он выдал — монолог Гамлета, Чацкого, Незнамова. Там сбежался весь МХАТ, потому что отца попросили показать голос, и он как показал! Потом он попросил зачислить его сразу на второй курс, потому что ему уже было 19 лет. Ему сказали: «Да все в порядке. Можно и с первого начать, ничего страшного». Вот чтобы было, если бы мой отец поступил на юрфак? Сложно представить. А в Екатеринбурге отец увидел впервые, что такое театр. И вот благодаря свердловской драме отец стал актером, потом моим педагогом, режиссером, а я в результате тоже стал артистом. Вот видите, как все закольцевалось. — А есть ли что-то еще, за что вы особенно любите Екатеринбург? — Екатеринбург — он очень креативный, такой азартный, молодой, прогрессивный город. И молодежь здесь такая очень активная. Я вот читал, что в 2022 году у вас будет более 30 фестивалей. Более 30 фестивалей! Самых различных! То есть креатив у вас просто мощнейший. Ранее URA.RU сообщало, что актер Сергей Безруков принял участие в открытии музея разведчика Николая Кузнецова, расположившийся в парке «Россия — Моя история». Он стал одним из VIP-персон, приглашенных на открытие культурной площадки.

Актер Сергей Безруков частый гость в Екатеринбурге. В очередной раз он прилетел в столицу Урала не только с гастролями, но и для того, чтобы провести прослушивание в свою мастерскую во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). URA.RU поговорило с актером о том, почему не стоит дожидаться, когда талантливые ребята сами приедут в Москву, по какой причине он до сих пор боится выходить на сцену и почему без Екатеринбурга не состоялась бы его актерская карьера. — Екатеринбург находится на третьем месте в России по количеству театров. Могла бы столица Урала стать официально третьей театральной столицей нашей страны? — Здесь может быть не только официальный центр, но и театральный в том числе, потому что в Екатеринбурге яркая театральная жизнь всегда была, есть и будет. Здесь очень много интересных театров, театров-новаторов, театров-идей, очень энергичной молодежи. Здесь всегда было интересно. — То есть, на ваш взгляд, екатеринбургские театры могут стать достойными конкурентами именитым московским и питерским театрам? — По количеству «Золотых масок», наград и премий, Екатеринбург может посоперничать с любым театральным городом России будь то сама Москва, Питер, или Новосибирск. Я даже убежден, что Екатеринбург уже является своего рода театральной Меккой. Мы завтра будем играть «Дядю Ваню» в моей постановке (в Дворце молодежи — прим. ред). И этот спектакль достоин именно екатеринбургской театральной публики, потому что здесь зрители искушенные, выступать перед ними всегда очень-очень ответственно. — А можно ли представить, что Екатеринбург станет городом, куда бы стремились приехать именитые актеры, чтобы продолжать свою карьеру? Как в футболе, когда известный игрок приезжает играть за футбольный клуб «Урал» и продолжает в его рамках профессиональный рост. — Система антреприза была еще и советские времена, когда приглашали актера из столицы, и он играл на сцене местного театра. Эта практика была повсеместной. Если говорить о том, насколько возможно было бы пригласить актера, чтобы он здесь поселился и здесь вырастал… Я думаю, что это вполне возможно. Но для того, чтобы сюда поехали артисты, должны быть созданы подходящие условия. — Одна из целей вашего визита в столицу Урала — это прослушивание, после которого вы отберете молодых ребят во ВГИК. Для чего необходимы такие поездки в регионы? Почему нельзя дождаться, когда ребята сами приедут в Москву? — Некоторым сложно выехать. Я специально сейчас заказал анкеты из Владивостока и договорился со своими друзьями, чтобы они бесплатно обеспечили перелет в Москву, если я наберу кого-то на конкурс. Вы же себе представляете, сколько стоит прилететь из Владивостока туда-обратно? По этой же причине приходится вместе с гастролями быстро-быстро организовывать прослушивания, чтобы дать возможность [пройти] ребятам, которые не в состоянии прилететь в Москву. К тому же им сейчас школу заканчивать, им некогда просто. Это я просто облегчаю задачу. Надеюсь, что Урал все-таки богат самородками. — Но ведь не все ребята, прошедшие все этапы отбора, будут учиться бесплатно. Насколько мне известно, обучение в театральном может достигать полумиллиона в год. — Я сейчас столкнулся с тем, что у меня 12 бюджетных мест, все остальное платное. Когда я учился в школе-студии МХАТ, нас было 24 человека, и все учились бесплатно. Год обучения во ВГИКе стоит 500 тысяч рублей. Вы понимаете, что не каждый способен на это пойти, а мне жалко, потому что я вижу очень много талантливых ребят и девчонок, которые просто не в состоянии такие деньги выложить, если закончились бюджетные места. Я готов взять талантливых, но система отбора такая жестокая. И почему кто-то должен учиться бесплатно, а кто-то должен такие деньги сумасшедшие платить? Более того, приезжать, прилетать. — А как можно решить эту проблему? — Проблему можно решить, если будут хорошие педагоги на местах и бесплатное образование. И тогда, конечно же, талантливый студент понимает: «Зачем мне ехать в Москву и платить эти огромные деньги, когда я могу поехать учиться в екатеринбургский театральный?» Это те самые условия, которые можно создать для студентов. Но и в Москву тянутся, потому что там федеральные театры, там кипит жизнь, там «Мосфильм». Опять же у вас есть Свердловская киностудия. — Ранее вы говорили, что на таких отборах ищете фактуру и помимо силы, таланта и харизмы в актерах «должно быть еще что-то сверх». Вы заявляли, что при выборе полагаетесь на свою интуицию. Что вы должны почувствовать, чтобы понять, что в этом человеке есть это «сверх»? Что обычно говорит ваша интуиция в такие моменты? — Тут сложно рассказать, что тебе подсказывает. Интуиция — да, но ее рассказать невозможно, ее только чувствуешь. А что это такое, ты все равно объяснить словами не можешь. Вот когда сердце екнуло раз, и ты видишь: этот парень или девчонка — есть в них что-то такое от Господа Бога, что привлекает внимание. Когда я слушаю ребят, я прошу их не удивлять меня своим мастерством, чтением, художественным слухом. Я прошу их, чтобы они читали то, что хочется. Вот этот набор «басни, прозы, стихи» не работает. Здесь можно даже банально рассказать какую-то свою собственную историю, и я пойму, есть что-то в человек искреннее, незаученное, свое. — А играет ли роль красота будущего актера? — Безусловно, красота — уже талант. Если красивые, то уже к ним внимательно относишься. И если к этому прибавить еще ту самую искренность… Что заставляет ваше сердце биться чаще? Что заставляет вас реагировать и вызывает слезы, когда вы сопереживаете тому, о чем вы говорите? Насколько у вас подвижная психика? Насколько вы искренне можете рассказать эту историю? Если это есть, то вполне возможно, что вы станете очень хорошим актером или актрисой. — Люди, которые пришли к вам на прослушивание, наверняка волнуются перед тем, как выступить перед вами. А ощущаете ли вы до сих пор подобное волнение, когда выходите на сцену? — Ни то, что иногда, я всегда испытываю волнение. Особенно первые съемочные дни. Недаром существует такой негласный закон: если вы снимаете фильм, желательно в конце съемочного периода переснять то, что вы снимали в первые съемочные дни. В начале ты только входишь в своего персонажа, только набираешь обороты. Ты еще пока делаешь аккуратные шаги, тогда как в середине и под финал этот образ уже зримый и ощутимый. — То есть волнение — обязательный атрибут актера? — Волнение нужно испытывать. В спокойном состоянии ты не сможешь прожить жизнь своего героя по-настоящему. В сценах так или иначе присутствует момент абсолютного неспокойствия героя. Любая драматургия строится на конфликтах, а все эти конфликты — это неспокойное состояние. Любовь, ненависть, любой взрыв эмоций — это неспокойное состояние. Если вы внутренне спокойны, то вы никогда не сможете прожить это беспокойство в кадре, а если есть это волнение, то циркуляция крови по вашим венам и сосудам — она стремительная, сердце бьется чаще. И это как раз то самое нужное состояние для того, чтобы попасть в те самые эмоции, которые необходимы. — А откуда появляется мандраж перед выходом на театральную сцену? — Каждый выход на сцену — это встреча, первое свидание. Зритель — это ваш партнер, вы первый раз с ним видитесь. Бывают зрители, которые ходят по несколько раз на спектакли, и вы уже замечаете знакомые лица в зрительном зале и уже как практически родным людям киваете, потому что вы не раз встречались глазами. Но в большинстве случаев это новый зритель, новые лица, встречи с новыми людьми… Ну как здесь не волноваться? Конечно же, задача обаять, сделать все возможное, чтобы эти люди ушли довольными. Чтобы прожить роль так на сцене, чтобы они тоже испытали те самые эмоции, которые ты им передаешь. И вот это волнение, чувство ответственности — оно должно быть безусловно. — Что необходимо для того, чтобы именитые режиссеры приезжали снимать в Свердловскую область? Важно ли наличие только системы рибейтов, при которой съемочная группа тратит определенное количество денег на съемки в регионе, подтверждает это документами, а после им возвращаются затраты в размере до 50% вложенной в производство фильма суммы? — Рибейты — это самая распространенная система. Привлечь можно локацией — их у вас хватает вокруг. Урал славится красивыми местами и для съемок здесь раздолье. Также [именитых режиссеров можно привлечь] при наличии замечательной команды, которая организует весь съемочный процесс на месте. Так будет выгоднее, чем везти всю команду из Москвы. Тогда почему бы не снимать? — Свердловская киностудия планировала запустить проект киношколы театральных актеров, но фонд региональных инициатив не поддержал этот проект. Как вы считаете, необходимы ли вообще такого рода школы? Поддержали бы вы сами такой проект? — Это сложный вопрос, потому как любой вуз выпускает актеров театра и кино. Если ты театральный артист, но у тебя диплом артиста театра и кино, то априори ты уже будешь уметь работать в кино. Зачем тебе киношкола? Есть определенная специфика работы в театре, и она несколько отличается от кино. Но чем чаще театральный артист работает в кино, тем быстрее он привыкает к тому, как он должен работать в кадре. А создавать отдельную киношколу для театральных артистов… Я думаю, что достаточно отдельных мастер-классов. Актерам можно помочь советами, а с советами могут выступать артисты, которые много снимаются. Их можно приглашать на киностудию и устраивать мастер-классы. Вы просто повесьте афишу «Мастер-класс такого-то артиста», и у вас тут снесут стены. — Вы упомянули о том, что работа театрала и киноактера отличается. В чем именно? — Дикция, речь, голос — это такие необходимые данные, которые позволят вам работать в театре. Вас будет слышно, видно, заметно и понятно. Вас будут понимать в зрительном зале. В театре точно также как в кино, только чуть погромче. — Вы частый гость в Екатеринбурге. Что связывает вас с ним помимо гастролей? — Я честно могу сказать, что с Екатеринбургом меня связывает моя актерская судьба, потому как самые первые театральные гастроли в моей жизни были в Свердловске в 1993 году. «Табакерка» (театр имени Табакова — прим. ред.) привозила сюда свои премьеры. Я еще студент третьего курса школы-студии МХАТ, сюда приезжаю на первые свои гастроли в жизни и впервые получаю письмо от поклонницы. И она призналась [в письме]: «Вы такой… Ваши глаза я не могу забыть. Я, правда, уже замужем, мне уже 25 лет». Я до сих пор помню это письмо. Там много что было написано. И помимо того, что здесь были мои первые гастроли, здесь была судьбоносная встреча. — Какая именно? Поделитесь секретом? — Мой отец в 16 лет закончил школу в Горьком (ныне Нижний Новгород) и приехал в Екатеринбург поступать на юрфак. Провалился. Хорошо, что провалился, не было бы тогда артиста Сергея Безрукова. А он очень гордый, возвращаться назад не стал, поэтому ночевал на Свердловском вокзале. И это реальный факт: он увидел, как Свердловская драма разгружает декорации. Он стоял зачарованный на платформе, видел, как деревья появляются из вагонов. И подошел заместитель монтировочного цеха: «Чего стоишь-то, помоги!» И помог, его потом довезли до театра. Позже он устроился работать монтировщиком в Свердловскую драму. Выучил все роли, а однажды один артист заболел, он его подменил. И когда это увидели, ему посоветовали заниматься актерским мастерством. И он стал заниматься при театральной студии в Свердловской драме. — В таком случае как ваша семья оказалась в Москве? — У вас был такой артист — Буйный его фамилия (речь идет о Михаиле Буйном — прим.ред.), он отцу моему порекомендовал: «Если хочешь стать артистом, поезжай в школу-студию МХАТ в Москву». И отец тут же собрался и — в Москву, а там уже завершался конкурс. И он прямо на конкурс пришел и заявил, что хочет учиться. Его попросили почитать что-нибудь, и он выдал — монолог Гамлета, Чацкого, Незнамова. Там сбежался весь МХАТ, потому что отца попросили показать голос, и он как показал! Потом он попросил зачислить его сразу на второй курс, потому что ему уже было 19 лет. Ему сказали: «Да все в порядке. Можно и с первого начать, ничего страшного». Вот чтобы было, если бы мой отец поступил на юрфак? Сложно представить. А в Екатеринбурге отец увидел впервые, что такое театр. И вот благодаря свердловской драме отец стал актером, потом моим педагогом, режиссером, а я в результате тоже стал артистом. Вот видите, как все закольцевалось. — А есть ли что-то еще, за что вы особенно любите Екатеринбург? — Екатеринбург — он очень креативный, такой азартный, молодой, прогрессивный город. И молодежь здесь такая очень активная. Я вот читал, что в 2022 году у вас будет более 30 фестивалей. Более 30 фестивалей! Самых различных! То есть креатив у вас просто мощнейший. Ранее URA.RU сообщало, что актер Сергей Безруков принял участие в открытии музея разведчика Николая Кузнецова, расположившийся в парке «Россия — Моя история». Он стал одним из VIP-персон, приглашенных на открытие культурной площадки.