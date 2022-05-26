Зачем Центробанк снизил ключевую ставку

Политику власти поменяли новые данные по инфляции

26 мая 2022 в 22:03 Размер текста - 17 +

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина принялась ускоренно снижать ключевую ставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Банк России на внеочередном заседании 26 мая снизил ключевую ставку сразу на 3%, чтобы удешевить кредиты, ставшие недоступными для бизнеса, и ослабить курс национальной валюты, поскольку дешевый доллар сократил доходы бюджета от продажи нефти и газа в рублевом эквиваленте, объяснили URA.RU эксперты. По их словам, это стало возможным благодаря замедлению инфляции. Экономисты прогнозируют, что снижение ставки продолжится, но плавно, чтобы контролировать курс валют и не разгонять цены. Главное, чем пресс-служба ЦБ обосновала решение о снижении ключевой ставки до 11%, — это новые данные о замедлении инфляции и укрепление рубля. «Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России», — отметил регулятор. По прогнозу ЦБ годовая инфляция в России снизится до 5—7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Банк России на внеочередном заседании снизил ключевую ставку сразу на 3% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ключевая ставка будет снижаться и дальше, но как быстро — в Центробанке не раскрывают. «Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий», — сообщила пресс-служба регулятора. Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 10 июня. Высокая ключевая ставка 20%, которую ЦБ ввел 28 февраля в ответ на финансовые санкции против России, ожидаемо ударила по темпам экономического роста в стране, особенно наглядно это показала ситуация в строительной отрасли. По данным Центробанка, в апреле наблюдалось троекратное падение выдачи ипотеки (до 162 млрд рублей с 521 млрд рублей в марте). При этом сжатие ипотеки по рыночным ставкам произошло более чем в семь раз, а льготной ипотеки примерно в два раза — до 113 млрд рублей с 210 млрд рублей в марте. Это привело к резкому падению продаж новостроек. Кредиты будут выдавать под меньший процент Фото: Денис Моргунов © URA.RU Как пояснил источник URA.RU в руководстве одной из крупнейших российских девелоперских компаний, для сохранения темпов строительства жилья, сопоставимых с прошлогодним, нужно вернуть ставки проектного финансирования (кредиты для строителей) на уровень в 6-6,5%. «Тогда можно будет работать даже в условиях скачка инфляции и проблем с логистикой. Сейчас нам выдают кредит под 15-16%», — пожаловался он. Куратор стройотрасли вице-премьер РФ Марат Хуснуллин неоднократно называл высокую ключевую ставку и дорогую ипотеку угрозой для жилищного строительства и обещал «эту проблему решать». Государство заинтересовано в ускорении экономических процессов, наполнении бюджета налогами с бизнеса и рублевыми доходами от экспорта (при продаже нефти и газа за подешевевшие доллары и евро, в рублях прибыль резко снизилась), поэтому решение о снижении ключевой ставки было принято вне планового графика заседаний ЦБ, пояснил URA.RU глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «ЦБ ориентируется на инфляцию, она снижается, поэтому регулятор проявил решительность. Думаю, на следующем плановом заседании ставку снизят как минимум до 10%, а может и до 9%. Это нужно, чтобы сделать кредиты дешевле, тогда кредитная активность повысится, бизнес активизируется и в итоге в бюджет поступит больше налогов. Экспортеры получат больше доходов в результате ослабления рубля, это тоже выгодно для бюджета», — сказал депутат. Особенно важную роль снижение ключевой ставки может сыграть для застройщиков и покупателей квартир, заявил Аксаков. «Ипотека станет дешевле, а что касается льготной ипотеки, то ставка по ней может снизиться до 7%, как это было до начала специальной военной операции», — сообщил он. Хотя заседание ЦБ официально считается внеплановым, аналитики и участники рынка знали про него заранее и ждали с нетерпением, рассказал URA.RU президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Эксперт подтвердил, что ставка в 14% мешала кредитоваться бизнесу, а экспортеры несли большие потери от укрепления курса рубля, поскольку получают выручку в валюте. Вместе с ними меньше рублей после продажи долларов и евро получал и госбюджет. Благодаря снижению ключевой ставки ипотека станет дешевле Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU «Набиуллина взвинчивала ставку после введения санкций из-за спецоперации на Украине, чтобы сбить инфляцию, вернуть деньги вкладчиков в банки и остановить ослабление рубля. Теперь Хуснуллин, экспортеры, сельхозпроизводители и еще миллион разных людей хотят от нее другого — нужно стимулировать стройку и остальной спрос, сделав дешевле кредиты, а также прервать укрепление рубля, из-за которого участники внешней торговли и госбюджет несут убытки», — перечислил он. По прогнозу Абзалова, текущие условия позволяют Центробанку довести ставку до 8%, поэтому она будет еще несколько раз снижена на ближайших заседаниях. «Сразу одним махом ставку не снижают, потому что опасаются эмбарго на нефть или газ, в этом случае снова придется повышать, чтобы рубль не ослаб слишком сильно. Что касается инфляции, то из-за снижения ставки она нам не грозит, сейчас у нее другие причины, прежде всего — логистические, с доставкой импорта», — добавил он. Статья по теме Власти готовятся к ослаблению курса рубля Безотлагательное снижение ключевой ставки было нужно правительству, которое в последние месяцы было вынуждено тратить сотни миллиардов рублей из своего резервного фонда на субсидирование ставок предприятиям и целым отраслям экономики, заметил доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. «Снижение ставки остро требуется реальному сектору — это те, кто работают на производстве и оказывают услуги, в том числе стройка. С высокими ставками им были недоступны кредиты, и правительство компенсировало им часть затрат. Это была экстренная мера, она работала в ожидании снижения ставки. По моим расчетам, ЦБ вполне может в дальнейшем снизить ставку до 5,5-6%, как того хотят застройщики», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Банк России на внеочередном заседании 26 мая снизил ключевую ставку сразу на 3%, чтобы удешевить кредиты, ставшие недоступными для бизнеса, и ослабить курс национальной валюты, поскольку дешевый доллар сократил доходы бюджета от продажи нефти и газа в рублевом эквиваленте, объяснили URA.RU эксперты. По их словам, это стало возможным благодаря замедлению инфляции. Экономисты прогнозируют, что снижение ставки продолжится, но плавно, чтобы контролировать курс валют и не разгонять цены. Главное, чем пресс-служба ЦБ обосновала решение о снижении ключевой ставки до 11%, — это новые данные о замедлении инфляции и укрепление рубля. «Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России», — отметил регулятор. По прогнозу ЦБ годовая инфляция в России снизится до 5—7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Ключевая ставка будет снижаться и дальше, но как быстро — в Центробанке не раскрывают. «Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий», — сообщила пресс-служба регулятора. Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 10 июня. Высокая ключевая ставка 20%, которую ЦБ ввел 28 февраля в ответ на финансовые санкции против России, ожидаемо ударила по темпам экономического роста в стране, особенно наглядно это показала ситуация в строительной отрасли. По данным Центробанка, в апреле наблюдалось троекратное падение выдачи ипотеки (до 162 млрд рублей с 521 млрд рублей в марте). При этом сжатие ипотеки по рыночным ставкам произошло более чем в семь раз, а льготной ипотеки примерно в два раза — до 113 млрд рублей с 210 млрд рублей в марте. Это привело к резкому падению продаж новостроек. Как пояснил источник URA.RU в руководстве одной из крупнейших российских девелоперских компаний, для сохранения темпов строительства жилья, сопоставимых с прошлогодним, нужно вернуть ставки проектного финансирования (кредиты для строителей) на уровень в 6-6,5%. «Тогда можно будет работать даже в условиях скачка инфляции и проблем с логистикой. Сейчас нам выдают кредит под 15-16%», — пожаловался он. Куратор стройотрасли вице-премьер РФ Марат Хуснуллин неоднократно называл высокую ключевую ставку и дорогую ипотеку угрозой для жилищного строительства и обещал «эту проблему решать». Государство заинтересовано в ускорении экономических процессов, наполнении бюджета налогами с бизнеса и рублевыми доходами от экспорта (при продаже нефти и газа за подешевевшие доллары и евро, в рублях прибыль резко снизилась), поэтому решение о снижении ключевой ставки было принято вне планового графика заседаний ЦБ, пояснил URA.RU глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «ЦБ ориентируется на инфляцию, она снижается, поэтому регулятор проявил решительность. Думаю, на следующем плановом заседании ставку снизят как минимум до 10%, а может и до 9%. Это нужно, чтобы сделать кредиты дешевле, тогда кредитная активность повысится, бизнес активизируется и в итоге в бюджет поступит больше налогов. Экспортеры получат больше доходов в результате ослабления рубля, это тоже выгодно для бюджета», — сказал депутат. Особенно важную роль снижение ключевой ставки может сыграть для застройщиков и покупателей квартир, заявил Аксаков. «Ипотека станет дешевле, а что касается льготной ипотеки, то ставка по ней может снизиться до 7%, как это было до начала специальной военной операции», — сообщил он. Хотя заседание ЦБ официально считается внеплановым, аналитики и участники рынка знали про него заранее и ждали с нетерпением, рассказал URA.RU президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Эксперт подтвердил, что ставка в 14% мешала кредитоваться бизнесу, а экспортеры несли большие потери от укрепления курса рубля, поскольку получают выручку в валюте. Вместе с ними меньше рублей после продажи долларов и евро получал и госбюджет. «Набиуллина взвинчивала ставку после введения санкций из-за спецоперации на Украине, чтобы сбить инфляцию, вернуть деньги вкладчиков в банки и остановить ослабление рубля. Теперь Хуснуллин, экспортеры, сельхозпроизводители и еще миллион разных людей хотят от нее другого — нужно стимулировать стройку и остальной спрос, сделав дешевле кредиты, а также прервать укрепление рубля, из-за которого участники внешней торговли и госбюджет несут убытки», — перечислил он. По прогнозу Абзалова, текущие условия позволяют Центробанку довести ставку до 8%, поэтому она будет еще несколько раз снижена на ближайших заседаниях. «Сразу одним махом ставку не снижают, потому что опасаются эмбарго на нефть или газ, в этом случае снова придется повышать, чтобы рубль не ослаб слишком сильно. Что касается инфляции, то из-за снижения ставки она нам не грозит, сейчас у нее другие причины, прежде всего — логистические, с доставкой импорта», — добавил он. Безотлагательное снижение ключевой ставки было нужно правительству, которое в последние месяцы было вынуждено тратить сотни миллиардов рублей из своего резервного фонда на субсидирование ставок предприятиям и целым отраслям экономики, заметил доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. «Снижение ставки остро требуется реальному сектору — это те, кто работают на производстве и оказывают услуги, в том числе стройка. С высокими ставками им были недоступны кредиты, и правительство компенсировало им часть затрат. Это была экстренная мера, она работала в ожидании снижения ставки. По моим расчетам, ЦБ вполне может в дальнейшем снизить ставку до 5,5-6%, как того хотят застройщики», — заключил он.