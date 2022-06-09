Что известно о заводе в Северодонецке, где ВСУ держат заложников

Химическое предприятие «Азот» может стать опасней и сложней, чем «Азовсталь»

10 июня 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

С начала спецоперации РФ на Донбассе сотрудники завода находятся на территории «Азота» Фото: Zuma\TASS статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Химический комбинат «Азот» в Северодонецке (Луганская область), где украинские военные сейчас держат заложников, может вместить больше 10 тысяч человек. На территории предприятия, площадь которого сопоставима с размерами города, находятся не только десятки цехов и промышленных зданий, но и специализированные бомбоубежища. Об этом URA.RU сообщила местная жительница Ирина Семиряжко, которая во время спецоперации РФ на Донбассе уехала в Россию. «„Азот“ — градообразующее предприятие, на котором работал мой муж. Это город в городе, один из крупнейших в Европе заводов по производству удобрений и различных химических веществ. Там самые разнообразные цеха: крупнотоннажное производство аммиака, производство себациновой кислоты, производство уксусной кислоты, мочевины, селитры. Были подготовительные цеха, где проходили водоочистка и водоподготовка. Даже был собственный комбинат питания, здравпункт и поликлиника. Это был один из образцовых заводов советского подхода организации труда», — рассказывает женщина. В советские годы на комбинате «Азот» работало больше 10 тысяч человек Фото: Роман Азриэль, ITAR-TASS По словам Семиряжко, в советские годы на заводе работало больше 10 тысяч человек, но постепенно их число стало уменьшаться. С 2011 года комбинат входит в состав холдинга OSTCHEM, который объединяет активы азотной химии Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа (25 место в рейтинге Forbes «100 богатейших украинцев 2021 года»). Основная продукция завода — удобрения, львиная доля которых шла на экспорт, органические спирты и кислоты, товары бытовой химии, изделия из полимеров и полимерных пленок. В последние годы завод, как и многие предприятия региона, работал с перебоями. По мнению опрошенных URA.RU военных экспертов, комбинат «Азот», где украинские военные сейчас прикрываются мирными жителями, может повторить историю «Азовстали» в Мариуполе, где долгое время скрывались украинские националисты. Оба производственных центра являются масштабными предприятиями для своих городов. Общая площадь «Азовстали» насчитывает 11 квадратных километров, а комбинат «Азот» занимает чуть меньше половины территории Северодонецка (42,1 квадратных километра). Обе территории украинские военные использовали в своих целях. При этом руководство Group DF 1 марта выступало с заявлением, что химическое предприятие не опасно для жителей города. «Остатки готовой продукции (удобрения) и находившиеся на территории завода химикаты в полном объеме вывезены с территории предприятия за пределы Луганской области. Служба безопасности заводов провела полный дополнительный осмотр всех производственных цехов и складов на наличие опасных химических веществ, таких веществ на участке нет», — заявляли там. Однако в конце мая стало известно, что на подконтрольной ВСУ территории химического комбината «Азот» взорвалась емкость с химикатами. По версии посла ЛНР в России Родиона Мирошника, украинские боевики могли подорвать цистерну с азотной кислотой. Как оказалась емкость на территории предприятия, где по официальным данным не было химикатов — неизвестно. Площадь комбината сопоставима с территорией всего Северодонецка Фото: Роман Азриэль, ITAR-TASS Семиряжко в беседе с URA.RU уточняет, что из-за масштабов химического объекта на производстве всегда соблюдалась техника безопасности. «Завод окружают несколько рядов колючей проволоки. Все работники комбината ходили в спецодежде, спецобуви и с противогазами. Были и определенные объекты инфраструктуры. Я точно знаю, что были бомбоубежища как на территории комбината, так и рядом с ним. Это хорошо оборудованные защитные сооружения, чье состояние поддерживалось, несмотря на годы управления Украиной», — отмечает уроженка Северодонецка. По словам Семиряжко, с первого дня спецоперации часть работников оставалась на территории комбината. «Они были задействованы в поддержании инфраструктуры, потому что это было необходимо. Потом там оказались и члены семьи этих работников. Знаем, что несколько недель назад было попадание снаряда и были ранены люди. Мы сейчас толком ничего не знаем о состоянии людей там», — уточнила она. Последние новости с территории завода пока не радуют. По словам помощника главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинова, украинские войска заминировали завод «Азот», в подвале которого могут находиться около 300 мирных жителей. По его мнению, людей используют как живой щит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Химический комбинат «Азот» в Северодонецке (Луганская область), где украинские военные сейчас держат заложников, может вместить больше 10 тысяч человек. На территории предприятия, площадь которого сопоставима с размерами города, находятся не только десятки цехов и промышленных зданий, но и специализированные бомбоубежища. Об этом URA.RU сообщила местная жительница Ирина Семиряжко, которая во время спецоперации РФ на Донбассе уехала в Россию. «„Азот“ — градообразующее предприятие, на котором работал мой муж. Это город в городе, один из крупнейших в Европе заводов по производству удобрений и различных химических веществ. Там самые разнообразные цеха: крупнотоннажное производство аммиака, производство себациновой кислоты, производство уксусной кислоты, мочевины, селитры. Были подготовительные цеха, где проходили водоочистка и водоподготовка. Даже был собственный комбинат питания, здравпункт и поликлиника. Это был один из образцовых заводов советского подхода организации труда», — рассказывает женщина. По словам Семиряжко, в советские годы на заводе работало больше 10 тысяч человек, но постепенно их число стало уменьшаться. С 2011 года комбинат входит в состав холдинга OSTCHEM, который объединяет активы азотной химии Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа (25 место в рейтинге Forbes «100 богатейших украинцев 2021 года»). Основная продукция завода — удобрения, львиная доля которых шла на экспорт, органические спирты и кислоты, товары бытовой химии, изделия из полимеров и полимерных пленок. В последние годы завод, как и многие предприятия региона, работал с перебоями. По мнению опрошенных URA.RU военных экспертов, комбинат «Азот», где украинские военные сейчас прикрываются мирными жителями, может повторить историю «Азовстали» в Мариуполе, где долгое время скрывались украинские националисты. Оба производственных центра являются масштабными предприятиями для своих городов. Общая площадь «Азовстали» насчитывает 11 квадратных километров, а комбинат «Азот» занимает чуть меньше половины территории Северодонецка (42,1 квадратных километра). Обе территории украинские военные использовали в своих целях. При этом руководство Group DF 1 марта выступало с заявлением, что химическое предприятие не опасно для жителей города. «Остатки готовой продукции (удобрения) и находившиеся на территории завода химикаты в полном объеме вывезены с территории предприятия за пределы Луганской области. Служба безопасности заводов провела полный дополнительный осмотр всех производственных цехов и складов на наличие опасных химических веществ, таких веществ на участке нет», — заявляли там. Однако в конце мая стало известно, что на подконтрольной ВСУ территории химического комбината «Азот» взорвалась емкость с химикатами. По версии посла ЛНР в России Родиона Мирошника, украинские боевики могли подорвать цистерну с азотной кислотой. Как оказалась емкость на территории предприятия, где по официальным данным не было химикатов — неизвестно. Семиряжко в беседе с URA.RU уточняет, что из-за масштабов химического объекта на производстве всегда соблюдалась техника безопасности. «Завод окружают несколько рядов колючей проволоки. Все работники комбината ходили в спецодежде, спецобуви и с противогазами. Были и определенные объекты инфраструктуры. Я точно знаю, что были бомбоубежища как на территории комбината, так и рядом с ним. Это хорошо оборудованные защитные сооружения, чье состояние поддерживалось, несмотря на годы управления Украиной», — отмечает уроженка Северодонецка. По словам Семиряжко, с первого дня спецоперации часть работников оставалась на территории комбината. «Они были задействованы в поддержании инфраструктуры, потому что это было необходимо. Потом там оказались и члены семьи этих работников. Знаем, что несколько недель назад было попадание снаряда и были ранены люди. Мы сейчас толком ничего не знаем о состоянии людей там», — уточнила она. Последние новости с территории завода пока не радуют. По словам помощника главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинова, украинские войска заминировали завод «Азот», в подвале которого могут находиться около 300 мирных жителей. По его мнению, людей используют как живой щит.