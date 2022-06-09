ВСУ заминировали завод «Азот» в Северодонецке

09 июня 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

На заминированном заводе «Азот» находятся около 300 человек, сообщил Апты Алаудинов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали территорию завода «Азот» в Северодонецке, где находятся около 300 мирных жителей. Об этом заявил помощник главы Чеченской республики Апты Алаудинов. «Бойцы Киева заминировали территорию завода „Азот“ в Северодонецке, где могут находиться порядка 300 мирных жителей. По сути, они стали живым щитом, чтобы мы не могли свою работу делать в том формате, в котором мы ее делали», — сказал Алаудинов в беседе с РИА «Новости». Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российская армия взяла под контроль жилую зону Северодонецка. В Министерстве обороны РФ заявили, что украинская армия отступает от города из-за критических потерь, пишет агентство Nation News. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что за три дня боев в районе Святогорска ВСУ потеряли более 300 человек, пишет RT. 30 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что армия республики начала продвижение в сторону Славянска, сообщает «Национальная служба новостей». Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали территорию завода «Азот» в Северодонецке, где находятся около 300 мирных жителей. Об этом заявил помощник главы Чеченской республики Апты Алаудинов. «Бойцы Киева заминировали территорию завода „Азот“ в Северодонецке, где могут находиться порядка 300 мирных жителей. По сути, они стали живым щитом, чтобы мы не могли свою работу делать в том формате, в котором мы ее делали», — сказал Алаудинов в беседе с РИА «Новости». Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российская армия взяла под контроль жилую зону Северодонецка. В Министерстве обороны РФ заявили, что украинская армия отступает от города из-за критических потерь, пишет агентство Nation News. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что за три дня боев в районе Святогорска ВСУ потеряли более 300 человек, пишет RT. 30 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что армия республики начала продвижение в сторону Славянска, сообщает «Национальная служба новостей».