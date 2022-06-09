Капитан Литовкин: ситуация на «Азоте» может повторить «Азовсталь»

09 июня 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

«Азот» в Северодонецке может повторить судьбу «Азовстали» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация на химическом заводе «Азот» в Северодонецке может пойти по сценарию «Азовстали» в Мариуполе. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин. «Если вооруженные силы Украины формируют живой щит и забаррикадировались внутри предприятия, то это однозначно повторяет ситуацию на „Азовстали“. Но мы знаем, чем все закончилось в Мариуполе, поэтому уповать на то, что они где-то как-то отсидятся — просто глупо», — подчеркнул Дмитрий Литовкин. Спикер добавил, что на химических предприятиях развита подземная инфраструктура, но продержаться долго вооруженные силу Украины там не смогут. «Мы говорим с вами о высокотехнологичных предприятиях, у которых есть как наземная инфраструктура, так и подземная. К примеру, в „Азовстали“ были коммуникации, которые обеспечивали работу домн. Там была возможность для передвижения железнодорожных составов, автомобилей, было множество помещений, в которых располагались технические службы. Но даже при этом „Азовсталь“ показала, что месяц и ребята поедут на зону, потому что украинское правительство не намерено ни снабжать их, ни бороться за их жизнь. Зеленскому даже было выгодно, если бы все батальоны погибли, так как никто не смог бы давать показания», — объяснил Литовкин. Ранее помощник главы Чечни по силовому блоку заявил, что украинские войска заминировали завод «Азот» в Северодонецке, в подвале которого могут находиться около 300 мирных жителей. По мнению Апты Алаудинова, людей используют как живой щит. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам Владимира Путина, целью ее является защита жителей Донбасса. Мариуполь перешел под контроль российской армии в апреле. В плен были взять националисты, которые забаррикадировались на предприятии «Азовсталь», а также были эвакуированы мирные жители, которые сообщали, что их удерживали на заводе и не сообщали о гуманитарных коридорах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Ситуация на химическом заводе «Азот» в Северодонецке может пойти по сценарию «Азовстали» в Мариуполе. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин. «Если вооруженные силы Украины формируют живой щит и забаррикадировались внутри предприятия, то это однозначно повторяет ситуацию на „Азовстали“. Но мы знаем, чем все закончилось в Мариуполе, поэтому уповать на то, что они где-то как-то отсидятся — просто глупо», — подчеркнул Дмитрий Литовкин. Спикер добавил, что на химических предприятиях развита подземная инфраструктура, но продержаться долго вооруженные силу Украины там не смогут. «Мы говорим с вами о высокотехнологичных предприятиях, у которых есть как наземная инфраструктура, так и подземная. К примеру, в „Азовстали“ были коммуникации, которые обеспечивали работу домн. Там была возможность для передвижения железнодорожных составов, автомобилей, было множество помещений, в которых располагались технические службы. Но даже при этом „Азовсталь“ показала, что месяц и ребята поедут на зону, потому что украинское правительство не намерено ни снабжать их, ни бороться за их жизнь. Зеленскому даже было выгодно, если бы все батальоны погибли, так как никто не смог бы давать показания», — объяснил Литовкин. Ранее помощник главы Чечни по силовому блоку заявил, что украинские войска заминировали завод «Азот» в Северодонецке, в подвале которого могут находиться около 300 мирных жителей. По мнению Апты Алаудинова, людей используют как живой щит. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам Владимира Путина, целью ее является защита жителей Донбасса. Мариуполь перешел под контроль российской армии в апреле. В плен были взять националисты, которые забаррикадировались на предприятии «Азовсталь», а также были эвакуированы мирные жители, которые сообщали, что их удерживали на заводе и не сообщали о гуманитарных коридорах.