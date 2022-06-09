Власти начали зачистку рынка ЖКХ в России

Правительство изменило правила игры для коммунальщиков

09 июня 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

В России откорректировали условия привлечения частников к управлению предприятиями ЖКХ Фото: Николай Бастриков © URA.RU Российские власти очистят рынок жилищно-коммунального хозяйства от недобросовестных компаний. На совещании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин одобрил новые правила заключения соглашений с бизнесом о реновации предприятий ЖКХ. Эксперты объяснили URA.RU, что таким образом власти исключат доступ фирмам-однодневкам к финансовым потокам в коммунальной сфере. Обновление коммунальной инфраструктуры в стране — это часть работы над созданием комфортной и безопасной среды для россиян, подчеркнул Мишустин. «Для обновления системы ЖКХ используются частные инвестиции на условиях концессионных соглашений. Рассмотрим пакет изменений в законодательство по совершенствованию порядка проведения конкурса на их заключение. Предлагается установить базовые требования к компаниям, претендующим на управление объектами тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Им придется доказать, что у них есть опыт эксплуатации такой инфраструктуры и систем», — уточнил премьер-министр. Компании должны иметь опыт работы в коммунальной сфере и финансовую базу, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Мишустина, помимо опыта инвесторы должны вносить задаток, который подтверждает их финансовую стабильность. «Такие нововведения привлекут больше надежных инвесторов, способных обеспечить качественное и бесперебойное предоставление людям жилищно-коммунальных услуг», — резюмировал премьер. Новый порядок, который установило правительство, позволит отсеять тех, кто «попал на конкурс по сватовству, кумовству» и может не справиться с задачей обеспечения людей качественными ресурсами, считает эксперт по жилищному праву и реформе ЖКХ Виктор Федорук. «Можно не беспокоиться, что ресурсоснабжающие предприятия и сети попадут в руки людей, которые не знают это дело и не имеют опыта работы с коммунальными сетями. Это не должны быть фирмы-однодневки, у которых за душой ничего нет. Обязательный задаток позволит исправить ошибки нерадивых коммунальщиков. Если будут обслуживать профессионалы, то и результат будет на лицо. И это почувствуют потребители ресурсов и услуг», — уточнил собеседник. Власти будут тщательнее выбирать партнеров для реновации коммунальных предприятий, считают эксперты Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Решение правительства означает ужесточение правил по отношению к организациям, управляющим коммунальными объектами с многомиллионными оборотами, поясняет председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков. «Решение правительства показывает, что не все так гладко в концессионных отношениях государства и бизнеса — не выполняются задачи, нет надежности в кадрах. Я слышал, что муниципалитеты боятся отдавать предприятия ЖКХ в управление бизнесу, потому что из них выжимают последние соки, а реновации не происходит. В таких условиях власти ужесточают правила игры и тщательнее выбирают структуры, которые будут входить в систему концессий. Это повысит надежность коммунальной инфраструктуры России, улучшит качество предоставляемых ресурсов и услуг», — рассказал эксперт. Статья по теме Мишустин ограничит рост тарифов ЖКХ Представители бизнеса восприняли решение правительства неоднозначно. Оно может препятствовать конкуренции и выходу новых частных компаний на рынок ЖКХ, полагает вице-президент ассоциации «НП „Опора“» Евгений Шлеменков. «Качество услуг определяется квалификацией и отношением к делу. Пока компания не начнет работать, доказать что-то сложно. Новые критерии отсекут предпринимателей, которые могли бы выйти на рынок, но не теперь не имеют возможности», — добавил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские власти очистят рынок жилищно-коммунального хозяйства от недобросовестных компаний. На совещании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин одобрил новые правила заключения соглашений с бизнесом о реновации предприятий ЖКХ. Эксперты объяснили URA.RU, что таким образом власти исключат доступ фирмам-однодневкам к финансовым потокам в коммунальной сфере. Обновление коммунальной инфраструктуры в стране — это часть работы над созданием комфортной и безопасной среды для россиян, подчеркнул Мишустин. «Для обновления системы ЖКХ используются частные инвестиции на условиях концессионных соглашений. Рассмотрим пакет изменений в законодательство по совершенствованию порядка проведения конкурса на их заключение. Предлагается установить базовые требования к компаниям, претендующим на управление объектами тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Им придется доказать, что у них есть опыт эксплуатации такой инфраструктуры и систем», — уточнил премьер-министр. По словам Мишустина, помимо опыта инвесторы должны вносить задаток, который подтверждает их финансовую стабильность. «Такие нововведения привлекут больше надежных инвесторов, способных обеспечить качественное и бесперебойное предоставление людям жилищно-коммунальных услуг», — резюмировал премьер. Новый порядок, который установило правительство, позволит отсеять тех, кто «попал на конкурс по сватовству, кумовству» и может не справиться с задачей обеспечения людей качественными ресурсами, считает эксперт по жилищному праву и реформе ЖКХ Виктор Федорук. «Можно не беспокоиться, что ресурсоснабжающие предприятия и сети попадут в руки людей, которые не знают это дело и не имеют опыта работы с коммунальными сетями. Это не должны быть фирмы-однодневки, у которых за душой ничего нет. Обязательный задаток позволит исправить ошибки нерадивых коммунальщиков. Если будут обслуживать профессионалы, то и результат будет на лицо. И это почувствуют потребители ресурсов и услуг», — уточнил собеседник. Решение правительства означает ужесточение правил по отношению к организациям, управляющим коммунальными объектами с многомиллионными оборотами, поясняет председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков. «Решение правительства показывает, что не все так гладко в концессионных отношениях государства и бизнеса — не выполняются задачи, нет надежности в кадрах. Я слышал, что муниципалитеты боятся отдавать предприятия ЖКХ в управление бизнесу, потому что из них выжимают последние соки, а реновации не происходит. В таких условиях власти ужесточают правила игры и тщательнее выбирают структуры, которые будут входить в систему концессий. Это повысит надежность коммунальной инфраструктуры России, улучшит качество предоставляемых ресурсов и услуг», — рассказал эксперт. Представители бизнеса восприняли решение правительства неоднозначно. Оно может препятствовать конкуренции и выходу новых частных компаний на рынок ЖКХ, полагает вице-президент ассоциации «НП „Опора“» Евгений Шлеменков. «Качество услуг определяется квалификацией и отношением к делу. Пока компания не начнет работать, доказать что-то сложно. Новые критерии отсекут предпринимателей, которые могли бы выйти на рынок, но не теперь не имеют возможности», — добавил эксперт.