Путин раскрыл, как Россия заменит европейский рынок газа

Президент обсудил условия с главным конкурентом РФ

10 июня 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин представил главного союзника по освоению энергетического рынка Азии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин дал понять, как Россия будет замещать потери от снижения поставок газа на европейский энергетический рынок. Основным направлением для России станет Азия, а один из ключевых игроков на этой территории — Туркменистан, объясняют эксперты URA.RU переговоры Путина с президентом РТ Сердаром Бердымухамедовым 10 июня в Москве. Два крупнейших поставщика газа в изменившихся условиях определили, как, будучи конкурентами, сохранить добрососедские отношения, считают политологи. Для туркменского лидера визит в Москву стал первым в должности президента. Владимир Путин с признательностью отметил, что выбор России для первой официальной поездки «лишний раз подчеркивает особый характер отношений» между двумя странами. «За пандемийный год, к сожалению, товарооборот у нас несколько сократился — на десять с небольшим процентов. Зато сегодня, несмотря на все внешние сложности, за первый квартал [2022 года] увеличение — больше 40 процентов, и это очень серьезное движение вперед», — сказал Путин. Для Сердара Бердымухамедова приезд в Россию — первый официальный визит в должности президента Туркменистана Фото: Владимир Андреев © URA.RU Он подчеркнул, что за 30 лет сотрудничества, отношения между Россией и Туркменистаном развивались «по всем направлениям, и они не формально, а по сути являются стратегическими». В этом заслуга в том числе предшественника туркменского лидера — Гурбангулы Бердымухамедова (отца нынешнего лидера). «Хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания предыдущему президенту, моему хорошему и доброму другу», — попросил Путин. По его словам, в Москве отношениям с Ашхабадом придают большое значение. И подтверждение тому — встречи премьер-министров, министров двух стран, прошедшие накануне. «Так обычно бывает, когда происходит визит на высшем уровне, все коллеги собираются, активно работают, и уверен, что кроме подписываемой нами сегодня Декларации весь этот комплекс совместной работы пойдет на пользу развитию наших отношений», — отметил Путин, будто помогая своему молодому коллеге быстрее разобраться в тонкостях межгосударственных отношений на высшем уровне. Россия и Туркмения в перспективе могут стать основными конкурентами на азиатском энергетическом рынке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бердымухамедов заявил, что «важной вехой в истории отношений Туркменистана и России стал договор о дружбе и сотрудничестве», подписанный 20 лет назад. «Он способствовал развитию туркмено-российских отношений, основанных на взаимном уважении, доверии и учете интересов друг друга. Российская Федерация — один из крупных партнеров Туркменистана. Сотрудничество идет в области энергетики, промышленности, транспорте и других сферах. Туркменистан предоставляет возможность российским компаниям участвовать в реализации экономических проектов в нашей стране», — отметил туркменский лидер. Путин наградил своего коллегу Орденом Дружбы. А после переговоров лидеры подписали декларацию об углублении стратегического сотрудничества и сделали заявление для СМИ. Российский президент сообщил, что особое внимание было уделено энергетической теме. Крупнейшие нефтегазовые компании РФ участвуют в различных проектах на территории Туркменистана, и сотрудничество в этой сфере будет укрепляться. Тема энергетики для обеих стран актуальна на фоне изменений на этом рынке, которые произошли после введения Западом в отношении России санкций и отказа ряда европейских стран от покупки российского газа, считают эксперты. РФ и Туркменистан являются крупными поставщиками газа трубопроводным способом и конкурируют за китайский рынок, пояснил URA.RU китаевед, политолог Николай Вавилов. «Поставки газа в КНР из Туркмении гораздо больше, чем из России. Но в течение пяти лет РФ может сравняться по объемам поставок с Туркменией, если введет в строй проектируемые трубопроводы в Китай. Важно учитывать, что трубопроводы, которые идут через Туркмению, подвержены геополитическим рискам дестабилизации в Средней Азии. О российских трубопроводах этого сказать нельзя», — пояснил Вавилов. По словам эксперта, это будет только усиливать политическое влияние России на Среднеазиатском треке. Встреча Путина с Бердымухамедовым дает возможность укрепить двусторонние отношения и «повысить уровень координации в том числе на китайском направлении». «Может появиться позитивный фон, или какая-то площадка для такого диалога на фоне усиления противоречий между Китаем и США с Турцией, которая является в Средней Азии прокси США и конкурирует с КНР», — отметил Николай Вавилов. Туркмения довольно закрытая страна, в том числе в рамках СНГ, поэтому налаживание диалога с ней для России имеет серьезное значение, считают политологи Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Налаживание такого диалога с туркменским коллегой для Путина важно в свете «некоторой изоляции Туркменистана в рамках постсоветского пространства», убежден замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Для России это, с одной стороны, конкурент на газовом рынке в Азии, с другой — Туркмения может стать важным партнером. «Туркменистан старается зарабатывать на продаже газа в Китай и Северный Иран. Но есть принципиально важный вопрос — строительство газопровода в Пакистан и Индию через Афганистан. Туркменистан не потянет такой проект без поддержки, в том числе технологической, со стороны России», — объяснил Суздальцев. Реализацию проекта сильно усложняет неспокойная ситуация в Афганистане, считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. «Вряд ли Россия захочет финансировать безопасность туркменского газа на территории Афганистана. А трубы мы поставим без проблем», — уверен Правосудов. Новость по теме В Туркмении выбрали нового президента И Россия, и Туркменистан заинтересованы в благоприятном положении на энергетическом рынке Азии, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Хотя они и являются на нем конкурентами. Быстро изменить в свою пользу ситуацию по объемам поставок газа на азиатский рынок России вряд ли удастся, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Однако «согласовать детали сотрудничества в этой сфере вполне возможно», резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин дал понять, как Россия будет замещать потери от снижения поставок газа на европейский энергетический рынок. Основным направлением для России станет Азия, а один из ключевых игроков на этой территории — Туркменистан, объясняют эксперты URA.RU переговоры Путина с президентом РТ Сердаром Бердымухамедовым 10 июня в Москве. Два крупнейших поставщика газа в изменившихся условиях определили, как, будучи конкурентами, сохранить добрососедские отношения, считают политологи. Для туркменского лидера визит в Москву стал первым в должности президента. Владимир Путин с признательностью отметил, что выбор России для первой официальной поездки «лишний раз подчеркивает особый характер отношений» между двумя странами. «За пандемийный год, к сожалению, товарооборот у нас несколько сократился — на десять с небольшим процентов. Зато сегодня, несмотря на все внешние сложности, за первый квартал [2022 года] увеличение — больше 40 процентов, и это очень серьезное движение вперед», — сказал Путин. Он подчеркнул, что за 30 лет сотрудничества, отношения между Россией и Туркменистаном развивались «по всем направлениям, и они не формально, а по сути являются стратегическими». В этом заслуга в том числе предшественника туркменского лидера — Гурбангулы Бердымухамедова (отца нынешнего лидера). «Хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания предыдущему президенту, моему хорошему и доброму другу», — попросил Путин. По его словам, в Москве отношениям с Ашхабадом придают большое значение. И подтверждение тому — встречи премьер-министров, министров двух стран, прошедшие накануне. «Так обычно бывает, когда происходит визит на высшем уровне, все коллеги собираются, активно работают, и уверен, что кроме подписываемой нами сегодня Декларации весь этот комплекс совместной работы пойдет на пользу развитию наших отношений», — отметил Путин, будто помогая своему молодому коллеге быстрее разобраться в тонкостях межгосударственных отношений на высшем уровне. Бердымухамедов заявил, что «важной вехой в истории отношений Туркменистана и России стал договор о дружбе и сотрудничестве», подписанный 20 лет назад. «Он способствовал развитию туркмено-российских отношений, основанных на взаимном уважении, доверии и учете интересов друг друга. Российская Федерация — один из крупных партнеров Туркменистана. Сотрудничество идет в области энергетики, промышленности, транспорте и других сферах. Туркменистан предоставляет возможность российским компаниям участвовать в реализации экономических проектов в нашей стране», — отметил туркменский лидер. Путин наградил своего коллегу Орденом Дружбы. А после переговоров лидеры подписали декларацию об углублении стратегического сотрудничества и сделали заявление для СМИ. Российский президент сообщил, что особое внимание было уделено энергетической теме. Крупнейшие нефтегазовые компании РФ участвуют в различных проектах на территории Туркменистана, и сотрудничество в этой сфере будет укрепляться. Тема энергетики для обеих стран актуальна на фоне изменений на этом рынке, которые произошли после введения Западом в отношении России санкций и отказа ряда европейских стран от покупки российского газа, считают эксперты. РФ и Туркменистан являются крупными поставщиками газа трубопроводным способом и конкурируют за китайский рынок, пояснил URA.RU китаевед, политолог Николай Вавилов. «Поставки газа в КНР из Туркмении гораздо больше, чем из России. Но в течение пяти лет РФ может сравняться по объемам поставок с Туркменией, если введет в строй проектируемые трубопроводы в Китай. Важно учитывать, что трубопроводы, которые идут через Туркмению, подвержены геополитическим рискам дестабилизации в Средней Азии. О российских трубопроводах этого сказать нельзя», — пояснил Вавилов. По словам эксперта, это будет только усиливать политическое влияние России на Среднеазиатском треке. Встреча Путина с Бердымухамедовым дает возможность укрепить двусторонние отношения и «повысить уровень координации в том числе на китайском направлении». «Может появиться позитивный фон, или какая-то площадка для такого диалога на фоне усиления противоречий между Китаем и США с Турцией, которая является в Средней Азии прокси США и конкурирует с КНР», — отметил Николай Вавилов. Налаживание такого диалога с туркменским коллегой для Путина важно в свете «некоторой изоляции Туркменистана в рамках постсоветского пространства», убежден замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Для России это, с одной стороны, конкурент на газовом рынке в Азии, с другой — Туркмения может стать важным партнером. «Туркменистан старается зарабатывать на продаже газа в Китай и Северный Иран. Но есть принципиально важный вопрос — строительство газопровода в Пакистан и Индию через Афганистан. Туркменистан не потянет такой проект без поддержки, в том числе технологической, со стороны России», — объяснил Суздальцев. Реализацию проекта сильно усложняет неспокойная ситуация в Афганистане, считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. «Вряд ли Россия захочет финансировать безопасность туркменского газа на территории Афганистана. А трубы мы поставим без проблем», — уверен Правосудов. И Россия, и Туркменистан заинтересованы в благоприятном положении на энергетическом рынке Азии, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Хотя они и являются на нем конкурентами. Быстро изменить в свою пользу ситуацию по объемам поставок газа на азиатский рынок России вряд ли удастся, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Однако «согласовать детали сотрудничества в этой сфере вполне возможно», резюмировал политолог.