Глава Туркмении за два месяца правления заслужил орден от Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин наградил Сердара Бердымухамедова за укрепление партнерства между РФ и Туркменией Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сын бывшего президента Турмении Гурбангулы Бердымухамедова победил на выборах главы государства два месяца назад.

«За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном наградить орденом Дружбы Бердымухамедова Сердара Гурбангулыевича — президента Туркменистана», — сообщается в указе президента РФ. Выборы главы Туркмении состоялись всего два месяца назад, 15 марта. Бердымухамедов, сын бывшего президента страны, набрал 72,97% голосов избирателей.

Экс-глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов возглавлял государство 15 лет подряд. В феврале 2022 года он заявил, что принял «непростое решение о себе». Бердымухамедов ушел в отставку, уточнив, что хочет «дать дорогу молодым руководителям».

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сын бывшего президента Турмении Гурбангулы Бердымухамедова победил на выборах главы государства два месяца назад. «За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном наградить орденом Дружбы Бердымухамедова Сердара Гурбангулыевича — президента Туркменистана», — сообщается в указе президента РФ. Выборы главы Туркмении состоялись всего два месяца назад, 15 марта. Бердымухамедов, сын бывшего президента страны, набрал 72,97% голосов избирателей. Экс-глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов возглавлял государство 15 лет подряд. В феврале 2022 года он заявил, что принял «непростое решение о себе». Бердымухамедов ушел в отставку, уточнив, что хочет «дать дорогу молодым руководителям».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...