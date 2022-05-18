Глава Туркмении за два месяца правления заслужил орден от Путина

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сын бывшего президента Турмении Гурбангулы Бердымухамедова победил на выборах главы государства два месяца назад.
«За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном наградить орденом Дружбы Бердымухамедова Сердара Гурбангулыевича — президента Туркменистана», — сообщается в указе президента РФ. Выборы главы Туркмении состоялись всего два месяца назад, 15 марта. Бердымухамедов, сын бывшего президента страны, набрал 72,97% голосов избирателей.
Экс-глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов возглавлял государство 15 лет подряд. В феврале 2022 года он заявил, что принял «непростое решение о себе». Бердымухамедов ушел в отставку, уточнив, что хочет «дать дорогу молодым руководителям».
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Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сын бывшего президента Турмении Гурбангулы Бердымухамедова победил на выборах главы государства два месяца назад. «За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном наградить орденом Дружбы Бердымухамедова Сердара Гурбангулыевича — президента Туркменистана», — сообщается в указе президента РФ. Выборы главы Туркмении состоялись всего два месяца назад, 15 марта. Бердымухамедов, сын бывшего президента страны, набрал 72,97% голосов избирателей. Экс-глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов возглавлял государство 15 лет подряд. В феврале 2022 года он заявил, что принял «непростое решение о себе». Бердымухамедов ушел в отставку, уточнив, что хочет «дать дорогу молодым руководителям».