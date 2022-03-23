Городские власти Нового Уренгоя зачистили социальный блок

URA.RU выяснило, кто стоит за увольнением неугодных чиновников

25 марта 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

«Оптимизация» отразилась на карьере ряда управленцев газовой столицы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В январе 2021 года замглавы Нового Уренгоя по социальным вопросам Михаил Терещенко создал департамент социальной политики, реорганизовав и объединив Управления по работе с молодежью, соцзащиты, культуры и спорта. Городские власти обещали, что сокращений не будет, но вскоре ряд руководителей остались без работы. Среди них — начальник управления культуры Гульнара Мустафина, директор молодежной организации «Арт-Резиденция» Оксана Реймер, заместители руководителя управления физической культуры Роман Ожгибесов и Леонид Падий, у которого Терещенко некогда был замом, когда тот курировал управление образования. Также под сокращение попали начальник отдела по делам несовершеннолетних Рашид Капшин, директор спортшколы «Арктика» Сергей Кух и другие. Уволенный в марте 2022 года руководитель дворца спорта «Звездный» Юрий Косенко на примере своего учреждения раскрыл, что за проблемы испытывает социальная сфера города и в чем ошиблось нынешнее руководство, избавившись от опытных чиновников и назначив «зеленых» управленцев. Юрий Косенко четыре года возглавлял «Звездный» Юрий Косенко В 2004 году губернатор ЯНАО Юрий Неелов и глава Нового Уренгоя Виктор Казарин взялись за реализацию масштабного проекта — дворца спорта «Звездный» площадью 23 000 кв. м. Здесь было создано 130 рабочих мест. Объект строился за счет многоканального финансирования и с перерывами. В 2016 году «Звездный» достраивала компания «ВИС», которая сдала объект с проблемными участками. — Директором «Звездного» меня назначили 19 марта 2018 года и нам с командой пришлось самим приводить здание в порядок, устранять нарушения, которые были допущены при строительстве компанией «ВИС», — рассказывает Юрий Косенко. — Например, в здании не работали система дымоудаления и насосы, которые в случае пожара должны подавать воду в гидранты. Вся система пожарной сигнализации давала сбои, а само учреждение даже не было принято в реестр спортивных сооружений РФ. «Дворец спорта был соткан из проблем. Я потратил четыре года своей жизни на решение этих вопросов». Юрий рассказывает, что уже через две недели после его назначения в «Звездный» приехала комиссия, чтобы обследовать здание на предмет пожарной безопасности — во дворце спорта планировали провести мероприятие УрФО «Славим человека труда». — Меня просили подписать документ без проведения проверки, мол здание новое и все с ним в порядке. Я отказался, поскольку на тот момент еще сам по «Звездному» ходил с провожатым. В итоге — проверка и предписание с требованием устранить 93 пункта нарушений. Но мероприятие, на котором присутствовали более четырех тысяч человек, все же провели, — добавил Косенко. Эта была первая проверка здания с момента его эксплуатации. «Когда мероприятие состоялось, меня предупредили об ответственности — вплоть до уголовной. По сути, дворец нужно было закрывать, он был опасен для людей, а в одночасье все нарушения не устранить», — подытожил Юрий. Дворец спорта «Звездный» вмещает более трех тысяч человек Юрий Косенко Дворец спорта — уникальный для Ямала объект, и опыта эксплуатации подобных учреждений в регионе ни у кого не было. «Звездный» — сложный и многофункциональный комплекс, его можно сравнить с заводом. В одном здании сосредоточены различные спортшколы и учреждения, в каждом из которых — свой руководитель, но за весь комплекс отвечал Косенко. Для него в 2018-м началась управленческая эпопея — бесконечные суды, предприсания МЧС, штрафы, угрозы работников прокуратуры. В апреле 2021 года были устранены последние пять нарушений, а спустя 11 месяцев Косенко уволили. — Вопрос был решен кардинально: нет принципиального директора — не будет и проблем, — подводит итог своей карьеры в «Звездном» Юрий Владимирович. — Александр Норка 14 марта вручил мне «для подписи» приказ о моем увольнении по решению учредителя. Не могу сказать, что я расстроился. Сначала было чувство несправедливости — я столько сил и души вложил в «Звездный», а со мной не считаются. Но потом словно груз с плеч упал. О каких проблемах говорил Косенко? Тир «Звездного» лишился лицензии на оружие Фото: Анна Майорова © URA.RU У дворца спорта — сложный функционал: учреждение выполняет муниципальные задания и они финансируются городом, проводит окружные и российские спортивные мероприятия. Бывает, от мэрии «прилетают» внеплановые мероприятия, которые по неведомой причине не оплачиваются. Также и воллейбольный клуб АНО «ФАКЕЛ» в муниципальное задание не входит, но занимается на базе дворца спорта — безвозмездно. При этом директор не имеет права браться за оказание бесплатных услуг организациям. Оперативно решать рабочие вопросы МАУ «ДС Звездный» удавалось благодаря автономной бухгалтерии. Но сейчас, по словам Косенко, работу учреждения переводят в централизованную бухгалтерию, а это чревато сбоями в оказании муниципальных услуг и проведении соревнований. Бывший директор дворца спорта утверждает, что администрация даже не пыталась анализировать рабочие процессы учреждения — все сводилось к банальному тотальному контролю. «При мне тир „Звездного“ получил лицензию на оружие, но в связи с непродуманными действиями по увольнению директора тир лишился этой лицензии и временно прекратил работу. Оружие изъяли», — говорит Косенко. — Что-то не так у нас в социальной сфере, — рассуждает Юрий. — Очень много противоречий и очень много недовольных работой департамента социальной политики. Михаил Терещенко оптимизировал всю социальную сферу, а риски никто не просчитал. Уже сейчас документы неделями гуляют по департаменту. Директора учреждений пока еще жалуются на это друг другу втихаря. Но это пока. Директором департамента соцполитици Терещенко назначил Александра Норку, который на тот момент провел год на муниципальной службе в качестве начальника департамента молодежи. Пост начальника управления физкультуры достался экс-тренеру Владиславу Серебрякову — последние два года занимавшему должность зама директора городской спортшколы «Контакт». На место Гульнары Мустафиной, возглавлявшей управление культуры более 10 лет, пригласили Елену Распопову из Тобольска, а начальником молодежной политики назначили Павла Бухарова. Руководителем самого крупного в ЯНАО дворца спорта «Звездный» стал Роман Лихтин, работавший директором уже упомянутой спортшколы «Контакт». «Неугодных» выкинули на улицу Многие из попавших под сокращение управленцев отказались комментировать ситуацию, добавив, что «это было тяжелым переживанием». Но некоторые согласились рассказать о случившемся на условиях анонимности. Александр Норка руководит департаментом социальной политики Нового Уренгоя Сайт администрации Нового Уренгоя Источник в социальной сфере рассказывает, что никто из сотрудников не ожидал такой стремительной реорганизации. «Произошла оптимизация — „ненужных“ людей убрали, а „нужных“ поставили. Все произошло быстро, никто не догадывался об этом и не присматривал себе запасной вариант. При Надежде Бондарь процессы были налажены, но когда на ее место пришел Михаил Терещенко, ситуация кардинально изменилась. Он начал формировать свою команду. Нам говорили, что переживать по поводу оптимизации не стоит, а в случае сокращения нам предложат работу. Но в итоге просто выкинули на улицу. Со специалистами сложнее работать. Куда проще с людьми, которые меньше разбираются в деталях и не задают лишних вопросов», — подытожил инсайдер. Источник в управлении спорта добавил, что бывшие коллеги до сих пор звонят уже уволенным специалистам за советом, поскольку новое руководство некомпетентно в вопросах, которые должно курировать. «Даже департамент физической культуры ЯНАО говорит, что если раньше мы были на хорошем счету, то сейчас спорт Нового Уренгоя плетется где-то в хвосте и с управлением сложно работать», — отметил источник. По словам еще одного собеседника агентства, подобную реформу проводили в других городах, но в итоге от нее отказались. «Такой опыт был у Надыма — там объединяли молодежное управление и спорт, но потом от этого оказались: у каждого управления свои задачи и вертикаль в окружных департаментах», — добавил инсайдер. Источники сходятся во мнении, что глава города Андрей Воронов не владеет всей информацией о том, что происходит в департаменте социальной политики. Зачем Терещенко создал «социальную машину»? Михаил Терещенко приехал в Новый Уренгой в 2004 году из Кургана, сменив кресло директора курганской школы № 7 на должность замначальника управления образования. Здесь по карьерной лестнице он дошел до поста зама главы по социальным вопросам. Михаил Терещенко считает оптимизацию импульсом развития Сайт администрации Нового Уренгоя Оптимизацию городской социальной сферы он объясняет исключительно благими намерениями. «Это как новый импульс развития, — говорит он. — Некоторые управления в соцсфере дублировали одни и те же функции, например, организацию мероприятий. В управления входили структуры, у каждой из которых была своя бухгалтерия, финансовый аппарат. Есть ли смысл держать отдельную структуру над каждой группой подведомственных учреждений? Решение об объединении управлений было одобрено городской думой. Раньше было три бухгалтерии, сейчас мы их объединили в одну. Количество управлений соцсферы не изменилось, но в лице департамента социальной политики они получили единого распорядителя бюджетных средств». По словам Терещенко, опыт оптимизации заимствован из других городов и регионов. Например, в Кургане был создан подобный департамент. А в Лимбяяхе и Коротчаево, объединив два управления, создали департамент жизнеобеспечения. Назначение же Александра Норки руководителем «социальной машины» Терещенко объясняет наличием подходящих навыков: «Александр участвовал в конкурсе „Лидеры России“, где продемонстрировал свои компетенции в разных направлениях — от интеллектуальных тестов до сложных управленческих задач. Он разбирается в молодежной политике, ведет здоровый образ жизни, хороший прогнозист и стратег». А кадровые перестановки, по словам Михаила Отаровича, — обычные рабочие процессы. Правда, комментировать отставку директора «Звездного» Юрия Косенко Терещенко отказался. «Идет омоложение кадров, развитие учреждений. Сегодня дворец спорта „Звездный“ будет заниматься и множеством других важных направлений, одним из которых является консолидация различных федераций», — заявил чиновник. На вопрос корреспондента о том, значит ли это, что и сам Терещенко может покинуть пост заместителя главы по социальным вопросам, чтобы дать дорогу молодым, Михаил Отарович ответил уклончиво: «Если буду отставать от времени и не успевать за происходящими вокруг процессами, то готов к любым раскладам». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В январе 2021 года замглавы Нового Уренгоя по социальным вопросам Михаил Терещенко создал департамент социальной политики, реорганизовав и объединив Управления по работе с молодежью, соцзащиты, культуры и спорта. Городские власти обещали, что сокращений не будет, но вскоре ряд руководителей остались без работы. Среди них — начальник управления культуры Гульнара Мустафина, директор молодежной организации «Арт-Резиденция» Оксана Реймер, заместители руководителя управления физической культуры Роман Ожгибесов и Леонид Падий, у которого Терещенко некогда был замом, когда тот курировал управление образования. Также под сокращение попали начальник отдела по делам несовершеннолетних Рашид Капшин, директор спортшколы «Арктика» Сергей Кух и другие. Уволенный в марте 2022 года руководитель дворца спорта «Звездный» Юрий Косенко на примере своего учреждения раскрыл, что за проблемы испытывает социальная сфера города и в чем ошиблось нынешнее руководство, избавившись от опытных чиновников и назначив «зеленых» управленцев. В 2004 году губернатор ЯНАО Юрий Неелов и глава Нового Уренгоя Виктор Казарин взялись за реализацию масштабного проекта — дворца спорта «Звездный» площадью 23 000 кв. м. Здесь было создано 130 рабочих мест. Объект строился за счет многоканального финансирования и с перерывами. В 2016 году «Звездный» достраивала компания «ВИС», которая сдала объект с проблемными участками. — Директором «Звездного» меня назначили 19 марта 2018 года и нам с командой пришлось самим приводить здание в порядок, устранять нарушения, которые были допущены при строительстве компанией «ВИС», — рассказывает Юрий Косенко. — Например, в здании не работали система дымоудаления и насосы, которые в случае пожара должны подавать воду в гидранты. Вся система пожарной сигнализации давала сбои, а само учреждение даже не было принято в реестр спортивных сооружений РФ. «Дворец спорта был соткан из проблем. Я потратил четыре года своей жизни на решение этих вопросов». Юрий рассказывает, что уже через две недели после его назначения в «Звездный» приехала комиссия, чтобы обследовать здание на предмет пожарной безопасности — во дворце спорта планировали провести мероприятие УрФО «Славим человека труда». — Меня просили подписать документ без проведения проверки, мол здание новое и все с ним в порядке. Я отказался, поскольку на тот момент еще сам по «Звездному» ходил с провожатым. В итоге — проверка и предписание с требованием устранить 93 пункта нарушений. Но мероприятие, на котором присутствовали более четырех тысяч человек, все же провели, — добавил Косенко. Эта была первая проверка здания с момента его эксплуатации. «Когда мероприятие состоялось, меня предупредили об ответственности — вплоть до уголовной. По сути, дворец нужно было закрывать, он был опасен для людей, а в одночасье все нарушения не устранить», — подытожил Юрий. Дворец спорта — уникальный для Ямала объект, и опыта эксплуатации подобных учреждений в регионе ни у кого не было. «Звездный» — сложный и многофункциональный комплекс, его можно сравнить с заводом. В одном здании сосредоточены различные спортшколы и учреждения, в каждом из которых — свой руководитель, но за весь комплекс отвечал Косенко. Для него в 2018-м началась управленческая эпопея — бесконечные суды, предприсания МЧС, штрафы, угрозы работников прокуратуры. В апреле 2021 года были устранены последние пять нарушений, а спустя 11 месяцев Косенко уволили. — Вопрос был решен кардинально: нет принципиального директора — не будет и проблем, — подводит итог своей карьеры в «Звездном» Юрий Владимирович. — Александр Норка 14 марта вручил мне «для подписи» приказ о моем увольнении по решению учредителя. Не могу сказать, что я расстроился. Сначала было чувство несправедливости — я столько сил и души вложил в «Звездный», а со мной не считаются. Но потом словно груз с плеч упал. О каких проблемах говорил Косенко? У дворца спорта — сложный функционал: учреждение выполняет муниципальные задания и они финансируются городом, проводит окружные и российские спортивные мероприятия. Бывает, от мэрии «прилетают» внеплановые мероприятия, которые по неведомой причине не оплачиваются. Также и воллейбольный клуб АНО «ФАКЕЛ» в муниципальное задание не входит, но занимается на базе дворца спорта — безвозмездно. При этом директор не имеет права браться за оказание бесплатных услуг организациям. Оперативно решать рабочие вопросы МАУ «ДС Звездный» удавалось благодаря автономной бухгалтерии. Но сейчас, по словам Косенко, работу учреждения переводят в централизованную бухгалтерию, а это чревато сбоями в оказании муниципальных услуг и проведении соревнований. Бывший директор дворца спорта утверждает, что администрация даже не пыталась анализировать рабочие процессы учреждения — все сводилось к банальному тотальному контролю. «При мне тир „Звездного“ получил лицензию на оружие, но в связи с непродуманными действиями по увольнению директора тир лишился этой лицензии и временно прекратил работу. Оружие изъяли», — говорит Косенко. — Что-то не так у нас в социальной сфере, — рассуждает Юрий. — Очень много противоречий и очень много недовольных работой департамента социальной политики. Михаил Терещенко оптимизировал всю социальную сферу, а риски никто не просчитал. Уже сейчас документы неделями гуляют по департаменту. Директора учреждений пока еще жалуются на это друг другу втихаря. Но это пока. Директором департамента соцполитици Терещенко назначил Александра Норку, который на тот момент провел год на муниципальной службе в качестве начальника департамента молодежи. Пост начальника управления физкультуры достался экс-тренеру Владиславу Серебрякову — последние два года занимавшему должность зама директора городской спортшколы «Контакт». На место Гульнары Мустафиной, возглавлявшей управление культуры более 10 лет, пригласили Елену Распопову из Тобольска, а начальником молодежной политики назначили Павла Бухарова. Руководителем самого крупного в ЯНАО дворца спорта «Звездный» стал Роман Лихтин, работавший директором уже упомянутой спортшколы «Контакт». «Неугодных» выкинули на улицу Многие из попавших под сокращение управленцев отказались комментировать ситуацию, добавив, что «это было тяжелым переживанием». Но некоторые согласились рассказать о случившемся на условиях анонимности. Источник в социальной сфере рассказывает, что никто из сотрудников не ожидал такой стремительной реорганизации. «Произошла оптимизация — „ненужных“ людей убрали, а „нужных“ поставили. Все произошло быстро, никто не догадывался об этом и не присматривал себе запасной вариант. При Надежде Бондарь процессы были налажены, но когда на ее место пришел Михаил Терещенко, ситуация кардинально изменилась. Он начал формировать свою команду. Нам говорили, что переживать по поводу оптимизации не стоит, а в случае сокращения нам предложат работу. Но в итоге просто выкинули на улицу. Со специалистами сложнее работать. Куда проще с людьми, которые меньше разбираются в деталях и не задают лишних вопросов», — подытожил инсайдер. Источник в управлении спорта добавил, что бывшие коллеги до сих пор звонят уже уволенным специалистам за советом, поскольку новое руководство некомпетентно в вопросах, которые должно курировать. «Даже департамент физической культуры ЯНАО говорит, что если раньше мы были на хорошем счету, то сейчас спорт Нового Уренгоя плетется где-то в хвосте и с управлением сложно работать», — отметил источник. По словам еще одного собеседника агентства, подобную реформу проводили в других городах, но в итоге от нее отказались. «Такой опыт был у Надыма — там объединяли молодежное управление и спорт, но потом от этого оказались: у каждого управления свои задачи и вертикаль в окружных департаментах», — добавил инсайдер. Источники сходятся во мнении, что глава города Андрей Воронов не владеет всей информацией о том, что происходит в департаменте социальной политики. Зачем Терещенко создал «социальную машину»? Михаил Терещенко приехал в Новый Уренгой в 2004 году из Кургана, сменив кресло директора курганской школы № 7 на должность замначальника управления образования. Здесь по карьерной лестнице он дошел до поста зама главы по социальным вопросам. Оптимизацию городской социальной сферы он объясняет исключительно благими намерениями. «Это как новый импульс развития, — говорит он. — Некоторые управления в соцсфере дублировали одни и те же функции, например, организацию мероприятий. В управления входили структуры, у каждой из которых была своя бухгалтерия, финансовый аппарат. Есть ли смысл держать отдельную структуру над каждой группой подведомственных учреждений? Решение об объединении управлений было одобрено городской думой. Раньше было три бухгалтерии, сейчас мы их объединили в одну. Количество управлений соцсферы не изменилось, но в лице департамента социальной политики они получили единого распорядителя бюджетных средств». По словам Терещенко, опыт оптимизации заимствован из других городов и регионов. Например, в Кургане был создан подобный департамент. А в Лимбяяхе и Коротчаево, объединив два управления, создали департамент жизнеобеспечения. Назначение же Александра Норки руководителем «социальной машины» Терещенко объясняет наличием подходящих навыков: «Александр участвовал в конкурсе „Лидеры России“, где продемонстрировал свои компетенции в разных направлениях — от интеллектуальных тестов до сложных управленческих задач. Он разбирается в молодежной политике, ведет здоровый образ жизни, хороший прогнозист и стратег». А кадровые перестановки, по словам Михаила Отаровича, — обычные рабочие процессы. Правда, комментировать отставку директора «Звездного» Юрия Косенко Терещенко отказался. «Идет омоложение кадров, развитие учреждений. Сегодня дворец спорта „Звездный“ будет заниматься и множеством других важных направлений, одним из которых является консолидация различных федераций», — заявил чиновник. На вопрос корреспондента о том, значит ли это, что и сам Терещенко может покинуть пост заместителя главы по социальным вопросам, чтобы дать дорогу молодым, Михаил Отарович ответил уклончиво: «Если буду отставать от времени и не успевать за происходящими вокруг процессами, то готов к любым раскладам».