Фильм о Дженнифер Лопес и скандинавский детектив с Sundance

Рекомендации URA.RU на 14 июня

13 июня 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

В документальном фильме Дженнифер Лопес рефлексирует о важных вехах своей карьеры Фото: социальные сети Дженнифер Лопес статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU Посмотрите документальный фильм о легендарной Дженнифер Лопес, установите бесплатно симулятор выживания с динозаврами и послушайте подкаст о здоровом сне. Все самые интересные события в онлайн — в нескучной афише URA.RU на 14 июня. Документальный фильм о Дженнифер Лопес Стриминговый сервис Netflix выпускает документальный фильм о певице, актрисе, продюсере и модной иконе Дженнифер Лопес. В нем суперзвезда, бизнесвумен и правозащитница откровенно расскажет о своей карьере. «Всю жизнь я боролась за то, чтобы меня слышали, видели и воспринимали всерьез», — признается Джей Ло в трейлере к фильму. Картина затронет начало творческого пути певицы в 1990-х году, расскажет о подготовке шоу на Super Bowl в 2020 году и съемках фильма «Стриптизерши», номинированного на «Золотой глобус», но так и не попавшего в шорт-лист желанного «Оскара». Фильм появится на стриминговом сервисе Netflix 14 июня. Мрачная скандинавская драма «Темное сердце» Датчане и шведы славятся своими криминальными драмами, отличающимися особым мрачным реализмом. И новый сериал «Темные сердца», представленный на фестивале независимого кино Sundance — отличный образчик данного жанра, Его сюжет разворачивается вокруг пропажи крупного местного фермера. Его дочь два года спустя обращается за помощью к руководителю волонтерской поисковой службы Тане Торрел. В исчезновении фермера подозревают ее сестру, которая влюбилась в юношу из неподходящей семьи. Таня пытается разыскать пропавшего мужчину в скандинавских мрачных лесах, а заодно раскрывает тайны двух враждующих семейств. Детектив с Викторией Исаковой На «Первом канале» выходит сериал «Заключение» с обладательницей премии «Золотой орел» Викторией Исаковой в главной роли. Она сыграет Веру Елагину — блестящего хирурга, которой приходится поменять специальность после трагической гибели своей бывшей пациентки. В ходе расследования в отношении главной герои возбуждают уголовное дело о распространении наркотических средств. Чтобы избежать реального срока, Вера идет на сделку со следствием соглашается стать судмедэкспертом. Параллельно с этим ей предстоит наладить собственную личную жизнь, а именно отношения с дочерью-подростком, которая не хочет иметь с ней ничего общего. Бесплатная раздача ARK: Survival Evolved Создатели симулятора выживания ARK: Survival Evolved решили раздать игру в Steam. Любой желающий сможет установить ее себе бесплатно и попробовать «выжить» в мире, населенном динозаврами и другими первобытными существами. Аттракцион щедрости от создателей ARK: Survival Evolved продлится до 20:00 по Мск 19 июня. Кроме того, ранее игра получила бесплатное дополнение Fjordur, которая уже вышла на всех платформах. Игроки смогут исследовать холодный и опасный архипелаг, при создании которого разработчики вдохновлялись скандинавской мифологией. Всего будет доступно четыре уникальных острова. Кроме того, пользователи смогут увидеть мифическое мировое древо Иггдрасиль. Научно-популярные подкасты Если вы любите научно-популярную литературу или только заинтересовались данным жанром, то стоит обратить внимание на подкаст Анны Диордиевой «Жертва научпопа». В нем она разбирает лучшие работы, которые объясняют нашу повседневность. В новом выпуске Анна читает книгу Юлии Пирумовой «Хрупкие люди. Тайная дверь в мир нарциссов». Она разбирается, что такое нарциссизм, в чем разница между здоровым его проявлением и патологией. Шеф медицинской редакции «Тинькофф-журнала» Оля Кашубина и журналист Султан Сулейманов решили найти ответы на волнующих многих вопросы о здоровье. В подкасте «Прием» они разбирают, почему стоматология — это страшно и дорого, можно ли терпеть боль и как жить с нервными привычками. В новом выпуске Кашубина и Сулейманов выясняют, от чего зависит нормальный сон и почему его так сложно восстановить. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также публикуются в официальном telegram-канале агентства .

Посмотрите документальный фильм о легендарной Дженнифер Лопес, установите бесплатно симулятор выживания с динозаврами и послушайте подкаст о здоровом сне. Все самые интересные события в онлайн — в нескучной афише URA.RU на 14 июня. Документальный фильм о Дженнифер Лопес Стриминговый сервис Netflix выпускает документальный фильм о певице, актрисе, продюсере и модной иконе Дженнифер Лопес. В нем суперзвезда, бизнесвумен и правозащитница откровенно расскажет о своей карьере. «Всю жизнь я боролась за то, чтобы меня слышали, видели и воспринимали всерьез», — признается Джей Ло в трейлере к фильму. Картина затронет начало творческого пути певицы в 1990-х году, расскажет о подготовке шоу на Super Bowl в 2020 году и съемках фильма «Стриптизерши», номинированного на «Золотой глобус», но так и не попавшего в шорт-лист желанного «Оскара». Фильм появится на стриминговом сервисе Netflix 14 июня. Мрачная скандинавская драма «Темное сердце» Датчане и шведы славятся своими криминальными драмами, отличающимися особым мрачным реализмом. И новый сериал «Темные сердца», представленный на фестивале независимого кино Sundance — отличный образчик данного жанра, Его сюжет разворачивается вокруг пропажи крупного местного фермера. Его дочь два года спустя обращается за помощью к руководителю волонтерской поисковой службы Тане Торрел. В исчезновении фермера подозревают ее сестру, которая влюбилась в юношу из неподходящей семьи. Таня пытается разыскать пропавшего мужчину в скандинавских мрачных лесах, а заодно раскрывает тайны двух враждующих семейств. Детектив с Викторией Исаковой На «Первом канале» выходит сериал «Заключение» с обладательницей премии «Золотой орел» Викторией Исаковой в главной роли. Она сыграет Веру Елагину — блестящего хирурга, которой приходится поменять специальность после трагической гибели своей бывшей пациентки. В ходе расследования в отношении главной герои возбуждают уголовное дело о распространении наркотических средств. Чтобы избежать реального срока, Вера идет на сделку со следствием соглашается стать судмедэкспертом. Параллельно с этим ей предстоит наладить собственную личную жизнь, а именно отношения с дочерью-подростком, которая не хочет иметь с ней ничего общего. Бесплатная раздача ARK: Survival Evolved Создатели симулятора выживания ARK: Survival Evolved решили раздать игру в Steam. Любой желающий сможет установить ее себе бесплатно и попробовать «выжить» в мире, населенном динозаврами и другими первобытными существами. Аттракцион щедрости от создателей ARK: Survival Evolved продлится до 20:00 по Мск 19 июня. Кроме того, ранее игра получила бесплатное дополнение Fjordur, которая уже вышла на всех платформах. Игроки смогут исследовать холодный и опасный архипелаг, при создании которого разработчики вдохновлялись скандинавской мифологией. Всего будет доступно четыре уникальных острова. Кроме того, пользователи смогут увидеть мифическое мировое древо Иггдрасиль. Научно-популярные подкасты Если вы любите научно-популярную литературу или только заинтересовались данным жанром, то стоит обратить внимание на подкаст Анны Диордиевой «Жертва научпопа». В нем она разбирает лучшие работы, которые объясняют нашу повседневность. В новом выпуске Анна читает книгу Юлии Пирумовой «Хрупкие люди. Тайная дверь в мир нарциссов». Она разбирается, что такое нарциссизм, в чем разница между здоровым его проявлением и патологией. Шеф медицинской редакции «Тинькофф-журнала» Оля Кашубина и журналист Султан Сулейманов решили найти ответы на волнующих многих вопросы о здоровье. В подкасте «Прием» они разбирают, почему стоматология — это страшно и дорого, можно ли терпеть боль и как жить с нервными привычками. В новом выпуске Кашубина и Сулейманов выясняют, от чего зависит нормальный сон и почему его так сложно восстановить. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также публикуются в официальном telegram-канале агентства.