Путин запустил создание новой мировой экономической зоны

Она обеспечит РФ и другим странам независимость от США и Европы

23 июня 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Российский лидер Владимир Путин инициировал создание новой глобальной экономической зоны Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин начал создавать новую экономическую зону. Она позволит обеспечить независимость России, а также стран, которые готовы с ней сотрудничать, от США и ЕС, поясняют политологи выступление Путина на саммите БРИКС 23 июня. По словам экспертов, это станет подушкой безопасности для всех, кто пока не попал под санкции. И это — сигнал западным лидерам, которые в эти дни проводят саммиты ЕС, G7 и НАТО. XIV саммит БРИКС, темой которого стало «Укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в эру глобального развития», проходит в видеоформате. В его публичной части лидеры «пятерки» Владимир Путин (Россия), Си Цзиньпин (Китай), Жаир Болсонаро (Бразилия), Нарендра Моди (Индия) и Сирил Рамафоза (ЮАР) выступили с короткими приветствиями. Лидер КНР Си Цзиньпин вместе с президентом РФ Владимиром Путины продвигают идею нового мироустройства Фото: Day Donaldson /Flickr Президент Путин отметил, что авторитет БРИКС и его влияние в мире «неуклонно повышается». «Это объективный процесс, поскольку государства „пятерки“ обладают огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом», — заявил Путин. По его словам, современные вызовы и угрозы сложны и имеют «транснациональный характер». Они требуют «поиска коллективных ответов». «Только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути, перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике», — подчеркнул президент РФ. Лидерство стран БРИКС в выработке «объединяющего, позитивного курса» на формирование многополярного мира востребовано, убежден Путин. Он уверен, что этот процесс поддержат многие государства Азии, Африки, Латинской Америки, которые стремятся «проводить независимую политику». «Россия готова и далее развивать тесное многоплановое взаимодействие со всеми партнерами по БРИКС и вносить свой вклад в повышение его роли в международных делах», — заявил Путин. Премьер-министра Индии Нарендру Моди подвела техника: во время выступления остальные лидеры его не слышали из-за выключенного микрофона Фото: Официальный сайт Президента РФ Саммит БРИКС в этом году совпал с другим крупнейшим международным мероприятием — саммитом Евросоюза, где будет решен вопрос о наделении Украины статусом кандидата в члены ЕС (на следующей неделе в Европе пройдут саммиты G7 и НАТО). Выступление Путина на нем — это сигнал европейским и в целом западным лидерам о том, что Россия открыта и что она готова развивать отношения с другими странами, создавать иную модель политического и экономического взаимодействия, поясняют политологи URA.RU. Фактически президент РФ начинает подготовку к созданию «новой инвестиционной зоны», считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Если лидеры стран БРИКС и стран, готовых присоединиться к «пятерке», примут приглашение Путина и приедут в сентябре на Восточный экономический форум (ВЭФ), это станет «стартом масштабной работы», отметил Мухин. «Эта новая инвестиционная зона, с одной стороны, будет доступна Западу, с другой — она более-менее автономна от западных инвестиций, что является своеобразной подушкой безопасности для стран, которые могут подвергнуться санкциям. Санкции уже введены в отношении России и отчасти Китая, в перспективе — Индии, Бразилии. Никто не может быть застрахован от своеволия западных стран. Запад почувствовал вкус крови — санкции, и они не выпустят из своих цепких лапок те государства, где можно поживиться», — полагает Мухин. Бразилия, как и другие развивающиеся страны, не защищены от санкций коллективного Запада, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выступление Путина носит глобальный характер, подтверждает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По словам политолога, БРИКС должен стать точкой сборки нового незападного миропорядка, в котором, как показывает президент, у России есть серьезная поддержка. «Этот незападный мир не отворачивается от России. БРИКС объединяет ключевые незападные центры силы и должен более интенсивно работать над созданием мировой резервной валюты, о чем говорил президент Путин еще накануне, выстраивать новую архитектуру мирового порядка, прежде всего экономического, которая не зависела бы от Запада», — отмечает Суслов. Статья по теме Путин дал гарантии бизнесу, готовому вложиться в экономику России Причем эта новая «экономическая зона», которую эксперты также называют новой моделью взаимодействия, будет более гибкой и прозрачной, отмечает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Такой формат свободного и равноправного сотрудничества поддерживает и вместе с президентом Путиным продвигает лидер Китая Си Цзиньпин. «Евросоюз — это символ, образец модели экономической интеграции прошлого века. Интеграции жесткой, основанной на тайных правилах. Формат БРИКС позволяет создать более гибкую модель, в которой потенциальные участники смогут сами определять формат и масштабы своей вовлеченности», — отметил Кортунов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент РФ Владимир Путин начал создавать новую экономическую зону. Она позволит обеспечить независимость России, а также стран, которые готовы с ней сотрудничать, от США и ЕС, поясняют политологи выступление Путина на саммите БРИКС 23 июня. По словам экспертов, это станет подушкой безопасности для всех, кто пока не попал под санкции. И это — сигнал западным лидерам, которые в эти дни проводят саммиты ЕС, G7 и НАТО. XIV саммит БРИКС, темой которого стало «Укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в эру глобального развития», проходит в видеоформате. В его публичной части лидеры «пятерки» Владимир Путин (Россия), Си Цзиньпин (Китай), Жаир Болсонаро (Бразилия), Нарендра Моди (Индия) и Сирил Рамафоза (ЮАР) выступили с короткими приветствиями. Президент Путин отметил, что авторитет БРИКС и его влияние в мире «неуклонно повышается». «Это объективный процесс, поскольку государства „пятерки“ обладают огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом», — заявил Путин. По его словам, современные вызовы и угрозы сложны и имеют «транснациональный характер». Они требуют «поиска коллективных ответов». «Только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути, перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике», — подчеркнул президент РФ. Лидерство стран БРИКС в выработке «объединяющего, позитивного курса» на формирование многополярного мира востребовано, убежден Путин. Он уверен, что этот процесс поддержат многие государства Азии, Африки, Латинской Америки, которые стремятся «проводить независимую политику». «Россия готова и далее развивать тесное многоплановое взаимодействие со всеми партнерами по БРИКС и вносить свой вклад в повышение его роли в международных делах», — заявил Путин. Саммит БРИКС в этом году совпал с другим крупнейшим международным мероприятием — саммитом Евросоюза, где будет решен вопрос о наделении Украины статусом кандидата в члены ЕС (на следующей неделе в Европе пройдут саммиты G7 и НАТО). Выступление Путина на нем — это сигнал европейским и в целом западным лидерам о том, что Россия открыта и что она готова развивать отношения с другими странами, создавать иную модель политического и экономического взаимодействия, поясняют политологи URA.RU. Фактически президент РФ начинает подготовку к созданию «новой инвестиционной зоны», считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Если лидеры стран БРИКС и стран, готовых присоединиться к «пятерке», примут приглашение Путина и приедут в сентябре на Восточный экономический форум (ВЭФ), это станет «стартом масштабной работы», отметил Мухин. «Эта новая инвестиционная зона, с одной стороны, будет доступна Западу, с другой — она более-менее автономна от западных инвестиций, что является своеобразной подушкой безопасности для стран, которые могут подвергнуться санкциям. Санкции уже введены в отношении России и отчасти Китая, в перспективе — Индии, Бразилии. Никто не может быть застрахован от своеволия западных стран. Запад почувствовал вкус крови — санкции, и они не выпустят из своих цепких лапок те государства, где можно поживиться», — полагает Мухин. Выступление Путина носит глобальный характер, подтверждает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По словам политолога, БРИКС должен стать точкой сборки нового незападного миропорядка, в котором, как показывает президент, у России есть серьезная поддержка. «Этот незападный мир не отворачивается от России. БРИКС объединяет ключевые незападные центры силы и должен более интенсивно работать над созданием мировой резервной валюты, о чем говорил президент Путин еще накануне, выстраивать новую архитектуру мирового порядка, прежде всего экономического, которая не зависела бы от Запада», — отмечает Суслов. Причем эта новая «экономическая зона», которую эксперты также называют новой моделью взаимодействия, будет более гибкой и прозрачной, отмечает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Такой формат свободного и равноправного сотрудничества поддерживает и вместе с президентом Путиным продвигает лидер Китая Си Цзиньпин. «Евросоюз — это символ, образец модели экономической интеграции прошлого века. Интеграции жесткой, основанной на тайных правилах. Формат БРИКС позволяет создать более гибкую модель, в которой потенциальные участники смогут сами определять формат и масштабы своей вовлеченности», — отметил Кортунов.