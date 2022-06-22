Путин дал гарантии бизнесу, готовому вложиться в экономику России

Инвесторов ждут из стран «большой пятерки»

22 июня 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Россия готова создавать условия для работы бизнеса из дружественных стран, заявил на Деловом форуме БРИКС президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин гарантировал зарубежным инвесторам безопасное ведение бизнеса в России. Выступая на Деловом форуме БРИКС 22 июня, Путин заявил, что в стране стабильная экономическая ситуация, и успокоил тем самым всех, кто готов работать в РФ, пояснили URA.RU политологи. Готовность стран БРИКС с населением свыше трех млрд человек (почти половина всех жителей планеты) укреплять связи с РФ показывает, что попытки США и Европы изолировать Россию провалились, говорят эксперты. Деловой форум БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) состоялся накануне саммита этой организации. Путин выступил перед его участниками в формате видеообращения. Президент подчеркнул, что они «представляют интересы существенной и наиболее динамично развивающейся части международного экономического сообщества». «В наших странах проживают более трех миллиардов человек, формируется в совокупном порядке четверть мирового ВВП, 20 процентов торговли, примерно 25 процентов прямых инвестиций, а суммарные международные резервы государств БРИКС составляют порядка 35 процентов мировых», — заявил президент РФ. На смену ушедшим западным брендам, в Россию готова прийти индийская сетевая компания, сообщил президент РФ Владимир Путин Фото: Анна Майорова © URA.RU Путин отметил, что предпринимателям всех стран БРИКС приходится заниматься бизнесом «в непростых условиях, когда западные партнеры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики», вводят новые «политически мотивированные санкции», усиливают «механизмы давления на конкурентов». «Все это противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике, идет в ущерб интересам бизнеса в глобальном масштабе, негативно сказывается на благополучии населения, по сути, всех стран», — подчеркнул Путин. Однако члены организации поддерживают и расширяют торгово-экономические, финансовые и инвестиционные связи друг с другом. По словам президента, ведутся переговоры об открытии в России индийских сетевых магазинов. Обсуждается также возможность увеличения доли китайских автомобилей, оборудования и техники на российском рынке. РФ, в свою очередь, увеличила объемы поставок нефти в Китай и Индию, продолжает экспортировать в страны БРИКС удобрения. Российские IT-компании представлены в Индии и Южной Африке, а отечественные спутники обеспечивают телевещание в Бразилии. Прорабатываются совместные «надежные альтернативные механизмы международных [банковских] расчетов», в том числе вопрос «создания международной резервной валюты на основе корзины валют» стран БРИКС. У российских властей большие надежды на китайский автопром, продукция которого становится все более популярна в стране Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стратегия России неизменна: страна будет укреплять свой суверенитет, но она готова «работать открыто со всеми добросовестными партнерами на принципах уважения интересов друг друга, безоговорочного верховенства международного права, равенства стран и народов», — заявил Путин. Он заверил, что российские власти будут помогать адаптироваться зарубежному бизнесу в стране. «Наша макроэкономическая политика показывает эффективность. Мы смогли защитить российскую финансовую систему, начали стабилизировать ситуацию в промышленности, оказывать адресную социальную поддержку гражданам. Российское государство прежде всего ориентируется на стимулирование частной инициативы. Мы стремимся расширить предпринимательские свободы… И конечно, активно занимаемся переориентацией наших торговых потоков и внешнеэкономических контактов на надежных международных партнеров, в первую очередь на страны БРИКС», — подчеркнул Путин. Президент успокоил политиков и бизнесменов стран БРИКС, фактически гарантировав им нормальные условия работы в России и с Россией, пояснила URA.RU эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. «Россия подтверждает свою жизнеспособность и устойчивость своей экономики. Стране есть что предложить партнерам и куда развернуться. Да, риски есть, так как высокая венчурная составляющая, но главное сегодня [для президента] — показать, что российская экономика выстояла под санкциями, что она не изолировалась, как это пытаются транслировать США и ЕС, а готова привлекать на свою сторону развивающиеся экономики», — полагает Войко. Путин дал ориентиры бизнес-сообществу стран БРИКС, показав позитивные перспективы сотрудничества с Россией и инвестирование в ее экономику, пояснил замдиректора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев. «Кроме Запада есть еще огромный незападный мир, который быстро развивается. Есть надежда, что для России эти страны будут важными партнерами, а для всей мировой экономики — моторами движения вперед. Попытка США сколотить антироссийскую коалицию и изолировать ее не удалась, потому что огромный незападный мир придерживается других принципов, и это очень важно для дальнейшего развития. Поэтому Путин придает большое значение контактам с этими странами», — считает Карнеев. Новость по теме Путин: Индия и Китай заменят ушедшие из РФ западные бренды Удалось ли президенту Путину успокоить бизнес стран БРИКС (да и других), станет понятно позже (по экономической активности стран), объяснил директор Института политических исследований Сергей Марков. В текущей ситуации многие заняли «выжидательную позицию и не скрывают, что присоединятся к победителю», говорит политолог. «Но Путину важно восстановить экономические возможности России и заменить цепочки, разрушенные санкциями Запада», — подытожил Марков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин гарантировал зарубежным инвесторам безопасное ведение бизнеса в России. Выступая на Деловом форуме БРИКС 22 июня, Путин заявил, что в стране стабильная экономическая ситуация, и успокоил тем самым всех, кто готов работать в РФ, пояснили URA.RU политологи. Готовность стран БРИКС с населением свыше трех млрд человек (почти половина всех жителей планеты) укреплять связи с РФ показывает, что попытки США и Европы изолировать Россию провалились, говорят эксперты. Деловой форум БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) состоялся накануне саммита этой организации. Путин выступил перед его участниками в формате видеообращения. Президент подчеркнул, что они «представляют интересы существенной и наиболее динамично развивающейся части международного экономического сообщества». «В наших странах проживают более трех миллиардов человек, формируется в совокупном порядке четверть мирового ВВП, 20 процентов торговли, примерно 25 процентов прямых инвестиций, а суммарные международные резервы государств БРИКС составляют порядка 35 процентов мировых», — заявил президент РФ. Путин отметил, что предпринимателям всех стран БРИКС приходится заниматься бизнесом «в непростых условиях, когда западные партнеры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики», вводят новые «политически мотивированные санкции», усиливают «механизмы давления на конкурентов». «Все это противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике, идет в ущерб интересам бизнеса в глобальном масштабе, негативно сказывается на благополучии населения, по сути, всех стран», — подчеркнул Путин. Однако члены организации поддерживают и расширяют торгово-экономические, финансовые и инвестиционные связи друг с другом. По словам президента, ведутся переговоры об открытии в России индийских сетевых магазинов. Обсуждается также возможность увеличения доли китайских автомобилей, оборудования и техники на российском рынке. РФ, в свою очередь, увеличила объемы поставок нефти в Китай и Индию, продолжает экспортировать в страны БРИКС удобрения. Российские IT-компании представлены в Индии и Южной Африке, а отечественные спутники обеспечивают телевещание в Бразилии. Прорабатываются совместные «надежные альтернативные механизмы международных [банковских] расчетов», в том числе вопрос «создания международной резервной валюты на основе корзины валют» стран БРИКС. Стратегия России неизменна: страна будет укреплять свой суверенитет, но она готова «работать открыто со всеми добросовестными партнерами на принципах уважения интересов друг друга, безоговорочного верховенства международного права, равенства стран и народов», — заявил Путин. Он заверил, что российские власти будут помогать адаптироваться зарубежному бизнесу в стране. «Наша макроэкономическая политика показывает эффективность. Мы смогли защитить российскую финансовую систему, начали стабилизировать ситуацию в промышленности, оказывать адресную социальную поддержку гражданам. Российское государство прежде всего ориентируется на стимулирование частной инициативы. Мы стремимся расширить предпринимательские свободы… И конечно, активно занимаемся переориентацией наших торговых потоков и внешнеэкономических контактов на надежных международных партнеров, в первую очередь на страны БРИКС», — подчеркнул Путин. Президент успокоил политиков и бизнесменов стран БРИКС, фактически гарантировав им нормальные условия работы в России и с Россией, пояснила URA.RU эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. «Россия подтверждает свою жизнеспособность и устойчивость своей экономики. Стране есть что предложить партнерам и куда развернуться. Да, риски есть, так как высокая венчурная составляющая, но главное сегодня [для президента] — показать, что российская экономика выстояла под санкциями, что она не изолировалась, как это пытаются транслировать США и ЕС, а готова привлекать на свою сторону развивающиеся экономики», — полагает Войко. Путин дал ориентиры бизнес-сообществу стран БРИКС, показав позитивные перспективы сотрудничества с Россией и инвестирование в ее экономику, пояснил замдиректора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев. «Кроме Запада есть еще огромный незападный мир, который быстро развивается. Есть надежда, что для России эти страны будут важными партнерами, а для всей мировой экономики — моторами движения вперед. Попытка США сколотить антироссийскую коалицию и изолировать ее не удалась, потому что огромный незападный мир придерживается других принципов, и это очень важно для дальнейшего развития. Поэтому Путин придает большое значение контактам с этими странами», — считает Карнеев. Удалось ли президенту Путину успокоить бизнес стран БРИКС (да и других), станет понятно позже (по экономической активности стран), объяснил директор Института политических исследований Сергей Марков. В текущей ситуации многие заняли «выжидательную позицию и не скрывают, что присоединятся к победителю», говорит политолог. «Но Путину важно восстановить экономические возможности России и заменить цепочки, разрушенные санкциями Запада», — подытожил Марков.