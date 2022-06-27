Россия вышла из зависимости от денег Запада

Путин представил первые результаты жизни страны под санкциями

27 июня 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин на цифрах показал, что Россия больше не зависит от западных денег Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин показал, что Россия практически полностью вышла из зависимости от денег Запада. За четыре месяца под санкциями отечественная экономика переориентировалась за Восток, что подтверждается данными финразведки, комментируют политологи URA.RU встречу Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным 27 июня. Переориентация денежных потоков повышает защиту суверенитета страны, считают эксперты. Большую часть обсуждения деятельности Росфинмониторинга президент провел в закрытом режиме. Публично Путин остановился лишь на нескольких темах. Прежде всего, он поинтересовался, как идет борьба с отмыванием денег. Чиханчин отметил, что некоторые страны пытаются исключить Россию из международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. «Как они сами тогда будут бороться? Без нашего участия», — поинтересовался Путин. Главный финразведчик Юрий Чиханчин рассказал президенту РФ о деятельности Росфинмониторинга Фото: сайт Кремля Глава ведомства подтвердил, что исключение России повлечет разрушение всей системы. Но есть уверенность, что РФ удастся «удержать площадку», заметил Юрий Чиханчин. Ведомство отслеживает зарубежные «высокорисковые банки». По словам Чиханчина, «часть системообразующих предприятий работает с ними». Часть бизнеса «комфортно перешла» в другие кредитные учреждения. «Идет их [новых банков] оценка, чтобы они не были вовлечены в какие-то теневые схемы, криминальные схемы. Работаем сейчас с финансовыми разведками этих стран», — пояснил Чиханчин. Контроль за деятельностью банков в условиях санкций в России усилился Фото: Сергей Русанов © URA.RU Отслеживаются и сделки внутри страны, отметил глава Росфинмониторинга. Например, так называемые «спекулятивные сделки». «Что это такое? То есть необоснованное [завышение цен]?» — уточнил Путин. Так произошло, например, в металлургии, где год назад цены начали резко расти. По словам Чиханчина, это было связано с появлением «большого количества посредников», услуги которых дали 15% к итоговой стоимости металла. Чиханчин сообщил о вовлечении российских медиков к работе на зарубежные фармацевтические компании, которые «проталкивали свои лекарственные средства». Только по одной из таких схем «прошло» 500 млн рублей. «Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы», — заметил Путин. Глава финразведки рассказал, как одно из предприятий АПК вместо оборудования для хозяйства купило яхту на средства господдержки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Глава Росфинмониторинга привел пример неправомочного использования средств, выделенных в рамках господдержки аграриям. Одно из предприятий перевело деньги за рубеж якобы для приобретения технологического оборудования, а в реальности куплена яхта. «Взяли деньги на тепличное хозяйство, а приобрели яхту?» — уточнил президент. «Да, яхту, которую, я думаю, у них и отберут завтра же», — заявил Чиханчин. Особо Чиханчин остановился на международных финансовых потоках. «Операции с недружественными странами сократились примерно на 80 процентов, но увеличилось примерно в три раза количество финансовых операций со странами Юго-Восточной Азии, арабского мира, с центральноазиатскими странами и рядом других, то есть экономическая жизнь продолжается. Есть финансовые потоки, значит, экономика работает», — заявил глава финразведки. Этой встречей Путин показал, что Европа потеряла от своих же санкций больше, чем Россия, полагает руководитель Института нового общества Василий Колташов. По словам эксперта, торговые цепочки перестраиваются, растет «солидарность и отношения между странами, которые на Западе принято считать третьим миром». «Рост финансовых операций России с дружественными, или нейтральными странами говорит о том, что мы замыкаем друг на друге торговые операции. Запад вынужден покупать [нашу продукцию], но уже у других стран. Он сам установил эти ограничения», — пояснил экономист. Отказавшись работать с Россией больше всего из стран ЕС потеряла Германия, считает экономист Василий Колташов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При этом западные страны, неся потери, «вынуждены наблюдать, как стремительно растут финансовые и торговые обороты между Россией и дружественными государствами». «Европа много потеряла. Отрицательное сальдо даже у Германии, и это катастрофа. Но даже если бы они сейчас отступили, они не вернули бы утраченные позиции — их места стремительно занимаются другими», — отметил Колташов. Путин показал, что «положение России небезнадежно», сказал URA.RU руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Это доминанта встречи. Для Путина важно продемонстрировать, что Россия сама сократила финансовые операции с недружественными государствами на 80%, а с дружественными — нарастила в несколько раз. Все под контролем. Все по плану», — отметил Калачев. Причем речь идет именно о переводах за товары и услуги, а не о «прятанье денег в иностранные банки», подчеркнул научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Это говорит о том, что компании стали меньше переводить денег на Запад и больше на Восток. Это дыхание бизнеса: деньги ходят между разными странами. Экономика развивается. Мы просто больше стали дышать на Восток», — заметил Журавлев. Российский бизнес наращивает связи со странами Азии и Ближнего Востока, говорят эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Это важно и для финансового суверенитета страны, полагает генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский. «Путин еще на ПМЭФ-2022 заявил, что Россия добивается своего суверенитета. В этом смысле логично снижать влияние недружественных стран, в том числе через финансовые инструменты», — считает Еловский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин показал, что Россия практически полностью вышла из зависимости от денег Запада. За четыре месяца под санкциями отечественная экономика переориентировалась за Восток, что подтверждается данными финразведки, комментируют политологи URA.RU встречу Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным 27 июня. Переориентация денежных потоков повышает защиту суверенитета страны, считают эксперты. Большую часть обсуждения деятельности Росфинмониторинга президент провел в закрытом режиме. Публично Путин остановился лишь на нескольких темах. Прежде всего, он поинтересовался, как идет борьба с отмыванием денег. Чиханчин отметил, что некоторые страны пытаются исключить Россию из международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. «Как они сами тогда будут бороться? Без нашего участия», — поинтересовался Путин. Глава ведомства подтвердил, что исключение России повлечет разрушение всей системы. Но есть уверенность, что РФ удастся «удержать площадку», заметил Юрий Чиханчин. Ведомство отслеживает зарубежные «высокорисковые банки». По словам Чиханчина, «часть системообразующих предприятий работает с ними». Часть бизнеса «комфортно перешла» в другие кредитные учреждения. «Идет их [новых банков] оценка, чтобы они не были вовлечены в какие-то теневые схемы, криминальные схемы. Работаем сейчас с финансовыми разведками этих стран», — пояснил Чиханчин. Отслеживаются и сделки внутри страны, отметил глава Росфинмониторинга. Например, так называемые «спекулятивные сделки». «Что это такое? То есть необоснованное [завышение цен]?» — уточнил Путин. Так произошло, например, в металлургии, где год назад цены начали резко расти. По словам Чиханчина, это было связано с появлением «большого количества посредников», услуги которых дали 15% к итоговой стоимости металла. Чиханчин сообщил о вовлечении российских медиков к работе на зарубежные фармацевтические компании, которые «проталкивали свои лекарственные средства». Только по одной из таких схем «прошло» 500 млн рублей. «Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы», — заметил Путин. Глава Росфинмониторинга привел пример неправомочного использования средств, выделенных в рамках господдержки аграриям. Одно из предприятий перевело деньги за рубеж якобы для приобретения технологического оборудования, а в реальности куплена яхта. «Взяли деньги на тепличное хозяйство, а приобрели яхту?» — уточнил президент. «Да, яхту, которую, я думаю, у них и отберут завтра же», — заявил Чиханчин. Особо Чиханчин остановился на международных финансовых потоках. «Операции с недружественными странами сократились примерно на 80 процентов, но увеличилось примерно в три раза количество финансовых операций со странами Юго-Восточной Азии, арабского мира, с центральноазиатскими странами и рядом других, то есть экономическая жизнь продолжается. Есть финансовые потоки, значит, экономика работает», — заявил глава финразведки. Этой встречей Путин показал, что Европа потеряла от своих же санкций больше, чем Россия, полагает руководитель Института нового общества Василий Колташов. По словам эксперта, торговые цепочки перестраиваются, растет «солидарность и отношения между странами, которые на Западе принято считать третьим миром». «Рост финансовых операций России с дружественными, или нейтральными странами говорит о том, что мы замыкаем друг на друге торговые операции. Запад вынужден покупать [нашу продукцию], но уже у других стран. Он сам установил эти ограничения», — пояснил экономист. При этом западные страны, неся потери, «вынуждены наблюдать, как стремительно растут финансовые и торговые обороты между Россией и дружественными государствами». «Европа много потеряла. Отрицательное сальдо даже у Германии, и это катастрофа. Но даже если бы они сейчас отступили, они не вернули бы утраченные позиции — их места стремительно занимаются другими», — отметил Колташов. Путин показал, что «положение России небезнадежно», сказал URA.RU руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Это доминанта встречи. Для Путина важно продемонстрировать, что Россия сама сократила финансовые операции с недружественными государствами на 80%, а с дружественными — нарастила в несколько раз. Все под контролем. Все по плану», — отметил Калачев. Причем речь идет именно о переводах за товары и услуги, а не о «прятанье денег в иностранные банки», подчеркнул научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Это говорит о том, что компании стали меньше переводить денег на Запад и больше на Восток. Это дыхание бизнеса: деньги ходят между разными странами. Экономика развивается. Мы просто больше стали дышать на Восток», — заметил Журавлев. Это важно и для финансового суверенитета страны, полагает генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский. «Путин еще на ПМЭФ-2022 заявил, что Россия добивается своего суверенитета. В этом смысле логично снижать влияние недружественных стран, в том числе через финансовые инструменты», — считает Еловский.