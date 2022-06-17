Путин изменил правила жизни для власти и олигархов

Президент изложил их в шести пунктах нового плана экономического роста РФ

17 июня 2022 в 23:23 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин назвал новые условия взаимодействия бизнеса и власти Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин изменил условия взаимодействия государства с бизнесом, в том числе с олигархами. Он уже не намекнул, а открыто сказал, что власть готова им дать больше свободы взамен на следование национальным интересам, комментируют URA.RU политологи выступление главы государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) 17 июня. Для страны это — гарантия развития, для бизнеса — гарантия стабильной работы и сохранения активов, считают эксперты. Выступление президента Путина на ПМЭФ-2022 вызвало ажиотаж не только у участников форума, но и у тех, кто находился за пределами петербургского Экспофорума. Пожалуй, впервые за 25 лет, что проходит ПМЭФ, пленарное заседание началось с полуторачасовой задержкой. Это произошло из-за хакерской атаки на IT-системы организатора — Росконгресса, в результате чего те, кто хотел вживую послушать президента не могли попасть в зал. Путин перенес свое выступление, и, когда он вышел к трибуне, стало понятно, чего так боялись инициаторы хакерской атаки. Отказ европейских лидеров от сотрудничества позволяет России налаживать новые связи, в том числе с новыми властями Афганистана Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин дал подробный анализ текущей ситуации не только в российской, но и мировой экономике. Он несколько раз подчеркнул, что кризис стал нарастать с началом пандемии коронавируса, а сейчас из-за западных санкций он только усугубляется. Но виновата в этом не Россия, начавшая 24 февраля военную спецоперацию на Украине, а западные лидеры, которые и раньше вели непродуманную политику, и сейчас санкциями подвергают свои же страны серьезным рискам, в том числе спровоцировали инфляцию. И лидером этого негативного процесса были и остаются США. «Они объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы», — заявил Путин. Впервые на ПМЭФ приехали лидеры ЛНР и ДНР, которым предстоит встроиться в российскую экономику (на фото — глава ДНР Денис Пушилин) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тем не менее мир меняется, отметил президент. И Россия за последние четыре месяца показала, что готова к этим изменениям. «Российские предприниматели, органы власти работали собранно, профессионально, граждане проявили сплоченность и ответственность… Сама конструкция западных санкций была построена на ложном тезисе, что Россия с точки зрения экономики не суверенна, критически уязвима. Планируя свой экономический блицкриг, они не замечали, попросту игнорировали реальные факты, то, как изменилась наша страна за последние годы», — отметил президент. Путин дал ответ Западу на неудавшийся блицкриг. Он сказал, что России «важно отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность», «укреплять финансовую, кадровую, технологическую самостоятельность и независимость». Как это будет достигаться, Путин изложил в шести ключевых принципах: «открытость», «опора на предпринимательские свободы», «ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика», «социальная справедливость», «опережающее развитие инфраструктуры» и «достижение настоящего технологического суверенитета». Президент РФ заявил, что проверки бизнеса будут полностью отменены (это касается и налоговой службы, глава которой Даниил Егоров услышал установку из первых уст) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент неслучайно говорил о предпринимательской свободе, комментируют политологи URA.RU. Полный отказ от проверок бизнеса, который не связан с высокими рисками причинения вреда, декриминализация и смягчение ряда статей Уголовного кодекса РФ — все это стимулирует предпринимательскую активность, убеждена политолог Алена Август. Президент лишает шансов давить на бизнес под надуманными предлогами, считает эксперт. «Это очень значимо. Ведь в бизнес идут люди, которые готовы рисковать. Но административные барьеры и боязнь ни за что попасть под уголовное дело многих отталкивали. Решение президента даст таким людям толчок для развития. Для них это возможность найти себя», — полагает Август. От российских предпринимателей президент ждет большего патриотизма (на фото справа — Виктор Вексельберг) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Но бизнес должен быть еще и патриотичным, в этом смысле Путин неслучайно напрямую обратился к олигархам, отметила политолог. Президент подчеркнул, что «настоящий, прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходят только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей Родиной». «Последние события только подтвердили то, о чем я постоянно говорил ранее: дома надежнее. Те, кто не захотел услышать этот посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов… Не наступайте на старые грабли», — обратился Путин к крупному бизнесу, призвав олигархов вкладывать деньги в развитие своей страны, как это делали купцы и промышленники в прежние времена — только в таком случае их имена и добрые дела войдут в историю. Президент видит основную задачу власти в работе с капиталом и поддержке малоимущего населения, отметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Задача крупного капитала — не столько накопить деньги, сколько сохранить доброе имя и что-то создать для страны», — считает Солонников. Значительная часть выступления президента была обращена к российским олигархам, считают эксперты (на фото в середине Олег Дерипаска) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин обратился к бизнесу, прежде всего, крупному, «по-отечески тепло», заметила руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына. «С одной стороны, это четкая ориентация на то, что мы работаем с теми, кто патриотически настроен, с другой — сигнал о том, что власть идет навстречу бизнесу. Это объективно складывающаяся дорога с двусторонним движением. В совокупности с достижением социальной справедливости, позитивной динамики доходов граждан, развитием городов — это будет очень качественный рост», — сказала Кислицына URA.RU. По сути, Путин начал перестройку всей социально-экономической модели, полагает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Президент гарантирует, что ничто никуда не уплывет, никто ничего не „отменит“, не упразднит, не украдет. Эта линия, озвученная Путиным, открыла бизнесу второе дыхание. Это взаимовыгодные [для власти и бизнеса] условия. Если не будет этого встречного движения, — просто „разденут“: [Путин еще раз показал] национализация произошла не с нашей стороны, а со стороны Запада. Поэтому выбор такой: либо присягнуть на верность Западу, либо, оставаясь российским предпринимателем, строить суверенную страну, используя наши лучшие традиции. Не отгораживаясь от остального мира, но опираясь на собственный подход и национальные интересы», — резюмировал Кузнецов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин изменил условия взаимодействия государства с бизнесом, в том числе с олигархами. Он уже не намекнул, а открыто сказал, что власть готова им дать больше свободы взамен на следование национальным интересам, комментируют URA.RU политологи выступление главы государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) 17 июня. Для страны это — гарантия развития, для бизнеса — гарантия стабильной работы и сохранения активов, считают эксперты. Выступление президента Путина на ПМЭФ-2022 вызвало ажиотаж не только у участников форума, но и у тех, кто находился за пределами петербургского Экспофорума. Пожалуй, впервые за 25 лет, что проходит ПМЭФ, пленарное заседание началось с полуторачасовой задержкой. Это произошло из-за хакерской атаки на IT-системы организатора — Росконгресса, в результате чего те, кто хотел вживую послушать президента не могли попасть в зал. Путин перенес свое выступление, и, когда он вышел к трибуне, стало понятно, чего так боялись инициаторы хакерской атаки. Путин дал подробный анализ текущей ситуации не только в российской, но и мировой экономике. Он несколько раз подчеркнул, что кризис стал нарастать с началом пандемии коронавируса, а сейчас из-за западных санкций он только усугубляется. Но виновата в этом не Россия, начавшая 24 февраля военную спецоперацию на Украине, а западные лидеры, которые и раньше вели непродуманную политику, и сейчас санкциями подвергают свои же страны серьезным рискам, в том числе спровоцировали инфляцию. И лидером этого негативного процесса были и остаются США. «Они объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы», — заявил Путин. Тем не менее мир меняется, отметил президент. И Россия за последние четыре месяца показала, что готова к этим изменениям. «Российские предприниматели, органы власти работали собранно, профессионально, граждане проявили сплоченность и ответственность… Сама конструкция западных санкций была построена на ложном тезисе, что Россия с точки зрения экономики не суверенна, критически уязвима. Планируя свой экономический блицкриг, они не замечали, попросту игнорировали реальные факты, то, как изменилась наша страна за последние годы», — отметил президент. Путин дал ответ Западу на неудавшийся блицкриг. Он сказал, что России «важно отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность», «укреплять финансовую, кадровую, технологическую самостоятельность и независимость». Как это будет достигаться, Путин изложил в шести ключевых принципах: «открытость», «опора на предпринимательские свободы», «ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика», «социальная справедливость», «опережающее развитие инфраструктуры» и «достижение настоящего технологического суверенитета». Президент неслучайно говорил о предпринимательской свободе, комментируют политологи URA.RU. Полный отказ от проверок бизнеса, который не связан с высокими рисками причинения вреда, декриминализация и смягчение ряда статей Уголовного кодекса РФ — все это стимулирует предпринимательскую активность, убеждена политолог Алена Август. Президент лишает шансов давить на бизнес под надуманными предлогами, считает эксперт. «Это очень значимо. Ведь в бизнес идут люди, которые готовы рисковать. Но административные барьеры и боязнь ни за что попасть под уголовное дело многих отталкивали. Решение президента даст таким людям толчок для развития. Для них это возможность найти себя», — полагает Август. Но бизнес должен быть еще и патриотичным, в этом смысле Путин неслучайно напрямую обратился к олигархам, отметила политолог. Президент подчеркнул, что «настоящий, прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходят только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей Родиной». «Последние события только подтвердили то, о чем я постоянно говорил ранее: дома надежнее. Те, кто не захотел услышать этот посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов… Не наступайте на старые грабли», — обратился Путин к крупному бизнесу, призвав олигархов вкладывать деньги в развитие своей страны, как это делали купцы и промышленники в прежние времена — только в таком случае их имена и добрые дела войдут в историю. Президент видит основную задачу власти в работе с капиталом и поддержке малоимущего населения, отметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Задача крупного капитала — не столько накопить деньги, сколько сохранить доброе имя и что-то создать для страны», — считает Солонников. Путин обратился к бизнесу, прежде всего, крупному, «по-отечески тепло», заметила руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына. «С одной стороны, это четкая ориентация на то, что мы работаем с теми, кто патриотически настроен, с другой — сигнал о том, что власть идет навстречу бизнесу. Это объективно складывающаяся дорога с двусторонним движением. В совокупности с достижением социальной справедливости, позитивной динамики доходов граждан, развитием городов — это будет очень качественный рост», — сказала Кислицына URA.RU. По сути, Путин начал перестройку всей социально-экономической модели, полагает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Президент гарантирует, что ничто никуда не уплывет, никто ничего не „отменит“, не упразднит, не украдет. Эта линия, озвученная Путиным, открыла бизнесу второе дыхание. Это взаимовыгодные [для власти и бизнеса] условия. Если не будет этого встречного движения, — просто „разденут“: [Путин еще раз показал] национализация произошла не с нашей стороны, а со стороны Запада. Поэтому выбор такой: либо присягнуть на верность Западу, либо, оставаясь российским предпринимателем, строить суверенную страну, используя наши лучшие традиции. Не отгораживаясь от остального мира, но опираясь на собственный подход и национальные интересы», — резюмировал Кузнецов.