Проводив Мишустина, Куйвашев устроил VIP-вечеринку на «Иннопроме»

А полпред Якушев со сцены развенчал популярную легенду

05 июля 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев и Владимир Якушев появились на сцене с опозданием — из-за проводов в «Кольцово» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета ИННОПРОМ Проводив двух премьеров — России и Казахстана, — губернатор Евгений Куйвашев соблюл давнюю традицию открывать промышленную выставку «Иннопром» вечеринкой для избранных. В этом году форум проходит в особых обстоятельствах — беспрецедентного санкционного давления Запада на РФ. И потому было особенно интересно, как поведут себя первые лица, что они скажут в неформальной обстановке. Объяснить истеблишменту текущий расклад взялся полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Он сходу попытался доказать, что изоляции не случилось, и «Иннопром» по-прежнему интересен за рубежом. «Несмотря на все сложности и проблемы текущего момента, сегодня на площадке „Иннопрома“ работают представители 33 государств, — отметил Якушев. — Это говорит о том, что площадка действительно пользуется огромным авторитетом, за это время очень прилично себя зарекомендовала. И я уверен, что в этот раз на площадке произойдут важные и знаковые события. <…> Кроме самой выставки, которая уже говорит об огромном потенциале всех участников, будет проходить много дискуссий, круглых столов, интересных встреч, где все участники будут искать ответы на вопросы и задачи, которые перед нами сегодня сформулировала сама ситуация». Знаток английского в дорогом костюме в этот момент проворчал соседу, что перевод ведущей не вполне соответствует сказанному полпредом. «Видимо, текст заранее скинули», — заключил бизнесмен в пустоту. В разгар вечеринки на втором этаже развлекались несколько десятков человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Куйвашев же для начала вспомнил, как эволюционировал форум за 12 лет (от регионального до международного), и пожелал удачи собравшимся «в поиске ответов на вопросы, перед которыми [нас] ставит сегодняшнее время». А затем поблагодарил за внимание федеральное правительство и, в частности, главу кабмина Михаила Мишустина, прилетевшего 4 июля в Екатеринбург с коротким визитом. Как раз из-за того, что провожали его (и премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова), губернатор и полпред чуть задержались: начало вечеринки перенесли на полчаса — с 19:00 на 19:30. Вероятно, если бы локация в этом году была не в конгресс-центре «Екатеринбург ЭКСПО», а где-то в центре города (например, атриуме Ельцин Центра, как в 2021-м), корректировка тайминга была бы более существенной. А так выглядел праздник на четвертом этаже, куда попасть было труднее Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Закончив выступать, хозяева вечера переместились на четвертый этаж — в компании вице-губернатора Олега Чемезова и замгубернатора Валерия Чайникова. Там их ждали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сенатор Александр Высокинский, первый вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий, президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий (прибыл на форум вместе со своим шефом Виктором Вексельбергом) и другие бизнесмены — в том числе из Казахстана. Силовиков, говорят, не было. Чуть позднее присоединился мэр Алексей Орлов. На втором этаже, у сцены, осталась менее статусная, но все равно представительная, публика — региональные депутаты (Елена Чечунова, Сергей Никонов, Михаил Зубарев, Альберт Абзалов, Дмитрий Жуков), министры общественной безопасности (Александр Кудрявцев), строительства (Михаил Волков), культуры (Светлана Учайкина) и промышленности (Сергей Пересторонин). Также в толпе (несколько десятков человек) удалось разглядеть еще одного первого вице-спикера заксо Виктора Шептия — возможного сменщика Эдуарда Росселя в кресле сенатора, — председателя облизбиркома Елену Клименко и топ-менеджеров «Синары»: брата Дмитрия Пумпянского Александра (президент «Синары-Девелопмент») и Тимура Уфимцева (гендиректор той же компании). Статья по теме Мишустин за четыре часа в Екатеринбурге устроил три экзамена На удивление чиновники горадминистрации прием проигнорировали: помимо Орлова, присутствовали лишь его соратница Галина Токарева и зам по экономике Дмитрий Ноженко. Кстати, именно он сильнее всех удивился, встретив экс-министра инвестиций Викторию Казакову. «Пошли уже», — вытащил Ноженко из объятий экс-чиновницы депутат Никонов. Низкую явку «города» объяснили тремя версиями. Первая — подготовка к насыщенному второму дню «Иннопрома» (два десятка разных встреч). Вторая — обида (по слухам, вице-мэра Алексея Бубнова организаторы по неизвестной причине ограничили в передвижениях, выдав бейдж рядового участника). Третья — наличие другого ивента. Как писало URA.RU, вечером же 4 июля свою вечеринку проводила «Синара», пригласившая звезд прошлого — Евгения Маргулиса («Машина времени»), Сергея Галанина («СерьГа»), Алексея Романова («Воскресение», «Машина времени»), Аю («Город 312»), Сергея Воронова («Группа Стаса Намина») и The Lunar Brothers. В МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» же пела группа, которая по-прежнему на слуху, — «Градусы». Их песни явно зашли — во всяком случае покидали площадку чиновники и бизнесмены в хорошем настроении. Министр Пересторонин, например, никак не хотел отпускать экс-министра Казакову. Вице-президент свердловского «клуба олигархов» — Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей — Олег Мошкарев терпеливо ждал в стороне. Что приготовил для VIP-гостей «Иннопрома» мэр Алексей Орлов, первым из глав Екатеринбурга решивший устроить собственный прием в рамках выставки, пока интрига. Площадка на вечер 5 июля заявлена серьезная — Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже». Поначалу концерт шел не очень — гости почти не танцевали и не пели. Роман Пашков спросил: «За вами что, начальник следит?» Ему крикнули «Да» и показали на балкон, где сидел Куйвашев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Проводив двух премьеров — России и Казахстана, — губернатор Евгений Куйвашев соблюл давнюю традицию открывать промышленную выставку «Иннопром» вечеринкой для избранных. В этом году форум проходит в особых обстоятельствах — беспрецедентного санкционного давления Запада на РФ. И потому было особенно интересно, как поведут себя первые лица, что они скажут в неформальной обстановке. Объяснить истеблишменту текущий расклад взялся полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Он сходу попытался доказать, что изоляции не случилось, и «Иннопром» по-прежнему интересен за рубежом. «Несмотря на все сложности и проблемы текущего момента, сегодня на площадке „Иннопрома“ работают представители 33 государств, — отметил Якушев. — Это говорит о том, что площадка действительно пользуется огромным авторитетом, за это время очень прилично себя зарекомендовала. И я уверен, что в этот раз на площадке произойдут важные и знаковые события. <…> Кроме самой выставки, которая уже говорит об огромном потенциале всех участников, будет проходить много дискуссий, круглых столов, интересных встреч, где все участники будут искать ответы на вопросы и задачи, которые перед нами сегодня сформулировала сама ситуация». Знаток английского в дорогом костюме в этот момент проворчал соседу, что перевод ведущей не вполне соответствует сказанному полпредом. «Видимо, текст заранее скинули», — заключил бизнесмен в пустоту. Куйвашев же для начала вспомнил, как эволюционировал форум за 12 лет (от регионального до международного), и пожелал удачи собравшимся «в поиске ответов на вопросы, перед которыми [нас] ставит сегодняшнее время». А затем поблагодарил за внимание федеральное правительство и, в частности, главу кабмина Михаила Мишустина, прилетевшего 4 июля в Екатеринбург с коротким визитом. Как раз из-за того, что провожали его (и премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова), губернатор и полпред чуть задержались: начало вечеринки перенесли на полчаса — с 19:00 на 19:30. Вероятно, если бы локация в этом году была не в конгресс-центре «Екатеринбург ЭКСПО», а где-то в центре города (например, атриуме Ельцин Центра, как в 2021-м), корректировка тайминга была бы более существенной. Закончив выступать, хозяева вечера переместились на четвертый этаж — в компании вице-губернатора Олега Чемезова и замгубернатора Валерия Чайникова. Там их ждали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сенатор Александр Высокинский, первый вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий, президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий (прибыл на форум вместе со своим шефом Виктором Вексельбергом) и другие бизнесмены — в том числе из Казахстана. Силовиков, говорят, не было. Чуть позднее присоединился мэр Алексей Орлов. На втором этаже, у сцены, осталась менее статусная, но все равно представительная, публика — региональные депутаты (Елена Чечунова, Сергей Никонов, Михаил Зубарев, Альберт Абзалов, Дмитрий Жуков), министры общественной безопасности (Александр Кудрявцев), строительства (Михаил Волков), культуры (Светлана Учайкина) и промышленности (Сергей Пересторонин). Также в толпе (несколько десятков человек) удалось разглядеть еще одного первого вице-спикера заксо Виктора Шептия — возможного сменщика Эдуарда Росселя в кресле сенатора, — председателя облизбиркома Елену Клименко и топ-менеджеров «Синары»: брата Дмитрия Пумпянского Александра (президент «Синары-Девелопмент») и Тимура Уфимцева (гендиректор той же компании). На удивление чиновники горадминистрации прием проигнорировали: помимо Орлова, присутствовали лишь его соратница Галина Токарева и зам по экономике Дмитрий Ноженко. Кстати, именно он сильнее всех удивился, встретив экс-министра инвестиций Викторию Казакову. «Пошли уже», — вытащил Ноженко из объятий экс-чиновницы депутат Никонов. Низкую явку «города» объяснили тремя версиями. Первая — подготовка к насыщенному второму дню «Иннопрома» (два десятка разных встреч). Вторая — обида (по слухам, вице-мэра Алексея Бубнова организаторы по неизвестной причине ограничили в передвижениях, выдав бейдж рядового участника). Третья — наличие другого ивента. Как писало URA.RU, вечером же 4 июля свою вечеринку проводила «Синара», пригласившая звезд прошлого — Евгения Маргулиса («Машина времени»), Сергея Галанина («СерьГа»), Алексея Романова («Воскресение», «Машина времени»), Аю («Город 312»), Сергея Воронова («Группа Стаса Намина») и The Lunar Brothers. В МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» же пела группа, которая по-прежнему на слуху, — «Градусы». Их песни явно зашли — во всяком случае покидали площадку чиновники и бизнесмены в хорошем настроении. Министр Пересторонин, например, никак не хотел отпускать экс-министра Казакову. Вице-президент свердловского «клуба олигархов» — Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей — Олег Мошкарев терпеливо ждал в стороне. Что приготовил для VIP-гостей «Иннопрома» мэр Алексей Орлов, первым из глав Екатеринбурга решивший устроить собственный прием в рамках выставки, пока интрига. Площадка на вечер 5 июля заявлена серьезная — Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже».