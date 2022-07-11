Путин показал, за что губернатор может пойти на повышение

Президент раскрыл условия политической стабильности

11 июля 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин начал встречи с губернаторами, которые имеют шанс на обнуление сроков полномочий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин начал встречи с губернаторами, сроки полномочий которых могут обнулиться уже в 2023 году. Первым в списке оказался глава Подмосковья Андрей Воробьев, с которым Путин пообщался 11 июля. У политика есть все шансы пойти на выборы в третий раз, но близость к президенту может обеспечить ему иное политическое будущее, комментируют политологи URA.RU. В широком смысле эта и будущие встречи с главами регионов могу перетечь в большую ротацию федеральных элит, говорят эксперты. Подмосковье «по многим позициям находится на очень хорошем уровне», констатировал президент в начале встречи. Воробьев, в свою очередь, отметил, что регион привлекателен для молодежи, и закладка ежегодно 25-30 новых школ тому подтверждение. В приоритете региональных властей — модернизация здравоохранения, помощь Донбассу, где подмосковные строители восстанавливают школы, мосты и дороги, сообщил глава региона. Подмосковный губернатор Андрей Воробьев стал одним из кандидатов на «обнуление» сроков полномочий в 2023 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU В сфере импортозамещения в Подмосковье проработано 120 проектов, отметил Воробьев. «23 из них мы уже начали реализовывать. Это технологичные проекты, например, промышленные и бытовые котлы. Раньше это были немецкие и других стран-изготовителей, сегодня готовимся заложить завод по их производству. Фильтры для очистки воды — тоже и бытовые, и промышленные», — сказал Воробьев. В Подмосковье власти внедряют новые цифровые сервисы. Уже сейчас, по словам губернатора, не выходя из дома, можно получить 95% услуг, в том числе — записать ребенка в школу, подать заявку на льготу по ЖКУ. Большие проекты реализуются по благоустройству населенных пунктов региона. Продвинулась программа социальной газификации, отметил Воробьев. Если раньше подвод газа стоил 1,5-2 млн рублей, после решения президента РФ цена составляет максимум 150 тысяч рублей. Бюджет Подмосковья в этом году вырос на 15%, но и закредитованность не малая, заметил президент РФ Владимир Путин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Подмосковья сообщил, что доходы бюджета в первой половине года больше на 15% уровня прошлого года. «Но все-таки закредитованность еще большая», — заметил президент. Воробьев согласился, что «займы большие». Но это потому, что «хочется развиваться». «Я понимаю», — поддержал Путин. Протокольной, казалось бы, встречей с Воробьевым президент открывает серию бесед с главами регионов, у которых в 2023 году заканчивается второй срок полномочий, комментируют эксперты URA.RU. Помимо Воробьева, это мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чукотки Роман Копин. В числе ряда других губернаторов осенью 2021 года они получили шанс «обнулиться» и пойти на прямые выборы в третий раз подряд. Еще одним главой региона, чьи полномочия уже в 2023 году могут обнулиться, является мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для Воробьева такой сценарий вполне реален, полагает политолог Дмитрий Нечаев. «Он показал себя как успешный губернатор. За десять лет Воробьев смог навести порядок в регионе, особенно в финансах, он смог выстроить модель развития региона, осуществить трансформацию взаимодействия региональной власти с органами местного самоуправления и консолидировать всю подмосковную элиту на развитие», — отметил Нечаев. Не исключает такого поворота событий и глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. Эксперт объясняет это тем, что подготовка к выборам губернатора в значимом для страны столичном регионе действительно начинается задолго. «Уже сейчас решаются вопросы, что будет с Московской областью, и неважно, много там санкционных компаний или нет — она в любом случае самая „дорогая“. Поэтому появление Воробьева у Путина — это некая попытка переложить колоду карт», — пояснил Маркелов. Для российских элит встреча президента РФ Владимира Путина с подмосковным губернатором может стать началом больших перемен Фото: Владимир Андреев © URA.RU У Воробьева есть все шансы остаться на третий срок полномочий, убежден научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Однако политолог считает, что подмосковный губернатор из тех политиков, которые давно в команде президента, и Путин может сделать ему предложение не только пойти на третий срок, но и стать федеральным чиновником, например, в должности вице-премьера. «Если нужно будет укрепить какое-то направление [на федеральном уровне], Воробьевым укрепят. Это политики, которые в команде, они давно известны, им доверяют, на них готовы делать ставку», — объяснил Журавлев. Новость по теме Российские губернаторы обнулят сроки вслед за Путиным. Инсайд URA.RU подтвердился Такое развитие событий, в целом, не исключил и политолог Дмитрий Нечаев. Он допускает, что Путин «зондировал настрой самого Воробьева»: хочет ли губернатор остаться в Подмосковье или перейти на уровень выше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин начал встречи с губернаторами, сроки полномочий которых могут обнулиться уже в 2023 году. Первым в списке оказался глава Подмосковья Андрей Воробьев, с которым Путин пообщался 11 июля. У политика есть все шансы пойти на выборы в третий раз, но близость к президенту может обеспечить ему иное политическое будущее, комментируют политологи URA.RU. В широком смысле эта и будущие встречи с главами регионов могу перетечь в большую ротацию федеральных элит, говорят эксперты. Подмосковье «по многим позициям находится на очень хорошем уровне», констатировал президент в начале встречи. Воробьев, в свою очередь, отметил, что регион привлекателен для молодежи, и закладка ежегодно 25-30 новых школ тому подтверждение. В приоритете региональных властей — модернизация здравоохранения, помощь Донбассу, где подмосковные строители восстанавливают школы, мосты и дороги, сообщил глава региона. В сфере импортозамещения в Подмосковье проработано 120 проектов, отметил Воробьев. «23 из них мы уже начали реализовывать. Это технологичные проекты, например, промышленные и бытовые котлы. Раньше это были немецкие и других стран-изготовителей, сегодня готовимся заложить завод по их производству. Фильтры для очистки воды — тоже и бытовые, и промышленные», — сказал Воробьев. В Подмосковье власти внедряют новые цифровые сервисы. Уже сейчас, по словам губернатора, не выходя из дома, можно получить 95% услуг, в том числе — записать ребенка в школу, подать заявку на льготу по ЖКУ. Большие проекты реализуются по благоустройству населенных пунктов региона. Продвинулась программа социальной газификации, отметил Воробьев. Если раньше подвод газа стоил 1,5-2 млн рублей, после решения президента РФ цена составляет максимум 150 тысяч рублей. Глава Подмосковья сообщил, что доходы бюджета в первой половине года больше на 15% уровня прошлого года. «Но все-таки закредитованность еще большая», — заметил президент. Воробьев согласился, что «займы большие». Но это потому, что «хочется развиваться». «Я понимаю», — поддержал Путин. Протокольной, казалось бы, встречей с Воробьевым президент открывает серию бесед с главами регионов, у которых в 2023 году заканчивается второй срок полномочий, комментируют эксперты URA.RU. Помимо Воробьева, это мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чукотки Роман Копин. В числе ряда других губернаторов осенью 2021 года они получили шанс «обнулиться» и пойти на прямые выборы в третий раз подряд. Для Воробьева такой сценарий вполне реален, полагает политолог Дмитрий Нечаев. «Он показал себя как успешный губернатор. За десять лет Воробьев смог навести порядок в регионе, особенно в финансах, он смог выстроить модель развития региона, осуществить трансформацию взаимодействия региональной власти с органами местного самоуправления и консолидировать всю подмосковную элиту на развитие», — отметил Нечаев. Не исключает такого поворота событий и глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. Эксперт объясняет это тем, что подготовка к выборам губернатора в значимом для страны столичном регионе действительно начинается задолго. «Уже сейчас решаются вопросы, что будет с Московской областью, и неважно, много там санкционных компаний или нет — она в любом случае самая „дорогая“. Поэтому появление Воробьева у Путина — это некая попытка переложить колоду карт», — пояснил Маркелов. У Воробьева есть все шансы остаться на третий срок полномочий, убежден научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Однако политолог считает, что подмосковный губернатор из тех политиков, которые давно в команде президента, и Путин может сделать ему предложение не только пойти на третий срок, но и стать федеральным чиновником, например, в должности вице-премьера. «Если нужно будет укрепить какое-то направление [на федеральном уровне], Воробьевым укрепят. Это политики, которые в команде, они давно известны, им доверяют, на них готовы делать ставку», — объяснил Журавлев. Такое развитие событий, в целом, не исключил и политолог Дмитрий Нечаев. Он допускает, что Путин «зондировал настрой самого Воробьева»: хочет ли губернатор остаться в Подмосковье или перейти на уровень выше.