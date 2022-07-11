Путин показал, за что губернатор может пойти на повышение

Президент РФ Владимир Путин начал встречи с губернаторами, сроки полномочий которых могут обнулиться уже в 2023 году. Первым в списке оказался глава Подмосковья Андрей Воробьев, с которым Путин пообщался 11 июля. У политика есть все шансы пойти на выборы в третий раз, но близость к президенту может обеспечить ему иное политическое будущее, комментируют политологи URA.RU. В широком смысле эта и будущие встречи с главами регионов могу перетечь в большую ротацию федеральных элит, говорят эксперты.
Подмосковье «по многим позициям находится на очень хорошем уровне», констатировал президент в начале встречи. Воробьев, в свою очередь, отметил, что регион привлекателен для молодежи, и закладка ежегодно 25-30 новых школ тому подтверждение. В приоритете региональных властей — модернизация здравоохранения, помощь Донбассу, где подмосковные строители восстанавливают школы, мосты и дороги, сообщил глава региона.
Подмосковный губернатор Андрей Воробьев стал одним из кандидатов на «обнуление» сроков полномочий в 2023 году
В сфере импортозамещения в Подмосковье проработано 120 проектов, отметил Воробьев. «23 из них мы уже начали реализовывать. Это технологичные проекты, например, промышленные и бытовые котлы. Раньше это были немецкие и других стран-изготовителей, сегодня готовимся заложить завод по их производству. Фильтры для очистки воды — тоже и бытовые, и промышленные», — сказал Воробьев.
В Подмосковье власти внедряют новые цифровые сервисы. Уже сейчас, по словам губернатора, не выходя из дома, можно получить 95% услуг, в том числе — записать ребенка в школу, подать заявку на льготу по ЖКУ. Большие проекты реализуются по благоустройству населенных пунктов региона. Продвинулась программа социальной газификации, отметил Воробьев. Если раньше подвод газа стоил 1,5-2 млн рублей, после решения президента РФ цена составляет максимум 150 тысяч рублей.
Бюджет Подмосковья в этом году вырос на 15%, но и закредитованность не малая, заметил президент РФ Владимир Путин
Глава Подмосковья сообщил, что доходы бюджета в первой половине года больше на 15% уровня прошлого года. «Но все-таки закредитованность еще большая», — заметил президент.
Воробьев согласился, что «займы большие». Но это потому, что «хочется развиваться». «Я понимаю», — поддержал Путин.
Протокольной, казалось бы, встречей с Воробьевым президент открывает серию бесед с главами регионов, у которых в 2023 году заканчивается второй срок полномочий, комментируют эксперты URA.RU. Помимо Воробьева, это мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чукотки Роман Копин. В числе ряда других губернаторов осенью 2021 года они получили шанс «обнулиться» и пойти на прямые выборы в третий раз подряд.
Еще одним главой региона, чьи полномочия уже в 2023 году могут обнулиться, является мэр Москвы Сергей Собянин
Для Воробьева такой сценарий вполне реален, полагает политолог Дмитрий Нечаев. «Он показал себя как успешный губернатор. За десять лет Воробьев смог навести порядок в регионе, особенно в финансах, он смог выстроить модель развития региона, осуществить трансформацию взаимодействия региональной власти с органами местного самоуправления и консолидировать всю подмосковную элиту на развитие», — отметил Нечаев.
Не исключает такого поворота событий и глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. Эксперт объясняет это тем, что подготовка к выборам губернатора в значимом для страны столичном регионе действительно начинается задолго.
«Уже сейчас решаются вопросы, что будет с Московской областью, и неважно, много там санкционных компаний или нет — она в любом случае самая „дорогая“. Поэтому появление Воробьева у Путина — это некая попытка переложить колоду карт», — пояснил Маркелов.
Для российских элит встреча президента РФ Владимира Путина с подмосковным губернатором может стать началом больших перемен
У Воробьева есть все шансы остаться на третий срок полномочий, убежден научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Однако политолог считает, что подмосковный губернатор из тех политиков, которые давно в команде президента, и Путин может сделать ему предложение не только пойти на третий срок, но и стать федеральным чиновником, например, в должности вице-премьера. «Если нужно будет укрепить какое-то направление [на федеральном уровне], Воробьевым укрепят. Это политики, которые в команде, они давно известны, им доверяют, на них готовы делать ставку», — объяснил Журавлев.
Такое развитие событий, в целом, не исключил и политолог Дмитрий Нечаев. Он допускает, что Путин «зондировал настрой самого Воробьева»: хочет ли губернатор остаться в Подмосковье или перейти на уровень выше.
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Президент РФ Владимир Путин начал встречи с губернаторами, сроки полномочий которых могут обнулиться уже в 2023 году. Первым в списке оказался глава Подмосковья Андрей Воробьев, с которым Путин пообщался 11 июля. У политика есть все шансы пойти на выборы в третий раз, но близость к президенту может обеспечить ему иное политическое будущее, комментируют политологи URA.RU. В широком смысле эта и будущие встречи с главами регионов могу перетечь в большую ротацию федеральных элит, говорят эксперты. Подмосковье «по многим позициям находится на очень хорошем уровне», констатировал президент в начале встречи. Воробьев, в свою очередь, отметил, что регион привлекателен для молодежи, и закладка ежегодно 25-30 новых школ тому подтверждение. В приоритете региональных властей — модернизация здравоохранения, помощь Донбассу, где подмосковные строители восстанавливают школы, мосты и дороги, сообщил глава региона. В сфере импортозамещения в Подмосковье проработано 120 проектов, отметил Воробьев. «23 из них мы уже начали реализовывать. Это технологичные проекты, например, промышленные и бытовые котлы. Раньше это были немецкие и других стран-изготовителей, сегодня готовимся заложить завод по их производству. Фильтры для очистки воды — тоже и бытовые, и промышленные», — сказал Воробьев. В Подмосковье власти внедряют новые цифровые сервисы. Уже сейчас, по словам губернатора, не выходя из дома, можно получить 95% услуг, в том числе — записать ребенка в школу, подать заявку на льготу по ЖКУ. Большие проекты реализуются по благоустройству населенных пунктов региона. Продвинулась программа социальной газификации, отметил Воробьев. Если раньше подвод газа стоил 1,5-2 млн рублей, после решения президента РФ цена составляет максимум 150 тысяч рублей. Глава Подмосковья сообщил, что доходы бюджета в первой половине года больше на 15% уровня прошлого года. «Но все-таки закредитованность еще большая», — заметил президент. Воробьев согласился, что «займы большие». Но это потому, что «хочется развиваться». «Я понимаю», — поддержал Путин. Протокольной, казалось бы, встречей с Воробьевым президент открывает серию бесед с главами регионов, у которых в 2023 году заканчивается второй срок полномочий, комментируют эксперты URA.RU. Помимо Воробьева, это мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чукотки Роман Копин. В числе ряда других губернаторов осенью 2021 года они получили шанс «обнулиться» и пойти на прямые выборы в третий раз подряд. Для Воробьева такой сценарий вполне реален, полагает политолог Дмитрий Нечаев. «Он показал себя как успешный губернатор. За десять лет Воробьев смог навести порядок в регионе, особенно в финансах, он смог выстроить модель развития региона, осуществить трансформацию взаимодействия региональной власти с органами местного самоуправления и консолидировать всю подмосковную элиту на развитие», — отметил Нечаев. Не исключает такого поворота событий и глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. Эксперт объясняет это тем, что подготовка к выборам губернатора в значимом для страны столичном регионе действительно начинается задолго. «Уже сейчас решаются вопросы, что будет с Московской областью, и неважно, много там санкционных компаний или нет — она в любом случае самая „дорогая“. Поэтому появление Воробьева у Путина — это некая попытка переложить колоду карт», — пояснил Маркелов. У Воробьева есть все шансы остаться на третий срок полномочий, убежден научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Однако политолог считает, что подмосковный губернатор из тех политиков, которые давно в команде президента, и Путин может сделать ему предложение не только пойти на третий срок, но и стать федеральным чиновником, например, в должности вице-премьера. «Если нужно будет укрепить какое-то направление [на федеральном уровне], Воробьевым укрепят. Это политики, которые в команде, они давно известны, им доверяют, на них готовы делать ставку», — объяснил Журавлев. Такое развитие событий, в целом, не исключил и политолог Дмитрий Нечаев. Он допускает, что Путин «зондировал настрой самого Воробьева»: хочет ли губернатор остаться в Подмосковье или перейти на уровень выше.