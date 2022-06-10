Мишустин уволил замруководителя ключевого ведомства

Григорий Остапенко освободил должность замруководителя Росстата Фото: Анна Майорова © URA.RU

Зместитель руководителя Росстата Григорий Остапенко освобожден от должности по собственной просьбе. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Освободить Остапенко Григория Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Остапенко был назначен на должность в сентябре 2020 года.

В этот же день были произведены перестановки в Министерстве экономического развития. Мишустин назначил экс-министра Пермского края Максим Колесников на должность замминистра ведомства. В мае на должность главы Росстата пришел Сергей Галкин. Он заменил на посту Павла Малкова, который стал врио губернатора Рязанской области.