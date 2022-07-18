Санкции Запада изменили отношения правительства и Госдумы

Мишустин оценил новый режим работы министров с депутатами

18 июля 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин позитивно оценил результаты работы правительства и Госдумы Фото: Антон Белицкий © URA.RU Российские власти продвигают новый тренд командной работы. Его продемонстрировал на оперативном совещании с вице-премьерами 18 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин, показательно похваливший Госдуму за совместную работу. Эксперты объяснили URA.RU, что отношения между правительством и ГД в последний год стали более плотными и продуктивными, так как есть запрос на большую консолидацию органов власти в условиях санкций. Мишустин подробно остановился на итогах совместной работы правительства РФ и парламента сразу во вступительном слове. «Считаю важным отметить не только вклад Госдумы и Совета Федерации в процесс формирования нового правового регулирования, но и активную позицию депутатов и сенаторов, которые помогали в условиях сильнейшего внешнего давления принимать решения для стабилизации ситуации в стране», подчеркнул премьер. Более половины законопроектов, принятых депутатами ГД весной — инициативы правительства РФ, отметил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Оперативное рассмотрение решений, разработанных правительством, позволило россиянам быстрее воспользоваться мерами поддержки, отмечает Мишустин. По его словам, более половины законопроектов, принятых весной, — инициативы кабинета министров. «Также все думские фракции регулярно направляли в наш оперативный штаб конкретные предложения. И многие из них уже стали законами и другими нормативными актами. Еще один момент, на который считаю нужным обратить внимание. Все фракции в весенней сессии действовали крайне ответственно, несмотря на разные политические программы», — сказал глава правительства РФ. Госдума оперативно приняла законопроекты, необходимые для стабилизации ситуации в стране, оказавшийся под санкциями, уточнил Михаил Мишустин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Приняты такие важные законопроекты, как налоговые льготы для людей и ряда отраслей, откорректирован Бюджетный кодекс для обеспечения стабильности бюджетов регионов, проиндексированы пенсии, приняты новые меры поддержки семей с детьми, добавил Мишустин. «Уверен, мы можем рассчитывать на эффективное сотрудничество и в дальнейшем, в том числе в рамках парламентского контроля за тем, как реализуются принятые решения в регионах. Будем и дальше работать в том же ключе. Впереди у нас подготовка проекта бюджета. Конструктивный диалог на этапе нулевых чтений позволит быстрее сформировать главный финансовый документ страны», — сказал в заключении премьер. Отношения правительства РФ и Госдумы в последний год изменились, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Слова Мишустина говорят, что взаимодействие правительства РФ и Госдумы становится более плотным и технологичным, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Раньше правительство очень формально было связано с ГД. Теперь они более плотно работают. Мы видим, что Дениса Мантурова утвердили на пост вице-премьера оперативно, хотя раньше такие решения принимались в рабочем режиме и не требовалось экстренно созывать депутатов. Я ожидал, что Мантурова назначат исполняющим обязанности, а утвердят в должности на осенней сессии. Поэтому подведение итогов Мишустиным — это не просто желание подбодрить народных избранников, а намек на единство команды», — пояснил политолог. Статья по теме Мишустин раскрыл россиянам систему защиты страны от санкций Акцентировав внимание на итогах совместной работы правительства РФ и Госдумы, Мишустин поддержал и одобрил работу парламентариев весной, отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. «15 июля ГД поддержала кандидатуру Мантурова, внесенную Мишустиным на пост вице-премьера. Вместе с тем нижняя палата парламента завершила весеннюю сессию. Мишустин мог подводить итоги работы или не подводить. Это протокол. Но он решил высказать свою благодарность депутатам, которые оперативно принимали законопроекты правительства в предыдущие две сессии. Это демонстрирует, что между правительством и ГД сложились хорошие отношения», — сказал собеседник. Мишустин реализует задачу, поставленную главой государства, — создание единой вертикали власти, уверен вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Сейчас есть необходимость в большем взаимодействии и слаженной работе органов законодательной и исполнительной власти», — добавил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские власти продвигают новый тренд командной работы. Его продемонстрировал на оперативном совещании с вице-премьерами 18 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин, показательно похваливший Госдуму за совместную работу. Эксперты объяснили URA.RU, что отношения между правительством и ГД в последний год стали более плотными и продуктивными, так как есть запрос на большую консолидацию органов власти в условиях санкций. Мишустин подробно остановился на итогах совместной работы правительства РФ и парламента сразу во вступительном слове. «Считаю важным отметить не только вклад Госдумы и Совета Федерации в процесс формирования нового правового регулирования, но и активную позицию депутатов и сенаторов, которые помогали в условиях сильнейшего внешнего давления принимать решения для стабилизации ситуации в стране», подчеркнул премьер. Оперативное рассмотрение решений, разработанных правительством, позволило россиянам быстрее воспользоваться мерами поддержки, отмечает Мишустин. По его словам, более половины законопроектов, принятых весной, — инициативы кабинета министров. «Также все думские фракции регулярно направляли в наш оперативный штаб конкретные предложения. И многие из них уже стали законами и другими нормативными актами. Еще один момент, на который считаю нужным обратить внимание. Все фракции в весенней сессии действовали крайне ответственно, несмотря на разные политические программы», — сказал глава правительства РФ. Приняты такие важные законопроекты, как налоговые льготы для людей и ряда отраслей, откорректирован Бюджетный кодекс для обеспечения стабильности бюджетов регионов, проиндексированы пенсии, приняты новые меры поддержки семей с детьми, добавил Мишустин. «Уверен, мы можем рассчитывать на эффективное сотрудничество и в дальнейшем, в том числе в рамках парламентского контроля за тем, как реализуются принятые решения в регионах. Будем и дальше работать в том же ключе. Впереди у нас подготовка проекта бюджета. Конструктивный диалог на этапе нулевых чтений позволит быстрее сформировать главный финансовый документ страны», — сказал в заключении премьер. Слова Мишустина говорят, что взаимодействие правительства РФ и Госдумы становится более плотным и технологичным, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Раньше правительство очень формально было связано с ГД. Теперь они более плотно работают. Мы видим, что Дениса Мантурова утвердили на пост вице-премьера оперативно, хотя раньше такие решения принимались в рабочем режиме и не требовалось экстренно созывать депутатов. Я ожидал, что Мантурова назначат исполняющим обязанности, а утвердят в должности на осенней сессии. Поэтому подведение итогов Мишустиным — это не просто желание подбодрить народных избранников, а намек на единство команды», — пояснил политолог. Акцентировав внимание на итогах совместной работы правительства РФ и Госдумы, Мишустин поддержал и одобрил работу парламентариев весной, отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. «15 июля ГД поддержала кандидатуру Мантурова, внесенную Мишустиным на пост вице-премьера. Вместе с тем нижняя палата парламента завершила весеннюю сессию. Мишустин мог подводить итоги работы или не подводить. Это протокол. Но он решил высказать свою благодарность депутатам, которые оперативно принимали законопроекты правительства в предыдущие две сессии. Это демонстрирует, что между правительством и ГД сложились хорошие отношения», — сказал собеседник. Мишустин реализует задачу, поставленную главой государства, — создание единой вертикали власти, уверен вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Сейчас есть необходимость в большем взаимодействии и слаженной работе органов законодательной и исполнительной власти», — добавил эксперт.