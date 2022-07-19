Власти России поменяли подход к строительству жилья

Для этого Мишустин ввел губернаторам дополнительный KPI

19 июля 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

В России для сохранения темпов ввода нового жилья разработают региональные программы поддержки строительной отрасли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти изменили подход к строительству жилья в регионах. На стратегической сессии по строительству и ЖКХ 19 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил руководству субъектов РФ разработать долгосрочные программы развития строительства и ЖКХ. Эксперты объяснили URA.RU, что акцент сделан на стройке, так как эта отрасль имеет мультипликативный эффект — каждое рабочее место в данной сфере дает 12-13 мест в смежных. Начиная совещание, Мишустин, подчеркнул, что сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства — системообразующие в экономике. По его словам, уже разработаны и действуют меры поддержки строительства — ставка ипотеки на уровне 7% годовых, расширено число категорий, которые могут получить дальневосточную ипотеку, сокращена продолжительность строительно-инвестиционного цикла. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости системной трансформации строительной отрасли Фото: официальный сайт Правительства России «Важным направлением развития строительной отрасли является ее системная трансформация, в том числе за счет внедрения цифровых инструментов с использованием отечественных технологий», — акцентировал внимание глава правительства. Чтобы обеспечить комфортные условия для проживания, необходимы исправные инженерные сети и другие коммуникации, отметил Мишустин. Он признал, что в сфере ЖКХ накопилось немало проблем, которые надо решать немедленно. Программу модернизации ЖКХ синхронизируют с другими планами инфраструктурного развития Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Программа модернизации ЖКХ, которая находится в разработке, будет синхронизирована с другими планами инфраструктурного развития, а также капремонта жилого фонда. «Важно тщательно продумать параметры этого документа и определить источники финансирования. Со следующего года нам необходимо начать его реализацию», — добавил премьер. Мишустин поручил сформировать в каждом регионе долгосрочную программу строительства. Для этого необходимо связать все планы и программы, инвентаризировать долгострои, определить, какие завершать и сколько на это потребуется денег, сказал глава правительства РФ. Для сохранения темпов строительства регионы могут использовать существующие программы, в том числе завершать долгострои, уточнили эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новое поручение регионам объясняется тем, что по итогам первого полугодия наблюдается сокращение объема планируемого ввода жилья, отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, это отразится на занятости в строительной сфере и в смежных секторах, а также объемах производства. Эксперт считает, что правительство нацелено на оказание именно комплексной поддержки отрасли. «Создание оптимальной среды для развития строительства требует тщательной разработки. Это должны быть программы, носящие стратегический характер, обозначающие зоны ответственности и четкие графики. Регионы могут использовать уже существующие стимулирующие программы. Например, строить жилье для малообеспеченных семей, детей-сирот, переселять собственников из ветхо-аварийного жилья или завершать долгострои», — сказал профессор. Сохранение темпов строительства позволит поддержать смежные отрасли, уверены эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Разговор на совещании под руководством Мишустина шел не просто о модернизации строительства, но и смежных отраслей, так как они тесно связаны. Об этом заявил URA.RU председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, участник стратегической сессии по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По словам депутата, одно рабочее место на стройке дает еще 12-13 мест на других предприятиях. Статья по теме Мишустин нашел скрытый резерв для поддержки строителей «Долгосрочные программы строительства, которые должны подготовить регионы, обсуждались в контексте комплексного развития стройки, модернизации ЖКХ, совершенствования производства стройматериалов и промышленных технологий. Каждый регион должен четко понимать, что и как он будет развивать, какие для этого необходимы ресурсы», — пояснил Пахомов. Дополнительные меры, которые разрабатывает правительство РФ, поддержат темпы строительства жилья, уверен гендиректор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков. «Количество введенного жилья зависит не от строителей, а от благосостояния народа. Темпы ввода квадратных метров обеспечиваются наличием льготных ипотек и кредитов промышленникам. Кроме того, чтобы поддержать их в условиях санкций нужны дополнительные программы, которые бы работали на уровне регионов и муниципалитетов. Поручение по их разработке и дал глава правительства», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские власти изменили подход к строительству жилья в регионах. На стратегической сессии по строительству и ЖКХ 19 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил руководству субъектов РФ разработать долгосрочные программы развития строительства и ЖКХ. Эксперты объяснили URA.RU, что акцент сделан на стройке, так как эта отрасль имеет мультипликативный эффект — каждое рабочее место в данной сфере дает 12-13 мест в смежных. Начиная совещание, Мишустин, подчеркнул, что сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства — системообразующие в экономике. По его словам, уже разработаны и действуют меры поддержки строительства — ставка ипотеки на уровне 7% годовых, расширено число категорий, которые могут получить дальневосточную ипотеку, сокращена продолжительность строительно-инвестиционного цикла. «Важным направлением развития строительной отрасли является ее системная трансформация, в том числе за счет внедрения цифровых инструментов с использованием отечественных технологий», — акцентировал внимание глава правительства. Чтобы обеспечить комфортные условия для проживания, необходимы исправные инженерные сети и другие коммуникации, отметил Мишустин. Он признал, что в сфере ЖКХ накопилось немало проблем, которые надо решать немедленно. Программа модернизации ЖКХ, которая находится в разработке, будет синхронизирована с другими планами инфраструктурного развития, а также капремонта жилого фонда. «Важно тщательно продумать параметры этого документа и определить источники финансирования. Со следующего года нам необходимо начать его реализацию», — добавил премьер. Мишустин поручил сформировать в каждом регионе долгосрочную программу строительства. Для этого необходимо связать все планы и программы, инвентаризировать долгострои, определить, какие завершать и сколько на это потребуется денег, сказал глава правительства РФ. Новое поручение регионам объясняется тем, что по итогам первого полугодия наблюдается сокращение объема планируемого ввода жилья, отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, это отразится на занятости в строительной сфере и в смежных секторах, а также объемах производства. Эксперт считает, что правительство нацелено на оказание именно комплексной поддержки отрасли. «Создание оптимальной среды для развития строительства требует тщательной разработки. Это должны быть программы, носящие стратегический характер, обозначающие зоны ответственности и четкие графики. Регионы могут использовать уже существующие стимулирующие программы. Например, строить жилье для малообеспеченных семей, детей-сирот, переселять собственников из ветхо-аварийного жилья или завершать долгострои», — сказал профессор. Разговор на совещании под руководством Мишустина шел не просто о модернизации строительства, но и смежных отраслей, так как они тесно связаны. Об этом заявил URA.RU председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, участник стратегической сессии по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По словам депутата, одно рабочее место на стройке дает еще 12-13 мест на других предприятиях. «Долгосрочные программы строительства, которые должны подготовить регионы, обсуждались в контексте комплексного развития стройки, модернизации ЖКХ, совершенствования производства стройматериалов и промышленных технологий. Каждый регион должен четко понимать, что и как он будет развивать, какие для этого необходимы ресурсы», — пояснил Пахомов. Дополнительные меры, которые разрабатывает правительство РФ, поддержат темпы строительства жилья, уверен гендиректор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков. «Количество введенного жилья зависит не от строителей, а от благосостояния народа. Темпы ввода квадратных метров обеспечиваются наличием льготных ипотек и кредитов промышленникам. Кроме того, чтобы поддержать их в условиях санкций нужны дополнительные программы, которые бы работали на уровне регионов и муниципалитетов. Поручение по их разработке и дал глава правительства», — резюмировал собеседник.