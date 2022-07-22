ЦБ поменял свои взгляды на инфляцию в России

Дискуссия между регулятором и правительством получила новый вектор

22 июля 2022 в 22:03 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина не видит устойчивой дефляции в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Центробанк смягчил монетарную политику, пересмотрев свой взгляд на перспективы роста цен в России. Объясняя решение совета директоров ЦБ, его глава Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции 22 июля о последовательном замедлении инфляции. Рост цен в стране вызван немонетарными факторами, поэтому даже резкие шаги регулятора по снижению ставки не приведут к подорожанию товаров и продуктов, зато помогут правительству подержать экономический рост, объяснили URA.RU эксперты. Решение регулятора снизить ключевую ставку на сразу на 1,5% до 8% годовых стало неожиданностью для аналитиков. Подавляющее большинство из них ожидали шаг в диапазоне от 0,5% до 1% и приготовились было критиковать руководство Банка России за нерешительность, рассказали URA.RU источники в финансовых кругах. Однако Набиуллина сама указала на то, что цены в России перестали расти, хотя ставка с апреля понижалась быстрыми темпами. «Снижение цен продолжается почти без перерыва вот уже девять недель. И мы по-прежнему полагаем, что основной причиной снижения инфляции является коррекция цен после скачка в марте. Тогда произошло резкое ослабление рубля, издержки компаний существенно возросли. И ажиотажный спрос позволил им перенести эти расходы в цены. Сейчас ситуация изменилась», — констатировала она. Решение ЦБ снизить ключевую ставку на сразу на 1,5% оказалось неожиданным Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам главы ЦБ, в условиях крепкого рубля и снижения спроса регулятор смог позволить себе действовать свободнее. Набиуллина подала умеренный сигнал о дальнейшем снижении ставки — ее значение до конца года опустится в диапазон 7,4—8,0%, если позволят оперативные данные по инфляции. «Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12%—15% в 2022 году (предыдущий прогноз — 14%-17%), до 5%—7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — указали в Центробанке. Другими словами, в ЦБ на сегодняшний день допускают, что снизят ключевую ставку до конца 2022 года еще раз, но уже меньшим шагом. В министерстве экономического развития РФ, глава которого Максим Решетников потратил немало сил на дискуссии с Набиуллиной о темпах снижения ставки, решение ЦБ оценили позитивно. По словам замминистра ведомства Полины Крючковой, это позволит оживить экономическую ситуацию. «Мы считаем своевременным решение Центрального банка о существенном снижении ключевой ставки. В ситуации, когда инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно снизились, когда уже второй месяц мы наблюдаем дефляцию, такое решение не несет инфляционных рисков и, в то же время, позволит оживить экономическую ситуацию, сделать финансовые ресурсы доступнее для предприятий, оживить спрос», — заявила Крючкова URA.RU. Глава Минэкономразвития Максим Решетников настаивал на быстрых темпах снижения ключевой ставки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тем не менее некоторые разногласия между ведомствами сохраняются. В ЦБ отрицают дефляцию в РФ, предпочитая оценивать текущую ситуацию с ценами как дезинфляцию — то есть замедление темпов инфляции. Эльвира Нибиуллина во время пресс-конференции обратила внимание общественности на эту точку зрения регулятора особо, напомнив, что в годовом выражении инфляция по-прежнему остается высокой — 15,5%. «Никакой тенденции к дефляции мы не видим, дефляция — это устойчивое снижение цен. Его надо смотреть на годовом показателе», — подчеркнула она. Также глава ЦБ выразила поддержку инициативы Минфина о проработке новой версии бюджетного правила, которое поможет стабилизировать рублевые доходы госбюджета. Валютные интервенции, которые должны будут проводиться в рамках нового правила, не повлияют на инфляцию, пояснил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции Набиуллиной по ключевой ставке. Цены в России не растут уже девять недель подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В обычных условиях снижение Центробанком ключевой ставки может спровоцировать ускорение инфляции, но сейчас экономика России находится в особой ситуации, что Центробанк и учел, принимая сегодняшнее решение, рассказал URA.RU специалист по валютным рынкам Михаил Беляев. «У инфляции есть два набора причин — монетарные, то есть денежные, и немонетарные. Если не углубляться в экономические термины, то первые связаны с действиями банков, включая сам Центробанк, а вторые — с злоупотреблениями монополий на рынке, завышенными ценами в военно-промышленном комплексе и дороговизной импортных товаров. В России нет дефицита бюджета и деньги для его покрытия ЦБ не печатает, кредитная эмиссия банков не столь значительная, так что монетарные причины инфляции отпадают. Поэтому ЦБ может снижать ставку, не опасаясь роста цен, у него другие причины», — пояснил финансист. Пожелания Минэкономразвития и других министерств по поводу быстрого снижения ставки Беляев объяснил высокой кредитной нагрузкой на предприятия. «Ключевая ставка 9,5% была высокой, при такой нагрузке сложно просто развиваться, тем более в жестких условиях санкций. Чем дешевле обходятся займы, тем свободнее дышит экономика. Что касается дальнейшего снижения ставки, то 15,5% годовой инфляции — это достаточно много, ее замедление летом обычно носит сезонный характер, а значит торможение может быть временное и не настолько сильное, чтобы можно было продолжать резко снижать ставку. Центробанк исходит из того, что главное — подавить инфляцию, и действует в соответствии с этой целью», — сказал он. В ЦБ ожидают начала интервенций на рынке с помощью валют дружественных стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для предпринимателей снижение ключевой ставки равнозначно снижению ставок по кредитам, подтвердил URA.RU руководитель аудиторско-консалтинговой группы «АИП», эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса общероссийского объединения предпринимателей «Опора России» Сергей Елин. «Для бизнеса такое решение означает более дешевые кредиты и большую заинтересованность со стороны банков в целевом финансировании реальных секторов экономики, которые могут дать более высокую доходность. Кроме того, снижение ставки станет преимуществом в развитии и стабилизации российской экономики», — сказал он. «Не исключено, что мы увидим уровень инфляции в России ниже, чем в Европе. Это может произойти в ближайшем будущем, вероятно, уже в следующем году», — заметил финансист. Статья по теме Российские власти обсуждают замену долларов на юани Что касается потребителей, то для них решение ЦБ означает снижение ставок не только по кредитам, но и по депозитам, добавил Елин. «Ранее размещенные депозиты будут заканчиваться, а у людей появится вопрос, как получить большую доходность и защитить накопления от инфляции. Может увеличиться интерес граждан к сделкам с недвижимостью. Возможно, вырастет интерес и к фондовому рынку. Но, конечно, в условиях высокой турбулентности экономки необходимо быть вдвойне осторожным с такими инструментами, как фондовый рынок — чтобы не потерять то, что имеешь», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Центробанк смягчил монетарную политику, пересмотрев свой взгляд на перспективы роста цен в России. Объясняя решение совета директоров ЦБ, его глава Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции 22 июля о последовательном замедлении инфляции. Рост цен в стране вызван немонетарными факторами, поэтому даже резкие шаги регулятора по снижению ставки не приведут к подорожанию товаров и продуктов, зато помогут правительству подержать экономический рост, объяснили URA.RU эксперты. Решение регулятора снизить ключевую ставку на сразу на 1,5% до 8% годовых стало неожиданностью для аналитиков. Подавляющее большинство из них ожидали шаг в диапазоне от 0,5% до 1% и приготовились было критиковать руководство Банка России за нерешительность, рассказали URA.RU источники в финансовых кругах. Однако Набиуллина сама указала на то, что цены в России перестали расти, хотя ставка с апреля понижалась быстрыми темпами. «Снижение цен продолжается почти без перерыва вот уже девять недель. И мы по-прежнему полагаем, что основной причиной снижения инфляции является коррекция цен после скачка в марте. Тогда произошло резкое ослабление рубля, издержки компаний существенно возросли. И ажиотажный спрос позволил им перенести эти расходы в цены. Сейчас ситуация изменилась», — констатировала она. По словам главы ЦБ, в условиях крепкого рубля и снижения спроса регулятор смог позволить себе действовать свободнее. Набиуллина подала умеренный сигнал о дальнейшем снижении ставки — ее значение до конца года опустится в диапазон 7,4—8,0%, если позволят оперативные данные по инфляции. «Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12%—15% в 2022 году (предыдущий прогноз — 14%-17%), до 5%—7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — указали в Центробанке. Другими словами, в ЦБ на сегодняшний день допускают, что снизят ключевую ставку до конца 2022 года еще раз, но уже меньшим шагом. В министерстве экономического развития РФ, глава которого Максим Решетников потратил немало сил на дискуссии с Набиуллиной о темпах снижения ставки, решение ЦБ оценили позитивно. По словам замминистра ведомства Полины Крючковой, это позволит оживить экономическую ситуацию. «Мы считаем своевременным решение Центрального банка о существенном снижении ключевой ставки. В ситуации, когда инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно снизились, когда уже второй месяц мы наблюдаем дефляцию, такое решение не несет инфляционных рисков и, в то же время, позволит оживить экономическую ситуацию, сделать финансовые ресурсы доступнее для предприятий, оживить спрос», — заявила Крючкова URA.RU. Тем не менее некоторые разногласия между ведомствами сохраняются. В ЦБ отрицают дефляцию в РФ, предпочитая оценивать текущую ситуацию с ценами как дезинфляцию — то есть замедление темпов инфляции. Эльвира Нибиуллина во время пресс-конференции обратила внимание общественности на эту точку зрения регулятора особо, напомнив, что в годовом выражении инфляция по-прежнему остается высокой — 15,5%. «Никакой тенденции к дефляции мы не видим, дефляция — это устойчивое снижение цен. Его надо смотреть на годовом показателе», — подчеркнула она. Также глава ЦБ выразила поддержку инициативы Минфина о проработке новой версии бюджетного правила, которое поможет стабилизировать рублевые доходы госбюджета. Валютные интервенции, которые должны будут проводиться в рамках нового правила, не повлияют на инфляцию, пояснил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции Набиуллиной по ключевой ставке. В обычных условиях снижение Центробанком ключевой ставки может спровоцировать ускорение инфляции, но сейчас экономика России находится в особой ситуации, что Центробанк и учел, принимая сегодняшнее решение, рассказал URA.RU специалист по валютным рынкам Михаил Беляев. «У инфляции есть два набора причин — монетарные, то есть денежные, и немонетарные. Если не углубляться в экономические термины, то первые связаны с действиями банков, включая сам Центробанк, а вторые — с злоупотреблениями монополий на рынке, завышенными ценами в военно-промышленном комплексе и дороговизной импортных товаров. В России нет дефицита бюджета и деньги для его покрытия ЦБ не печатает, кредитная эмиссия банков не столь значительная, так что монетарные причины инфляции отпадают. Поэтому ЦБ может снижать ставку, не опасаясь роста цен, у него другие причины», — пояснил финансист. Пожелания Минэкономразвития и других министерств по поводу быстрого снижения ставки Беляев объяснил высокой кредитной нагрузкой на предприятия. «Ключевая ставка 9,5% была высокой, при такой нагрузке сложно просто развиваться, тем более в жестких условиях санкций. Чем дешевле обходятся займы, тем свободнее дышит экономика. Что касается дальнейшего снижения ставки, то 15,5% годовой инфляции — это достаточно много, ее замедление летом обычно носит сезонный характер, а значит торможение может быть временное и не настолько сильное, чтобы можно было продолжать резко снижать ставку. Центробанк исходит из того, что главное — подавить инфляцию, и действует в соответствии с этой целью», — сказал он. Для предпринимателей снижение ключевой ставки равнозначно снижению ставок по кредитам, подтвердил URA.RU руководитель аудиторско-консалтинговой группы «АИП», эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса общероссийского объединения предпринимателей «Опора России» Сергей Елин. «Для бизнеса такое решение означает более дешевые кредиты и большую заинтересованность со стороны банков в целевом финансировании реальных секторов экономики, которые могут дать более высокую доходность. Кроме того, снижение ставки станет преимуществом в развитии и стабилизации российской экономики», — сказал он. «Не исключено, что мы увидим уровень инфляции в России ниже, чем в Европе. Это может произойти в ближайшем будущем, вероятно, уже в следующем году», — заметил финансист. Что касается потребителей, то для них решение ЦБ означает снижение ставок не только по кредитам, но и по депозитам, добавил Елин. «Ранее размещенные депозиты будут заканчиваться, а у людей появится вопрос, как получить большую доходность и защитить накопления от инфляции. Может увеличиться интерес граждан к сделкам с недвижимостью. Возможно, вырастет интерес и к фондовому рынку. Но, конечно, в условиях высокой турбулентности экономки необходимо быть вдвойне осторожным с такими инструментами, как фондовый рынок — чтобы не потерять то, что имеешь», — заключил эксперт.