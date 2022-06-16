Минфин и ЦБ дискутируют с Минэком о приоритетах для экономики

Помощник Путина попросил ведомства найти баланс между стабильностью и развитием

16 июня 2022 в 22:22 Размер текста - 17 +

К встрече на ПМЭФ министры подошли с разными точками зрения на развитие экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дискуссия на ПМЭФ между главами Минфина и ЦБ с одной стороны, и Минэком с другой показала разность подходов ведомств к развитию экономики. Максим Решетников выступил за стимулирующую бюджетную и денежно-кредитную политику, тогда как Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов сделали акцент на риске разгона инфляции, балансе расходов и доходов государства, а также интересах банков и кредиторов. Помощник президента РФ Максим Орешкин дал понять, что ведомствам нужно найти компромисс, считают эксперты. К встрече на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министры подошли с разными точками зрения на темпы снижения ключевой ставки, кредитное стимулирование и обновление бюджетного правила, которое до февраля не только задавало предел расходов государства, но и регулировало курс рубля. Стороны продолжили обмен мнениями. Выяснилось, что механизм работы новой, пятой по счету версии бюджетного правила пока не согласован. Отвечая на соответствующий вопрос, Антон Силуанов ограничился словами о том, что «с правилами лучше, чем без правил», поскольку отсутствие ограничения расходов чревато дисбалансом госбюджета, который министр назвал опасным. В ответ на запрос URA.RU в Минфине пояснили, что ведомство временно отступило от исполнения бюджетного правила и ищет способ «донастроить его на перспективу». Антон Силуанов видит угрозу резкого превышения расходов бюджета над доходами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гораздо больше внимания в своем выступлении Силуанов уделил угрозе резкого превышения расходов бюджета над доходами. «Основной принцип — жить по средствам, в тучные годы копить, в худые доставать [доходы от экспорта углеводородов], стимулируя спрос при сокращении экономики. Важно найти грань», — сказал он. Где эта грань, за которой меры стимулирования могут привести к негативным последствия, явно понимают не все, следовало из выступления главы Минфина. В ведомстве слышат «призывы давать больше финансирования» без оглядки на «ресурсные возможности», но убеждены, что чрезмерные расходы в конечном счете приведут к разгону инфляции, снижению доходов и уровня жизни населения, предупредил он. «Бюджетное „лекарство“ не должно превращаться в наркотик», — подчеркнул Силуанов. Позиция Минфина согласуется с осторожной монетарной политикой Центробанка. Пока что ситуация в экономике позволяет прогнозировать замедление роста цен по нижней планке прогноза регулятора в 14-17% по итогам года, заявила журналистам Эльвира Набиуллина, но говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки глава ЦБ отказалась до поступления новых данных по инфляции. Кредитовать структурную перестройку экономики и «выпустить какую-то часть риска в банковскую систему» Набиуллина отказываться не стала, но назвала недопустимой ситуацию, при которой бизнес может попытаться переложить свои проблемы с возвратом вложенных денег на кредиторов. Максим Решетников выступил за выраженную стимулирующую бюджетную и денежно-кредитную политику Фото: Владимир Андреев © URA.RU Иначе во время встречи выглядела риторика главы Минэкономразвития. Максим Решетников сообщил, что российские предприниматели активно занимают освобожденные западными компаниями рыночные ниши и призвал коллег поддержать работу над созданием комфортных условий для предпринимателей. Он напомнил, что бюджетная политика Минфина и монетарная политика ЦБ уже была жесткой все последние годы, кроме периода пандемии, и как только она смягчилась, экономика реагировала на стимулы ростом. «Да, инфляция тоже была, но не запредельная. Сейчас экономика России устойчива и готова к росту. Из-за высокой ключевой ставки деньги идут на депозиты, а не в развитие. Нужно помочь бизнесу. Макроэкономическая стабильность — это ценность, но не сама по себе», — сказал он. Сомнения Минфина по поводу доходной части бюджета в Минэке тоже не разделяют, по крайней мере в краткосрочной перспективе. На это указывает прогноз ведомства о продолжении роста мировых цен на энергоносители и удобрения. «Ситуация с ростом цен на удобрения и энергоносители — это предвестники того, что этот рост цен и дальше будет продолжаться», — сказал Решетников. Позитивный настрой министерства выразился и в планах пересмотреть в сторону улучшения основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2025 года. «Мы готовимся уточнять прогноз в лучшую сторону», — сообщил он. Эльвира Набиуллина не позволит бизнесу перекладывать свои риски на банки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подводя итоги дискуссии, предшественник Решетникова на посту Минэка, а ныне помощник президента Максим Орешкин назвал экономический блок кабмина и главу ЦБ Эльвиру Набиуллину единой медицинской бригадой, которая совместными усилиями «лечит» российскую экономику. «Бизнесу не нужно создавать дополнительные риски, поэтому задача коллег — чтобы у бизнеса была предсказуемость с точки зрения экономического роста, с точки зрения спроса, и с точки зрения инфляции», — сказал Орешкин. Дискуссия показала, что позиции Минфина и ЦБ по поводу бюджетной и монетарной политики практически совпадают, но серьезно расходятся с позицией Минэкономразвития, сказал в беседе с URA.RU глава холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко. «Силуанов и Набиуллина выступают за сценарий business as usual („бизнес как обычно“), то есть за приспособления России к новым условиям в мировой экономике. Этот путь может привести к тому, что стране достанется место сырьевой полупериферии. Позиция Решетникова ближе к „НЭПу 2.0“ — эта ставка на стимулирования роста экономики за счет реализации потенциала как внутренних, так и внешних драйверов развития», — пояснил Минченко. Максим Орешкин формирует позицию президента по экономическим вопросам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Противоречия между Центробанком, Минфином и Минэком носят фундаментальный характер, так как у ведомств разные функции, объяснила в беседе с URA.RU генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА), член экспертного совета ЦБ по рынку долгосрочных инвестиций Алина Розенцвет. «Минфин и Банк России отвечают за финансовую стабильность, а сфера ответственности Минэка — экономический рост. Избавиться от противоречий невозможно и не нужно, это история про систему сдержек и противовесов, которая помогает избегать дисбалансов в экономике. Можно образно сравнить эту систему с автомобилем, в котором есть корпус и двигатель, одно без другого не работает, но вместе они двигаются вперед», — сказала эксперт. Противоречия между Минфином, Центробанком и Минэкономразвития — это естественный порядок вещей, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС, член общественного совета при Минфине Владимир Климанов. «Мое мнение, все трое и должны быть антагонистами, в этом и есть смысл их существования — ведомства не должны выражать одну и ту же позицию, нужен диалог. Раньше были разногласия между Минфином и ЦБ по вопросу, какими инструментами следует стимулировать экономический рост: денежно-кредитными, то есть низкой ключевой ставкой и снижением для банков норм резервирования, либо бюджетными инвестициями за счет средств Фонда национального благосостояния. А сейчас мы видим разность позиций прежде всего между ЦБ и Минэкономразвития», — заявил URA.RU эксперт. Статья по теме Минфин, Минэк и ЦБ обсуждают новые правила расходования бюджета Особо заслуживает внимания сигнал от представителя администрации президента Орешкина, полагает Климанов. «Он назвал Решетникова, Силуанова и Набиуллину единой командой, где не может быть главного „доктора“, который определяет, где бюджетные траты перестают быть „лекарством“ и становятся „наркотиком“. Это важная мысль. Самые острые противоречия между министерствами нужно снимать, но остальные будут существовать — и это хорошо», — заключил он. Максим Орешкин формирует позицию президента по экономическим вопросам, поэтому на дискуссии выступал в роли арбитра, сообщил URA.RU источник, близкий к правительству. Собеседник агентства посоветовал обратить внимание на те заявления, которые глава государства сделает на пленарном заседании ПМЭФ 17 июня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Дискуссия на ПМЭФ между главами Минфина и ЦБ с одной стороны, и Минэком с другой показала разность подходов ведомств к развитию экономики. Максим Решетников выступил за стимулирующую бюджетную и денежно-кредитную политику, тогда как Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов сделали акцент на риске разгона инфляции, балансе расходов и доходов государства, а также интересах банков и кредиторов. Помощник президента РФ Максим Орешкин дал понять, что ведомствам нужно найти компромисс, считают эксперты. К встрече на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министры подошли с разными точками зрения на темпы снижения ключевой ставки, кредитное стимулирование и обновление бюджетного правила, которое до февраля не только задавало предел расходов государства, но и регулировало курс рубля. Стороны продолжили обмен мнениями. Выяснилось, что механизм работы новой, пятой по счету версии бюджетного правила пока не согласован. Отвечая на соответствующий вопрос, Антон Силуанов ограничился словами о том, что «с правилами лучше, чем без правил», поскольку отсутствие ограничения расходов чревато дисбалансом госбюджета, который министр назвал опасным. В ответ на запрос URA.RU в Минфине пояснили, что ведомство временно отступило от исполнения бюджетного правила и ищет способ «донастроить его на перспективу». Гораздо больше внимания в своем выступлении Силуанов уделил угрозе резкого превышения расходов бюджета над доходами. «Основной принцип — жить по средствам, в тучные годы копить, в худые доставать [доходы от экспорта углеводородов], стимулируя спрос при сокращении экономики. Важно найти грань», — сказал он. Где эта грань, за которой меры стимулирования могут привести к негативным последствия, явно понимают не все, следовало из выступления главы Минфина. В ведомстве слышат «призывы давать больше финансирования» без оглядки на «ресурсные возможности», но убеждены, что чрезмерные расходы в конечном счете приведут к разгону инфляции, снижению доходов и уровня жизни населения, предупредил он. «Бюджетное „лекарство“ не должно превращаться в наркотик», — подчеркнул Силуанов. Позиция Минфина согласуется с осторожной монетарной политикой Центробанка. Пока что ситуация в экономике позволяет прогнозировать замедление роста цен по нижней планке прогноза регулятора в 14-17% по итогам года, заявила журналистам Эльвира Набиуллина, но говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки глава ЦБ отказалась до поступления новых данных по инфляции. Кредитовать структурную перестройку экономики и «выпустить какую-то часть риска в банковскую систему» Набиуллина отказываться не стала, но назвала недопустимой ситуацию, при которой бизнес может попытаться переложить свои проблемы с возвратом вложенных денег на кредиторов. Иначе во время встречи выглядела риторика главы Минэкономразвития. Максим Решетников сообщил, что российские предприниматели активно занимают освобожденные западными компаниями рыночные ниши и призвал коллег поддержать работу над созданием комфортных условий для предпринимателей. Он напомнил, что бюджетная политика Минфина и монетарная политика ЦБ уже была жесткой все последние годы, кроме периода пандемии, и как только она смягчилась, экономика реагировала на стимулы ростом. «Да, инфляция тоже была, но не запредельная. Сейчас экономика России устойчива и готова к росту. Из-за высокой ключевой ставки деньги идут на депозиты, а не в развитие. Нужно помочь бизнесу. Макроэкономическая стабильность — это ценность, но не сама по себе», — сказал он. Сомнения Минфина по поводу доходной части бюджета в Минэке тоже не разделяют, по крайней мере в краткосрочной перспективе. На это указывает прогноз ведомства о продолжении роста мировых цен на энергоносители и удобрения. «Ситуация с ростом цен на удобрения и энергоносители — это предвестники того, что этот рост цен и дальше будет продолжаться», — сказал Решетников. Позитивный настрой министерства выразился и в планах пересмотреть в сторону улучшения основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2025 года. «Мы готовимся уточнять прогноз в лучшую сторону», — сообщил он. Подводя итоги дискуссии, предшественник Решетникова на посту Минэка, а ныне помощник президента Максим Орешкин назвал экономический блок кабмина и главу ЦБ Эльвиру Набиуллину единой медицинской бригадой, которая совместными усилиями «лечит» российскую экономику. «Бизнесу не нужно создавать дополнительные риски, поэтому задача коллег — чтобы у бизнеса была предсказуемость с точки зрения экономического роста, с точки зрения спроса, и с точки зрения инфляции», — сказал Орешкин. Дискуссия показала, что позиции Минфина и ЦБ по поводу бюджетной и монетарной политики практически совпадают, но серьезно расходятся с позицией Минэкономразвития, сказал в беседе с URA.RU глава холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко. «Силуанов и Набиуллина выступают за сценарий business as usual („бизнес как обычно“), то есть за приспособления России к новым условиям в мировой экономике. Этот путь может привести к тому, что стране достанется место сырьевой полупериферии. Позиция Решетникова ближе к „НЭПу 2.0“ — эта ставка на стимулирования роста экономики за счет реализации потенциала как внутренних, так и внешних драйверов развития», — пояснил Минченко. Противоречия между Центробанком, Минфином и Минэком носят фундаментальный характер, так как у ведомств разные функции, объяснила в беседе с URA.RU генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА), член экспертного совета ЦБ по рынку долгосрочных инвестиций Алина Розенцвет. «Минфин и Банк России отвечают за финансовую стабильность, а сфера ответственности Минэка — экономический рост. Избавиться от противоречий невозможно и не нужно, это история про систему сдержек и противовесов, которая помогает избегать дисбалансов в экономике. Можно образно сравнить эту систему с автомобилем, в котором есть корпус и двигатель, одно без другого не работает, но вместе они двигаются вперед», — сказала эксперт. Противоречия между Минфином, Центробанком и Минэкономразвития — это естественный порядок вещей, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС, член общественного совета при Минфине Владимир Климанов. «Мое мнение, все трое и должны быть антагонистами, в этом и есть смысл их существования — ведомства не должны выражать одну и ту же позицию, нужен диалог. Раньше были разногласия между Минфином и ЦБ по вопросу, какими инструментами следует стимулировать экономический рост: денежно-кредитными, то есть низкой ключевой ставкой и снижением для банков норм резервирования, либо бюджетными инвестициями за счет средств Фонда национального благосостояния. А сейчас мы видим разность позиций прежде всего между ЦБ и Минэкономразвития», — заявил URA.RU эксперт. Особо заслуживает внимания сигнал от представителя администрации президента Орешкина, полагает Климанов. «Он назвал Решетникова, Силуанова и Набиуллину единой командой, где не может быть главного „доктора“, который определяет, где бюджетные траты перестают быть „лекарством“ и становятся „наркотиком“. Это важная мысль. Самые острые противоречия между министерствами нужно снимать, но остальные будут существовать — и это хорошо», — заключил он. Максим Орешкин формирует позицию президента по экономическим вопросам, поэтому на дискуссии выступал в роли арбитра, сообщил URA.RU источник, близкий к правительству. Собеседник агентства посоветовал обратить внимание на те заявления, которые глава государства сделает на пленарном заседании ПМЭФ 17 июня.