Правительство РФ представило новый план освоения Арктики

Он позволит обойти санкции Запада с помощью «Росатома»

02 июня 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Северный морской путь одним из ключевых проектов для РФ Фото: media.gazprom-neft.ru статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти обновили план освоения Арктики. Его результатом должны стать новая ледовая флотилия и новые транспортные коридоры по Северному морскому пути, заявил на заседании правительства 2 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ключевая роль в этом процессе отводится «Росатому». Эксперты объяснили URA.RU, что реализация этих планов и привлечение госкорпорации позволит создать в Арктике мощный технологический центр. Мишустин акцентировал внимание на максимальной загрузке судостроительных верфей для наращивания арктического флота и повышении эффективности расходов на строительство судов. «Важно, чтобы каждый бюджетный рубль шел по прямому назначению. Особенно в такой капиталоемкой сфере, как судостроение», — пояснил премьер-министр РФ. Российские судостроительные верфи будут максимально загружены на годы вперед, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-за санкций Запада развитие Северного морского пути (СМП), для которого строятся новые суда, становится одним из приоритетов, подчеркнул Мишустин. «Это надежный, безопасный транспортный коридор, который проходит в территориальных водах и экономической зоне России. Он может использоваться для альтернативных маршрутов, экспорта в дружественные страны», — сказал глава правительства. Полномочия по управлению Севморпутем переданы госкорпорации «Росатом», для этого внесены изменения в законодательство, заявил Мишустин. Он уточнил, что в ведении корпорации находится «уникальный отечественный ледокольный флот». «С каждым годом увеличивается интенсивность судоходства и продлевается период навигации. Сегодняшнее решение повысит безопасность мореплавания», — сказал премьер. Морская транспортировка грузов более выгодна по сравнению с другими вариантами, поэтому российские власти создают в Арктике новый технологический центр, отмечает директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов. «Наблюдается тренд не только на атомные ледоколы, но и на суда усиленного ледового класса, которые раньше для нас делали финны или корейцы. Теперь нам надо самим строить такие суда, чтобы укреплять свой флот, так как без глубинного освоения маршрута своими судами, развитие Севморпути затормозится», — уточнил эксперт. В Арктике появится новый технологический центр, считают эксперты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU По словам Пилясова, передача флота «Росатому» означает, что госкорпорацию стремятся сделать суперорганизацией на Севморпути, интегрирующей не только функции атомных ледоколов, но и предоставляющей услуги по энергообеспечению, транспортировке и разработке месторождений. «Стать суперорганизаций в морской Арктике можно после оцифровки движения всех судов и грузов. Претензии на это у „Росатома“ есть. Госкорпорация набирает мощь на глазах», — сказал собеседник. На фоне ухода из России западных компаний и переориентации экспорта на Восток Севморпуть может стать альтернативой прежних торговых маршрутов, полагает профессор кафедры регионоведения, международных отношений и политологии Северного (Арктического) федерального университета Константин Зайков. «Северный морской путь является стержневым проектом в развитии Арктической зоны РФ. Он имеет значение не только для наращивания промышленного потенциала региона, но и в расширении возможностей экспорта товаров в Азию», — уточнил эксперт. Статья по теме Россия применила скрытый ресурс в войне за торговый путь будущего Из-за санкций Запада Северный морской путь выгодно использовать для торговли с Востоком, уверен директор Центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Уральского отделения РАН Иван Болотов. «Севморпуть имеет большое значение для транспортной системы РФ. А из-за санкций и ориентации на Восток это будет приоритетный водный путь. Потепление климата открывает новые возможности для передвижения в Арктике. Севморпуть даст новый импульс нашим северным территориями, таким портам, как Хатанга (море Лаптевых), Дудинка, Амдерма (Карское море), которые играли важную роль в советское время», — пояснил Болотов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российские власти обновили план освоения Арктики. Его результатом должны стать новая ледовая флотилия и новые транспортные коридоры по Северному морскому пути, заявил на заседании правительства 2 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ключевая роль в этом процессе отводится «Росатому». Эксперты объяснили URA.RU, что реализация этих планов и привлечение госкорпорации позволит создать в Арктике мощный технологический центр. Мишустин акцентировал внимание на максимальной загрузке судостроительных верфей для наращивания арктического флота и повышении эффективности расходов на строительство судов. «Важно, чтобы каждый бюджетный рубль шел по прямому назначению. Особенно в такой капиталоемкой сфере, как судостроение», — пояснил премьер-министр РФ. Из-за санкций Запада развитие Северного морского пути (СМП), для которого строятся новые суда, становится одним из приоритетов, подчеркнул Мишустин. «Это надежный, безопасный транспортный коридор, который проходит в территориальных водах и экономической зоне России. Он может использоваться для альтернативных маршрутов, экспорта в дружественные страны», — сказал глава правительства. Полномочия по управлению Севморпутем переданы госкорпорации «Росатом», для этого внесены изменения в законодательство, заявил Мишустин. Он уточнил, что в ведении корпорации находится «уникальный отечественный ледокольный флот». «С каждым годом увеличивается интенсивность судоходства и продлевается период навигации. Сегодняшнее решение повысит безопасность мореплавания», — сказал премьер. Морская транспортировка грузов более выгодна по сравнению с другими вариантами, поэтому российские власти создают в Арктике новый технологический центр, отмечает директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов. «Наблюдается тренд не только на атомные ледоколы, но и на суда усиленного ледового класса, которые раньше для нас делали финны или корейцы. Теперь нам надо самим строить такие суда, чтобы укреплять свой флот, так как без глубинного освоения маршрута своими судами, развитие Севморпути затормозится», — уточнил эксперт. По словам Пилясова, передача флота «Росатому» означает, что госкорпорацию стремятся сделать суперорганизацией на Севморпути, интегрирующей не только функции атомных ледоколов, но и предоставляющей услуги по энергообеспечению, транспортировке и разработке месторождений. «Стать суперорганизаций в морской Арктике можно после оцифровки движения всех судов и грузов. Претензии на это у „Росатома“ есть. Госкорпорация набирает мощь на глазах», — сказал собеседник. На фоне ухода из России западных компаний и переориентации экспорта на Восток Севморпуть может стать альтернативой прежних торговых маршрутов, полагает профессор кафедры регионоведения, международных отношений и политологии Северного (Арктического) федерального университета Константин Зайков. «Северный морской путь является стержневым проектом в развитии Арктической зоны РФ. Он имеет значение не только для наращивания промышленного потенциала региона, но и в расширении возможностей экспорта товаров в Азию», — уточнил эксперт. Из-за санкций Запада Северный морской путь выгодно использовать для торговли с Востоком, уверен директор Центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Уральского отделения РАН Иван Болотов. «Севморпуть имеет большое значение для транспортной системы РФ. А из-за санкций и ориентации на Восток это будет приоритетный водный путь. Потепление климата открывает новые возможности для передвижения в Арктике. Севморпуть даст новый импульс нашим северным территориями, таким портам, как Хатанга (море Лаптевых), Дудинка, Амдерма (Карское море), которые играли важную роль в советское время», — пояснил Болотов.