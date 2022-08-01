Херсон перед вхождением в состав РФ ждет масштабная перестройка

Министр и бывший депутат Рады — о том, как пережил покушение за помощь людям

01 августа 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Херсонская область — один из главных регионов-производителей зерна Фото: Таисия Воронцова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Херсонскую область перед вхождением в состав России ждет множество преобразований: в регионе запустят железную дорогу, производители зерна получат дополнительную поддержку, а собственность тех, кто покинул Херсонщину, временно отдадут в пользование патриотам. Министр сельского хозяйства Херсонской области, бывший депутат от правящей партии Украины «Слуга народа» Алексей Ковалев в интервью URA.RU поделился подробностями всех реформ, а также рассказал, как его преследуют украинские власти. — Херсон сейчас полупустой город, половина жителей уехала из-за ожидания боев, а как с сельхозпроизводителями? Среди убежавших не только фермеры? Сотни тысяч гектаров в области принадлежат гражданам Великобритании, США, Евросоюза — они активно выкупали права аренды на сельхозугодья, шла консолидация участков. Все эти земли сейчас простаивают, но к осени будут обработаны. Сейчас хозяйством занимаются самые отважные: на них и будут держаться наши осенне-полевые работы. Фото: Сергей Венявский © URA.RU — Как будете решать проблему? Мы в любом случае не допустим простоя земель вроде того, что был в 1990-е годы, когда сельское хозяйство считалось неинтересным бизнесом. Земля должна работать, даже если ее хозяин-трус убежал. При этом мы принципиально не собираемся изымать собственность у граждан недружественных стран, как в этих странах поступают с россиянами. Собственность — священна. — Во время боев трудно гарантировать работающим в поле элементарную безопасность? Опасно не везде. В некоторых районах есть ограничения на проведение работ, что плохо для фермеров, и мы сейчас с ВГА разрабатываем механизм помощи. Кроме того, поля иногда поджигаются диверсантами и просто желающими навредить местному населению. В Херсонской области сгорели сотни гектаров созревшей, готовой к обмолоту пшеницы. К тому же сейчас идет сезон уборки, во время которого цены складываются не в пользу производителей. Поэтому призываю не продавать урожай сейчас, а приберечь его до зимы, когда традиционно начнется рост мировых цен на пшеницу. Зерно все равно продадут по рыночной стоимости, а не за те копейки, что продавали недавно: продовольственная пшеница забиралась перекупщиками по 5 тысяч рублей, фуражная — по 3,5 тысячи, в то время как в портах стоимость зерна доходила до 15 тысяч рублей. — Но почему такая разница? Старые украинские трейдеры, у которых имелись базы фермеров, скорее всего, пользовались тяжелой ситуацией, обзванивали людей по справочнику и говорили, что РФ якобы не способна вывезти продукцию, но они могут взять проблему на себя, хоть и дешево. В общем, пользовались неразберихой и безвластием в переходный период. Сейчас этому пришел конец. — Проблемы фермеров не только в закупочных ценах и летящих в поля снарядах, но и в ценах на горючее: в Крыму топливо примерно на 20% дешевле, чем в Херсонской области. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Горючее дорожает по двум причинам. Первая — заправочные станции в сельской местности: их хозяева, находясь за пределами Херсонской области, саботируют работу и все закрыли с 24 февраля. Думаю, мы будем передавать их собственность в более эффективные руки, лишь бы заправляли желающих. А те, что работают — патриоты своего края: им выписывали статьи за коллаборационизм, госизмену и так далее, но они не поддались. Второй этап снижения цен для аграриев — запуск железной дороги. Пока гарантировать безопасность горючего груза на рельсах нельзя: идут диверсии, обстрелы. Однако главная и самая дешевая дорога для доставки ГСМ — по воде. После освобождения Николаева и области данный вид доставки станет главным, и мы еще увидим цены ниже, чем в Крыму. — С точки зрения официального Киева вы преступник и сепаратист, на вас заведено уголовное дело. На момент начала спецоперации вы находились в Киеве, но уехали в Херсон. Почему? Потому что все чиновники отсюда убежали — от местных депутатов мои коллеги, депутаты Рады. Я остался один. Остальные «поддерживают» Херсонскую область из Киева, Львова, из Варшавы и рассказывают, как они придут сюда с контрнаступлением, в том числе и Зеленский. Реальные проблемы населения им не интересны. Все работают на свой имидж. Когда-то Зеленский был готов закончить войну в Донбассе — в 2019 году это был лучик надежды, когда мы думали, что все закончится и будет интеграция Донецкой и Луганской областей в состав Украины. Но были вмешаны силы США и Великобритании, которые не дали Зеленскому это сделать. Наступил 2022 год, и мы увидели другого Зеленского, который изменил все на 180 градусов. — Но партия «Слуга народа», от которой вы баллотировались в Раду, посчитала вас предателем и вычистила из своих рядов? Меня исключили из парламентской фракции, не из партии. Партийным человеком я никогда не был, не писал заявление о вступлении. А в мае по указанию [президента Украины Владимира] Зеленского на меня завели два уголовных дела — за коллаборационизм и за государственную измену. Я это почитал и понял, что работают там, мягко говоря, неграмотные люди: обвинения составили будто по статьям «Википедии». Думаю, что это дело развалится, потому что не основано на фактах, и я не считаю себя виновным. Меня не выбирал Зеленский, [глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид] Арахамия, никакой представитель «Слуги народа». Меня выбирали люди, и я по-прежнему действующий член украинского парламента. — И одновременно министр Херсонской области, которая готовится войти в состав Российской Федерации. Одновременно, да. — Тем не менее другая сторона, законно или незаконно, пытается вас лишить депутатского мандата, а фактически совершила на вас покушение. Почти как в 1930-е, когда потеря партийного билета чуть ли не автоматически вела к лагерям… О взрыве моей машины вспоминать не хочу. Я через это прошел, но возвращаться не нужно. Никому не пожелаю пережить такой опыт. Я не занимаю военную должность, я гражданский. И считаю, попытку ликвидировать человека просто за его политическую позицию терроризмом. И да, сравнение нынешнего киевского режима с 1937 годом верно. Но хотел бы напомнить, нынешним украинским последователям Ягоды и Ежова, что те в конце концов сами попали под нож созданной ими машины. История имеет свои законы, которые неплохо знать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Херсонскую область перед вхождением в состав России ждет множество преобразований: в регионе запустят железную дорогу, производители зерна получат дополнительную поддержку, а собственность тех, кто покинул Херсонщину, временно отдадут в пользование патриотам. Министр сельского хозяйства Херсонской области, бывший депутат от правящей партии Украины «Слуга народа» Алексей Ковалев в интервью URA.RU поделился подробностями всех реформ, а также рассказал, как его преследуют украинские власти. — Херсон сейчас полупустой город, половина жителей уехала из-за ожидания боев, а как с сельхозпроизводителями? Среди убежавших не только фермеры? Сотни тысяч гектаров в области принадлежат гражданам Великобритании, США, Евросоюза — они активно выкупали права аренды на сельхозугодья, шла консолидация участков. Все эти земли сейчас простаивают, но к осени будут обработаны. Сейчас хозяйством занимаются самые отважные: на них и будут держаться наши осенне-полевые работы. — Как будете решать проблему? Мы в любом случае не допустим простоя земель вроде того, что был в 1990-е годы, когда сельское хозяйство считалось неинтересным бизнесом. Земля должна работать, даже если ее хозяин-трус убежал. При этом мы принципиально не собираемся изымать собственность у граждан недружественных стран, как в этих странах поступают с россиянами. Собственность — священна. — Во время боев трудно гарантировать работающим в поле элементарную безопасность? Опасно не везде. В некоторых районах есть ограничения на проведение работ, что плохо для фермеров, и мы сейчас с ВГА разрабатываем механизм помощи. Кроме того, поля иногда поджигаются диверсантами и просто желающими навредить местному населению. В Херсонской области сгорели сотни гектаров созревшей, готовой к обмолоту пшеницы. К тому же сейчас идет сезон уборки, во время которого цены складываются не в пользу производителей. Поэтому призываю не продавать урожай сейчас, а приберечь его до зимы, когда традиционно начнется рост мировых цен на пшеницу. Зерно все равно продадут по рыночной стоимости, а не за те копейки, что продавали недавно: продовольственная пшеница забиралась перекупщиками по 5 тысяч рублей, фуражная — по 3,5 тысячи, в то время как в портах стоимость зерна доходила до 15 тысяч рублей. — Но почему такая разница? Старые украинские трейдеры, у которых имелись базы фермеров, скорее всего, пользовались тяжелой ситуацией, обзванивали людей по справочнику и говорили, что РФ якобы не способна вывезти продукцию, но они могут взять проблему на себя, хоть и дешево. В общем, пользовались неразберихой и безвластием в переходный период. Сейчас этому пришел конец. — Проблемы фермеров не только в закупочных ценах и летящих в поля снарядах, но и в ценах на горючее: в Крыму топливо примерно на 20% дешевле, чем в Херсонской области. Горючее дорожает по двум причинам. Первая — заправочные станции в сельской местности: их хозяева, находясь за пределами Херсонской области, саботируют работу и все закрыли с 24 февраля. Думаю, мы будем передавать их собственность в более эффективные руки, лишь бы заправляли желающих. А те, что работают — патриоты своего края: им выписывали статьи за коллаборационизм, госизмену и так далее, но они не поддались. Второй этап снижения цен для аграриев — запуск железной дороги. Пока гарантировать безопасность горючего груза на рельсах нельзя: идут диверсии, обстрелы. Однако главная и самая дешевая дорога для доставки ГСМ — по воде. После освобождения Николаева и области данный вид доставки станет главным, и мы еще увидим цены ниже, чем в Крыму. — С точки зрения официального Киева вы преступник и сепаратист, на вас заведено уголовное дело. На момент начала спецоперации вы находились в Киеве, но уехали в Херсон. Почему? Потому что все чиновники отсюда убежали — от местных депутатов мои коллеги, депутаты Рады. Я остался один. Остальные «поддерживают» Херсонскую область из Киева, Львова, из Варшавы и рассказывают, как они придут сюда с контрнаступлением, в том числе и Зеленский. Реальные проблемы населения им не интересны. Все работают на свой имидж. Когда-то Зеленский был готов закончить войну в Донбассе — в 2019 году это был лучик надежды, когда мы думали, что все закончится и будет интеграция Донецкой и Луганской областей в состав Украины. Но были вмешаны силы США и Великобритании, которые не дали Зеленскому это сделать. Наступил 2022 год, и мы увидели другого Зеленского, который изменил все на 180 градусов. — Но партия «Слуга народа», от которой вы баллотировались в Раду, посчитала вас предателем и вычистила из своих рядов? Меня исключили из парламентской фракции, не из партии. Партийным человеком я никогда не был, не писал заявление о вступлении. А в мае по указанию [президента Украины Владимира] Зеленского на меня завели два уголовных дела — за коллаборационизм и за государственную измену. Я это почитал и понял, что работают там, мягко говоря, неграмотные люди: обвинения составили будто по статьям «Википедии». Думаю, что это дело развалится, потому что не основано на фактах, и я не считаю себя виновным. Меня не выбирал Зеленский, [глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид] Арахамия, никакой представитель «Слуги народа». Меня выбирали люди, и я по-прежнему действующий член украинского парламента. — И одновременно министр Херсонской области, которая готовится войти в состав Российской Федерации. Одновременно, да. — Тем не менее другая сторона, законно или незаконно, пытается вас лишить депутатского мандата, а фактически совершила на вас покушение. Почти как в 1930-е, когда потеря партийного билета чуть ли не автоматически вела к лагерям… О взрыве моей машины вспоминать не хочу. Я через это прошел, но возвращаться не нужно. Никому не пожелаю пережить такой опыт. Я не занимаю военную должность, я гражданский. И считаю, попытку ликвидировать человека просто за его политическую позицию терроризмом. И да, сравнение нынешнего киевского режима с 1937 годом верно. Но хотел бы напомнить, нынешним украинским последователям Ягоды и Ежова, что те в конце концов сами попали под нож созданной ими машины. История имеет свои законы, которые неплохо знать.