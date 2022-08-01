Мэра Екатеринбурга подставляют перед москвичами, дающими деньги

Виновные уже придумали оправдание

01 августа 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

Выводы аудиторов шокировали Алексея Орлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководство Екатеринбурга рискует оказаться в неудобном положении перед правительством РФ. Наследие знаковых городских ремонтов, оплаченных из федерального бюджета, остается бесхозным. А с чиновников, тратящих деньги на его содержание, могут спросить из-за нецелевых расходов. Таковы лишь некоторые итоги внутреннего аудита, о результатах которого, по данным URA.RU, уже доложили мэру Алексею Орлову. Что делать дальше, решит спецкомиссия. В отчете упоминаются как минимум три имиджевых объекта, выполненных благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Ее курирует Минстрой РФ. Скандальные парки за 300 млн и набережная у полпредства Первый объект — сквер за Оперным театром. Говорят, власти до сих пор судятся с подрядчиком. Площадку начали реконструировать в конце августа 2018-го, а сдали — только в конце 2019-го. Хотя тогдашний мэр Александр Высокинский настаивал: необходимо успеть ко Дню города. Позднее подрядчику пришлось переделывать работы. В общей сложности на них потратили более 150 миллионов рублей. Одна из проблемных точек — парк XII Партсъезда. На него потратили порядка 200 млн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Второй — набережная Исети, расположенная между улицами Куйбышева и Малышева. На него ушло почти 154 миллиона. Его сдали в октябре 2019 года — тоже при Высокинском. А третью локацию — парк XXII Партсъезда — принимал уже Орлов. Реализация проекта была затянута сначала из-за протестов против проекта благоустройства, а затем — из-за проблем у подрядчика. «Это особый объект, на особом контроле, тем более здесь федеральные деньги», — раздражаясь, говорил Орлов в августе 2021-го. В мае 2022-го он посетил парк с финальной инспекцией. «Вопиющая бесхозяйственность» Новость по теме В Екатеринбурге сквер у Оперного театра, который ремонтировали полтора года, укрепили щепками. ФОТО «Проверка [городской] Счетной палаты, завершившаяся в конце июля, показала, что этих объектов до сих пор нет на балансе у города, то есть они „ничейные“, непонятно, кто за них отвечает. Вопиющая бесхозяйственность», — рассказал URA.RU статусный муниципальный служащий, видевший бумаги. По его словам, аудиторы якобы выявили и недостатки самих ремонтов — в частности, несоответствие установленных материалов сметным. «Замечаний в этой части нет только по набережной», — отметил собеседник URA.RU. «Формально руководители городских служб, обслуживающих эти территории (прежде всего МБУ „Зеленстрой“), могут быть привлечены к ответственности за нецелевое расходование средств. Поскольку возникает вопрос, как в муниципальное задание, устанавливаемое учреждениям и предприятиям, вносятся расходы на объекты, которые отсутствуют в городской казне. Ведь эти парки и набережная от пяти месяцев до двух с половиной лет не переданы в муниципальную казну», — добавил он. К самому ремонту набережной у проверяющих вопросов нет Фото: Анна Майорова © URA.RU Со слов другого источника, Орлов не знал обо всем этом. «Когда ему доложили, был злой. Тут же затребовал объяснений», — поделился собеседник. У ответственных есть чем крыть Комментируя ситуацию, начальник городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова объяснила корреспонденту: «Не все объекты могут быть поставлены в казну из-за того, что часть земельных участков до сих пор не разграничена». В случае со сквером за Оперным сложность была в определении границ земли самого театра и территории общего пользования («только сейчас разобрались»), а на набережной процесс затрудняет наличие участка, «который непонятно чей». «По парку XXII Партсъезда сейчас как раз идет передача [земли в городскую казну, в управление „Зеленстроя“]. Как раз там с землей все нормально. Просто есть же определенная процедура, быстро это не делается, к сожалению», — добавила Благодаткова. С обвинениями в нецелевых тратах она не согласна. «Как бы то ни было, это территория общего пользования, горожане ею пользуются. Чтобы горожанам было комфортно посещать парки и скверы [мы их должны прибирать]. Потому что по цели это содержание объектов. Но у проверяющих свое мнение. Если быть на точке закона, то, наверное, лучше, чтобы все было оформлено [на город]. Этот процесс ведется. Оформить все, что есть в городе, в муниципальную собственность непросто», — резюмировала топ-менеджер. Тамара Благодаткова объясняет проволочки бюрократией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ближайшее время в мэрии пройдет совещание, где будут обсуждать, какие санкции применить к профильным специалистам. При этом цель — не наказать, а предотвратить рецидив, подчеркивают в кулуарах. Список приглашенных на «коллегию» держится в тайне. Получить официальный комментарий об итогах проверки со стороны Счетной палаты не удалось. Глава ведомства Александр Гетманчук обещал ответить на вопросы URA.RU после выхода из отпуска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководство Екатеринбурга рискует оказаться в неудобном положении перед правительством РФ. Наследие знаковых городских ремонтов, оплаченных из федерального бюджета, остается бесхозным. А с чиновников, тратящих деньги на его содержание, могут спросить из-за нецелевых расходов. Таковы лишь некоторые итоги внутреннего аудита, о результатах которого, по данным URA.RU, уже доложили мэру Алексею Орлову. Что делать дальше, решит спецкомиссия. В отчете упоминаются как минимум три имиджевых объекта, выполненных благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Ее курирует Минстрой РФ. Скандальные парки за 300 млн и набережная у полпредства Первый объект — сквер за Оперным театром. Говорят, власти до сих пор судятся с подрядчиком. Площадку начали реконструировать в конце августа 2018-го, а сдали — только в конце 2019-го. Хотя тогдашний мэр Александр Высокинский настаивал: необходимо успеть ко Дню города. Позднее подрядчику пришлось переделывать работы. В общей сложности на них потратили более 150 миллионов рублей. Второй — набережная Исети, расположенная между улицами Куйбышева и Малышева. На него ушло почти 154 миллиона. Его сдали в октябре 2019 года — тоже при Высокинском. А третью локацию — парк XXII Партсъезда — принимал уже Орлов. Реализация проекта была затянута сначала из-за протестов против проекта благоустройства, а затем — из-за проблем у подрядчика. «Это особый объект, на особом контроле, тем более здесь федеральные деньги», — раздражаясь, говорил Орлов в августе 2021-го. В мае 2022-го он посетил парк с финальной инспекцией. «Вопиющая бесхозяйственность» «Проверка [городской] Счетной палаты, завершившаяся в конце июля, показала, что этих объектов до сих пор нет на балансе у города, то есть они „ничейные“, непонятно, кто за них отвечает. Вопиющая бесхозяйственность», — рассказал URA.RU статусный муниципальный служащий, видевший бумаги. По его словам, аудиторы якобы выявили и недостатки самих ремонтов — в частности, несоответствие установленных материалов сметным. «Замечаний в этой части нет только по набережной», — отметил собеседник URA.RU. «Формально руководители городских служб, обслуживающих эти территории (прежде всего МБУ „Зеленстрой“), могут быть привлечены к ответственности за нецелевое расходование средств. Поскольку возникает вопрос, как в муниципальное задание, устанавливаемое учреждениям и предприятиям, вносятся расходы на объекты, которые отсутствуют в городской казне. Ведь эти парки и набережная от пяти месяцев до двух с половиной лет не переданы в муниципальную казну», — добавил он. Со слов другого источника, Орлов не знал обо всем этом. «Когда ему доложили, был злой. Тут же затребовал объяснений», — поделился собеседник. У ответственных есть чем крыть Комментируя ситуацию, начальник городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова объяснила корреспонденту: «Не все объекты могут быть поставлены в казну из-за того, что часть земельных участков до сих пор не разграничена». В случае со сквером за Оперным сложность была в определении границ земли самого театра и территории общего пользования («только сейчас разобрались»), а на набережной процесс затрудняет наличие участка, «который непонятно чей». «По парку XXII Партсъезда сейчас как раз идет передача [земли в городскую казну, в управление „Зеленстроя“]. Как раз там с землей все нормально. Просто есть же определенная процедура, быстро это не делается, к сожалению», — добавила Благодаткова. С обвинениями в нецелевых тратах она не согласна. «Как бы то ни было, это территория общего пользования, горожане ею пользуются. Чтобы горожанам было комфортно посещать парки и скверы [мы их должны прибирать]. Потому что по цели это содержание объектов. Но у проверяющих свое мнение. Если быть на точке закона, то, наверное, лучше, чтобы все было оформлено [на город]. Этот процесс ведется. Оформить все, что есть в городе, в муниципальную собственность непросто», — резюмировала топ-менеджер. В ближайшее время в мэрии пройдет совещание, где будут обсуждать, какие санкции применить к профильным специалистам. При этом цель — не наказать, а предотвратить рецидив, подчеркивают в кулуарах. Список приглашенных на «коллегию» держится в тайне. Получить официальный комментарий об итогах проверки со стороны Счетной палаты не удалось. Глава ведомства Александр Гетманчук обещал ответить на вопросы URA.RU после выхода из отпуска.