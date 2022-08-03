Выдержит ли Азия хлынувший из Свердловской области поток экспорта

Проблемы бизнеса, который на фоне санкций выстраивает новые цепочки поставок

04 августа 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Компании из Свердловской области готовы удовлетворять потребности иностранных заказчиков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Малый и средний бизнес Свердловской области, который на фоне геополитической ситуации потерял ряд рынков сбыта в Европе, активно переориентируется на страны Азии. На днях специально для налаживания контакта между предпринимателями двух стран в Екатеринбург прибыла делегация из Узбекистана. Главный вопрос к дружественному соседу сейчас — сможет ли он обеспечить достаточный объем предложения на своем рынке для уральского бизнеса? Компании предварительно договорились о сотрудничестве Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Как наладить сотрудничество с иностранным бизнесом По данным Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, всего в 2022 году на страны Центральной Азии пришлось порядка 70% всего экспорта из региона. Большая часть приходится на Узбекистан. Именно он стал лидером по росту объема поставок среди других стран. При этом на Среднем Урале еще много компаний, желающих сотрудничать с дружественным соседом. В их числе — производители стройматериалов, кондитерских изделий и металлопроката. Как отмечают предприниматели, несмотря на открытость Узбекистана, наладить с ним бизнес-контакты не так-то и просто. Главная проблема для предпринимателей сейчас связана с авиасообщением. По словам представителей компании Stella Pro (производит стройматериалы), в последнее время выезжать на те же выставки стало трудно. Одним из решений в этой ситуации порой становятся встречи местного бизнеса и потенциальных заказчиков, организуемые СОФПП. «Такие мероприятия — первый путь к сотрудничеству с Россией. Они позволяют увидеть качество товаров и заключить контракты. В 2022 году встречи в России участились, для нас это уже седьмая поездка», — рассказал заместитель директора OOO HOMESPOT Уткир Баходиров (Узбекистан). Компания из Узбекистана много интересовалась производственным процессом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Во время последней встречи в столицу Среднего Урала удалось привезти представителей шести узбекских компаний. В первый день переговоры прошли на площадке креативного кластера «Домна». С Узбекистаном подписала предварительное соглашение свердловская компания Stella Pro. На второй день иностранная делегация отправились в поселок Балтым (ГО Верхняя Пышма), чтобы вживую познакомиться с производством отделочных материалов. Новые ниши для свердловских предпринимателей в Узбекистане По словам представителей Stella Pro, в последние годы компания активно работала на западный рынок. После объявления санкций большая часть связей была нарушена. И компания начала переориентироваться на азиатский рынок. «У нас были налаженные контакты с Западом. Параллельно велись переговоры с Турцией, с которой продолжаем сотрудничество. Сейчас мы уже немного встряхнулись. У нас не было стагнации из-за форс-мажоров и ситуации в мире. Параллельно с этим налаживаются связи с Казахстаном, Узбекистаном и Чеченской республикой», — рассказал директор по маркетингу Наталья Кузьмина. Как отметил коммерческий директор Stella Pro Вячеслав Заботин, на данный момент доля экспорта компании составляет порядка 10-15%. В планах — еще больше нарастить этот показатель. Свердловское предприятие поставляет 1/5 своей продукции на экспорт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По словам представителей зарубежной компании HOMESPOT, они готовы стать рынком сбыта для российских производителей. Потребность в стройматериалах в Узбекистане сейчас огромная. В течение последних нескольких лет в стране идет масштабная стройка: возводятся новые жилые дома, офисные центры и социальные объекты. «Узбекистан заинтересовало то, что компания может производить декоративные элементы. И исходя из особенностей производства, выпускать большие партии данной продукции», — отмечает директор СОФПП Валерий Пиличев.

Малый и средний бизнес Свердловской области, который на фоне геополитической ситуации потерял ряд рынков сбыта в Европе, активно переориентируется на страны Азии. На днях специально для налаживания контакта между предпринимателями двух стран в Екатеринбург прибыла делегация из Узбекистана. Главный вопрос к дружественному соседу сейчас — сможет ли он обеспечить достаточный объем предложения на своем рынке для уральского бизнеса? Как наладить сотрудничество с иностранным бизнесом По данным Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, всего в 2022 году на страны Центральной Азии пришлось порядка 70% всего экспорта из региона. Большая часть приходится на Узбекистан. Именно он стал лидером по росту объема поставок среди других стран. При этом на Среднем Урале еще много компаний, желающих сотрудничать с дружественным соседом. В их числе — производители стройматериалов, кондитерских изделий и металлопроката. Как отмечают предприниматели, несмотря на открытость Узбекистана, наладить с ним бизнес-контакты не так-то и просто. Главная проблема для предпринимателей сейчас связана с авиасообщением. По словам представителей компании Stella Pro (производит стройматериалы), в последнее время выезжать на те же выставки стало трудно. Одним из решений в этой ситуации порой становятся встречи местного бизнеса и потенциальных заказчиков, организуемые СОФПП. «Такие мероприятия — первый путь к сотрудничеству с Россией. Они позволяют увидеть качество товаров и заключить контракты. В 2022 году встречи в России участились, для нас это уже седьмая поездка», — рассказал заместитель директора OOO HOMESPOT Уткир Баходиров (Узбекистан). Во время последней встречи в столицу Среднего Урала удалось привезти представителей шести узбекских компаний. В первый день переговоры прошли на площадке креативного кластера «Домна». С Узбекистаном подписала предварительное соглашение свердловская компания Stella Pro. На второй день иностранная делегация отправились в поселок Балтым (ГО Верхняя Пышма), чтобы вживую познакомиться с производством отделочных материалов. Новые ниши для свердловских предпринимателей в Узбекистане По словам представителей Stella Pro, в последние годы компания активно работала на западный рынок. После объявления санкций большая часть связей была нарушена. И компания начала переориентироваться на азиатский рынок. «У нас были налаженные контакты с Западом. Параллельно велись переговоры с Турцией, с которой продолжаем сотрудничество. Сейчас мы уже немного встряхнулись. У нас не было стагнации из-за форс-мажоров и ситуации в мире. Параллельно с этим налаживаются связи с Казахстаном, Узбекистаном и Чеченской республикой», — рассказал директор по маркетингу Наталья Кузьмина. Как отметил коммерческий директор Stella Pro Вячеслав Заботин, на данный момент доля экспорта компании составляет порядка 10-15%. В планах — еще больше нарастить этот показатель. По словам представителей зарубежной компании HOMESPOT, они готовы стать рынком сбыта для российских производителей. Потребность в стройматериалах в Узбекистане сейчас огромная. В течение последних нескольких лет в стране идет масштабная стройка: возводятся новые жилые дома, офисные центры и социальные объекты. «Узбекистан заинтересовало то, что компания может производить декоративные элементы. И исходя из особенностей производства, выпускать большие партии данной продукции», — отмечает директор СОФПП Валерий Пиличев.