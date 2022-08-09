Власти активизируют миграцию россиян на Дальний Восток

Мишустин поручил привлечь к решению задачи бизнесменов

09 августа 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Власти РФ нашли способ удержать квалифицированные кадры в отдаленных территориях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти с помощью инвестпроектов намерены остановить отток населения и привлечь высококвалифицированные кадры на Дальний Восток. Так объяснили URA.RU эксперты поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, данное 9 августа в ходе рабочей встречи главе корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаю Запрягаеву об активизации работы с бизнесом. По мнению специалистов, новые инвестпроекты позволят создать привлекательные рабочие места. Начиная беседу, Мишустин отметил важное геополитическое положение Дальневосточных и Арктических регионов. «Президент определил стратегию их ускоренного развития. Она включает в себя комплекс мероприятий поддержки бизнеса, создания новых рабочих мест, комфортных условий для жизни людей, увеличения их доходов. Ваша организация принимает непосредственное участие в выполнении этих задач. В первую очередь речь идет о привлечении бизнеса во все отрасли экономики — от машиностроения до туризма», — обратился глава правительства к Запрягаеву. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поинтересовался у главы корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николая Запрягаева, какие условия созданы для бизнеса в отдаленных регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер анонсировал свою поездку на Дальний Восток с целью обсуждения актуальных для жителей и бизнеса вопросов. «Расскажите об инвестиционной деятельности как в макрорегионе, так и на островах. Как там идет работа, по каким направлениям реализуются проекты, какие меры поддержки оказываются местным предпринимателям в условиях санкций? — спросил Мишустин. По словам Запрягаева, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) сформирован портфель из 2,7 тысячи инвестпроектов на 6 трлн рублей. Создано более 200 тысяч новых рабочих мест. 75% инвестиций вложены в перерабатывающие отрасли. Власти РФ сделают акцент на создании комфортной жизни на Дальнем Востоке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Участники встречи отдельно остановились на территории опережающего развития (ТОР) на Курилах. Глава корпорации доложил, что ТОР набирает обороты, но зарегистрировано только шесть участников. На это Мишустин сказал: «Мало! Николай Олегович, мало!» Премьер порекомендовал чиновнику обращать внимание на потребности каждого инвестора и поинтересовался, насколько они готовы участвовать в улучшении жизни населения. «Государство делает все возможное, чтобы оказать большую поддержку местным жителям, в первую очередь социальную сферу. Реализуется программа льготного кредитования на приобретение собственного жилья — имею в виду „Дальневосточную ипотеку“. В рамках „Дальневосточного квартала“ инвесторы будут строить дома для граждан и всю необходимую инфраструктуру — это и садики, и школы», — добавил глава правительства РФ. Новые инвестпроекты имеют мультипликативный эффект для экономики региона, подчеркнул Михаил Мишустин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Привлечение инвесторов на Дальний Восток — важная задача, подчеркнул Мишустин. «Нужно продолжать реализацию всех намеченных мероприятий. Если будет хорошая инфраструктура, возможности для того же туризма, работы, бизнеса — естественно, социально-экономическая обстановка там будет другой. Мультипликативный эффект от такого рода проектов очень большой», — сказал в завершении встречи премьер. Власти стремятся развивать Дальний Восток для преодоления санкций Запада, но столкнулись с оттоком квалифицированных кадров, полагает приморский политолог Даниил Ермилов. «ДФО — важный регион, рядом с которым расположено две Кореи, Япония, Китай, юго-восточная Азия. Там есть выходы к морю. Регион нужно развивать. Но сейчас отмечается адский интуитивный отток населения. Если в России в целом вопрос компетентных кадров сложный, то на Дальнем Востоке — критический. Территория жива, пока на ней живут люди, поэтому власти пытаются создавать условия для их комфортного проживания», — сказал собеседник. Статья по теме Арктику и Дальний Восток сделают привлекательными для россиян Поворот на Восток, который долго был лозунгом, стал реальностью, поэтому правительство будет уделять еще больше внимания развитию ДФО, отмечает доцент Дальневосточного федерального университета (ДвФУ) Максим Кривелевич. «Сбыт всего — от угля, золота, нефти, газа до изделий более глубокого передела в Европу и США, закрыт, азиатское направление — единственное окно. При этом Дальневосточная территория большая и малозаселенная», — рассказал собеседник. Правительство понимает, что Дальний Восток сегодня — это витрина нашей экономики, по которой партнеры Азиатско-Тихоокеанского мира судят о ситуации в стране, считает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. «В условиях новой реальности роль этого региона многократно повышается. Разворачиваясь на Восток, мы в первую очередь должны посмотреть на наши отдаленные регионы. Инвесторы и партнеры будут оценивать состояние России по ДФО, поэтому власти меняют подход к дальневосточным инвестпроектам», — сказал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти с помощью инвестпроектов намерены остановить отток населения и привлечь высококвалифицированные кадры на Дальний Восток. Так объяснили URA.RU эксперты поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, данное 9 августа в ходе рабочей встречи главе корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаю Запрягаеву об активизации работы с бизнесом. По мнению специалистов, новые инвестпроекты позволят создать привлекательные рабочие места. Начиная беседу, Мишустин отметил важное геополитическое положение Дальневосточных и Арктических регионов. «Президент определил стратегию их ускоренного развития. Она включает в себя комплекс мероприятий поддержки бизнеса, создания новых рабочих мест, комфортных условий для жизни людей, увеличения их доходов. Ваша организация принимает непосредственное участие в выполнении этих задач. В первую очередь речь идет о привлечении бизнеса во все отрасли экономики — от машиностроения до туризма», — обратился глава правительства к Запрягаеву. Премьер анонсировал свою поездку на Дальний Восток с целью обсуждения актуальных для жителей и бизнеса вопросов. «Расскажите об инвестиционной деятельности как в макрорегионе, так и на островах. Как там идет работа, по каким направлениям реализуются проекты, какие меры поддержки оказываются местным предпринимателям в условиях санкций? — спросил Мишустин. По словам Запрягаева, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) сформирован портфель из 2,7 тысячи инвестпроектов на 6 трлн рублей. Создано более 200 тысяч новых рабочих мест. 75% инвестиций вложены в перерабатывающие отрасли. Участники встречи отдельно остановились на территории опережающего развития (ТОР) на Курилах. Глава корпорации доложил, что ТОР набирает обороты, но зарегистрировано только шесть участников. На это Мишустин сказал: «Мало! Николай Олегович, мало!» Премьер порекомендовал чиновнику обращать внимание на потребности каждого инвестора и поинтересовался, насколько они готовы участвовать в улучшении жизни населения. «Государство делает все возможное, чтобы оказать большую поддержку местным жителям, в первую очередь социальную сферу. Реализуется программа льготного кредитования на приобретение собственного жилья — имею в виду „Дальневосточную ипотеку“. В рамках „Дальневосточного квартала“ инвесторы будут строить дома для граждан и всю необходимую инфраструктуру — это и садики, и школы», — добавил глава правительства РФ. Привлечение инвесторов на Дальний Восток — важная задача, подчеркнул Мишустин. «Нужно продолжать реализацию всех намеченных мероприятий. Если будет хорошая инфраструктура, возможности для того же туризма, работы, бизнеса — естественно, социально-экономическая обстановка там будет другой. Мультипликативный эффект от такого рода проектов очень большой», — сказал в завершении встречи премьер. Власти стремятся развивать Дальний Восток для преодоления санкций Запада, но столкнулись с оттоком квалифицированных кадров, полагает приморский политолог Даниил Ермилов. «ДФО — важный регион, рядом с которым расположено две Кореи, Япония, Китай, юго-восточная Азия. Там есть выходы к морю. Регион нужно развивать. Но сейчас отмечается адский интуитивный отток населения. Если в России в целом вопрос компетентных кадров сложный, то на Дальнем Востоке — критический. Территория жива, пока на ней живут люди, поэтому власти пытаются создавать условия для их комфортного проживания», — сказал собеседник. Поворот на Восток, который долго был лозунгом, стал реальностью, поэтому правительство будет уделять еще больше внимания развитию ДФО, отмечает доцент Дальневосточного федерального университета (ДвФУ) Максим Кривелевич. «Сбыт всего — от угля, золота, нефти, газа до изделий более глубокого передела в Европу и США, закрыт, азиатское направление — единственное окно. При этом Дальневосточная территория большая и малозаселенная», — рассказал собеседник. Правительство понимает, что Дальний Восток сегодня — это витрина нашей экономики, по которой партнеры Азиатско-Тихоокеанского мира судят о ситуации в стране, считает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. «В условиях новой реальности роль этого региона многократно повышается. Разворачиваясь на Восток, мы в первую очередь должны посмотреть на наши отдаленные регионы. Инвесторы и партнеры будут оценивать состояние России по ДФО, поэтому власти меняют подход к дальневосточным инвестпроектам», — сказал эксперт.