Чем живет пермский поселок после гибели шестилетней девочки

Фоторепортаж URA.RU из Верхнечусовских Городков

15 августа 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Рядом с местом, где нашли тело погибшего ребенка, появился стихийный мемориал Фото: Максим Анфалов © URA.RU Жители небольшого поселка Верхнечусовские Городки (Пермский край) восприняли новость о гибели шестилетней Анюты (имя изменено — прим. URA.RU), как личную трагедию. Спустя сутки после обнаружения тела ребенка, многие до сих пор не верят в произошедшее и роковую случайность. Корреспондент побывал на месте трагедии и пообщался с местными жителями, которые рассказали о том, как искали девочку, и верили в то, что она обязательно найдется живой. Верхнечусовские городки с «большой землей» связывает паромная переправа. Путь в поселок из Перми на легковой машине займет не больше двух часов Фото: Максим Анфалов © URA.RU В поселке проживает около 1500 человек. Большая часть из них занята на заготовке леса Фото: Максим Анфалов © URA.RU Анюта, по словам ее мамы, росла активным ребенком и с удовольствием ходила в детский сад Фото: Максим Анфалов © URA.RU В Верхнечусовских Городках есть школа и детский сад. Как раз напротив него корреспондент URA.RU встретил местную жительницу Надежду. Женщина рассказала, что в поисках ребенка принимала участие ее взрослая дочь. «Она [дочь] оставляла своих детей у соседей и тоже ходила, помогала искать Анюту. Вы знаете, у людей шок сейчас. Я, будучи пятилетним ребенком, ходила к бабушке от одного конца поселка до другого свободно, но нас даже собаки не трогали. А тут такое! У нас поселок небольшой. Последнее время, конечно, появились посторонние люди, но все равно все на виду. Сейчас, конечно, [после случившегося] родители боятся отпускать из дома детей», — призналась Надежда. Жительница поселка Надежда призналась, что до сих пор не верит в произошедшее Фото: Максим Анфалов © URA.RU В будний день даже в центре поселка совсем не многолюдно Фото: Максим Анфалов © URA.RU Небольшой продуктовый магазин, в котором последний раз видели девочку, расположен в нескольких метрах от того дома, где вместе с родителями гостила Анюта Фото: Максим Анфалов © URA.RU В поисках ребенка принимали участие не только полиция, следователи и волонтеры — помочь родным пропавшей вызвались почти все жители Верхнечусовских Городков. 15-летний Александр рассказал корреспонденту URA.RU, что был хорошо знаком с девочкой и ее родителями. «Я вместе с отцом и дядей подключился к поискам [Анюты] сразу, как только узнал о ее исчезновении. Мы собирались у местного участка полиции и ждали дальнейших указаний. Искали ее вместе с поисковым отрядом „Регион 59“. Выстраивались в линейку и прочесывали поле ниже магазина, в который она заходила. Поисковики несколько раз проходили то место, где ее нашли, заглядывали в колодец, но никого в нем не находили», — вспоминает Александр. На месте обнаружения тела ребенка проводятся следственные мероприятия Фото: Максим Анфалов © URA.RU К магазину, куда приходила шестилетняя девочка, жители Верхнечусовских Городков несут цветы и игрушки Фото: Максим Анфалов © URA.RU Семья девочки проживает в небольшом бревенчатом доме Фото: Максим Анфалов © URA.RU Мама Анюты Елена говорит, что в день пропажи ребенка ничего не предвещало беды. Вечером, 12 августа, родители вместе с детьми гостили у знакомых. Мама дала дочке деньги, чтобы та купила себе «Чупа-Чупс» в продуктовом магазине, который находится примерно в 200 метрах от дома, где гостила семья. Но когда через полчаса после ухода ребенок не вернулся, родители забили тревогу. «Мы не сразу спохватились ее — думали, что дочка могла заиграться с местной ребятней. Но когда позвонили знакомым, и узнали, что ребенка у них нет, тут же бросились на поиски. Минут 40 мы искали [дочь] самостоятельно, а после обратились за помощью полиции и волонтеров. В ту ночь весь поселок почти вышел на поиски. Мы и то место, [где обнаружили тело девочки] неоднократно прочесывали. Опытные сотрудники из ГУФСИН, которые сбежавших осужденных ищут, при нас открывали этот люк, но внутри никого не было. Я считаю, ее туда принесли. Понимаете, просто так [чтобы] ребенок пошел в кусты, открыл колодец и лег туда, не бывает такого просто», — уверена мать погибшей, Елена. Елена, мама погибшего ребенка не верит в то, что ее дочь могла самостоятельно упасть в колодец Фото: Максим Анфалов © URA.RU Сейчас местная полиция, а также следователи центрального аппарата СКР и краевого СУ СК продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Давать показания приходится и родителям девочки Фото: Максим Анфалов © URA.RU Следователи проверяют на причастность к совершению убийства одного из местных жителей. Дом, где проживает его семья, находится напротив колодца, в котором была обнаружена погибшая. Мужчина ранее был судим за совершение тяжкого преступления. Однако его жена заявила URA.RU, что у супруга имеется алиби — в тот вечер он находился вместе со своей семьей. Обоих супругов заставили пройти проверку на полиграфе. По словам женщины, полиграф показал, что они говорят правду. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Расследование уголовного дела находится на личном контроле и. о. руководителя регионального следственного управления Валерия Сафонова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители небольшого поселка Верхнечусовские Городки (Пермский край) восприняли новость о гибели шестилетней Анюты (имя изменено — прим. URA.RU), как личную трагедию. Спустя сутки после обнаружения тела ребенка, многие до сих пор не верят в произошедшее и роковую случайность. Корреспондент побывал на месте трагедии и пообщался с местными жителями, которые рассказали о том, как искали девочку, и верили в то, что она обязательно найдется живой. В Верхнечусовских Городках есть школа и детский сад. Как раз напротив него корреспондент URA.RU встретил местную жительницу Надежду. Женщина рассказала, что в поисках ребенка принимала участие ее взрослая дочь. «Она [дочь] оставляла своих детей у соседей и тоже ходила, помогала искать Анюту. Вы знаете, у людей шок сейчас. Я, будучи пятилетним ребенком, ходила к бабушке от одного конца поселка до другого свободно, но нас даже собаки не трогали. А тут такое! У нас поселок небольшой. Последнее время, конечно, появились посторонние люди, но все равно все на виду. Сейчас, конечно, [после случившегося] родители боятся отпускать из дома детей», — призналась Надежда. В поисках ребенка принимали участие не только полиция, следователи и волонтеры — помочь родным пропавшей вызвались почти все жители Верхнечусовских Городков. 15-летний Александр рассказал корреспонденту URA.RU, что был хорошо знаком с девочкой и ее родителями. «Я вместе с отцом и дядей подключился к поискам [Анюты] сразу, как только узнал о ее исчезновении. Мы собирались у местного участка полиции и ждали дальнейших указаний. Искали ее вместе с поисковым отрядом „Регион 59“. Выстраивались в линейку и прочесывали поле ниже магазина, в который она заходила. Поисковики несколько раз проходили то место, где ее нашли, заглядывали в колодец, но никого в нем не находили», — вспоминает Александр. Мама Анюты Елена говорит, что в день пропажи ребенка ничего не предвещало беды. Вечером, 12 августа, родители вместе с детьми гостили у знакомых. Мама дала дочке деньги, чтобы та купила себе «Чупа-Чупс» в продуктовом магазине, который находится примерно в 200 метрах от дома, где гостила семья. Но когда через полчаса после ухода ребенок не вернулся, родители забили тревогу. «Мы не сразу спохватились ее — думали, что дочка могла заиграться с местной ребятней. Но когда позвонили знакомым, и узнали, что ребенка у них нет, тут же бросились на поиски. Минут 40 мы искали [дочь] самостоятельно, а после обратились за помощью полиции и волонтеров. В ту ночь весь поселок почти вышел на поиски. Мы и то место, [где обнаружили тело девочки] неоднократно прочесывали. Опытные сотрудники из ГУФСИН, которые сбежавших осужденных ищут, при нас открывали этот люк, но внутри никого не было. Я считаю, ее туда принесли. Понимаете, просто так [чтобы] ребенок пошел в кусты, открыл колодец и лег туда, не бывает такого просто», — уверена мать погибшей, Елена. Следователи проверяют на причастность к совершению убийства одного из местных жителей. Дом, где проживает его семья, находится напротив колодца, в котором была обнаружена погибшая. Мужчина ранее был судим за совершение тяжкого преступления. Однако его жена заявила URA.RU, что у супруга имеется алиби — в тот вечер он находился вместе со своей семьей. Обоих супругов заставили пройти проверку на полиграфе. По словам женщины, полиграф показал, что они говорят правду. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Расследование уголовного дела находится на личном контроле и. о. руководителя регионального следственного управления Валерия Сафонова.