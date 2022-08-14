Источник назвал вероятную причину смерти пермской девочки

Погибшая в Верхнечусовских Городках (Пермский край) 6-летняя девочка перед исчезновением играла в прятки возле колодца, в котором ее нашли. Об этом URA.RU рассказали местные жители.
«Возможно это был несчастный случай. Дети рассказали, что перед исчезновением погибшей девочки они играли с ней в прятки как раз за магазином, где расположен этот пожарный колодец, в котором позже нашли тело ребенка», — поделился с агентством на условиях анонимности житель Верхнечусовских Городков.
Кроме того, источник близкий к силовым структурам рассказал URA.RU, что в рамках дела был допрошен подозреваемый в убийстве девочки, ранее судимый местный житель, он прошел полиграф, который показал его непричастность к произошедшему.
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Погибшая в Верхнечусовских Городках (Пермский край) 6-летняя девочка перед исчезновением играла в прятки возле колодца, в котором ее нашли. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «Возможно это был несчастный случай. Дети рассказали, что перед исчезновением погибшей девочки они играли с ней в прятки как раз за магазином, где расположен этот пожарный колодец, в котором позже нашли тело ребенка», — поделился с агентством на условиях анонимности житель Верхнечусовских Городков. Кроме того, источник близкий к силовым структурам рассказал URA.RU, что в рамках дела был допрошен подозреваемый в убийстве девочки, ранее судимый местный житель, он прошел полиграф, который показал его непричастность к произошедшему. О том, что 6-летняя девочка пропала, стало известно 12 августа. К поискам были привлечены силовики, волонтеры и местные жители, которые искали ребенка и днем, и ночью. Тело погибшей было обнаружено на третьи сутки поисков в колодце за магазином, причем ранее это место уже осматривалось волонтерами.