Курганцы, рядом с которыми горели дома, боятся новых поджогов

На улице, где стоят их дома, может развернуться стройка

17 августа 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

На одной из центральных улиц Кургана продолжают гореть деревянные дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана, проживающие на улице Бурова-Петрова, опасаются новых пожаров, которые могут перекинуться на их дома. Последний крупный пожар произошел в понедельник, 15 августа. Загорелся один из расселенных домов. Жители оставшихся немногочисленных жилых домов считают, что возгорания не случайны. Люди уверены, что бомжи и наркоманы, на которых принято списывать пожары, стали инструментом, для реализации чьих-то интересов. И это несет реальную угрозу для тех, кто до сих пор не решился уехать. Журналисты URA.RU приехали в самый пожароопасный район города Кургана. Поговорили с оставшимися жителями, чтобы узнать, как живут, почему не уезжают, и чего боятся на пути планов мэрии по масштабной застройке территории. Жители домов на одной из центральных улиц в Кургане перестали спать из-за регулярных пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU До ЛЭП идет дорога, за которой начнется стройка Участок от улиц Гоголя до Куйбышева еще с советских времен числится в планах администрации для продления дороги-дублера улицы Пролетарской, по улице Бурова-Петрова, призванной разгрузить транспортную сеть города. Правда проложить небольшой участок от Гоголя до Карла Маркса удалось лишь в 2017 году. Помимо дороги на улице Бурова-Петрова должна развернуться грандиозная стройка. Якобы именно для этого жителям указанной части города начали поступать предложения о продаже земельных участков, но предложенные расценки в отличии от планов оказались более скромны. «За наш дом два года назад „Сибирский Газовик“ [строительная компания] предлагал 1 миллион 800 тысяч рублей. Но это центр города! Даже на окраине на эти деньги мы не сможем купить дом. У нас семья четыре человека. Чтоб на квартиру хватило нужно миллионов шесть, не меньше. Мы отказались», — рассказала Наталья. По словам женщины, помимо ее и мужа здесь так же живут и их дети. И если в своем доме места хватает всем, то в одно- и даже двухкомнатной квартире им будет не поместиться. Вместе с тем женщина отмечает, что некоторые из соседей согласились и на меньшую сумму. Одна из причин — банальное опасение за будущее. Из-за участившихся пожаров здесь стало страшно жить. По словам Натальи, после одного из пожаров, в сгоревшем доме нашли бутылки с бензином. «Тут место такое — до ЛЭП дорога, за ней стройка. Это явно кто-то поджигает. Может у нас пока мы живем и не загорится, а если у соседей вспыхнет, и все к нам придет…», — говорит Наталья. Жители считают, что причиной пожаров стали поджоги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Местные жители считают, что поджоги не случайны Как рассказал другой местный житель Николай (имя изменено), ему также поступило предложение отдать родительский дом под дорогу. За этот переезд ему предложили 1 миллион 300 тысяч рублей. «Дочка говорит, ты чего сдурел, этого же мало, требуй больше. Но потом, когда дома начали гореть, мы решили не испытывать судьбу и согласились», — уточнил мужчина. По словам курганца, для того, чтобы купить новое жилье ему пришлось брать кредит, так как денег от администрации города [земля предназначается под строительство дороги — прим. ред.] им не хватило. Возле одного из домов мы встретили мужчину, безуспешно пытавшегося закрыть калитку одного из пустующих домов. В разговоре с корреспондентом пенсионер представился, что его зовут Максим, и до недавнего времени он жил в этом доме, но в начале лета переехал, и теперь приходит проведать свой дом. Жилье он не продавал, а согласился на предложение администрации переселиться добровольно. «Администрация города дома не выкупает, мне предложили временное жилье — равноценное жилье в маневренном фонде. Пришлось согласиться. Жить здесь дальше все равно нельзя. Дом прогнил, и на дрова 15 тысяч за зиму уходит», — сказал Максим. К покинутым домам изредка приходят бывшие жильцы, чтобы собрать оставшиеся вещи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мужчина добавил, что для жизни в его возрасте лучше подходит благоустроенная квартира. Поэтому, когда мэрия предложила переселится в гостинку, пенсионер не стал возражать. Бизнесмен предлагал 400 000 за сотку Жительница дома по улице Блюхера (параллельна Бурова-Петрова), представилась Ольгой, и рассказала, что ее дом в Курган перевез еще дед. Произошло это более 60 лет назад, и с тех пор, внешне крепкое здание обветшало. Но с каждым годом условия жизни только ухудшались. «Сюда приезжал предприниматель на большой машине. Спрашивал, не хотели бы мы отсюда переехать, и что он готов дать денег. По 400 тысяч за сотку. У меня шесть соток, посчитали это где-то 2 миллиона 400. Но если бы я одна жила, а здесь еще сын и брат прописаны, если на всех доли поделить от двух миллионов не останется ничего», — сетует пенсионерка. Дворы некоторых из домов напоминают декорации исторических фильмов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Женщина рассказывает, что из-за постоянных пожаров перестала спать по ночам и у нее начались проблемы с сердцем. Ольга не сомневается, что главной причиной пожаров в их районе стали поджоги. И считает, что людей тем самым пытаются выгнать с их земли. Землю больше не выкупают Журналисты URA.RU связались с директором строительной компании «Сибирский Газовик» Александром Бабочкиным, чье имя называли опрошенные жители. Однако в разговоре с корреспондентом Бабочкин посоветовал не доверять словам жителей. «То, что вам рассказали, я не считаю необходимым комментировать. Если людям нравиться жить там, где они живут — это их выбор. История с землей была актуальна, когда им предлагались деньги. Сейчас такой актуальности нет», — пояснил бизнесмен. Полувековые здания в центре города, попав под снос, становятся стройматериалами для пригородов Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Журналисты URA.RU так же запросили комментарии в администрации города Кургана, с просьбой уточнить принципы и условиях переселения жителей из предназначенных под снос жилых домов. К моменту публикации ответ получен не был. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Кургана, проживающие на улице Бурова-Петрова, опасаются новых пожаров, которые могут перекинуться на их дома. Последний крупный пожар произошел в понедельник, 15 августа. Загорелся один из расселенных домов. Жители оставшихся немногочисленных жилых домов считают, что возгорания не случайны. Люди уверены, что бомжи и наркоманы, на которых принято списывать пожары, стали инструментом, для реализации чьих-то интересов. И это несет реальную угрозу для тех, кто до сих пор не решился уехать. Журналисты URA.RU приехали в самый пожароопасный район города Кургана. Поговорили с оставшимися жителями, чтобы узнать, как живут, почему не уезжают, и чего боятся на пути планов мэрии по масштабной застройке территории. До ЛЭП идет дорога, за которой начнется стройка Участок от улиц Гоголя до Куйбышева еще с советских времен числится в планах администрации для продления дороги-дублера улицы Пролетарской, по улице Бурова-Петрова, призванной разгрузить транспортную сеть города. Правда проложить небольшой участок от Гоголя до Карла Маркса удалось лишь в 2017 году. Помимо дороги на улице Бурова-Петрова должна развернуться грандиозная стройка. Якобы именно для этого жителям указанной части города начали поступать предложения о продаже земельных участков, но предложенные расценки в отличии от планов оказались более скромны. «За наш дом два года назад „Сибирский Газовик“ [строительная компания] предлагал 1 миллион 800 тысяч рублей. Но это центр города! Даже на окраине на эти деньги мы не сможем купить дом. У нас семья четыре человека. Чтоб на квартиру хватило нужно миллионов шесть, не меньше. Мы отказались», — рассказала Наталья. По словам женщины, помимо ее и мужа здесь так же живут и их дети. И если в своем доме места хватает всем, то в одно- и даже двухкомнатной квартире им будет не поместиться. Вместе с тем женщина отмечает, что некоторые из соседей согласились и на меньшую сумму. Одна из причин — банальное опасение за будущее. Из-за участившихся пожаров здесь стало страшно жить. По словам Натальи, после одного из пожаров, в сгоревшем доме нашли бутылки с бензином. «Тут место такое — до ЛЭП дорога, за ней стройка. Это явно кто-то поджигает. Может у нас пока мы живем и не загорится, а если у соседей вспыхнет, и все к нам придет…», — говорит Наталья. Местные жители считают, что поджоги не случайны Как рассказал другой местный житель Николай (имя изменено), ему также поступило предложение отдать родительский дом под дорогу. За этот переезд ему предложили 1 миллион 300 тысяч рублей. «Дочка говорит, ты чего сдурел, этого же мало, требуй больше. Но потом, когда дома начали гореть, мы решили не испытывать судьбу и согласились», — уточнил мужчина. По словам курганца, для того, чтобы купить новое жилье ему пришлось брать кредит, так как денег от администрации города [земля предназначается под строительство дороги — прим. ред.] им не хватило. Возле одного из домов мы встретили мужчину, безуспешно пытавшегося закрыть калитку одного из пустующих домов. В разговоре с корреспондентом пенсионер представился, что его зовут Максим, и до недавнего времени он жил в этом доме, но в начале лета переехал, и теперь приходит проведать свой дом. Жилье он не продавал, а согласился на предложение администрации переселиться добровольно. «Администрация города дома не выкупает, мне предложили временное жилье — равноценное жилье в маневренном фонде. Пришлось согласиться. Жить здесь дальше все равно нельзя. Дом прогнил, и на дрова 15 тысяч за зиму уходит», — сказал Максим. Мужчина добавил, что для жизни в его возрасте лучше подходит благоустроенная квартира. Поэтому, когда мэрия предложила переселится в гостинку, пенсионер не стал возражать. Бизнесмен предлагал 400 000 за сотку Жительница дома по улице Блюхера (параллельна Бурова-Петрова), представилась Ольгой, и рассказала, что ее дом в Курган перевез еще дед. Произошло это более 60 лет назад, и с тех пор, внешне крепкое здание обветшало. Но с каждым годом условия жизни только ухудшались. «Сюда приезжал предприниматель на большой машине. Спрашивал, не хотели бы мы отсюда переехать, и что он готов дать денег. По 400 тысяч за сотку. У меня шесть соток, посчитали это где-то 2 миллиона 400. Но если бы я одна жила, а здесь еще сын и брат прописаны, если на всех доли поделить от двух миллионов не останется ничего», — сетует пенсионерка. Женщина рассказывает, что из-за постоянных пожаров перестала спать по ночам и у нее начались проблемы с сердцем. Ольга не сомневается, что главной причиной пожаров в их районе стали поджоги. И считает, что людей тем самым пытаются выгнать с их земли. Землю больше не выкупают Журналисты URA.RU связались с директором строительной компании «Сибирский Газовик» Александром Бабочкиным, чье имя называли опрошенные жители. Однако в разговоре с корреспондентом Бабочкин посоветовал не доверять словам жителей. «То, что вам рассказали, я не считаю необходимым комментировать. Если людям нравиться жить там, где они живут — это их выбор. История с землей была актуальна, когда им предлагались деньги. Сейчас такой актуальности нет», — пояснил бизнесмен. Журналисты URA.RU так же запросили комментарии в администрации города Кургана, с просьбой уточнить принципы и условиях переселения жителей из предназначенных под снос жилых домов. К моменту публикации ответ получен не был.