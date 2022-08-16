Путин назвал скрытые цели США на Украине

НАТО помогает Киеву небескорыстно

16 августа 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Гегемония для коллективного Запада — это единственный способ выжить, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Владимир Путин назвал скрытые причины конфликта России с Западом, которые привели к спецоперации на Украине. Как президент РФ рассказал 16 августа в видеообращении к участникам X Московской конференции по международной безопасности, западные глобалистские элиты провоцирую хаос по всеми миру, а украинцев используют как пушечное мясо для проекта «анти-Россия». Этим заявлением Путин пытается привлечь внимание к той угрозе, которая исходит от Запада для всего мира, объяснили URA.RU эксперты. Трагические события на Украине, рост напряженности вокруг Тайваня и Косово убедительно показывают, что западная военно-политические элита не остановится ни перед чем для сохранения своего влияния, отметил Путин, обращаясь к участникам конференции. «В ход идут любые средства. США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам. И все это делается с одной целью — сохранить свое доминирование, ту модель, которая позволяет паразитировать на всем мире, как это было веками до этого, а такую модель можно удержать только силой», — сказал российский лидер. США разделяют с Украиной ответственность за удары по мирным гражданам Донецка Фото: Таисия Воронцова © URA.RU По словам президента, гегемония для коллективного Запада — это единственный способ выжить, поскольку экономическое благосостояние западных стран на протяжении всей истории было основано на варварских и колониальных методах ведения внешней политики. «Очевидно, что с помощью подобных действий западные глобалистские элиты в том числе пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем — падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации, — переложить собственные провалы на другие страны — на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит», — заявил Путин. Несмотря на все трудности, которые создают миру западные элиты, наступление многополярного мира неизбежно, выразил уверенность глава государства. «Очевидно, что снизить напряженность в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. Эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое. Как бы ни цеплялись за привычное положение дел бенефициары нынешней глобалистской модели, она обречена. Геополитические изменения исторического масштаба идут совсем в другом направлении», — подчеркнул президент. Запад настолько обезумел, что не сдерживает удары украинских войск по Запорожской АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Владимир Путин посчитал нужным выступить с объяснением действий России на Украине и на международной арене, поскольку за последний месяц конфронтация с Западом поменяла свой характер, объяснил URA.RU директор Центра политического анализа Павел Данилин. «За последний месяц на украинском треке произошли серьезные изменения: США стали прямо участвовать в конфликте. Фактически, сейчас спецоперация ведется против блока НАТО, который воюет с Россией украинскими руками. Американцы контролируют работу реактивных систем HIMARS, которыми наносят удары по мирным гражданам Донецка, по объектам инфраструктуры, под угрозу поставлена Запорожской АЭС. Запад настолько обезумел, что его не сдерживает даже угроза нового Чернобыля», — заметил политолог. Путин привлек внимание участников конференции к тому, что от Запада исходят угрозы для всего мира, а не только для России, добавил Данилин. «Мы видим стремление США дестабилизировать ситуацию в других регионах мира, в том числе в Косово и Тайване, видим нелегальные поставки оружия в Европу из Украины. Мир стремительно скатывается в состояние турбулентности, и сейчас важно зафиксировать российскую позицию: Россия оценивает действия США как наглую демонстрацию неуважения к суверенитету других государств. В остальных странах мира мыслят рационально, хотят жить в безопасности. Но Запад не дает чувствовать себя в безопасности никому. Хочется думать, что это агония гегемона, но даже в состоянии агонии эти глобальные игроки могут устроить всем много проблем, что президент и объяснил», — сказал эксперт. Западу не удалось сделать из Донбасса анти-Россию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Путин в своей речи раскритиковал концепцию золотого миллиарда и неслучайно выбрал для этого юбилейную Московскую конференцию по международной безопасности, сказал в беседе с URA.RU директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Это важный форум, который собирает сотни иностранных делегатов из десятков стран мира, в том числе глав военных ведомств. Фактически он является здоровой версией Мюнхенской конференции по безопасности. Нет ничего удивительного, что президент выступил с особенной речью именно здесь. Он говорил о разрушении концепции золотого миллиарда и создании многополярности, где справедливость, развитие и безопасность уготованы не отдельным избранным государствам, а всем странам мира. На самом деле борьба за это сейчас идет повсюду, а не только на Украине», — пояснил Мартынов. Своим выступлением Путин показал, что Россия предлагает миру концепцию многополярности, исходя из принципов равноправия и справедливости для всех, подтвердил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. «Другие на его месте, наверно, давно бы уже перестали объяснять и продвигать российскую позицию, потеряв всякую надежду быть услышанными, однако президент еще раз расставил акценты: спецоперация на Украине ведется ради безопасности России и наших граждан, защиты жителей Донбасса от геноцида и проходит в соответствии с уставом ООН», — сказал он. Статья по теме Путин показал, чем закончится спецоперация на Украине События на Украине в обращении президента — важная, но не единственная тема, добавил Костин. «Основная мысль президента в том, что Россия выступает за многополярный, равноправный и справедливый миропорядок. Возврата к моноцентричности уже не будет. Россия, как и многие страны, в современных реалиях в вопросах обеспечения безопасности, собственной и коллективной, делает выбор в пользу цивилизованного и взаимоуважительного сотрудничества», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Путин назвал скрытые причины конфликта России с Западом, которые привели к спецоперации на Украине. Как президент РФ рассказал 16 августа в видеообращении к участникам X Московской конференции по международной безопасности, западные глобалистские элиты провоцирую хаос по всеми миру, а украинцев используют как пушечное мясо для проекта «анти-Россия». Этим заявлением Путин пытается привлечь внимание к той угрозе, которая исходит от Запада для всего мира, объяснили URA.RU эксперты. Трагические события на Украине, рост напряженности вокруг Тайваня и Косово убедительно показывают, что западная военно-политические элита не остановится ни перед чем для сохранения своего влияния, отметил Путин, обращаясь к участникам конференции. «В ход идут любые средства. США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам. И все это делается с одной целью — сохранить свое доминирование, ту модель, которая позволяет паразитировать на всем мире, как это было веками до этого, а такую модель можно удержать только силой», — сказал российский лидер. По словам президента, гегемония для коллективного Запада — это единственный способ выжить, поскольку экономическое благосостояние западных стран на протяжении всей истории было основано на варварских и колониальных методах ведения внешней политики. «Очевидно, что с помощью подобных действий западные глобалистские элиты в том числе пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем — падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации, — переложить собственные провалы на другие страны — на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит», — заявил Путин. Несмотря на все трудности, которые создают миру западные элиты, наступление многополярного мира неизбежно, выразил уверенность глава государства. «Очевидно, что снизить напряженность в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. Эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое. Как бы ни цеплялись за привычное положение дел бенефициары нынешней глобалистской модели, она обречена. Геополитические изменения исторического масштаба идут совсем в другом направлении», — подчеркнул президент. Владимир Путин посчитал нужным выступить с объяснением действий России на Украине и на международной арене, поскольку за последний месяц конфронтация с Западом поменяла свой характер, объяснил URA.RU директор Центра политического анализа Павел Данилин. «За последний месяц на украинском треке произошли серьезные изменения: США стали прямо участвовать в конфликте. Фактически, сейчас спецоперация ведется против блока НАТО, который воюет с Россией украинскими руками. Американцы контролируют работу реактивных систем HIMARS, которыми наносят удары по мирным гражданам Донецка, по объектам инфраструктуры, под угрозу поставлена Запорожской АЭС. Запад настолько обезумел, что его не сдерживает даже угроза нового Чернобыля», — заметил политолог. Путин привлек внимание участников конференции к тому, что от Запада исходят угрозы для всего мира, а не только для России, добавил Данилин. «Мы видим стремление США дестабилизировать ситуацию в других регионах мира, в том числе в Косово и Тайване, видим нелегальные поставки оружия в Европу из Украины. Мир стремительно скатывается в состояние турбулентности, и сейчас важно зафиксировать российскую позицию: Россия оценивает действия США как наглую демонстрацию неуважения к суверенитету других государств. В остальных странах мира мыслят рационально, хотят жить в безопасности. Но Запад не дает чувствовать себя в безопасности никому. Хочется думать, что это агония гегемона, но даже в состоянии агонии эти глобальные игроки могут устроить всем много проблем, что президент и объяснил», — сказал эксперт. Путин в своей речи раскритиковал концепцию золотого миллиарда и неслучайно выбрал для этого юбилейную Московскую конференцию по международной безопасности, сказал в беседе с URA.RU директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Это важный форум, который собирает сотни иностранных делегатов из десятков стран мира, в том числе глав военных ведомств. Фактически он является здоровой версией Мюнхенской конференции по безопасности. Нет ничего удивительного, что президент выступил с особенной речью именно здесь. Он говорил о разрушении концепции золотого миллиарда и создании многополярности, где справедливость, развитие и безопасность уготованы не отдельным избранным государствам, а всем странам мира. На самом деле борьба за это сейчас идет повсюду, а не только на Украине», — пояснил Мартынов. Своим выступлением Путин показал, что Россия предлагает миру концепцию многополярности, исходя из принципов равноправия и справедливости для всех, подтвердил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. «Другие на его месте, наверно, давно бы уже перестали объяснять и продвигать российскую позицию, потеряв всякую надежду быть услышанными, однако президент еще раз расставил акценты: спецоперация на Украине ведется ради безопасности России и наших граждан, защиты жителей Донбасса от геноцида и проходит в соответствии с уставом ООН», — сказал он. События на Украине в обращении президента — важная, но не единственная тема, добавил Костин. «Основная мысль президента в том, что Россия выступает за многополярный, равноправный и справедливый миропорядок. Возврата к моноцентричности уже не будет. Россия, как и многие страны, в современных реалиях в вопросах обеспечения безопасности, собственной и коллективной, делает выбор в пользу цивилизованного и взаимоуважительного сотрудничества», — заключил эксперт.