Путин показал, чем закончится спецоперация на Украине

Достижению цели поможет современное вооружение

15 августа 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы России надежно защищают свою страну и несут свободу другим народам, заявил Владимир Путин Фото: пресс-служба президента России статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Владимир Путин продемонстрировал готовность Вооруженных сил России довести специальную военную операцию на Украине до победы. Так эксперты трактуют речь верховного главнокомандующего на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот» 15 августа. Место для заявления президента было выбрано неслучайно, так как форум наглядно показывает всю мощь современного российского оружия, рассказали URA.RU военные специалисты. Вооруженные силы России надежно защищают свою страну и несут свободу другим народам, заявил Путин, открывая работу форума «Армия-2022» и Армейских международных игр — 2022. «Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам», — заявил глава государства. Российские военные выполняют все поставленные задачи в ходе операции по освобождению Донбасса, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские военные выполняют все поставленные задачи в ходе операции по освобождению Донбасса, отметил он. «Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республик. Четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса», — сказал Путин. Российское высокоточное оружие опережает иностранные аналоги на годы и десятилетия, при этом значительно превосходит их по тактико-техническим характеристикам, а оборонная промышленность лежит в основе суверенитета России, отметил президент. «Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашний день Вооруженных сил», — добавил он, пояснив, что речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, а также боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Россия начала спецоперацию, чтобы прекратить геноцид жителей Донбасса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Россия намерена пресекать проявления неонацизма и русофобии, защищать историческую память, подчеркнул Путин. «Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны — жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», — призвал президент. Вступление Путина демонстрирует готовность Вооруженных сил России довести специальную военную операцию на Украине до победного конца, пояснил URA.RU военный эксперт, ветеран разведки, полковник Анатолий Матвийчук. «Эти слова президента следует воспринимать в контексте его недавнего заявления о том, что Россия «всерьез еще ничего не начинала» на Украине. Он показал решимость России отстаивать свои национальные интересы, отстаивать русский мир и защищать русских людей, где бы они ни находились. Верховный главнокомандующий еще раз подтвердил, спецоперация на Украине будет доведена до своего логического завершения по тем задачам, которые он озвучил 24 февраля, в день начала СВО», — сказал полковник. Российское оружие превосходит иностранные аналоги по своим характеристикам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Место для заявления было выбрано Путиным неслучайно, поскольку в контексте конфликта с Украиной значение ежегодного форума «Армия» для обороны России резко выросло, заметил в беседе с URA.RU политолог Александр Дудчак. «Значимость форума в связи с проведением специальной военной операции высочайшая, можно сказать, что он проходит под девизом „все для победы“. Неудивительно, что президент уделяет ему внимание и в этом году. Сейчас этот форум можно назвать ведущим мероприятием подобного рода в России, что участие верховного главнокомандующего и подтверждает», — сказал эксперт. Открытие форума «Армия-2022» и Армейских международных игр — 2022 действительно удачное место и время, чтобы продемонстрировать недружественным странам Запада готовность России продолжать бороться за свои национальные интересы, подтвердил URA.RU военный эксперт, Герой Российской Федерации Андрей Красов. «Сперва коллективный Запад изощрялся доказать, что якобы „разорвал в клочья“ российскую экономику, теперь там думают, что изолировали нашу страну от всего остального мира. Сегодня открываются восьмые Армейские международные игры, которые наглядно показывают, что попытки изоляции потерпели полное фиаско. Президент в своей речи поблагодарил лидеров тех стран, которые приняли участие в играх», — отметил полковник Красов. Статья по теме Путин показал новый символ спецоперации на Украине По словам военного эксперта, о провале попыток изолировать РФ свидетельствует не только широкое международное представительство на играх, но и интерес иностранцев к современному российскому оружию. «По соотношению цена-качество наше вооружение очень востребовано за рубежом, несмотря на противодействие НАТО военно-техническому сотрудничеству с Россией. И президент в своей речи указал на союзников из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном, выбирают суверенный путь развития и хотят коллективно решать вопросы безопасности и сформировать многополярный мир. Что касается слов президента о спецоперации на Донбассе, то они показывают, что наши военнослужащие снова спасают мир от коричневой чумы нацизма, и все поставленные задачи, вне всякого сомнения, будут выполнены. Война, развязанная Западом и киевской хунтой, будет закончена», — заключил Красов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин продемонстрировал готовность Вооруженных сил России довести специальную военную операцию на Украине до победы. Так эксперты трактуют речь верховного главнокомандующего на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот» 15 августа. Место для заявления президента было выбрано неслучайно, так как форум наглядно показывает всю мощь современного российского оружия, рассказали URA.RU военные специалисты. Вооруженные силы России надежно защищают свою страну и несут свободу другим народам, заявил Путин, открывая работу форума «Армия-2022» и Армейских международных игр — 2022. «Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам», — заявил глава государства. Российские военные выполняют все поставленные задачи в ходе операции по освобождению Донбасса, отметил он. «Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республик. Четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса», — сказал Путин. Российское высокоточное оружие опережает иностранные аналоги на годы и десятилетия, при этом значительно превосходит их по тактико-техническим характеристикам, а оборонная промышленность лежит в основе суверенитета России, отметил президент. «Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашний день Вооруженных сил», — добавил он, пояснив, что речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, а также боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Россия намерена пресекать проявления неонацизма и русофобии, защищать историческую память, подчеркнул Путин. «Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны — жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», — призвал президент. Вступление Путина демонстрирует готовность Вооруженных сил России довести специальную военную операцию на Украине до победного конца, пояснил URA.RU военный эксперт, ветеран разведки, полковник Анатолий Матвийчук. «Эти слова президента следует воспринимать в контексте его недавнего заявления о том, что Россия «всерьез еще ничего не начинала» на Украине. Он показал решимость России отстаивать свои национальные интересы, отстаивать русский мир и защищать русских людей, где бы они ни находились. Верховный главнокомандующий еще раз подтвердил, спецоперация на Украине будет доведена до своего логического завершения по тем задачам, которые он озвучил 24 февраля, в день начала СВО», — сказал полковник. Место для заявления было выбрано Путиным неслучайно, поскольку в контексте конфликта с Украиной значение ежегодного форума «Армия» для обороны России резко выросло, заметил в беседе с URA.RU политолог Александр Дудчак. «Значимость форума в связи с проведением специальной военной операции высочайшая, можно сказать, что он проходит под девизом „все для победы“. Неудивительно, что президент уделяет ему внимание и в этом году. Сейчас этот форум можно назвать ведущим мероприятием подобного рода в России, что участие верховного главнокомандующего и подтверждает», — сказал эксперт. Открытие форума «Армия-2022» и Армейских международных игр — 2022 действительно удачное место и время, чтобы продемонстрировать недружественным странам Запада готовность России продолжать бороться за свои национальные интересы, подтвердил URA.RU военный эксперт, Герой Российской Федерации Андрей Красов. «Сперва коллективный Запад изощрялся доказать, что якобы „разорвал в клочья“ российскую экономику, теперь там думают, что изолировали нашу страну от всего остального мира. Сегодня открываются восьмые Армейские международные игры, которые наглядно показывают, что попытки изоляции потерпели полное фиаско. Президент в своей речи поблагодарил лидеров тех стран, которые приняли участие в играх», — отметил полковник Красов. По словам военного эксперта, о провале попыток изолировать РФ свидетельствует не только широкое международное представительство на играх, но и интерес иностранцев к современному российскому оружию. «По соотношению цена-качество наше вооружение очень востребовано за рубежом, несмотря на противодействие НАТО военно-техническому сотрудничеству с Россией. И президент в своей речи указал на союзников из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном, выбирают суверенный путь развития и хотят коллективно решать вопросы безопасности и сформировать многополярный мир. Что касается слов президента о спецоперации на Донбассе, то они показывают, что наши военнослужащие снова спасают мир от коричневой чумы нацизма, и все поставленные задачи, вне всякого сомнения, будут выполнены. Война, развязанная Западом и киевской хунтой, будет закончена», — заключил Красов.