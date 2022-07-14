Правительство зафиксирует цены на продукты в России

Российские власти снизят колебание цен на продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские власти намерены минимизировать колебания цен на продукты. На заседании правительства РФ 14 июля премьер-министр Михаил Мишустин заявил о решении выделить дополнительные деньги железнодорожникам в качестве компенсации за льготные тарифы на транспортировку продовольствия. Эксперты объяснили URA.RU, что затраты на доставку продуктов в отделенные регионы иногда составляет большую часть конечной стоимости.

Во вступительном слове на заседании правительства Мишустин акцентировал внимание на выделении около 700 млн рублей дополнительной на компенсацию перевозки сельскохозяйственной продукции по железной дороге. «В 2021 году правительство расширило номенклатуру и географию транспортировки по льготному железнодорожному тарифу. Например, в нее вошли станции Крыма и Севастополя. Мы продлили действие такой формы поддержки до конца декабря. Видим, что она востребована у аграриев. Уже к июню им направлено 3,2 млрд рублей. Это 75% ранее предусмотренных в бюджете ассигнований», — уточнил премьер-министр.

Дополнительные деньги поддержат аграриев, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти рассчитывают, что дополнительное финансирование не только позволит поддержать аграриев, но и сгладит колебания цен. Кроме того, меры поддержки укрепят стабильность поставок продуктов в магазины, добавил Мишустин.

Сокращение логистических затрат обеспечивает транспортную связанность страны и равномерное обеспечение ее продовольствием, полагает доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. «Основные виды транспортировки у нас — авиация, но дорогой способ, автомобили — менее дорогой, но не позволяет перевозить на длинные дистанции, так как не везде есть хорошие дороги. Поэтому большие объемы базового продовольствия перевозят именно железной дорогой.

Перевозки сегодня дорогие и они напрямую действуют на цену товаров. Если затраты на транспорт снижаются, то можно исключить один фактор продовольственной инфляции и таким образом сдержать рост цен на сельхозпродукты», — рассказал экс-замминистра.

Большие объемы базового продовольствия в РФ перевозят именно по железной дороге, уточнили эксперты Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Власти РФ, принимая новые меры поддержки в сельском хозяйстве, балансируют между сельхозтоваропроизводителями и потребителями продуктов, отмечает председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. «Мера направлена на то, чтобы уменьшить затраты сельхозпроизводителей на транспортировку. Страна большая, и надо обеспечить качественными продуктами все регионы. Иногда транспортные расходы становятся большей частью конечной стоимости. Поэтому мы ищем баланс интересов сельхозпроизводителей и потребителей. Благодаря льготным тарифам аграрии получат прибыль больше, а цены будут держаться на действующем уровне», — пояснил сенатор.

Компенсация транспортных расходов, которую рассмотрели члены правительства, поддержит ценовые конкурентные преимущества российских продуктов, как на внутреннем, так и на внешнем рынках сбыта, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Значительная часть продовольствия перевозилась автотранспортом, но из-за санкций плечи перевозок увеличились, издержки возросли. Кроме того, перевозки переориентировались на Восток. Железная дорога позволяет перебрасывать гораздо большие объемы продуктов, чем автотранспорт. Это облегчает выход на внешние рынки. А это задача номер один на фоне санкций на экспорт нефти и газа», — резюмировал собеседник.