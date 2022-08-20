Шоу за три миллиона спасло генеральную репетицию Дня города

Бард Новиков подставил мэрию, а столица превратилась в город черноморского побережья

21 августа 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

В 2022 году празднование Дня города растянули на три дня Фото: Размик Закарян © URA.RU Празднование 299-летия Екатеринбурга принято считать главной репетицией перед юбилейным торжеством города, которое пройдет в 2023 году. Судя по оценкам искушенной публики, мероприятие оказалось слабо похожим на хорошо спланированный прогон в преддверии 300-летия уральской столицы. Зрители заметили, что количество активностей сократилось, а хэдлайнеры не соответствовали запросам горожан. Остались разумные вопросы «А можно ли утверждать, что на Дне города существенно сэкономили? И было ли это сделано намеренно?» В конечном счете екатеринбуржцы и гости города поставили городской мэрии оценку «удовлетворительно». Из стоящего — лишь салют и светомузыкальное шоу Нынешний День города нужно сравнивать с 2019 годом — именно тогда последний раз горожане смогли отметить праздник без ковидных ограничений. В последующие годы — 2020 и 2021, празднования проходили скромно и без массовых мероприятий, но с тремя салютами в трех точках Екатеринбурга. Согласно данным госзакупок, в 2019 году городские власти потратили на гуляния 21,7 млн рублей, в 2022 году начальник управления культуры Илья Марков озвучил сумму около 27 миллионов. Если взглянуть на эти цифры с обывательской точки зрения, то создается впечатление, что в День города вложились гораздо больше. Однако стоит учесть уровень инфляции, который со времен 2019 года составил примерно 26%, а значит праздник, организованный администрацией, обошелся в идентичную сумму, которая была озвучена в последний допандемийный год. Театралы из Москвы и Питера обошлись Екатеринбургу дешевле, чем в 2019 году Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В сравнении с 2019 годом торжественная церемония открытия подорожала в два раз — с 485 тысяч до 764 тысяч. Больше пришлось потратить на организацию мероприятия «Детский квартал» (ценник вырос с 515 тысяч до 1 млн рублей), фестиваль духовых оркестров (с 2,16 млн до 2,70) и «Мисс Екатеринбург». При этом в смете сократились расходы на такие мероприятия, как прием почетных граждан города, театральный фестиваль «Лица улиц», «Городская свадьба», концертная программа «Битлз с тобой, Екатеринбург!» а также монтаж сцены на Октябрьской площади. Показ праздничного салюта остался в цене неизменным — на него потратили 3,36 млн рублей. Что касается последнего, то зрители разделились во мнениях, каким же все-таки стал салют — превзошедшим прошлые фейерверки или нет. В соцсетях горожане активно обсуждали время, в течение которого звучали залпы: изначально было анонсировано, что салют будет длиться в течение 20 минут, однако люди поставили секундомер и оказалось, что финал праздника длился не более девяти минут. При этом одна из горожанок поделилась с URA.RU, что все равно осталась под впечатлением от фейерверка: «Салют был потрясающим! Особенно, когда стали появляться золотые искры над головой и их был нескончаемое количество, а одновременно с этим шло светомузыкальное представление». Восторженные отзывы о светомузыкальном шоу звучали в толпе на протяжении всего представления Фото: Размик Закарян © URA.RU Шоу на Макаровском мосту, которое стало подарком для горожан от администрации города и строителей, заслужило особое внимание екатеринбуржцев. Несмотря на задержку в 10 минут, свето-лазерное представление жители встретили радушно, а некоторые даже озвучили мнение, что оно стало самым ярким событием Дня города. «В плане активностей было так себе. Мы с семьей вышли на улицу днем, но уже спустя два часа были дома. Хедлайнеры ни о чем, но светопредставление затмило все. Жаль, что совпало с салютом», — рассказала корреспонденту URA.RU екатеринбурженка. При этом собеседник агентства, близкий к оргкомитету Дня города, отметил, что, по его мнению, генрепетиция удалась. «Очень много услышал позитивных отзывов от людей о том, что куча площадок одновременно работала, и были активности для разных целевых групп. Многие вообще первый раз весь день провели в городе на площадках. Но по-настоящему ярких фишек в этом году не было, согласен», — оговорился он. «Мисс Екатеринбург» впервые прошло не в один день с Днем города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За неделю до Дня города в кулуарах также можно было слышать предположение, что на общем впечатлении от программы сказалось то, что ее разделили на три дня: «Мисс Екатеринбург» прошла 18 августа, награждение почетных граждан — 19 августа, а основные массовые мероприятия — 20 августа. В прошлые года все события проходили в один день. Бард Новиков стал причиной задержки салюта и светомузыкального шоу Некоторые из хедлайнеров и сами признавались, что подбор хедлайнеров в 2022 году оставлял желать лучшего. «Вот на 300-летие привезут настоящих артистов, а сейчас, на 299 лет, попроще», — с таких слов начал свое выступление певец Олег Митяев, который исполнял свои хиты на площади 1905 года. Параллельно с его концертом музыка звучала на Плотинке — здесь проходила городская дискотека и рейв от deep-house дуэта Filatov & Karas, на Октябрьской площади пели бард Александр Новиков и артист Александр Маршал, в Академическом — певица Клава Кока. Однако к ее приезду администрация отношения не имела: выступление проспонсировал АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», поэтому часть горожан посчитала, что в 2022 году главной музыкальной сценой дня все же стала площадка в Преображенском парке. Впрочем, мэр Алексей Орлов неоднократно давал понять, что не видит в этом проблемы. «Каждая территория нашего города имеет право на хороший праздник», — объяснял он корреспонденту 18 августа. И подчеркивал: перед тем, как звать артистов, власти провели «серьезный мониторинг», кто из популярных исполнителей интересен разным возрастным аудиториям. Ностальгия Новикова по сцене подвинула все планы городской мэрии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Как отметили горожане, бард Новиков стал полной неожиданностью в качестве одного из главных артистов Дня города. По одной из версий, музыкант настолько сильно хотел выступить перед екатеринбуржцами, что обратился с просьбой к своему соседу — губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, по итогу пролоббировавшего выступление автора мема про него «хрюканину». Некоторые также сокрушались, что шансонье стал причиной задержки салюта и светомузыкального шоу: он настолько увлекся выступлением, что потерялся во времени, из-за чего певец Александр Маршал вышел на сцену с опозданием на 10 минут. Это и стало причиной задержавшегося светопредставления и фейерверка, а также одновременного показа залпов и представления возможностей Макаровского моста. «Анапа 2007» и море пыли Из минусов, на которые люди обратили особое внимание, — большое количество стихийных уличных торговцев и незаконченный ремонт дорог и тротуаров. Даже традиционные горы мусора, пробки и малое количество туалетов не так возмутили жителей города, как вышеупомянутые недостатки. Не смущали пыльные тротуары лишь бизнесменов, которые готовили еду возле неблагоустроенных дорог Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Большое количество ларьков с едой, аквагримом, плетением афрокосичек, игрой «Лопни шарик», чеканкой монет и бизнесменов, которые предлагали сфотографироваться со змеей, совой и даже крысами, заставляло горожан сравнивать Екатеринбург с Анапой начала 2000-х. Благоустройство стало одним из главных пунктов черного списка, который вели екатеринбуржцы. «Неужели нельзя было закончить ремонт до празднования Дня города? У дома Севастьянова кирпич на тротуаре положили только наполовину. Ходить неудобно, пыль столбом», —недоумевали жители. Возмущение горожан URA.RU предсказало накануне праздника, когда выяснилось, что подрядчик мэрии Екатеринбурга не успел выполнить основную часть ремонта дороги у дома Севастьянова, из-за чего мэр города заявил, что его подставляют перед горожанами. Туалетов в очередной раз не хватило, в центре точечно стояло по три кабинки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На фоне этого заваленный мусором центр оказался не такой уж проблемой для тех, кто вышел в центр в День города. «Мусор есть, от этого никуда не деться, но тут дело скорее не в том, что коммунальщики не справлялись со своей задачей. Думаю, что дело больше в воспитании людей, которым по какой-то причине сложно донести бутылки до ближайшей урны», — поделился мнением один из жителей Екатеринбурга. Отметили гуляющие и дефицит биотуалетов в городе: имеющиеся кабинки не справлялись с потоком горожан, к ним выстраивались длинные очереди. Но станут ли все эти шероховатости уроком для властей Екатеринбурга в преддверии 300-летия города, можно будет судить лишь в следующем году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Празднование 299-летия Екатеринбурга принято считать главной репетицией перед юбилейным торжеством города, которое пройдет в 2023 году. Судя по оценкам искушенной публики, мероприятие оказалось слабо похожим на хорошо спланированный прогон в преддверии 300-летия уральской столицы. Зрители заметили, что количество активностей сократилось, а хэдлайнеры не соответствовали запросам горожан. Остались разумные вопросы «А можно ли утверждать, что на Дне города существенно сэкономили? И было ли это сделано намеренно?» В конечном счете екатеринбуржцы и гости города поставили городской мэрии оценку «удовлетворительно». Из стоящего — лишь салют и светомузыкальное шоу Нынешний День города нужно сравнивать с 2019 годом — именно тогда последний раз горожане смогли отметить праздник без ковидных ограничений. В последующие годы — 2020 и 2021, празднования проходили скромно и без массовых мероприятий, но с тремя салютами в трех точках Екатеринбурга. Согласно данным госзакупок, в 2019 году городские власти потратили на гуляния 21,7 млн рублей, в 2022 году начальник управления культуры Илья Марков озвучил сумму около 27 миллионов. Если взглянуть на эти цифры с обывательской точки зрения, то создается впечатление, что в День города вложились гораздо больше. Однако стоит учесть уровень инфляции, который со времен 2019 года составил примерно 26%, а значит праздник, организованный администрацией, обошелся в идентичную сумму, которая была озвучена в последний допандемийный год. В сравнении с 2019 годом торжественная церемония открытия подорожала в два раз — с 485 тысяч до 764 тысяч. Больше пришлось потратить на организацию мероприятия «Детский квартал» (ценник вырос с 515 тысяч до 1 млн рублей), фестиваль духовых оркестров (с 2,16 млн до 2,70) и «Мисс Екатеринбург». При этом в смете сократились расходы на такие мероприятия, как прием почетных граждан города, театральный фестиваль «Лица улиц», «Городская свадьба», концертная программа «Битлз с тобой, Екатеринбург!» а также монтаж сцены на Октябрьской площади. Показ праздничного салюта остался в цене неизменным — на него потратили 3,36 млн рублей. Что касается последнего, то зрители разделились во мнениях, каким же все-таки стал салют — превзошедшим прошлые фейерверки или нет. В соцсетях горожане активно обсуждали время, в течение которого звучали залпы: изначально было анонсировано, что салют будет длиться в течение 20 минут, однако люди поставили секундомер и оказалось, что финал праздника длился не более девяти минут. При этом одна из горожанок поделилась с URA.RU, что все равно осталась под впечатлением от фейерверка: «Салют был потрясающим! Особенно, когда стали появляться золотые искры над головой и их был нескончаемое количество, а одновременно с этим шло светомузыкальное представление». Шоу на Макаровском мосту, которое стало подарком для горожан от администрации города и строителей, заслужило особое внимание екатеринбуржцев. Несмотря на задержку в 10 минут, свето-лазерное представление жители встретили радушно, а некоторые даже озвучили мнение, что оно стало самым ярким событием Дня города. «В плане активностей было так себе. Мы с семьей вышли на улицу днем, но уже спустя два часа были дома. Хедлайнеры ни о чем, но светопредставление затмило все. Жаль, что совпало с салютом», — рассказала корреспонденту URA.RU екатеринбурженка. При этом собеседник агентства, близкий к оргкомитету Дня города, отметил, что, по его мнению, генрепетиция удалась. «Очень много услышал позитивных отзывов от людей о том, что куча площадок одновременно работала, и были активности для разных целевых групп. Многие вообще первый раз весь день провели в городе на площадках. Но по-настоящему ярких фишек в этом году не было, согласен», — оговорился он. За неделю до Дня города в кулуарах также можно было слышать предположение, что на общем впечатлении от программы сказалось то, что ее разделили на три дня: «Мисс Екатеринбург» прошла 18 августа, награждение почетных граждан — 19 августа, а основные массовые мероприятия — 20 августа. В прошлые года все события проходили в один день. Бард Новиков стал причиной задержки салюта и светомузыкального шоу Некоторые из хедлайнеров и сами признавались, что подбор хедлайнеров в 2022 году оставлял желать лучшего. «Вот на 300-летие привезут настоящих артистов, а сейчас, на 299 лет, попроще», — с таких слов начал свое выступление певец Олег Митяев, который исполнял свои хиты на площади 1905 года. Параллельно с его концертом музыка звучала на Плотинке — здесь проходила городская дискотека и рейв от deep-house дуэта Filatov & Karas, на Октябрьской площади пели бард Александр Новиков и артист Александр Маршал, в Академическом — певица Клава Кока. Однако к ее приезду администрация отношения не имела: выступление проспонсировал АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», поэтому часть горожан посчитала, что в 2022 году главной музыкальной сценой дня все же стала площадка в Преображенском парке. Впрочем, мэр Алексей Орлов неоднократно давал понять, что не видит в этом проблемы. «Каждая территория нашего города имеет право на хороший праздник», — объяснял он корреспонденту 18 августа. И подчеркивал: перед тем, как звать артистов, власти провели «серьезный мониторинг», кто из популярных исполнителей интересен разным возрастным аудиториям. Как отметили горожане, бард Новиков стал полной неожиданностью в качестве одного из главных артистов Дня города. По одной из версий, музыкант настолько сильно хотел выступить перед екатеринбуржцами, что обратился с просьбой к своему соседу — губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, по итогу пролоббировавшего выступление автора мема про него «хрюканину». Некоторые также сокрушались, что шансонье стал причиной задержки салюта и светомузыкального шоу: он настолько увлекся выступлением, что потерялся во времени, из-за чего певец Александр Маршал вышел на сцену с опозданием на 10 минут. Это и стало причиной задержавшегося светопредставления и фейерверка, а также одновременного показа залпов и представления возможностей Макаровского моста. «Анапа 2007» и море пыли Из минусов, на которые люди обратили особое внимание, — большое количество стихийных уличных торговцев и незаконченный ремонт дорог и тротуаров. Даже традиционные горы мусора, пробки и малое количество туалетов не так возмутили жителей города, как вышеупомянутые недостатки. Большое количество ларьков с едой, аквагримом, плетением афрокосичек, игрой «Лопни шарик», чеканкой монет и бизнесменов, которые предлагали сфотографироваться со змеей, совой и даже крысами, заставляло горожан сравнивать Екатеринбург с Анапой начала 2000-х. Благоустройство стало одним из главных пунктов черного списка, который вели екатеринбуржцы. «Неужели нельзя было закончить ремонт до празднования Дня города? У дома Севастьянова кирпич на тротуаре положили только наполовину. Ходить неудобно, пыль столбом», —недоумевали жители. Возмущение горожан URA.RU предсказало накануне праздника, когда выяснилось, что подрядчик мэрии Екатеринбурга не успел выполнить основную часть ремонта дороги у дома Севастьянова, из-за чего мэр города заявил, что его подставляют перед горожанами. На фоне этого заваленный мусором центр оказался не такой уж проблемой для тех, кто вышел в центр в День города. «Мусор есть, от этого никуда не деться, но тут дело скорее не в том, что коммунальщики не справлялись со своей задачей. Думаю, что дело больше в воспитании людей, которым по какой-то причине сложно донести бутылки до ближайшей урны», — поделился мнением один из жителей Екатеринбурга. Отметили гуляющие и дефицит биотуалетов в городе: имеющиеся кабинки не справлялись с потоком горожан, к ним выстраивались длинные очереди. Но станут ли все эти шероховатости уроком для властей Екатеринбурга в преддверии 300-летия города, можно будет судить лишь в следующем году.