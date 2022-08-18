Известно, что ремонт на особом контроле у главы региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подрядчик мэрии Екатеринбурга не успел выполнить основную часть ремонта дороги у дома Севастьянова, в самом центре Екатеринбурга, ко Дню города. Несмотря на то, что, во-первых, власти давали такое обещание, а во-вторых, его исполнение, — по неофициальным данным URA.RU, на особом контроле у губернатора Евгения Куйвашева. В срыве сроков убедился корреспондент URA.RU, побывавший на месте за сутки до праздника. Таким образом, 20 августа тысячам горожан придется топтаться в пыли.

О проблеме URA.RU сообщало еще 9 августа. В начале месяца подрядчик мэрии — компания «Атомстройкомплекс» — перекопал площадку от дома Севастьянова до ул. Толмачева. И на несколько дней фактически бросил ее. Работы по укладке плитки стартовали 8-го (прописанный в контракте срок окончания ремонта — 1 сентября).

После публикации агентства на место выезжал мэр Алексей Орлов. Он заверял, что работы идут по графику. В тот же день, 10 августа, пресс-служба администрации пообещала, что плитку на всем участке уложат ко Дню города.

На текущий момент не сделана даже половина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«О том, что подрядчик не успевает, стало известно еще накануне (то есть 18 августа — прим. URA.RU). „Атом“ объясняет это тем, что у поставщика плитки произошел сбой, и материалы везут с опозданием. Не знаю, может, просто вводит [власти] в заблуждение. Как бы то ни было, неприятно: губернатор следит за ремонтом, ранее он разговаривал с Орловым на эту тему», — поделился источник агентства в мэрии. Узнать, в чем причина задержки, у самого «Атомстройкомплекса» к моменту публикации не удалось: в пресс-службе компании пока не ответили на вопрос корреспондента.

Как писало URA.RU, параллельно мэрия ремонтирует Исторический сквер — другую излюбленную горожанами площадку. Расчета на то, что ко Дню города основная часть реконструкции завершится, у чиновников не было. Проведение двух больших ремонтов в центре города в одно время власти объясняют краткосрочностью сезона и желанием привести эти территории в порядок к 300-летию (будет отмечаться в 2023 году).

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перекопанным остается и Исторический сквер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU