Мэр Екатеринбурга обвинил чиновников в подставе ко Дню города. Фото

19 августа 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Тысячи человек в День города столкнутся с проблемой: одна из главных пешеходных площадок остается разбитой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов жестко отреагировал на срыв сроков дорожного ремонта у дома Севастьянова, в самом центре города. По данным URA.RU, не называя фамилий, на утреннем совещании 19 августа градоначальник заявил, что его подставляют. О срыве сроков реконструкции тротуара на участке от проспекта Ленина, 35 до ул. Толмачева и о том, что в День города (20 августа) тысячам горожан придется ходить по пыли, URA.RU сообщило днем 19-го. Известно, что власти планировали уложить на участке плитку именно к празднику. По предварительным данным, представители подрядчика — компании «Атомстройкомплекс» — в частных разговорах с чиновниками объясняют, что поставщик не успел привезти стройматериалы. Так ли это на самом деле, неясно: в пресс-службе «Атома» пока не ответили на вопрос корреспондента. Новость по теме В Екатеринбурге сорван ремонт ко Дню города, важный для Куйвашева. Фото «Орлов на совещании [со своими замами и главами районов] сказал всем, что это подстава. Не должно так быть, что он обещает СМИ успеть ко Дню города (хотя публичное заявление делал не мэр, а его пресс-служба — прим. URA.RU), а в итоге сроки сдвигаются на сентябрь», — поделился источник в мэрии. В пресс-службе администрации обещали уточнить информацию по теме. Помимо тротуара у дома Севастьянова, перекопанной остается другая излюбленная горожанами площадка — Исторический сквер. Впрочем, расчета на то, что ко Дню города основная часть реконструкции завершится, у чиновников и не было. Проведение двух больших ремонтов в центре города в одно время власти объясняют краткосрочностью сезона и желанием привести эти территории в порядок к 300-летию. За сутки до Дня города площадка выглядит так Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов жестко отреагировал на срыв сроков дорожного ремонта у дома Севастьянова, в самом центре города. По данным URA.RU, не называя фамилий, на утреннем совещании 19 августа градоначальник заявил, что его подставляют. О срыве сроков реконструкции тротуара на участке от проспекта Ленина, 35 до ул. Толмачева и о том, что в День города (20 августа) тысячам горожан придется ходить по пыли, URA.RU сообщило днем 19-го. Известно, что власти планировали уложить на участке плитку именно к празднику. По предварительным данным, представители подрядчика — компании «Атомстройкомплекс» — в частных разговорах с чиновниками объясняют, что поставщик не успел привезти стройматериалы. Так ли это на самом деле, неясно: в пресс-службе «Атома» пока не ответили на вопрос корреспондента. «Орлов на совещании [со своими замами и главами районов] сказал всем, что это подстава. Не должно так быть, что он обещает СМИ успеть ко Дню города (хотя публичное заявление делал не мэр, а его пресс-служба — прим. URA.RU), а в итоге сроки сдвигаются на сентябрь», — поделился источник в мэрии. В пресс-службе администрации обещали уточнить информацию по теме. Помимо тротуара у дома Севастьянова, перекопанной остается другая излюбленная горожанами площадка — Исторический сквер. Впрочем, расчета на то, что ко Дню города основная часть реконструкции завершится, у чиновников и не было. Проведение двух больших ремонтов в центре города в одно время власти объясняют краткосрочностью сезона и желанием привести эти территории в порядок к 300-летию.