Махонин готовится к решению важнейшего кадрового вопроса

Среди претендентов — управленец, уехавший в Донбасс, и соратник олигарха

22 августа 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин готов поделиться властью Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае началась борьба за пост главы регионального правительства. В списке претендентов — региональные чиновники и «темные лошадки» из Москвы. Как считают источники URA.RU в политтусовке Прикамья, окончательное решение будет зависеть от перспектив губернатора, а следовательно есть риск, что принятие решения затянется до конца года. При этом собеседники уверены: фавориты на пост все-таки есть. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в середине августа анонсировал, что готов передать полномочия главы правительства региона, которые сегодня исполняет сам, другому человеку. Источники URA.RU в инсайдах ранее сообщали, что задача разделить посты губернатора и главы кабмина поставлена перед регионами Москвой и должна быть выполнена до конца года. В пермской политтусовке сразу появились имена претендентов на пост главы кабмина. Точнее, предположения, кто бы мог претендовать на это кресло. Основные требования Дмитрий Махонин сделает ставку на человека, которому верит Фото: Сергей Русанов © URA.RU По мнению источников URA.RU, Дмитрий Махонин, как любой крупный руководитель, доверяет, прежде всего, ближнему кругу. Поэтому, рассуждают источники в политэлитах, главой краевого правительства должен стать человек, близкий к губернатору и обладающий большим доверием с его стороны. Другое требование — это должен быть человек из системы, понимающий принципы ее функционирования. «Губернатору надо разгрузиться от текучки, переложить ее на председателя правительства. Но человек должен быть понятным и своим», — отмечает источник URA.RU в политэлитах. Важно также, чтобы из потенциального главы кабмина в Прикамье можно было бы воспитать приемника губернатора. «А таких людей очень, очень мало», — говорит один из собеседников. Ставка на Смертина Александр Смертин остается одним из основным претендентов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Первой прозвучала фамилия и. о. главы администрации Махонина и его ближайшего соратника Александра Смертина. Поскольку Москва вот уже второй год не дает избавить его от приставки и. о., якобы губернатор рассчитывает «подстраховать его» и перевести на позицию премьера. В этом случае не требуется категорического одобрения Кремля. Премьер — хозяйственная должность. «Смертин будет переведен на пост главы регионального правительства в том случае, если администрация президента даст понять Махонину, что никогда не согласует кандидатуру Смертина на должность главы администрации», — говорит источник в политтусовке. Сам Махонин опроверг информацию о переводе Смертина. Но сделал это с формулировкой «пока»: «Пока Александр Николаевич не рассматривается на должность председателя правительства». Источники URA.RU считают, что слово «пока» здесь ключевое. Таким образом, Смертина нельзя окончательно вычеркивать из списка претендентов, говорят в политэлитах. Человек Гарсляна Александр Борисов сейчас находится в командировке в ЛДНР Фото: Сергей Русанов © URA.RU Именно от решения вопроса по Смертину зависит развитие ситуации вокруг кресла главы регионального правительства. Ранее обсуждалось, что в случае перехода Смертина на пост в кабмине, администрацию губернатора может возглавить вице-премьер, отвечающий за развитие территорий и их безопасность, Александр Борисов. Сейчас, после заявления Махонина о том, что Смертина в числе претендентов нет, Борисов появляется как претендент на кресло председателя краевого правительства. Однако Борисов тесно ассоциируется с командой председателя совета директоров ПАО «Метафракс», депутата заксобрания Армена Гарсляна. И именно благодаря его протекции развивается его карьера. Поэтому Дмитрий Махонин, понимая, что у Борисова — исторически другой патрон, вряд ли будет ему доверять целиком и полностью. И, значит, шансы Борисова на назначение главой регионального правительства нельзя переоценивать. Тем более, что его повышение будет означать и усиление Гарсляна, на которое власти не пойдут. Ситуация интересна еще и тем, что Борисов сейчас в составе пермской делегации работает в Северодонецке. И это добавляет веса его резюме. «Уверен, что Борисов после ЛДНР точно пойдет на повышение. Либо здесь, либо в другом регионе», — говорит источник. Давний партнер и старый товарищ Еще год назад Кокорев точно был основным претендентом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Близким к Махонину человеком является вице-премьер Андрей Кокорев. Они вместе работали в «Пермэнерго» и своим назначением в правительство Кокорев во многом обязан отношениям с Махониным. Кокорев точно является членом его команды и входит с ближний круг. «В последнее время есть ощущение, что губернатор недоволен работой Кокорева. Проскальзывает какое-то напряжение в отношениях между ними. Хотя год назад он точно являлся основным кандидатом», — говорит собеседник в политэлитах. Возможно, не исключает другой источник, в паблик специально вбрасывается информация о якобы усложнившихся отношениях Кокорева и Махонина, чтобы «никто не догадался». Другое дело, что по фигуре Кокорева якобы были вопросы у силовиков. Однако, отмечает источник, у Махонина сегодня достаточно влияния, чтобы эти вопросы при желании снять. В политтусовке также называют имя главы Добрянского округа, председателя краевого совета глав Константина Лызова. Их с губернатором связывают давние хорошие отношения. Но, говорит источник в политэлитах, Лызов достиг своего потолка в территории. «Единственное, он может претендовать на вице-премьера по территориям в случае перехода Борисова», — отмечает инсайдер. Странные фантазии и несбывшиеся мечты Информация о том, что рассматриваются кандидатуры Самойлова и Демкина, является фейковой — считают источники Фото: Сергей Русанов © URA.RU В политэлитах региона звучали и неожиданные фамилии. Это вице-премьеры Дмитрий Самойлов и Андрей Алякринский, и даже мэр Перми Алексей Демкин. Версии об их назначении являются не более чем чьими-то фантазиями, говорят в политэлитах. Алякринский не для того стал строительным вице-премьером, чтобы спустя короткое время пересесть в кресло председателя правительства. В таком случае в крае просядут все стройки, отмечают собеседники агентства. Самойлов дорабатывает последние месяцы в правительстве. После 300-летия Перми он точно покинет кресло зампреда. Безусловно, тут важно учитывать, что Самойловым имеет поддержку от бизнесмена Андрея Кузяева. Но очень вряд ли он положит все ресурсы, чтобы продавить его назначение. Скорее, это фейк. Неловкая попытка вброса про Демкина, у которого якобы есть конфликт с Махониным, вызвала усмешку у источников URA.RU. «Версия с Демкиным интересная, но это надо на него так надавить, чтоб он согласился. Он же понимает, что его он будет работать под жесточайшим давлением и в итоге его снимут. Сложно даже представить, при каких условиях Демкин бы перешел на эту должность. Что-то из серии либо каторга, либо премьерское кресло», — иронизирует источник. Идеальным кандидатом для Дмитрия Махонина был бы гендиректор АО «Корпорация развития Пермского края» Алексей Бураков. Якобы именно с прицелом на пост главы регионального правительства Махонин и пригласил его в Пермь в 2020 году. Но помешала история с физическим банкротством Буракова. «Если им удалось как-то решить эту ситуацию, то это для Махонина был бы идеальный вариант», — говорит инсайдер. Другой источник в политэлитах категорически опровергает возможное назначение Буракова. «Бураков — точно нет. Во-первых, у него бэкграунд не очень. Во-вторых, он сам категорически не хочет занимать никакие государственные должности», — говорит источник. Варяг взамен на уступки Источники не исключают и появления незнакомой фигуры Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Вполне возможно, что, если губернатору не удастся найти достойную фигуру на пост главы регионального кабинета министров в своем окружении, Москва порекомендует ему кого-то из своих. «Учитывая, что Махонину все равно нужно будет информировать Москву о фигуре председателя правительства, там могут начать ему кого-то настойчиво рекомендовать. И тут уже вопрос торга: если есть что расторговывать, тогда такой вариант может быть. В противном случае, конечно, варяга не надо», — говорят инсайдеры. Долгая история Появление отдельной фигуры премьер-министра во многом зависит от перспектив самого губернатора. Обсуждается, что осенью возможна череда крупных перестановок на федеральном уровне. И не исключено, что Махонин может пойти на повышение. «Все будет понятно в середине осени, скорее всего. Если Махонин останется на месте, то тогда, конечно, ему необходимо будет разгрузить себя. Но, учитывая, как долго Федерация может держать в неведении, думаю, что реальная фигура премьера не появится как минимум до конца года», — отмечает источник в политэлитах. В пресс-службе Махонина отметили, что по вопросу назначения главы регионального правительства им нечего добавить сверх того, что сказал губернатор на встрече с главными редакторами 17 августа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае началась борьба за пост главы регионального правительства. В списке претендентов — региональные чиновники и «темные лошадки» из Москвы. Как считают источники URA.RU в политтусовке Прикамья, окончательное решение будет зависеть от перспектив губернатора, а следовательно есть риск, что принятие решения затянется до конца года. При этом собеседники уверены: фавориты на пост все-таки есть. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в середине августа анонсировал, что готов передать полномочия главы правительства региона, которые сегодня исполняет сам, другому человеку. Источники URA.RU в инсайдах ранее сообщали, что задача разделить посты губернатора и главы кабмина поставлена перед регионами Москвой и должна быть выполнена до конца года. В пермской политтусовке сразу появились имена претендентов на пост главы кабмина. Точнее, предположения, кто бы мог претендовать на это кресло. Основные требования По мнению источников URA.RU, Дмитрий Махонин, как любой крупный руководитель, доверяет, прежде всего, ближнему кругу. Поэтому, рассуждают источники в политэлитах, главой краевого правительства должен стать человек, близкий к губернатору и обладающий большим доверием с его стороны. Другое требование — это должен быть человек из системы, понимающий принципы ее функционирования. «Губернатору надо разгрузиться от текучки, переложить ее на председателя правительства. Но человек должен быть понятным и своим», — отмечает источник URA.RU в политэлитах. Важно также, чтобы из потенциального главы кабмина в Прикамье можно было бы воспитать приемника губернатора. «А таких людей очень, очень мало», — говорит один из собеседников. Ставка на Смертина Первой прозвучала фамилия и. о. главы администрации Махонина и его ближайшего соратника Александра Смертина. Поскольку Москва вот уже второй год не дает избавить его от приставки и. о., якобы губернатор рассчитывает «подстраховать его» и перевести на позицию премьера. В этом случае не требуется категорического одобрения Кремля. Премьер — хозяйственная должность. «Смертин будет переведен на пост главы регионального правительства в том случае, если администрация президента даст понять Махонину, что никогда не согласует кандидатуру Смертина на должность главы администрации», — говорит источник в политтусовке. Сам Махонин опроверг информацию о переводе Смертина. Но сделал это с формулировкой «пока»: «Пока Александр Николаевич не рассматривается на должность председателя правительства». Источники URA.RU считают, что слово «пока» здесь ключевое. Таким образом, Смертина нельзя окончательно вычеркивать из списка претендентов, говорят в политэлитах. Человек Гарсляна Именно от решения вопроса по Смертину зависит развитие ситуации вокруг кресла главы регионального правительства. Ранее обсуждалось, что в случае перехода Смертина на пост в кабмине, администрацию губернатора может возглавить вице-премьер, отвечающий за развитие территорий и их безопасность, Александр Борисов. Сейчас, после заявления Махонина о том, что Смертина в числе претендентов нет, Борисов появляется как претендент на кресло председателя краевого правительства. Однако Борисов тесно ассоциируется с командой председателя совета директоров ПАО «Метафракс», депутата заксобрания Армена Гарсляна. И именно благодаря его протекции развивается его карьера. Поэтому Дмитрий Махонин, понимая, что у Борисова — исторически другой патрон, вряд ли будет ему доверять целиком и полностью. И, значит, шансы Борисова на назначение главой регионального правительства нельзя переоценивать. Тем более, что его повышение будет означать и усиление Гарсляна, на которое власти не пойдут. Ситуация интересна еще и тем, что Борисов сейчас в составе пермской делегации работает в Северодонецке. И это добавляет веса его резюме. «Уверен, что Борисов после ЛДНР точно пойдет на повышение. Либо здесь, либо в другом регионе», — говорит источник. Давний партнер и старый товарищ Близким к Махонину человеком является вице-премьер Андрей Кокорев. Они вместе работали в «Пермэнерго» и своим назначением в правительство Кокорев во многом обязан отношениям с Махониным. Кокорев точно является членом его команды и входит с ближний круг. «В последнее время есть ощущение, что губернатор недоволен работой Кокорева. Проскальзывает какое-то напряжение в отношениях между ними. Хотя год назад он точно являлся основным кандидатом», — говорит собеседник в политэлитах. Возможно, не исключает другой источник, в паблик специально вбрасывается информация о якобы усложнившихся отношениях Кокорева и Махонина, чтобы «никто не догадался». Другое дело, что по фигуре Кокорева якобы были вопросы у силовиков. Однако, отмечает источник, у Махонина сегодня достаточно влияния, чтобы эти вопросы при желании снять. В политтусовке также называют имя главы Добрянского округа, председателя краевого совета глав Константина Лызова. Их с губернатором связывают давние хорошие отношения. Но, говорит источник в политэлитах, Лызов достиг своего потолка в территории. «Единственное, он может претендовать на вице-премьера по территориям в случае перехода Борисова», — отмечает инсайдер. Странные фантазии и несбывшиеся мечты В политэлитах региона звучали и неожиданные фамилии. Это вице-премьеры Дмитрий Самойлов и Андрей Алякринский, и даже мэр Перми Алексей Демкин. Версии об их назначении являются не более чем чьими-то фантазиями, говорят в политэлитах. Алякринский не для того стал строительным вице-премьером, чтобы спустя короткое время пересесть в кресло председателя правительства. В таком случае в крае просядут все стройки, отмечают собеседники агентства. Самойлов дорабатывает последние месяцы в правительстве. После 300-летия Перми он точно покинет кресло зампреда. Безусловно, тут важно учитывать, что Самойловым имеет поддержку от бизнесмена Андрея Кузяева. Но очень вряд ли он положит все ресурсы, чтобы продавить его назначение. Скорее, это фейк. Неловкая попытка вброса про Демкина, у которого якобы есть конфликт с Махониным, вызвала усмешку у источников URA.RU. «Версия с Демкиным интересная, но это надо на него так надавить, чтоб он согласился. Он же понимает, что его он будет работать под жесточайшим давлением и в итоге его снимут. Сложно даже представить, при каких условиях Демкин бы перешел на эту должность. Что-то из серии либо каторга, либо премьерское кресло», — иронизирует источник. Идеальным кандидатом для Дмитрия Махонина был бы гендиректор АО «Корпорация развития Пермского края» Алексей Бураков. Якобы именно с прицелом на пост главы регионального правительства Махонин и пригласил его в Пермь в 2020 году. Но помешала история с физическим банкротством Буракова. «Если им удалось как-то решить эту ситуацию, то это для Махонина был бы идеальный вариант», — говорит инсайдер. Другой источник в политэлитах категорически опровергает возможное назначение Буракова. «Бураков — точно нет. Во-первых, у него бэкграунд не очень. Во-вторых, он сам категорически не хочет занимать никакие государственные должности», — говорит источник. Варяг взамен на уступки Вполне возможно, что, если губернатору не удастся найти достойную фигуру на пост главы регионального кабинета министров в своем окружении, Москва порекомендует ему кого-то из своих. «Учитывая, что Махонину все равно нужно будет информировать Москву о фигуре председателя правительства, там могут начать ему кого-то настойчиво рекомендовать. И тут уже вопрос торга: если есть что расторговывать, тогда такой вариант может быть. В противном случае, конечно, варяга не надо», — говорят инсайдеры. Долгая история Появление отдельной фигуры премьер-министра во многом зависит от перспектив самого губернатора. Обсуждается, что осенью возможна череда крупных перестановок на федеральном уровне. И не исключено, что Махонин может пойти на повышение. «Все будет понятно в середине осени, скорее всего. Если Махонин останется на месте, то тогда, конечно, ему необходимо будет разгрузить себя. Но, учитывая, как долго Федерация может держать в неведении, думаю, что реальная фигура премьера не появится как минимум до конца года», — отмечает источник в политэлитах. В пресс-службе Махонина отметили, что по вопросу назначения главы регионального правительства им нечего добавить сверх того, что сказал губернатор на встрече с главными редакторами 17 августа.