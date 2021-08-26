26 августа 2021

Мэрия Екатеринбурга провела тайные переговоры с хозяином «Мотива»

Источник: обсуждалась судьба ключевого актива властей

© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр Ленинского района губернатором Свердловской области. Екатеринбург, орлов алексей
Кому именно Алексей Орлов делегировал переговоры, собеседник агентства пока не раскрывает Фото:

Власти Екатеринбурга (в лице одного из заместителей мэра Алексея Орлова) провели переговоры с совладельцем ООО «Екатеринбург-2000» (юрлицо сотового оператора «Мотив») Виталием Кочетковым о будущем стратегического актива горадминистрации — ЕМУП «Водоканал». Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции главы региона. По словам собеседника агентства, чиновники продолжают подготовку нормативной базы для передачи предприятия в концессию.

«В июле зам Орлова (его имя не раскрывается — прим. URA.RU) встречался с Кочетковым, после чего были даны некоторые установки по документам, связанным с концессией [„Водоканала“]. В настоящий момент совместную работу в этом направлении ведут [региональное] правительство и мэрия», — поделился инсайдер.

Здание МУП Водоканал. Екатеринбург
Споры о будущем «Водоканала» идут с начала 2019 года
Фото:

Вопрос о судьбе «Водоканала» долгое время считался ключевым в екатеринбургской политике. Согласно расхожей версии, отказ экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского отдавать МУП в частные руки стал одной из причин его конфликта с гордумой и отставки. URA.RU сообщало, что после смены власти (в декабре 2020-го) «Водоканал» начали готовить к передаче ФПГ. В частности, 22 июня, перед уходом на летние каникулы, муниципальные депутаты приняли положение «О концессионных соглашениях, заключаемых в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения…». По данным агентства, этот документ готовился в спешке (якобы по оперативному распоряжению Орлова).

С подготовкой к концессии некоторые источники связывали и весенние перестановки в топ-менеджменте «Водоканала» (хотя директор МУПа Евгений Лузгин описывал URA.RU другие причины). Среди претендентов на «Водоканал» в разное время назывались «Российские коммунальные системы» (аффилирована с ГК «Ренова» Виктора Вексельберга), а также «Росводоканал» Михаила Фридмана («Альфа-Групп») и связанная с ним компания «Региональные объединенные системы водоканал». По информации источников URA.RU, ни от одной из этих структур официальных запросов властям не приходило.

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Каков текущий статус Виталия Кочеткова в готовящейся сделке, доподлинно не известно. Сначала его обозначали как одного из возможных операторов по продаже «Водоканала» крупной ФПГ. «Но теперь — когда речь идет лишь о концессии (грубо говоря, долгосрочной аренде) — его роль, очевидно, иная», — объясняет источник.

В приемной Кочеткова пообещали передать ему просьбу о комментарии по теме. Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян не подтвердила корреспонденту, что представитель команды Орлова в июле общался с бизнесменом. «В официальных планах администрации, которые доводятся до пресс-службы, этой встречи не было», — сказала она.

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