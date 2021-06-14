Власти Екатеринбурга запустили передачу главного актива бизнесу

Концессионная сделка по ЕМУП «Водоканал» может занять годы, говорят во властных структурах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Екатеринбурга начали подготовку нормативной базы для передачи в концессию своего стратегического актива — ЕМУП «Водоканал», сообщают источники URA.RU, близкие к мэрии. Комиссии гордумы Екатеринбурга по муниципальной собственности и городскому хозяйству приняли положение «О концессионных соглашениях, заключаемых в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения…».

С большой долей вероятности документ будет окончательно утвержден на заседании гордумы 22 июня. Как рассказал замначальника департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, в нем указаны возможные инициаторы и стороны концессионных соглашений, а также определены рамочные условия подобных сделок. Там же говорится, что параметры каждой концессии будут определяться двумя городскими комиссиями — по условиям сделки и конкурсной комиссией. В обе войдут по два представителя гордумы.

«Это подготовка нормативной базы для передачи „Водоканала“ в концессию. Документ могли принять осенью, но хотят уже на следующей неделе. Видимо, торопятся», — оценил источник агентства. При этом Захаров, общаясь с депутатами, подчеркнул, что речь не идет конкретно о «Водоканале». Об этом же заявил глава думской комиссии по горхозу Александр Колесников: «Ничего никому мы сегодня не отдаем. Мы просто принимаем положение».

Вопрос о судьбе «Водоканала» — один из ключевых в екатеринбургской политике. Считается, что борьба за предприятие стала причиной двухлетней войны между депутатским большинством и экс-мэром Александром Высокинским, выступавшим против передачи актива в концессию. В январе 2021-го, уже после отставки Высокинского, URA.RU сообщало, что руководству предприятия была дана команда начать инвентаризацию имущества МУПа. По данным URA.RU, этот процесс, несмотря на распоряжение, еще не стартовал.