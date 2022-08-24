Мэр Мариуполя: «Жители спорят, как быть с Азовсталью»

Константин Иващенко — о покушении на него, военных строителях и возрождении города

24 августа 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Константин Иващенко считает, что территорию Азовстали следует использовать для создания рабочих мест для горожан Фото: Сергей Венявский © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мариуполь, один из крупнейших и сильнее всего пострадавших во время освобождения городов ДНР, возвращается к жизни с помощью республиканских и российских властей. Однако украинские диверсанты периодически устраивают провокации, самая громкая из которых была 20 августа — подрыв самодельной бомбы около зоопарка во время визита мэра Константина Иващенко. В эксклюзивном интервью URA.RU градоначальник рассказал, что спустя ровно полгода после начала спецоперации РФ происходит в Мариуполе сегодня. — Недавно на вас было совершено покушение — во время визита в зоопарк сработало самодельное взрывное устройство. Это как-то сказалось на вашей работе, на работе властей? В восстановлении жилья в Мариуполе участвуют строители Минобороны РФ Фото: Сергей Венявский © URA.RU — Оценку инциденту по итогам следствия дадут компетентные органы. Они же и подберут правильный термин для него. Работа главы администрации всегда связана с колоссальным напряжением и полной самоотдачей. И при таком плотном графике, на мой взгляд, гораздо большую опасность представляет элементарное переутомление. В любом случае я готов и буду продолжать работу по восстановлению города и возвращению мариупольчан к полноценной мирной жизни. Взятую на себя ответственность руководителя города считаю почетной миссией, которую необходимо выполнить, невзирая на обстоятельства и неприятные инциденты. — Мариуполь, наверное, самый пострадавший город за время проведения СВО — в нем не было света, газа, воды. В каком состоянии город сейчас? — Власти республики и России активно помогают восстанавливать город. Нам предоставляют стройматериалы и технику, в Мариуполь прибыли профессиональные строители из регионов РФ. Городская инфраструктура не только восстанавливается, но и развивается. Неоценим громадный опыт быстрого и качественного возведения новых объектов, который сегодня применяет Военно-строительная компания минобороны РФ. Разработан мастер-план развития города, и его реализация сможет повысить уровень комфортности проживания в Мариуполе. Почти во всех районах Мариуполя появился свет Фото: Сергей Венявский © URA.RU Практически во всех районах города есть электроснабжение. Электроэнергией запитаны 40% многоэтажек. Есть и проблемные участки. Особенно это касается частного сектора. Восстановлением сетей активно занимаются республиканские и российские специалисты. Уверен, что в ближайшее время, во всяком случае — до начала отопительного сезона, — мы решим вопрос подачи электроэнергии во всех районах города. Недавнее восстановление ВЛ 35 кВ «Город 2 — Очистные сооружения 1, 2» позволило возобновить водоснабжение практически во всем городе, а также запустить работу станций биологической очистки, очистных сооружений и канализационных насосных станций. Линия обеспечивает электроэнергией жилые дома, детсады и школы в Приморском районе Мариуполя. Решается ситуация и по газоснабжению. После полного обследования и завершения испытаний на газопроводных сетях, мы сможем говорить о полноценной подаче газа в дома и квартиры мариупольцев. — Что будет с крупнейшими предприятиями: Азовсталь, завод Ильича и Азовмаш? Горожане решают, что делать с территорией Азовстали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — На заводе им. Ильича начались восстановительные работы. Специалисты МЧС предварительно обследовали и разминировали территорию всего целостного имущественного комплекса предприятия. Уверен, что будет восстановлен и завод Азовмаш — это предприятие с уникальными кадрами и техническим потенциалом может быть востребовано в России. По поводу Азовстали сейчас идут дебаты. Возможно, там останутся какие-то более экологически чистые производства. В любом случае, территория этого завода однозначно будет использована для создания новых рабочих мест для мариупольцев. — 24 августа будет полгода с начала специальной военной операции России на Украине. Как на сегодня оцениваете экономическую и социальную обстановку в Мариуполе? Статья по теме За что донбассцы воюют с Украиной — С первых дней после освобождения мы начали процесс вхождения в правовое поле республики. Вопросы деятельности крупного, среднего и малого бизнеса в новых условиях, разумеется, не остались в стороне. Одним из первых администрацией города было создано управление АПК, торговли и бытовых услуг, которое находится в диалоге с представителями бизнеса. Налажено взаимодействие и выработаны механизмы правового общения. И мы видим положительные примеры такой деловой коммуникации: растет число частных предпринимателей, заходят крупные продуктовые торговые сети. Центральный Банк республики открыл три полноценных отделения, а Промсвязьбанк установил первые банкоматы. Полноценно работает городской центр занятости. При поддержке властей республики и России планируем возобновить работу крупнейших предприятий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мариуполь, один из крупнейших и сильнее всего пострадавших во время освобождения городов ДНР, возвращается к жизни с помощью республиканских и российских властей. Однако украинские диверсанты периодически устраивают провокации, самая громкая из которых была 20 августа — подрыв самодельной бомбы около зоопарка во время визита мэра Константина Иващенко. В эксклюзивном интервью URA.RU градоначальник рассказал, что спустя ровно полгода после начала спецоперации РФ происходит в Мариуполе сегодня. — Недавно на вас было совершено покушение — во время визита в зоопарк сработало самодельное взрывное устройство. Это как-то сказалось на вашей работе, на работе властей? — Оценку инциденту по итогам следствия дадут компетентные органы. Они же и подберут правильный термин для него. Работа главы администрации всегда связана с колоссальным напряжением и полной самоотдачей. И при таком плотном графике, на мой взгляд, гораздо большую опасность представляет элементарное переутомление. В любом случае я готов и буду продолжать работу по восстановлению города и возвращению мариупольчан к полноценной мирной жизни. Взятую на себя ответственность руководителя города считаю почетной миссией, которую необходимо выполнить, невзирая на обстоятельства и неприятные инциденты. — Мариуполь, наверное, самый пострадавший город за время проведения СВО — в нем не было света, газа, воды. В каком состоянии город сейчас? — Власти республики и России активно помогают восстанавливать город. Нам предоставляют стройматериалы и технику, в Мариуполь прибыли профессиональные строители из регионов РФ. Городская инфраструктура не только восстанавливается, но и развивается. Неоценим громадный опыт быстрого и качественного возведения новых объектов, который сегодня применяет Военно-строительная компания минобороны РФ. Разработан мастер-план развития города, и его реализация сможет повысить уровень комфортности проживания в Мариуполе. Практически во всех районах города есть электроснабжение. Электроэнергией запитаны 40% многоэтажек. Есть и проблемные участки. Особенно это касается частного сектора. Восстановлением сетей активно занимаются республиканские и российские специалисты. Уверен, что в ближайшее время, во всяком случае — до начала отопительного сезона, — мы решим вопрос подачи электроэнергии во всех районах города. Недавнее восстановление ВЛ 35 кВ «Город 2 — Очистные сооружения 1, 2» позволило возобновить водоснабжение практически во всем городе, а также запустить работу станций биологической очистки, очистных сооружений и канализационных насосных станций. Линия обеспечивает электроэнергией жилые дома, детсады и школы в Приморском районе Мариуполя. Решается ситуация и по газоснабжению. После полного обследования и завершения испытаний на газопроводных сетях, мы сможем говорить о полноценной подаче газа в дома и квартиры мариупольцев. — Что будет с крупнейшими предприятиями: Азовсталь, завод Ильича и Азовмаш? — На заводе им. Ильича начались восстановительные работы. Специалисты МЧС предварительно обследовали и разминировали территорию всего целостного имущественного комплекса предприятия. Уверен, что будет восстановлен и завод Азовмаш — это предприятие с уникальными кадрами и техническим потенциалом может быть востребовано в России. По поводу Азовстали сейчас идут дебаты. Возможно, там останутся какие-то более экологически чистые производства. В любом случае, территория этого завода однозначно будет использована для создания новых рабочих мест для мариупольцев. — 24 августа будет полгода с начала специальной военной операции России на Украине. Как на сегодня оцениваете экономическую и социальную обстановку в Мариуполе? — С первых дней после освобождения мы начали процесс вхождения в правовое поле республики. Вопросы деятельности крупного, среднего и малого бизнеса в новых условиях, разумеется, не остались в стороне. Одним из первых администрацией города было создано управление АПК, торговли и бытовых услуг, которое находится в диалоге с представителями бизнеса. Налажено взаимодействие и выработаны механизмы правового общения. И мы видим положительные примеры такой деловой коммуникации: растет число частных предпринимателей, заходят крупные продуктовые торговые сети. Центральный Банк республики открыл три полноценных отделения, а Промсвязьбанк установил первые банкоматы. Полноценно работает городской центр занятости. При поддержке властей республики и России планируем возобновить работу крупнейших предприятий.