Политолог назвал условие для второго тура на выборах свердловского губернатора

Политолог Гращенков допустил вероятность второго тура на выборах губернатора Свердловской области

Илья Гращенков не исключил, что второй тур на свердловских выборах возможен Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Второй тур на выборах губернатора Свердловской области возможен, если до дня голосования, 11 сентября, произойдет экстренная ситуация, которая вызовет экономическое или социальное напряжение. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал глава Центра развития региональной политики, участник ряда губернаторских кампаний Илья Гращенков.

«Неожиданный арест [экс-мэра Екатеринбурга Евгения] Ройзмана, например, всколыхнул волну недовольства. По тому же принципу [есть вероятность, что] внезапно рухнет рубль, взлетят цены. Форс-мажор всегда возможен. И в данном случае начнет расти протестная явка, и, соответственно, результат действующего губернатора качнется вниз. Качнуться он может ниже предельно установленной планки, „50% плюс один голос“, и тогда возникает возможность второго тура», — пояснил Гращенков.

Политолог напомнил, что в 2018 году вторые туры состоялись сразу в четырех регионах России, и такой исход не мог предсказать практически никто. При этом, признал Гращенков, на нынешних выборах ни в одном субъекте, где избирают губернаторов, пока нет признаков возможного второго тура.

Отдельно эксперт указал, что на успех кандидатов влияют, среди прочего два фактора — принадлежность к партии и вложения в узнаваемость. В этом вопросе, по мнению Гращенкова, активная борьба на свердловских выборах развернется между кандидатами от оппозиции. В частности, он предложил последить за противостоянием представителей КПРФ и «Новых людей».

Губернаторские выборы в Свердловской области назначены на 11 сентября. За победу будут бороться пять кандидатов. Это действующий глава региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР), а также депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Все кандидаты ранее представили свои предвыборные программы.