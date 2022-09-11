Выиграв выборы, Куйвашев приблизил свой уход в федеральную власть

Трансфер-2024 решит, возглавит ли губернатор российский протест

12 сентября 2022 в 01:58 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев избрался на третий губернаторский срок. Но доработает ли он его целиком — открытый вопрос Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, победивший на выборах главы региона, готовит почву для своего перехода на федеральный уровень, уверены политэксперты URA.RU. В нестандартных условиях ему удалось превзойти собственный результат пятилетней давности и избраться на третий подряд срок. Однако на этом интрига не исчерпана. Собеседники URA.RU в политкругах уверены: для Куйвашева многое решит трансфер власти 2024 года, и его цель — вовсе не министерский пост. Прямые выборы губернатора прошли в Свердловской области в пятый раз. По количеству участников нынешняя кампания стала малочисленной — за главный пост боролись всего пять человек (в 2017 году кандидатов было шестеро — прим. ред.). Конкуренцию Куйвашеву составили вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР), а также депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). До последнего даже в команде Евгения Куйвашева не рисковали говорить, что победа будет легкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Победа действующего губернатора, несмотря на итоговые цифры, не была очевидна. Вплоть до самого дня голосования некоторые эксперты пророчили Куйвашеву провальный результат или даже второй тур. Большинство же склонялось к мысли, что губернатор без сложностей продлит свои полномочия. Оставалась одна интрига: выполнит ли команда Куйвашева главную задачу — превзойти результат шефа в 2017 году, когда его поддержали 62,1% свердловчан. Штаб кандидата с миссией справился — Куйвашев, по подсчетам на 00:50, выигрывает выборы с результатом 65,5% (данные ГАС «Выборы»). Официально итоги голосования будут подведены только к среде, 14 сентября, но первые поздравления вновь избранный губернатор уже получил. В частности, к ночи 11 сентября он собрал ближний круг на небольшое торжественное мероприятие. Собеседники URA.RU во власти находят особенно интересным одно обстоятельство. На протяжении всей гонки региональная и федеральная политтусовки обращали внимание на стиль ведения кампании Куйвашева и вложенные в нее смыслы. Статья по теме Переизбранием Куйвашева займется продюсер скандала с Соловьевым Московские эксперты-политологи с удивлением отмечали либеральный уклон кампании, а свердловские чиновники (особенно старой закалки) порой не понимали выбранную стратегию. Такое положение дел оказалось для наблюдателей настолько неожиданным, что в политкругах родились слухи о ближайшем будущем Куйвашева. «Возможно, он через два-три года станет лидером новой право-либеральной партии. Потребность в ней есть, и, как мы видим, тестирование проекта „Новых людей“ прошло успешно. Но там не хватает тяжеловесов», — рассуждал в конце августа политтехнолог Марат Баширов. По своему наполнению кампания Куйвашева отличалась от кампаний соперников и в целом была нетипична. В отличие от коллег, за время гонки губернатор практически ничего не пообещал и не предложил избирателю. Исключением стал ключевой пункт его программы — проект «Кампус», провозглашавший Екатеринбург студенческой столицей России. Задумка обещала учащимся вузов скидки на кафе и спортзалы, увеличение стипендий и обучение у лучших преподавателей страны. Евгений Куйвашев в кампании неожиданно сделал ставку на молодежь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В политических кругах сходились во мнении: ориентация на молодежь, хоть «Кампус» и вызывает энтузиазм у самого Куйвашева, выглядит странно. Студенты считаются электоратом, для которого действующая власть малопривлекательна. Традиционно молодые избиратели отдают предпочтение партиям и политикам, отстаивающим либеральные идеи. Сторонние очевидцы гадали, что неожиданную ставку Куйвашев делает, видимо, с подачи либеральной половины своего штаба. В излишней либеральности губернатора уличал и телеведущий Владимир Соловьев, весной развязавший войну (как до сих пор уверены многие, постановочную) с Екатеринбургом. Журналист публично обвинял Куйвашева в том, что тот не поддерживает спецоперацию РФ на Украине и всячески дистанцируется от темы. Соловьев припоминал Ельцин Центр и протесты в сквере, со свойственным ему эпатажем намекая, что источником либерализма на Урале может быть сам Куйвашев. Статья по теме Нападки Соловьева на Ельцин Центр спасут Куйвашева на выборах За несколько месяцев спецоперации губернатор действительно ни разу не выступил в поддержку армии РФ. Выступая с трибун даже в присутствии военных, Куйвашев либо вовсе не упоминал об операции, либо говорил иносказательно. Например, в феврале на встрече с промышленниками назвал ее «этими условиями». Близкий товарищ губернатора, бард Александр Новиков даже публично оправдывал Куйвашева: «Он действительно за. Но не может принимать чью-то сторону в агрессивном порядке». Патриотичная часть свердловской публики соглашалась, скорее, с Соловьевым. Молчание губернатора раздражало наблюдателей. Куйвашеву заочно ставили в пример уральского полпреда Владимира Якушева, который регулярно выступал с безоговорочной поддержкой российских солдат и операцию на Украине. Впрочем, в команде самого Куйвашева продолжают настаивать, что шеф просто выполняет установку свыше: «Кому из губернаторов Кремль поручил высказаться, только те и высказываются». На протяжении всей кампании Евгений Куйвашев зарабатывал имидж продвинутого политика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Так или иначе, на протяжении всей кампании Куйвашеву создавали имидж продвинутого кандидата. Группа пиарщиков, ведущих соцсети губернатора, изображала начальника как любителя селфи, знатока мемов, фаната независимых брендов и современной культуры. «Внимательно слежу за фестивалем [уличного искусства] „Стенограффия“», — звучал августовский пост Куйвашева в telegram-канале, который позднее с недоумением обсуждала тусовка. В целом же кампания, в которой победивший кандидат не давал традиционных обещаний, не должна вводить в заблуждение, уверяют в команде Куйвашева: «Это не значит, что следующие пять лет окажутся пустыми». А сразу несколько статусных собеседников во власти убеждены, что окончание своего срока губернатор как опытный политик может встретить в совершенно новом статусе. «Он уже сделал ставку на трансфер-2024. Это будет позиция федерального масштаба», — дал прогноз высокопоставленный источник. При этом несколько опрошенных представителей власти соглашаются, что Куйвашев готовится не к посту министра правительства РФ, как обсуждается уже несколько лет (в частности, некоторые прочили ему кресло главы Минпромторга). Собеседники уверены, что речь идет не о чиновничьей, а о политической роли: «Он явно нацелен занять нишу и канализировать протестный электорат». В ближайшие годы Евгения Куйвашева видят в федеральной политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU Такая метаморфоза Куйвашева стала бы логичной, поскольку он входит в так называемый «тюменский клан» мэра Москвы Сергея Собянина, который ассоциируют именно с либеральным лагерем, считает политолог Илья Гращенков. «По окончании спецоперации станет ясно, какие векторы выбирает Россия. И есть основания полагать, что это будет некая политика либерализации, нового НЭПа. И тогда могут сыграть губернаторы типа Куйвашева. Сейчас это пул из человек 10-15, которые по своим убеждениям, скорее, за свободу и конкуренцию», — указывает эксперт. Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков считает вероятным другой сценарий. Как заметил специалист, сегодня губернаторы, уходя на повышение, занимают, как правило, одинаковый спектр должностей — министров или полпредов. «Нынешних губернаторов не стоит рассматривать как носителей некого идеологического начала. Потому что они являются проводниками федеральной политики», — аргументировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, победивший на выборах главы региона, готовит почву для своего перехода на федеральный уровень, уверены политэксперты URA.RU. В нестандартных условиях ему удалось превзойти собственный результат пятилетней давности и избраться на третий подряд срок. Однако на этом интрига не исчерпана. Собеседники URA.RU в политкругах уверены: для Куйвашева многое решит трансфер власти 2024 года, и его цель — вовсе не министерский пост. Прямые выборы губернатора прошли в Свердловской области в пятый раз. По количеству участников нынешняя кампания стала малочисленной — за главный пост боролись всего пять человек (в 2017 году кандидатов было шестеро — прим. ред.). Конкуренцию Куйвашеву составили вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР), а также депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Победа действующего губернатора, несмотря на итоговые цифры, не была очевидна. Вплоть до самого дня голосования некоторые эксперты пророчили Куйвашеву провальный результат или даже второй тур. Большинство же склонялось к мысли, что губернатор без сложностей продлит свои полномочия. Оставалась одна интрига: выполнит ли команда Куйвашева главную задачу — превзойти результат шефа в 2017 году, когда его поддержали 62,1% свердловчан. Штаб кандидата с миссией справился — Куйвашев, по подсчетам на 00:50, выигрывает выборы с результатом 65,5% (данные ГАС «Выборы»). Официально итоги голосования будут подведены только к среде, 14 сентября, но первые поздравления вновь избранный губернатор уже получил. В частности, к ночи 11 сентября он собрал ближний круг на небольшое торжественное мероприятие. Собеседники URA.RU во власти находят особенно интересным одно обстоятельство. На протяжении всей гонки региональная и федеральная политтусовки обращали внимание на стиль ведения кампании Куйвашева и вложенные в нее смыслы. Московские эксперты-политологи с удивлением отмечали либеральный уклон кампании, а свердловские чиновники (особенно старой закалки) порой не понимали выбранную стратегию. Такое положение дел оказалось для наблюдателей настолько неожиданным, что в политкругах родились слухи о ближайшем будущем Куйвашева. «Возможно, он через два-три года станет лидером новой право-либеральной партии. Потребность в ней есть, и, как мы видим, тестирование проекта „Новых людей“ прошло успешно. Но там не хватает тяжеловесов», — рассуждал в конце августа политтехнолог Марат Баширов. По своему наполнению кампания Куйвашева отличалась от кампаний соперников и в целом была нетипична. В отличие от коллег, за время гонки губернатор практически ничего не пообещал и не предложил избирателю. Исключением стал ключевой пункт его программы — проект «Кампус», провозглашавший Екатеринбург студенческой столицей России. Задумка обещала учащимся вузов скидки на кафе и спортзалы, увеличение стипендий и обучение у лучших преподавателей страны. В политических кругах сходились во мнении: ориентация на молодежь, хоть «Кампус» и вызывает энтузиазм у самого Куйвашева, выглядит странно. Студенты считаются электоратом, для которого действующая власть малопривлекательна. Традиционно молодые избиратели отдают предпочтение партиям и политикам, отстаивающим либеральные идеи. Сторонние очевидцы гадали, что неожиданную ставку Куйвашев делает, видимо, с подачи либеральной половины своего штаба. В излишней либеральности губернатора уличал и телеведущий Владимир Соловьев, весной развязавший войну (как до сих пор уверены многие, постановочную) с Екатеринбургом. Журналист публично обвинял Куйвашева в том, что тот не поддерживает спецоперацию РФ на Украине и всячески дистанцируется от темы. Соловьев припоминал Ельцин Центр и протесты в сквере, со свойственным ему эпатажем намекая, что источником либерализма на Урале может быть сам Куйвашев. За несколько месяцев спецоперации губернатор действительно ни разу не выступил в поддержку армии РФ. Выступая с трибун даже в присутствии военных, Куйвашев либо вовсе не упоминал об операции, либо говорил иносказательно. Например, в феврале на встрече с промышленниками назвал ее «этими условиями». Близкий товарищ губернатора, бард Александр Новиков даже публично оправдывал Куйвашева: «Он действительно за. Но не может принимать чью-то сторону в агрессивном порядке». Патриотичная часть свердловской публики соглашалась, скорее, с Соловьевым. Молчание губернатора раздражало наблюдателей. Куйвашеву заочно ставили в пример уральского полпреда Владимира Якушева, который регулярно выступал с безоговорочной поддержкой российских солдат и операцию на Украине. Впрочем, в команде самого Куйвашева продолжают настаивать, что шеф просто выполняет установку свыше: «Кому из губернаторов Кремль поручил высказаться, только те и высказываются». Так или иначе, на протяжении всей кампании Куйвашеву создавали имидж продвинутого кандидата. Группа пиарщиков, ведущих соцсети губернатора, изображала начальника как любителя селфи, знатока мемов, фаната независимых брендов и современной культуры. «Внимательно слежу за фестивалем [уличного искусства] „Стенограффия“», — звучал августовский пост Куйвашева в telegram-канале, который позднее с недоумением обсуждала тусовка. В целом же кампания, в которой победивший кандидат не давал традиционных обещаний, не должна вводить в заблуждение, уверяют в команде Куйвашева: «Это не значит, что следующие пять лет окажутся пустыми». А сразу несколько статусных собеседников во власти убеждены, что окончание своего срока губернатор как опытный политик может встретить в совершенно новом статусе. «Он уже сделал ставку на трансфер-2024. Это будет позиция федерального масштаба», — дал прогноз высокопоставленный источник. При этом несколько опрошенных представителей власти соглашаются, что Куйвашев готовится не к посту министра правительства РФ, как обсуждается уже несколько лет (в частности, некоторые прочили ему кресло главы Минпромторга). Собеседники уверены, что речь идет не о чиновничьей, а о политической роли: «Он явно нацелен занять нишу и канализировать протестный электорат». Такая метаморфоза Куйвашева стала бы логичной, поскольку он входит в так называемый «тюменский клан» мэра Москвы Сергея Собянина, который ассоциируют именно с либеральным лагерем, считает политолог Илья Гращенков. «По окончании спецоперации станет ясно, какие векторы выбирает Россия. И есть основания полагать, что это будет некая политика либерализации, нового НЭПа. И тогда могут сыграть губернаторы типа Куйвашева. Сейчас это пул из человек 10-15, которые по своим убеждениям, скорее, за свободу и конкуренцию», — указывает эксперт. Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков считает вероятным другой сценарий. Как заметил специалист, сегодня губернаторы, уходя на повышение, занимают, как правило, одинаковый спектр должностей — министров или полпредов. «Нынешних губернаторов не стоит рассматривать как носителей некого идеологического начала. Потому что они являются проводниками федеральной политики», — аргументировал политолог.