Главный оппонент Куйвашева подставил преемника Зюганова

Прошедшие выборы губернатора Свердловской области обернулись неожиданной интригой для высшего руководства КПРФ. Как стало известно URA.RU, результат кандидата-коммуниста Александра Ивачева, получившего 12,9% голосов, может пошатнуть политические позиции его покровителя — первого зампреда ЦК партии Юрия Афонина. Последнего многие называют сменщиком Геннадия Зюганова, однако теперь его влияние под угрозой.
11 сентября губернаторские выборы состоялись в 14 регионах России. В каждом случае победу одержали кандидаты от власти — 12 представителей «Единой России» и два самовыдвиженца. Основными оппонентами практически везде стали коммунисты. В Свердловской области второе место досталось вице-спикеру заксобрания, лидеру обкома КПРФ Александру Ивачеву. По итогам голосования он получил 12,9% — в пять раз меньше победившего Евгения Куйвашева.
Александр Ивачев дебютировал в губернаторской гонке. И сразу занял второе место
Результат Ивачева называют плохой новостью для его московского куратора, депутата Госдумы Юрия Афонина. В кулуарах партии обсуждают, что влиятельный коммунист лично следил за ходом выборов на Урале. «Афонин из всех регионов делал ставку на Свердловскую область. Логика была такая: если Ивачев [из кандидатов-коммунистов] показывает наивысший результат по стране, то это подтверждает его, Афонина, силу. Что он может держать под контролем даже самые сложные ситуации», — делится собеседник, знакомый с обсуждениями в КПРФ.
Однако цифры Ивачева, которые многими экспертами были признаны достойными, оказались не так высоки, как у коллег.
В других регионах России представители компартии заполучили больше голосов. Александра Сырова из Удмуртии поддержали 19,79% избирателей, за Сергея Мамаева в Кировской области проголосовали 13,42%, а Ольга Алимова заработала 14,19% в Саратовской области.
Ставка Афонина именно на уральского коммуниста не была случайной. С середины 2010-х статусный партиец лично покровительствует Ивачеву: с ним свердловчанин консультируется по большинству вопросов и через него передает просьбы лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. «Именно Афонин выбивал для Ивачева переход в Госдуму [по итогам кампании-2021]. И он зимой договаривался, чтобы Ивачева выдвинули на [губернаторские] выборы», — раскрывает источник в свердловском обкоме.
Публично Афонин транслирует, что считает цифры коммунистов в регионах в целом неплохими. «КПРФ всегда ставит целью победу в ходе любой избирательной кампании, — высказывался он на пресс-конференции спустя сутки после выборов. — Мы подтвердили позицию главной оппозиционной силы. Получили вторые места, причем в ряде регионов достаточно приличные результаты».
Однако два собеседника URA.RU, близкие к ЦК КПРФ, соглашаются — теперь позиции Афонина могут оказаться не такими прочными, как до голосования. Этот тезис частично подтверждает и екатеринбургский политолог Михаил Коробельников: «Кампания Ивачева была откровенно слабой, несмотря на громкие заявления. И это может являться одним из факторов [ослабления Афонина], но не самым главным. Потому что аппаратные позиции в партиях строятся не на основании результатов выборов, а на основании договоренностей и позиций людей, которые принимают решения».
Юрий Афонин останется в числе преемников Геннадия Зюганова, считают эксперты
Вместе с тем Коробельников убежден, что ситуация с Ивачевым не лишит Афонина статуса возможного преемника Зюганова. С приближением 2024 года, на который намечены президентские выборы, фигура будущего лидера КПРФ обсуждается все активнее. По неофициальным данным, в гонке за пост уже сейчас, помимо Афонина, участвуют не меньше десятка человек. Среди них, в частности, называют депутатов Госдумы Дмитрия Новикова и Леонида Калашникова, мэра Новосибирска Анатолия Локтя и орловского губернатора Андрея Клычкова.
Комментируя полученный на выборах результат, Ивачев заявил URA.RU, что уже обсудил итоги кампании с руководством. «Геннадий Андреевич [Зюганов] и Юрий Вячеславович [Афонин] давали оценки. В целом пришли к выводу, что в нынешней ситуации [представители КПРФ показали] достойный результат. Хотя, конечно, мы хотели бы большего и понимаем, что у нас большая поддержка. Ни у кого нет выводов о том, что у нас плохой результат», — заверил коммунист.
Оценки о кампании Александра Ивачева сильно разнятся
По словам Ивачева, они действительно близко общаются с Афониным — но лишь в силу партийных обязанностей: «Юрий Вячеславович курирует все региональные отделения. Поэтому, естественно, мы находимся в максимально плотном контакте». Получить комментарий самого Афонина URA.RU не удалось. По телефону он объяснил корреспонденту, что находится на совещании и попросил связаться позднее, но на дальнейшие звонки не ответил.
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Прошедшие выборы губернатора Свердловской области обернулись неожиданной интригой для высшего руководства КПРФ. Как стало известно URA.RU, результат кандидата-коммуниста Александра Ивачева, получившего 12,9% голосов, может пошатнуть политические позиции его покровителя — первого зампреда ЦК партии Юрия Афонина. Последнего многие называют сменщиком Геннадия Зюганова, однако теперь его влияние под угрозой. 11 сентября губернаторские выборы состоялись в 14 регионах России. В каждом случае победу одержали кандидаты от власти — 12 представителей «Единой России» и два самовыдвиженца. Основными оппонентами практически везде стали коммунисты. В Свердловской области второе место досталось вице-спикеру заксобрания, лидеру обкома КПРФ Александру Ивачеву. По итогам голосования он получил 12,9% — в пять раз меньше победившего Евгения Куйвашева. Результат Ивачева называют плохой новостью для его московского куратора, депутата Госдумы Юрия Афонина. В кулуарах партии обсуждают, что влиятельный коммунист лично следил за ходом выборов на Урале. «Афонин из всех регионов делал ставку на Свердловскую область. Логика была такая: если Ивачев [из кандидатов-коммунистов] показывает наивысший результат по стране, то это подтверждает его, Афонина, силу. Что он может держать под контролем даже самые сложные ситуации», — делится собеседник, знакомый с обсуждениями в КПРФ. Однако цифры Ивачева, которые многими экспертами были признаны достойными, оказались не так высоки, как у коллег. В других регионах России представители компартии заполучили больше голосов. Александра Сырова из Удмуртии поддержали 19,79% избирателей, за Сергея Мамаева в Кировской области проголосовали 13,42%, а Ольга Алимова заработала 14,19% в Саратовской области. Ставка Афонина именно на уральского коммуниста не была случайной. С середины 2010-х статусный партиец лично покровительствует Ивачеву: с ним свердловчанин консультируется по большинству вопросов и через него передает просьбы лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. «Именно Афонин выбивал для Ивачева переход в Госдуму [по итогам кампании-2021]. И он зимой договаривался, чтобы Ивачева выдвинули на [губернаторские] выборы», — раскрывает источник в свердловском обкоме. Публично Афонин транслирует, что считает цифры коммунистов в регионах в целом неплохими. «КПРФ всегда ставит целью победу в ходе любой избирательной кампании, — высказывался он на пресс-конференции спустя сутки после выборов. — Мы подтвердили позицию главной оппозиционной силы. Получили вторые места, причем в ряде регионов достаточно приличные результаты». Однако два собеседника URA.RU, близкие к ЦК КПРФ, соглашаются — теперь позиции Афонина могут оказаться не такими прочными, как до голосования. Этот тезис частично подтверждает и екатеринбургский политолог Михаил Коробельников: «Кампания Ивачева была откровенно слабой, несмотря на громкие заявления. И это может являться одним из факторов [ослабления Афонина], но не самым главным. Потому что аппаратные позиции в партиях строятся не на основании результатов выборов, а на основании договоренностей и позиций людей, которые принимают решения». Вместе с тем Коробельников убежден, что ситуация с Ивачевым не лишит Афонина статуса возможного преемника Зюганова. С приближением 2024 года, на который намечены президентские выборы, фигура будущего лидера КПРФ обсуждается все активнее. По неофициальным данным, в гонке за пост уже сейчас, помимо Афонина, участвуют не меньше десятка человек. Среди них, в частности, называют депутатов Госдумы Дмитрия Новикова и Леонида Калашникова, мэра Новосибирска Анатолия Локтя и орловского губернатора Андрея Клычкова. Комментируя полученный на выборах результат, Ивачев заявил URA.RU, что уже обсудил итоги кампании с руководством. «Геннадий Андреевич [Зюганов] и Юрий Вячеславович [Афонин] давали оценки. В целом пришли к выводу, что в нынешней ситуации [представители КПРФ показали] достойный результат. Хотя, конечно, мы хотели бы большего и понимаем, что у нас большая поддержка. Ни у кого нет выводов о том, что у нас плохой результат», — заверил коммунист. По словам Ивачева, они действительно близко общаются с Афониным — но лишь в силу партийных обязанностей: «Юрий Вячеславович курирует все региональные отделения. Поэтому, естественно, мы находимся в максимально плотном контакте». Получить комментарий самого Афонина URA.RU не удалось. По телефону он объяснил корреспонденту, что находится на совещании и попросил связаться позднее, но на дальнейшие звонки не ответил.