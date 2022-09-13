Главный оппонент Куйвашева подставил преемника Зюганова

Выборы свердловского губернатора обострили борьбу за контроль над КПРФ

13 сентября 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Для Геннадия Зюганова и Юрия Афонина свердловские выборы обернулись неожиданностью Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Прошедшие выборы губернатора Свердловской области обернулись неожиданной интригой для высшего руководства КПРФ. Как стало известно URA.RU, результат кандидата-коммуниста Александра Ивачева, получившего 12,9% голосов, может пошатнуть политические позиции его покровителя — первого зампреда ЦК партии Юрия Афонина. Последнего многие называют сменщиком Геннадия Зюганова, однако теперь его влияние под угрозой. 11 сентября губернаторские выборы состоялись в 14 регионах России. В каждом случае победу одержали кандидаты от власти — 12 представителей «Единой России» и два самовыдвиженца. Основными оппонентами практически везде стали коммунисты. В Свердловской области второе место досталось вице-спикеру заксобрания, лидеру обкома КПРФ Александру Ивачеву. По итогам голосования он получил 12,9% — в пять раз меньше победившего Евгения Куйвашева. Александр Ивачев дебютировал в губернаторской гонке. И сразу занял второе место Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Результат Ивачева называют плохой новостью для его московского куратора, депутата Госдумы Юрия Афонина. В кулуарах партии обсуждают, что влиятельный коммунист лично следил за ходом выборов на Урале. «Афонин из всех регионов делал ставку на Свердловскую область. Логика была такая: если Ивачев [из кандидатов-коммунистов] показывает наивысший результат по стране, то это подтверждает его, Афонина, силу. Что он может держать под контролем даже самые сложные ситуации», — делится собеседник, знакомый с обсуждениями в КПРФ. Однако цифры Ивачева, которые многими экспертами были признаны достойными, оказались не так высоки, как у коллег. В других регионах России представители компартии заполучили больше голосов. Александра Сырова из Удмуртии поддержали 19,79% избирателей, за Сергея Мамаева в Кировской области проголосовали 13,42%, а Ольга Алимова заработала 14,19% в Саратовской области. Статья по теме В КПРФ началась борьба за право выступить против Путина Ставка Афонина именно на уральского коммуниста не была случайной. С середины 2010-х статусный партиец лично покровительствует Ивачеву: с ним свердловчанин консультируется по большинству вопросов и через него передает просьбы лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. «Именно Афонин выбивал для Ивачева переход в Госдуму [по итогам кампании-2021]. И он зимой договаривался, чтобы Ивачева выдвинули на [губернаторские] выборы», — раскрывает источник в свердловском обкоме. Публично Афонин транслирует, что считает цифры коммунистов в регионах в целом неплохими. «КПРФ всегда ставит целью победу в ходе любой избирательной кампании, — высказывался он на пресс-конференции спустя сутки после выборов. — Мы подтвердили позицию главной оппозиционной силы. Получили вторые места, причем в ряде регионов достаточно приличные результаты». Однако два собеседника URA.RU, близкие к ЦК КПРФ, соглашаются — теперь позиции Афонина могут оказаться не такими прочными, как до голосования. Этот тезис частично подтверждает и екатеринбургский политолог Михаил Коробельников: «Кампания Ивачева была откровенно слабой, несмотря на громкие заявления. И это может являться одним из факторов [ослабления Афонина], но не самым главным. Потому что аппаратные позиции в партиях строятся не на основании результатов выборов, а на основании договоренностей и позиций людей, которые принимают решения». Юрий Афонин останется в числе преемников Геннадия Зюганова, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вместе с тем Коробельников убежден, что ситуация с Ивачевым не лишит Афонина статуса возможного преемника Зюганова. С приближением 2024 года, на который намечены президентские выборы, фигура будущего лидера КПРФ обсуждается все активнее. По неофициальным данным, в гонке за пост уже сейчас, помимо Афонина, участвуют не меньше десятка человек. Среди них, в частности, называют депутатов Госдумы Дмитрия Новикова и Леонида Калашникова, мэра Новосибирска Анатолия Локтя и орловского губернатора Андрея Клычкова. Комментируя полученный на выборах результат, Ивачев заявил URA.RU, что уже обсудил итоги кампании с руководством. «Геннадий Андреевич [Зюганов] и Юрий Вячеславович [Афонин] давали оценки. В целом пришли к выводу, что в нынешней ситуации [представители КПРФ показали] достойный результат. Хотя, конечно, мы хотели бы большего и понимаем, что у нас большая поддержка. Ни у кого нет выводов о том, что у нас плохой результат», — заверил коммунист. Оценки о кампании Александра Ивачева сильно разнятся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам Ивачева, они действительно близко общаются с Афониным — но лишь в силу партийных обязанностей: «Юрий Вячеславович курирует все региональные отделения. Поэтому, естественно, мы находимся в максимально плотном контакте». Получить комментарий самого Афонина URA.RU не удалось. По телефону он объяснил корреспонденту, что находится на совещании и попросил связаться позднее, но на дальнейшие звонки не ответил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прошедшие выборы губернатора Свердловской области обернулись неожиданной интригой для высшего руководства КПРФ. Как стало известно URA.RU, результат кандидата-коммуниста Александра Ивачева, получившего 12,9% голосов, может пошатнуть политические позиции его покровителя — первого зампреда ЦК партии Юрия Афонина. Последнего многие называют сменщиком Геннадия Зюганова, однако теперь его влияние под угрозой. 11 сентября губернаторские выборы состоялись в 14 регионах России. В каждом случае победу одержали кандидаты от власти — 12 представителей «Единой России» и два самовыдвиженца. Основными оппонентами практически везде стали коммунисты. В Свердловской области второе место досталось вице-спикеру заксобрания, лидеру обкома КПРФ Александру Ивачеву. По итогам голосования он получил 12,9% — в пять раз меньше победившего Евгения Куйвашева. Результат Ивачева называют плохой новостью для его московского куратора, депутата Госдумы Юрия Афонина. В кулуарах партии обсуждают, что влиятельный коммунист лично следил за ходом выборов на Урале. «Афонин из всех регионов делал ставку на Свердловскую область. Логика была такая: если Ивачев [из кандидатов-коммунистов] показывает наивысший результат по стране, то это подтверждает его, Афонина, силу. Что он может держать под контролем даже самые сложные ситуации», — делится собеседник, знакомый с обсуждениями в КПРФ. Однако цифры Ивачева, которые многими экспертами были признаны достойными, оказались не так высоки, как у коллег. В других регионах России представители компартии заполучили больше голосов. Александра Сырова из Удмуртии поддержали 19,79% избирателей, за Сергея Мамаева в Кировской области проголосовали 13,42%, а Ольга Алимова заработала 14,19% в Саратовской области. Ставка Афонина именно на уральского коммуниста не была случайной. С середины 2010-х статусный партиец лично покровительствует Ивачеву: с ним свердловчанин консультируется по большинству вопросов и через него передает просьбы лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. «Именно Афонин выбивал для Ивачева переход в Госдуму [по итогам кампании-2021]. И он зимой договаривался, чтобы Ивачева выдвинули на [губернаторские] выборы», — раскрывает источник в свердловском обкоме. Публично Афонин транслирует, что считает цифры коммунистов в регионах в целом неплохими. «КПРФ всегда ставит целью победу в ходе любой избирательной кампании, — высказывался он на пресс-конференции спустя сутки после выборов. — Мы подтвердили позицию главной оппозиционной силы. Получили вторые места, причем в ряде регионов достаточно приличные результаты». Однако два собеседника URA.RU, близкие к ЦК КПРФ, соглашаются — теперь позиции Афонина могут оказаться не такими прочными, как до голосования. Этот тезис частично подтверждает и екатеринбургский политолог Михаил Коробельников: «Кампания Ивачева была откровенно слабой, несмотря на громкие заявления. И это может являться одним из факторов [ослабления Афонина], но не самым главным. Потому что аппаратные позиции в партиях строятся не на основании результатов выборов, а на основании договоренностей и позиций людей, которые принимают решения». Вместе с тем Коробельников убежден, что ситуация с Ивачевым не лишит Афонина статуса возможного преемника Зюганова. С приближением 2024 года, на который намечены президентские выборы, фигура будущего лидера КПРФ обсуждается все активнее. По неофициальным данным, в гонке за пост уже сейчас, помимо Афонина, участвуют не меньше десятка человек. Среди них, в частности, называют депутатов Госдумы Дмитрия Новикова и Леонида Калашникова, мэра Новосибирска Анатолия Локтя и орловского губернатора Андрея Клычкова. Комментируя полученный на выборах результат, Ивачев заявил URA.RU, что уже обсудил итоги кампании с руководством. «Геннадий Андреевич [Зюганов] и Юрий Вячеславович [Афонин] давали оценки. В целом пришли к выводу, что в нынешней ситуации [представители КПРФ показали] достойный результат. Хотя, конечно, мы хотели бы большего и понимаем, что у нас большая поддержка. Ни у кого нет выводов о том, что у нас плохой результат», — заверил коммунист. По словам Ивачева, они действительно близко общаются с Афониным — но лишь в силу партийных обязанностей: «Юрий Вячеславович курирует все региональные отделения. Поэтому, естественно, мы находимся в максимально плотном контакте». Получить комментарий самого Афонина URA.RU не удалось. По телефону он объяснил корреспонденту, что находится на совещании и попросил связаться позднее, но на дальнейшие звонки не ответил.