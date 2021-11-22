В КПРФ началась борьба за право выступить против Путина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов с помощью списка пытается манипулировать соперниками, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Презентация секретаря ЦК КПРФ, депутата Госдумы Сергея Обухова списка кандидатов в президенты на закрытом форуме политтехнологов означает раскол в партии о обострение и борьбы за лидерство, считают политологи. Одна из версий: глава коммунистов Геннадий Зюганов, хочет таким образом стравить соперников за пост лидера и дать сигнал Кремлю, что нужно с ним договориться. Однако есть мнение, что в игре участвует депутат Валерий Рашкин и другие видные члены КПРФ, а закончится может отставкой Зюганова.

Коммунист Сергей Обухов представил 19 ноября на XI форуме специалистов политических профессий список тех, кого могут выдвинуть от КПРФ на президентский пост в 2024 году. Это депутаты Госдумы Дмитрий Новиков, Алексей Куринный и Юрий Афонин, миллиардер Павел Грудинин, губернатор Орловской области Андрей Клычков и депутат-блогер из Саратова Николай Бондаренко. Чуть позже, в своем телеграмм-канале Обухов добавил к этому списку первого зампреда фракции КПРФ в Госдуме Николая Коломейцева, а также депутатов-одномандатников Олега Михайлова, Леонида Калашникова и Марию Прусакову.

Миллиардера Павла Грудинина Обухов назвал кандидатом на президентский пост Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Близкий к КПРФ источник рассказал, что Обухов «продемонстрировал позицию Зюганова, которого в списках кандидатов в президенты не оказалось». «Внутри партии происходит раскол. Есть депутаты Госдумы, кто претендуют на место Зюганова, поскольку тот может уйти в Совет Федерации по президентской квоте. Лидер КПРФ официально не говорит, пойдет ли на президентские выборы. Его даже не оказалось в списке Обухова, зато там есть его возможные преемники. Таким образом Зюганов демонстрирует, что остается над схваткой. Когда соперники друг друга дискредитируют, он может выразить желание идти на выборы. А участие в кампании поможет сохранить свой пост еще минимум до 2024 года», — сообщил инсайдер.

Другой источник, близкий к Госдуме, рассказал, что заявление Обухова — это «закулисная игра главы московского горкома КПРФ, депутата Валерия Рашкина, который с ним дружит». «Руками лояльного Обухова Рашкин хочет столкнуть лбами Новикова и Афонина, запуская борьбу против них, и договориться на этом фоне о выдвижении своей кандидатуры на президентский пост. Рашкин понимает, что лидером страны ему не стать, но само участие в выборах усилит его позиции в борьбе за место руководителя КПРФ вместо Зюганова», — добавил анонимный собеседник URA.RU.

Глава московских коммунистов Валерий Рашкин, по словам экспертов, может «вести свою игру» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь партии, депутат Госдумы Александр Ющенко рассказал URA.RU, что обсуждение в КПРФ кандидатов на пост президента сейчас не ведется. «Не Сергей Обухов определяет, кто будет от нас участвовать в выборах главы государства, а партия», — отметил он.

Обсуждение кандидатур Грудинина, Афонина, Клычкова — попытка перевести внимание от внутрипартийного раскола и других негативных историй вокруг партии, уверен политолог Александр Асафов. «В выборе реального кандидата коммунисты будут отталкиваться от соперников и других факторов, которые проявятся ближе к выборам. Полагаю, что подобный список является намеренной мистификацией, а кандидат может быть вообще другим», — отметил Асафов.

С помощью списка политтехнолога Сергея Обухова (на фото) коммунисты, по мнению политологов, пытаются отвести обсуждение от дела Рашкина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Своим списком кандидатов КПРФ пытается отвести информационный удар от истории с найденным в багажнике Валерия Рашкина лосем, полагает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Это традиционная политтехнология — переключить общественность на другую повестку. Партия сейчас серьезно обсуждает кандидатов в президенты, хотя все понимают, что внутри нее происходит масса проблем и есть скандал вокруг Рашкина. КПРФ, с одной стороны, нарастила свое влияние, с другой, она в определенной степени разваливается. И подобные „вбросы“ сейчас — тоже тревожный сигнал для коммунистов», — отметил эксперт.

В свою очередь, политолог, член КПРФ Александр Евдокимов предложил не списывать со счетов предложенных Обуховым кандидатов. «Афонин или Клычков могут быть реальными кандидатами. У Клычкова удобная позиция губернатора, с которой во многих странах заявляются в президенты. Афонин довольно активно присутствует в медийной среде, и его тоже исключать нельзя», — уверен Евдокимов.

Коммунист Юрий Афонин также оказался потенциальным претендентом на президентское кресло Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продемонстрированный Обуховым список говорит о борьбе внутри КПРФ, считает президент Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Алексей Куртов. «Мы видим яркие фигуры Афонина, Новикова, Грудинина, Клычкова. Думаю, таким способом Зюганов демонстрирует, что знает об интригах однопартийцев и держит ситуацию под контролем, создавая между ними конкуренцию за место кандидата в президенты. Чтобы они боролись не с ним, а друг с другом. Всем понятно, что на пост главы государства одна партия не выдвигает десять человек», — пояснил Куртов.

Озвученные Обуховым кандидаты «не могут быть личной игрой политтехнолога», подтверждает URA.RU директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Эта позиция, очевидно, согласована с руководством партии. Заявление было сделано не на пресс-конференции, а вброшено в экспертную среду политтехнологов не случайно. Думаю, сыграло недавнее заявление политиков из США о том, что они не признают президентские выборы в России, если в 2024 году вновь будет баллотироваться Владимир Путин. Таким образом коммунисты сигнализируют, что есть и альтернатива. Но именно в этом списке, думаю, нет сильных кандидатов. Хотя при правильном позиционировании почти любой из них может аккумулировать голоса протестных россиян. Даже у Зюганова, если он пойдет, будет свой шанс получить неплохой процент», — не исключил политолог.

Дмитрий Новиков считается лидером одной из «башен» КПРФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С помощью списка, по мнению главы коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», создателя концепции «Политбюро 2.0» (об окружении Путина и правящей элите страны) Евгения Минченко, коммунисты пытаются «торговаться с Кремлем». «Каждая из названных Обуховым фамилий — это сигнал. Продвижение Бондаренко — это попытка КПРФ захватить электорат ЛДПР, поскольку сам блогер из образа бунтаря все больше переформатируется в шута. Возможно, коммунисты рассчитывают, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский покинет политическую сцену. Грудинина в Кремле считают нарушителем договоренностей, которые с ним были во время его участия в президентских выборах в 2018-м. Коммунисты показывают, что могут его выдвинуть опять, и это будет сигналом к конфликту с Кремлем. Выбор Афонина или Новикова может быть демонстрацией попытки договориться с федеральным центром. Первый может сделать КПРФ младшим партнером власти, а второй будет не слишком заметен как кандидат. На этом фоне неплохо выглядит молодой и активный в соцсетях губернатор Клычков, но он не сможет продемонстрировать хороший результат — а что сделал для Орловской области? Но его фамилия в списке показывает готовность коммунистов к обновлению», — резюмировал Минченко.