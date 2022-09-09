Мишустин адаптирует бюджет России к новым вызовам

Экономист: перестройка финансовой политики снизит риски кризисов

09 сентября 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин меняет бюджетную политику России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поменяет бюджетную политику так, чтобы свести к минимуму негативное влияние Запада на финансы России и ее жителей. Новый подход правительства позволит снизить риск экономических потрясений даже в случае усиления санкций. Для этого власти будут балансировать доходы и расходы бюджета, заявил член общественного совета Минфина, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. В интервью URA.RU он объяснил, как это отразится на жизни страны. — В интервью телеканалу «Россия 24» к 220-летию Минфина Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие годы правительство намерено проводить ответственную бюджетную политику. По его словам, это необходимо, чтобы люди не боялись за свои сбережения и чувствовали финансовую стабильность. Что это означает? Бюджетная политика властей влияет на всех россиян, говорит член общественного совета при Минфине, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Это может показаться неочевидным, но управляя государственными финансами, правительство влияет на благосостояние людей и благополучие бизнеса. Основным инструментом финансовой политики является бюджет. Как напомнил Мишустин в своем интервью, бюджет — это важнейший, основной документ страны, в котором четко перечисляются все источники доходов и расходов. Если доходы соответствуют расходам — тогда бюджетную политику государства называют ответственной. В противном случае бюджет формируется с дефицитом, который нужно покрывать, наращивая госдолг, что чревато дефолтом. Допустим, государство декларирует социальную политику, но состояние бюджета, его доходной части, такую политику обслуживать не позволяет. В этом случае гражданам будет плохо, потому что они не получат того, на что рассчитывают. И наоборот, при хорошем бюджете люди могут получать от государства больше социальных благ, даже если какая-то специальная социальная политика не заявлена в качестве приоритета; это уже зависит от конкретных программ помощи. Этот пример показывает, насколько бюджетная политика важна для всех жителей страны. — Каким должен быть бюджет и какой получается в сегодняшних непростых условиях? Странам Запада не удалось обрушить российскую экономику санкциями Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Бюджет должен быть таким, чтобы соответствовать планам президента, Госдумы и правительства, иначе принятые политиками решения не претворятся в жизнь. Для ответственной бюджетной политики недостаточно просто высоких доходов, нужно, чтобы деньги были потрачены в соответствии с принятыми решениями и своевременно, без задержек. Для этого нужно тщательно прорабатывать расходную часть бюджета, чтобы сделать его сбалансированным. Самый лучший министр финансов — это тот, кто может в нужный момент сказать: денег нет. Даже если его за это и не любят. Бюджетная политика имеет разные горизонты планирования: чем они дальше, тем сложнее сделать качественный бюджет. Однолетний бюджет фактически означает, что деньги будут потрачены здесь и сейчас. Россия не без труда, но перешла на трехлетний бюджет. Без долгосрочных ориентиров бюджетная политика тоже не может быть ответственной. Нужно представлять расходы хотя бы в среднесрочной перспективе, иначе могут быть неприятные неожиданности. Например, не хватит денег завершить дорогостоящий проект. Если денег на все хватает, бюджет называют устойчивым. Основную работу по подготовке бюджета выполняет Минфин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Устойчивость в бюджетной политике бывает долговременной и краткосрочной. Когда премьер говорит о том, что странам Запада не удалось обрушить российскую экономику санкциями, он имеет ввиду краткосрочную устойчивость в условиях внешних шоков. Долговременная устойчивость — это когда правительство понимает, за счет каких доходов в будущем оно будет покрывать грядущие расходы, и это тоже входит в представления об ответственной бюджетной политике. — Мишустин сказал, что работа над новым бюджетом идет непросто. Министр финансов Антон Силуанов тоже об этом упоминал. Что они имеют в виду? — Проблема заключается в том, что в правительство поступает много заявок на рост расходов, речь идет о триллионах рублей ежегодно, но при этом доходную часть бюджета в условиях санкций и общей неопределенности на рынках очень сложно прогнозировать. С одной стороны, доходы бюджета России в первом полугодии 2022 года росли опережающими темпами, с другой — прогнозы не такие оптимистичные. Распорядится незапланированными средствами и вовремя направить их на возросшие незапланированные расходы — это тоже искусство. Статья по теме Мишустин представил план финансовой независимости РФ от Запада С другой стороны, нет никаких гарантий того, что при общем росте расходов доходы тоже останутся высокими. Поэтому бюджет на следующий год очень сложно сформировать, слишком много неизвестности. В новейшей истории России не было такого, чтобы и расходы резко росли, и одновременно государство получало сверхдоходы от нефтегазового сектора. Вдобавок все эти проблемы с внешними финансовыми и торговыми ограничениями, которые могут еще усугубиться. Если санкции будут нарастать, то государству, возможно, придется спасать какие-то предприятия, и будут дополнительные расходы. В стране и в мире очень высокая степень неопределенности, однако граждан необходимо от нее защитить, поэтому правительство и подходит к формированию бюджета так тщательно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поменяет бюджетную политику так, чтобы свести к минимуму негативное влияние Запада на финансы России и ее жителей. Новый подход правительства позволит снизить риск экономических потрясений даже в случае усиления санкций. Для этого власти будут балансировать доходы и расходы бюджета, заявил член общественного совета Минфина, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. В интервью URA.RU он объяснил, как это отразится на жизни страны. — В интервью телеканалу «Россия 24» к 220-летию Минфина Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие годы правительство намерено проводить ответственную бюджетную политику. По его словам, это необходимо, чтобы люди не боялись за свои сбережения и чувствовали финансовую стабильность. Что это означает? — Это может показаться неочевидным, но управляя государственными финансами, правительство влияет на благосостояние людей и благополучие бизнеса. Основным инструментом финансовой политики является бюджет. Как напомнил Мишустин в своем интервью, бюджет — это важнейший, основной документ страны, в котором четко перечисляются все источники доходов и расходов. Если доходы соответствуют расходам — тогда бюджетную политику государства называют ответственной. В противном случае бюджет формируется с дефицитом, который нужно покрывать, наращивая госдолг, что чревато дефолтом. Допустим, государство декларирует социальную политику, но состояние бюджета, его доходной части, такую политику обслуживать не позволяет. В этом случае гражданам будет плохо, потому что они не получат того, на что рассчитывают. И наоборот, при хорошем бюджете люди могут получать от государства больше социальных благ, даже если какая-то специальная социальная политика не заявлена в качестве приоритета; это уже зависит от конкретных программ помощи. Этот пример показывает, насколько бюджетная политика важна для всех жителей страны. — Каким должен быть бюджет и какой получается в сегодняшних непростых условиях? — Бюджет должен быть таким, чтобы соответствовать планам президента, Госдумы и правительства, иначе принятые политиками решения не претворятся в жизнь. Для ответственной бюджетной политики недостаточно просто высоких доходов, нужно, чтобы деньги были потрачены в соответствии с принятыми решениями и своевременно, без задержек. Для этого нужно тщательно прорабатывать расходную часть бюджета, чтобы сделать его сбалансированным. Самый лучший министр финансов — это тот, кто может в нужный момент сказать: денег нет. Даже если его за это и не любят. Бюджетная политика имеет разные горизонты планирования: чем они дальше, тем сложнее сделать качественный бюджет. Однолетний бюджет фактически означает, что деньги будут потрачены здесь и сейчас. Россия не без труда, но перешла на трехлетний бюджет. Без долгосрочных ориентиров бюджетная политика тоже не может быть ответственной. Нужно представлять расходы хотя бы в среднесрочной перспективе, иначе могут быть неприятные неожиданности. Например, не хватит денег завершить дорогостоящий проект. Если денег на все хватает, бюджет называют устойчивым. Устойчивость в бюджетной политике бывает долговременной и краткосрочной. Когда премьер говорит о том, что странам Запада не удалось обрушить российскую экономику санкциями, он имеет ввиду краткосрочную устойчивость в условиях внешних шоков. Долговременная устойчивость — это когда правительство понимает, за счет каких доходов в будущем оно будет покрывать грядущие расходы, и это тоже входит в представления об ответственной бюджетной политике. — Мишустин сказал, что работа над новым бюджетом идет непросто. Министр финансов Антон Силуанов тоже об этом упоминал. Что они имеют в виду? — Проблема заключается в том, что в правительство поступает много заявок на рост расходов, речь идет о триллионах рублей ежегодно, но при этом доходную часть бюджета в условиях санкций и общей неопределенности на рынках очень сложно прогнозировать. С одной стороны, доходы бюджета России в первом полугодии 2022 года росли опережающими темпами, с другой — прогнозы не такие оптимистичные. Распорядится незапланированными средствами и вовремя направить их на возросшие незапланированные расходы — это тоже искусство. С другой стороны, нет никаких гарантий того, что при общем росте расходов доходы тоже останутся высокими. Поэтому бюджет на следующий год очень сложно сформировать, слишком много неизвестности. В новейшей истории России не было такого, чтобы и расходы резко росли, и одновременно государство получало сверхдоходы от нефтегазового сектора. Вдобавок все эти проблемы с внешними финансовыми и торговыми ограничениями, которые могут еще усугубиться. Если санкции будут нарастать, то государству, возможно, придется спасать какие-то предприятия, и будут дополнительные расходы. В стране и в мире очень высокая степень неопределенности, однако граждан необходимо от нее защитить, поэтому правительство и подходит к формированию бюджета так тщательно.