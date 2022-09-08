Мишустин представил план финансовой независимости РФ от Запада

Правительство установит новые правила международной торговли

08 сентября 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин ведет Россию к финансовому суверенитету Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Премьер Михаил Мишустин объяснил, как правительство поведет Россию к финансовому суверенитету. Для этого власти РФ ускорят цифровизацию внутри страны и дедолларизацию во внешнеторговых расчетах, следует из выступления Мишустина на Московском финансовом форуме 8 сентября. Стране необходимо добиться полной независимости от стран Запада в финансовых вопросах, поскольку только так можно обеспечить стабильную работу бизнеса и поддерживать уровень жизни населения, объяснили URA.RU эксперты. Страны Запада, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, не смогли разрушить экономику России благодаря накопленным резервам, отлаженной инфраструктуре и оперативной работе властей, а также представителей бизнеса и экспертного сообщества, заявил Мишустин. «Против нашей страны были введены беспрецедентные санкции. Но своей основной цели их инициаторы не добились. Подорвать нашу финансовую стабильность не получилось», — констатировал премьер. Уязвимость внешней торговли перед санкциями — причина, по которой Россия добивается финансового суверенитета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вопреки ожиданиям недружественных стран, меры реагирования на санкции сработали, а замедление российской экономики оказалось умеренным, отметил глава правительства. «В январе — июле наш валовой внутренний продукт снизился чуть больше чем на 1% относительно показателя аналогичного периода 2021 года. В плюсе остаются показатели промышленного производства, сельского хозяйства, строительства. Уже пройден пик спада потребительского спроса. Вопреки первоначальным опасениям, выросли инвестиции. Экономика плавно адаптируется к новым реалиям. Некоторое замедление динамики, конечно, было неизбежно, но оно не оказалось разрушительным, как предполагали инициаторы санкций», — добавил он. «Нам предсказывали глубокую рецессию, но и этого не случилось. Мы успешно отвечаем на возникающие вызовы и, совершенно очевидно, выйдем из текущей ситуации еще более сильными и подготовленными», — подчеркнул премьер. Однако для достижения полной финансовой независимости отечественной экономике еще предстоит пройти непростой путь согласно разработанному президентом и правительством плану, рассказал Мишустин. «Нам надо сформировать такую архитектуру, чтобы решать все необходимые задачи, исключив влияние третьих стран. Необходимо интенсивно развивать инновационные направления, заниматься внедрением цифровых финансовых активов. Нужна ускоренная цифровизация [финансового] сектора. То, что раньше занимало недели и месяцы, происходит за пару кликов или касаний экрана смартфона. Но при этом мы обязаны сохранять независимость от регуляторов государств, где расположены серверы. И конечно, обеспечить кибербезопасность нашей системы», — перечислил премьер. Мишустиным работает над девестернизацией российской экономики, говорят эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Также Мишустин анонсировал переход к более широкому использованию национальных валют в международных расчетах. «Еще один компонент финансового суверенитета — переход к более широкому использованию национальных валют. Хотя сам процесс дедолларизации уже давно начался, санкции лишь укрепили интерес к нему. Значительное сокращение использования доллара — долгосрочный тренд, он требует последовательной многолетней работы. По результатам этого движения возможно формирование многополярной системы международных расчетов. Также необходимо упрощать доступ иностранных инвесторов и эмитентов на российский рынок. Суверенитет — это не про изоляцию, а про безопасность и стабильность», — добавил он. Правительство перенастраивает финансовую систему России для того, чтобы она лучше отвечала национальным интересам страны в резко изменившихся внешнеэкономических условиях, сказал в беседе с URA.RU руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Первоочередная задача этой перенастройки — ускоренная адаптация российской экономики к санкциям так, чтобы нивелировать их влияние. Внутри страны наша банковская система с санкциями справляется, но премьер показывает, что для финансового суверенитета этого недостаточно, обязательно нужно решить проблемы с внешнеэкономическими расчетами. Опыт Ирана показывает, что это возможно, они давно под санкциями, но все равно торгуют с другими странами», — пояснил эксперт. Санкции против России ускорили отказ от доллара в международных расчетах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам Кирьяна, программа действий правительства шире, чем Мишустин может раскрыть в одном публичном выступлении, но премьер ясно обозначил основные направления. «Так как рубль не является резервной валютой, властям нужно будет решать проблему обменного курса, добиваться его управляемости, создавать защищенную систему расчетов с внешними контрагентами, это будет работа в рамках Евразийского экономического союза и БРИКС. Тут работа правительства очень важна, потому что частный бизнес сам не справится, зарубежные партнеры будут опасаться риска вторичных санкций. В конечном итоге цель властей — создать такую систему, чтобы бизнес мог уверенно проводить внешнеторговые платежи», — добавил он. Обозначенный Мишустиным план можно назвать девестернизацией российской экономики и системы международных расчетов, полагает член общественного совета при Минфине, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Конечная цель этого плана и работы правительства в том, чтобы максимально удовлетворить потребности бизнеса и населения в условиях западных санкций. На эту цель работает и продовольственная безопасность, и переход на расчеты с внешними поставщиками в нацвалютах, и другие озвученные премьером меры. В результате финансовый суверенитет России будет расширен», — сказал URA.RU экономист. Статья по теме Мишустин ввел новый механизм отказа от доллара и евро Выступление Мишустина на Московском финансовом форуме показывает, что финансовый суверенитет — это не сложившиеся положение вещей, а цель, к которой правительство намерено двигаться, отметил завкафедрой конкурентного права РАНХиГС Андрей Тенишев. «Мишустин показывает, как мы идем к финансовому суверенитету, и что объявлять о его достижении еще рано. Предстоит много работы по устранению барьеров для бизнеса, развитию конкуренции, создании финансовой инфраструктуры, в том числе для работы на внешних рынках. Речь идет о новой экономической политике на благо всего общества», — заключил ученый. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер Михаил Мишустин объяснил, как правительство поведет Россию к финансовому суверенитету. Для этого власти РФ ускорят цифровизацию внутри страны и дедолларизацию во внешнеторговых расчетах, следует из выступления Мишустина на Московском финансовом форуме 8 сентября. Стране необходимо добиться полной независимости от стран Запада в финансовых вопросах, поскольку только так можно обеспечить стабильную работу бизнеса и поддерживать уровень жизни населения, объяснили URA.RU эксперты. Страны Запада, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, не смогли разрушить экономику России благодаря накопленным резервам, отлаженной инфраструктуре и оперативной работе властей, а также представителей бизнеса и экспертного сообщества, заявил Мишустин. «Против нашей страны были введены беспрецедентные санкции. Но своей основной цели их инициаторы не добились. Подорвать нашу финансовую стабильность не получилось», — констатировал премьер. Вопреки ожиданиям недружественных стран, меры реагирования на санкции сработали, а замедление российской экономики оказалось умеренным, отметил глава правительства. «В январе — июле наш валовой внутренний продукт снизился чуть больше чем на 1% относительно показателя аналогичного периода 2021 года. В плюсе остаются показатели промышленного производства, сельского хозяйства, строительства. Уже пройден пик спада потребительского спроса. Вопреки первоначальным опасениям, выросли инвестиции. Экономика плавно адаптируется к новым реалиям. Некоторое замедление динамики, конечно, было неизбежно, но оно не оказалось разрушительным, как предполагали инициаторы санкций», — добавил он. «Нам предсказывали глубокую рецессию, но и этого не случилось. Мы успешно отвечаем на возникающие вызовы и, совершенно очевидно, выйдем из текущей ситуации еще более сильными и подготовленными», — подчеркнул премьер. Однако для достижения полной финансовой независимости отечественной экономике еще предстоит пройти непростой путь согласно разработанному президентом и правительством плану, рассказал Мишустин. «Нам надо сформировать такую архитектуру, чтобы решать все необходимые задачи, исключив влияние третьих стран. Необходимо интенсивно развивать инновационные направления, заниматься внедрением цифровых финансовых активов. Нужна ускоренная цифровизация [финансового] сектора. То, что раньше занимало недели и месяцы, происходит за пару кликов или касаний экрана смартфона. Но при этом мы обязаны сохранять независимость от регуляторов государств, где расположены серверы. И конечно, обеспечить кибербезопасность нашей системы», — перечислил премьер. Также Мишустин анонсировал переход к более широкому использованию национальных валют в международных расчетах. «Еще один компонент финансового суверенитета — переход к более широкому использованию национальных валют. Хотя сам процесс дедолларизации уже давно начался, санкции лишь укрепили интерес к нему. Значительное сокращение использования доллара — долгосрочный тренд, он требует последовательной многолетней работы. По результатам этого движения возможно формирование многополярной системы международных расчетов. Также необходимо упрощать доступ иностранных инвесторов и эмитентов на российский рынок. Суверенитет — это не про изоляцию, а про безопасность и стабильность», — добавил он. Правительство перенастраивает финансовую систему России для того, чтобы она лучше отвечала национальным интересам страны в резко изменившихся внешнеэкономических условиях, сказал в беседе с URA.RU руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Первоочередная задача этой перенастройки — ускоренная адаптация российской экономики к санкциям так, чтобы нивелировать их влияние. Внутри страны наша банковская система с санкциями справляется, но премьер показывает, что для финансового суверенитета этого недостаточно, обязательно нужно решить проблемы с внешнеэкономическими расчетами. Опыт Ирана показывает, что это возможно, они давно под санкциями, но все равно торгуют с другими странами», — пояснил эксперт. По словам Кирьяна, программа действий правительства шире, чем Мишустин может раскрыть в одном публичном выступлении, но премьер ясно обозначил основные направления. «Так как рубль не является резервной валютой, властям нужно будет решать проблему обменного курса, добиваться его управляемости, создавать защищенную систему расчетов с внешними контрагентами, это будет работа в рамках Евразийского экономического союза и БРИКС. Тут работа правительства очень важна, потому что частный бизнес сам не справится, зарубежные партнеры будут опасаться риска вторичных санкций. В конечном итоге цель властей — создать такую систему, чтобы бизнес мог уверенно проводить внешнеторговые платежи», — добавил он. Обозначенный Мишустиным план можно назвать девестернизацией российской экономики и системы международных расчетов, полагает член общественного совета при Минфине, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Конечная цель этого плана и работы правительства в том, чтобы максимально удовлетворить потребности бизнеса и населения в условиях западных санкций. На эту цель работает и продовольственная безопасность, и переход на расчеты с внешними поставщиками в нацвалютах, и другие озвученные премьером меры. В результате финансовый суверенитет России будет расширен», — сказал URA.RU экономист. Выступление Мишустина на Московском финансовом форуме показывает, что финансовый суверенитет — это не сложившиеся положение вещей, а цель, к которой правительство намерено двигаться, отметил завкафедрой конкурентного права РАНХиГС Андрей Тенишев. «Мишустин показывает, как мы идем к финансовому суверенитету, и что объявлять о его достижении еще рано. Предстоит много работы по устранению барьеров для бизнеса, развитию конкуренции, создании финансовой инфраструктуры, в том числе для работы на внешних рынках. Речь идет о новой экономической политике на благо всего общества», — заключил ученый.