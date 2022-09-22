Новая разработка пермяков поможет заводам выполнить оборонзаказ

Мобильный комплекс распознает на предприятиях пьяных сотрудников

23 сентября 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Пермяки создали мобильный комплекс, который поможет выявлять нетрезвых сотрудников на заводских проходных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Специалисты пермской компании «Градиент» разработали уникальный мобильный комплекс Gradient Inspector для контроля температуры тела и наличия паров алкоголя с системой распознавания лиц. Решение обладает функцией быстрой идентификации личности сотрудников предприятия и оценки их состояния. Пропускная способность комплекса — до 20 человек за минуту. По словам разработчиков, он пригодится подрядным и строительным организациям. Особенно будет полезен предприятиям оборонно-промышленного комплекса. «Идея пришла нашим клиентам, которые неоднократно получали штрафы за явку сотрудника с повышенным содержанием алкоголя до 200 тысяч рублей со стороны заказчиков. Это головная боль руководителей, у которых большой штат. Боль эта ежедневная, и она четко измеряется в финансовых показателях. Потому нам поставил клиент задачу, зная о наших компетенциях, реализовать мобильный комплекс контроля — чтобы перед тем, как заходить на завод, сотрудники проходили экспресс-контроль на проходных, внутри бытовых помещений, или на выходе из автобуса», — рассказал URA.RU директор ООО «Градиент» Сергей Никитин. Габариты мобильного комплекса позволяют разместить его в компактном чемодане Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для прохождения теста сотруднику достаточно подойти и выдохнуть в алкотестер. Одновременно с этим распознается его лицо и определяется температура. В течении 2-3 секунд будет получен результат о состоянии человека, который автоматически отправляется на сервер по сети Wi-Fi или 4G. События можно отследить как в режиме реального времени, так и проанализировать статистику за день или месяц по удобным каналам связи, например, через Telegram. По словам разработчиков, польза от внедрения комплекса заключается в 100% контроле повышенной температуры и уровня алкоголя у персонала. Руководство уверено в безопасности своих сотрудников, сокращается риск финансовых потерь в виде штрафов или порчи имущества. «Я думаю, что каждый руководитель найдет способ применения для данного комплекса, потому что он отличается от стационарных аппаратов. Мобильность комплекса позволяет оперативно получить информацию о состоянии сотрудников на удаленных объектах или во время пути следования на объект. С учетом того, что сейчас загрузка идет по оборонзаказу серьезная, много персонала набирается, будет полезен однозначно. Конечно, его использование почти наверняка сделает жизнь руководителя и деятельность предприятия проще и спокойнее», — пояснил URA.RU Сергей Никитин. Использование мобильного комплекса поможет повысить производительность труда на предприятиях Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сейчас разработку пермяков использует строительная компания «Эксперта» из города Чайковский. Как показала практика, Gradient Inspector способен быстро проверить работоспособность 300 человек, при этом обмануть систему не получится. В планах разработчиков — презентовать новинку крупным предприятиям Пермского края и других регионов страны. Так, в декабре текущего года планируется демонстрация мобильного комплекса на седьмом промышленно-инженерном форуме в Перми. Разработчики добавляют, что их изобретение собрано, в основном, из компонентов отечественного производства и не имеет аналогов на российском рынке. ООО «Градиент» является резидентом технопарка «Морион Диджитал» и участником отраслевого комитета по машиностроению общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Специализируется на поставках оборудования для контроля материалов, системах контроля температуры тела и распознавания лиц, внедряет базу данных свойств материалов Total Materia. Специалисты компании занимаются, в том числе, обратным проектированием, исследованием металлов и различных материалов по заказу крупных предприятий Пермского края и других регионов, таких как «Силур», Краснокамский РМЗ, Жигулевская ГЭС. Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Делая упор на оригинальные разработки и их поддержку, Россия добьется высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий ученых и разработчиков страна сможет развивать собственные сферы экономики, тем самым сводя к минимуму использование зарубежных технологий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Специалисты пермской компании «Градиент» разработали уникальный мобильный комплекс Gradient Inspector для контроля температуры тела и наличия паров алкоголя с системой распознавания лиц. Решение обладает функцией быстрой идентификации личности сотрудников предприятия и оценки их состояния. Пропускная способность комплекса — до 20 человек за минуту. По словам разработчиков, он пригодится подрядным и строительным организациям. Особенно будет полезен предприятиям оборонно-промышленного комплекса. «Идея пришла нашим клиентам, которые неоднократно получали штрафы за явку сотрудника с повышенным содержанием алкоголя до 200 тысяч рублей со стороны заказчиков. Это головная боль руководителей, у которых большой штат. Боль эта ежедневная, и она четко измеряется в финансовых показателях. Потому нам поставил клиент задачу, зная о наших компетенциях, реализовать мобильный комплекс контроля — чтобы перед тем, как заходить на завод, сотрудники проходили экспресс-контроль на проходных, внутри бытовых помещений, или на выходе из автобуса», — рассказал URA.RU директор ООО «Градиент» Сергей Никитин. Для прохождения теста сотруднику достаточно подойти и выдохнуть в алкотестер. Одновременно с этим распознается его лицо и определяется температура. В течении 2-3 секунд будет получен результат о состоянии человека, который автоматически отправляется на сервер по сети Wi-Fi или 4G. События можно отследить как в режиме реального времени, так и проанализировать статистику за день или месяц по удобным каналам связи, например, через Telegram. По словам разработчиков, польза от внедрения комплекса заключается в 100% контроле повышенной температуры и уровня алкоголя у персонала. Руководство уверено в безопасности своих сотрудников, сокращается риск финансовых потерь в виде штрафов или порчи имущества. «Я думаю, что каждый руководитель найдет способ применения для данного комплекса, потому что он отличается от стационарных аппаратов. Мобильность комплекса позволяет оперативно получить информацию о состоянии сотрудников на удаленных объектах или во время пути следования на объект. С учетом того, что сейчас загрузка идет по оборонзаказу серьезная, много персонала набирается, будет полезен однозначно. Конечно, его использование почти наверняка сделает жизнь руководителя и деятельность предприятия проще и спокойнее», — пояснил URA.RU Сергей Никитин. Сейчас разработку пермяков использует строительная компания «Эксперта» из города Чайковский. Как показала практика, Gradient Inspector способен быстро проверить работоспособность 300 человек, при этом обмануть систему не получится. В планах разработчиков — презентовать новинку крупным предприятиям Пермского края и других регионов страны. Так, в декабре текущего года планируется демонстрация мобильного комплекса на седьмом промышленно-инженерном форуме в Перми. Разработчики добавляют, что их изобретение собрано, в основном, из компонентов отечественного производства и не имеет аналогов на российском рынке. ООО «Градиент» является резидентом технопарка «Морион Диджитал» и участником отраслевого комитета по машиностроению общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Специализируется на поставках оборудования для контроля материалов, системах контроля температуры тела и распознавания лиц, внедряет базу данных свойств материалов Total Materia. Специалисты компании занимаются, в том числе, обратным проектированием, исследованием металлов и различных материалов по заказу крупных предприятий Пермского края и других регионов, таких как «Силур», Краснокамский РМЗ, Жигулевская ГЭС. Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Делая упор на оригинальные разработки и их поддержку, Россия добьется высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий ученых и разработчиков страна сможет развивать собственные сферы экономики, тем самым сводя к минимуму использование зарубежных технологий.