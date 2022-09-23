Путин положил конец дискуссии об ослаблении рубля

Минэк отстоял перед Минфином и ЦБ свой взгляд на бюджетное правило

23 сентября 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин принял решение о сроках перезапуска бюджетного правила Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Владимир Путин завершил дискуссию между Минфином, Минэком и ЦБ о сроках перезапуска бюджетного правила, которое могло ослабить курс рубля. Власть нашла компромиссное решение, основанное на балансе между доходами и расходами бюджета, рассказал URA.RU источник. Заморозка валютных активов РФ и другие санкции вкупе с резким ростом расходов в предстоящий год сделали прежние механизмы накопления валюты неактуальными, поэтому власть отказалась от привычных схем резервирования, объясняют эксперты. Запуск бюджетного правила отложили до 2024 года в связи с высокими неотложными расходами государства, заявил 23 сентября URA.RU источник, близкий к финансово-экономическому блоку правительства. «Минэк, Минфин, ЦБ и администрация президента в результате длительного обсуждения пришли к выводу, что исходя из соотношения доходов и расходов бюджета целесообразно отложить запуск бюджетного правила как минимум до 2024 года, о чем уже сказал президент. Решение принято в связи с высокими расходами и бюджетным дефицитом, нефтегазовые доходы государство будет тратить, а не копить», — пояснил он. Глава Минэка Максим Решетников отстоял перед Минфином и ЦБ свой взгляд на бюджетное правило Фото: Владимир Андреев © URA.RU О том, что до конца 2023 года российская экономика будет работать без бюджетного правила, Владимир Путин сообщил 21 сентября на встрече с руководителями передовых инженерных школ в Великом Новгороде. «Сейчас мы, работая над бюджетом, пришли к выводу, что мы где-то в 2024 году выйдем уже на так называемое бюджетное правило и уверенно будем сокращать дефицит бюджета до 0,7% [ВВП]», — сказал глава государства. Другой источник URA.RU на вопрос о том, является ли принятое решение аппаратной победой главы Минэкономразвития Максима Решетникова, ответил, что «Минэк выступал против запуска бюджетного правила в обозримом будущем, и позиция этого ведомства учитывалась». По его словам, Минфин при поддержке ЦБ настаивал на скорейшем возврате к правилу, и «они тоже были услышаны». Министр финансов Антон Силуанов настаивал на скорейшем перезапуске бюджетного правила Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заморозка бюджетного правила до 2024 года — это не победа одного ведомства над другими, а результат компромисса внутри правительства, подтвердил директор Центра региональной политики РАНХиГС, член общественного совета при Минфине Владимир Климанов. «Это не победа какой-то одной стороны, а консолидированная позиция власти. Минфин не может считаться проигравшей в этом споре стороной, потому что отказа от бюджетного правила не произошло, положение о нем все равно остается в Бюджетном кодексе. Решение по правилу неправильно сводить только к дискуссии между ведомствами, так как она ведется постоянно. Решение продиктовано соотношением доходов и расходов бюджета. В следующем году ожидается дефицит и в приоритете — задача его сократить. Скорее всего, как и в 2022 году, нефтегазовые доходы будут поступать напрямую в резервный фонд правительства и расходоваться», — заявил URA.RU Климанов. Проект бюджета на предстоящую трехлетку не предполагает расходов бюджета на покупку валюты в 2023 году, а возможно, и далее, констатировал экономист Александр Исаков. «Бюджет сверстан из оптимистичных ожиданий роста налоговой базы, которые не оправдаются, если ВВП упадет более 2% в этом году. Консолидация бюджета к новому бюджетному правилу займет три года — так же, как и после 2015 года. Против покупок валюты выступал Решетников. Это не противоречит духу бюджетного правила, поскольку пополнять Фонд национального благосостояния в рамках бюджетного правила Минфин может и в рублях. Базовый элемент правила — это потолок расходов, а не то, как хранятся избыточные доходы», — уточнил Исаков в беседе с URA.RU. Статья по теме Власти РФ обсуждают сроки запуска нового бюджетного правила Бюджетное правило заморожено до 2024 года, потому что для государства нормально вводить у себя ограничения на расходы в благоприятные времена, а в 2022—2023 годах управление экономикой будет носить антикризисный характер, считает руководитель Лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Илья Соколов. «Бюджет на предстоящую трехлетку в России формируется как антикризисный, а в кризисы бюджетное правило не работает, потому что расходы неизбежно растут. Это хороший инструмент бюджетной дисциплины, но только в спокойные или благоприятные периоды экономического развития. Когда они наступят — вопрос открытый, так что 2024 год — условная дата возобновления действия правила, потому что слишком большая неопределенность. Время покажет», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Путин завершил дискуссию между Минфином, Минэком и ЦБ о сроках перезапуска бюджетного правила, которое могло ослабить курс рубля. Власть нашла компромиссное решение, основанное на балансе между доходами и расходами бюджета, рассказал URA.RU источник. Заморозка валютных активов РФ и другие санкции вкупе с резким ростом расходов в предстоящий год сделали прежние механизмы накопления валюты неактуальными, поэтому власть отказалась от привычных схем резервирования, объясняют эксперты. Запуск бюджетного правила отложили до 2024 года в связи с высокими неотложными расходами государства, заявил 23 сентября URA.RU источник, близкий к финансово-экономическому блоку правительства. «Минэк, Минфин, ЦБ и администрация президента в результате длительного обсуждения пришли к выводу, что исходя из соотношения доходов и расходов бюджета целесообразно отложить запуск бюджетного правила как минимум до 2024 года, о чем уже сказал президент. Решение принято в связи с высокими расходами и бюджетным дефицитом, нефтегазовые доходы государство будет тратить, а не копить», — пояснил он. О том, что до конца 2023 года российская экономика будет работать без бюджетного правила, Владимир Путин сообщил 21 сентября на встрече с руководителями передовых инженерных школ в Великом Новгороде. «Сейчас мы, работая над бюджетом, пришли к выводу, что мы где-то в 2024 году выйдем уже на так называемое бюджетное правило и уверенно будем сокращать дефицит бюджета до 0,7% [ВВП]», — сказал глава государства. Другой источник URA.RU на вопрос о том, является ли принятое решение аппаратной победой главы Минэкономразвития Максима Решетникова, ответил, что «Минэк выступал против запуска бюджетного правила в обозримом будущем, и позиция этого ведомства учитывалась». По его словам, Минфин при поддержке ЦБ настаивал на скорейшем возврате к правилу, и «они тоже были услышаны». Заморозка бюджетного правила до 2024 года — это не победа одного ведомства над другими, а результат компромисса внутри правительства, подтвердил директор Центра региональной политики РАНХиГС, член общественного совета при Минфине Владимир Климанов. «Это не победа какой-то одной стороны, а консолидированная позиция власти. Минфин не может считаться проигравшей в этом споре стороной, потому что отказа от бюджетного правила не произошло, положение о нем все равно остается в Бюджетном кодексе. Решение по правилу неправильно сводить только к дискуссии между ведомствами, так как она ведется постоянно. Решение продиктовано соотношением доходов и расходов бюджета. В следующем году ожидается дефицит и в приоритете — задача его сократить. Скорее всего, как и в 2022 году, нефтегазовые доходы будут поступать напрямую в резервный фонд правительства и расходоваться», — заявил URA.RU Климанов. Проект бюджета на предстоящую трехлетку не предполагает расходов бюджета на покупку валюты в 2023 году, а возможно, и далее, констатировал экономист Александр Исаков. «Бюджет сверстан из оптимистичных ожиданий роста налоговой базы, которые не оправдаются, если ВВП упадет более 2% в этом году. Консолидация бюджета к новому бюджетному правилу займет три года — так же, как и после 2015 года. Против покупок валюты выступал Решетников. Это не противоречит духу бюджетного правила, поскольку пополнять Фонд национального благосостояния в рамках бюджетного правила Минфин может и в рублях. Базовый элемент правила — это потолок расходов, а не то, как хранятся избыточные доходы», — уточнил Исаков в беседе с URA.RU. Бюджетное правило заморожено до 2024 года, потому что для государства нормально вводить у себя ограничения на расходы в благоприятные времена, а в 2022—2023 годах управление экономикой будет носить антикризисный характер, считает руководитель Лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Илья Соколов. «Бюджет на предстоящую трехлетку в России формируется как антикризисный, а в кризисы бюджетное правило не работает, потому что расходы неизбежно растут. Это хороший инструмент бюджетной дисциплины, но только в спокойные или благоприятные периоды экономического развития. Когда они наступят — вопрос открытый, так что 2024 год — условная дата возобновления действия правила, потому что слишком большая неопределенность. Время покажет», — заключил эксперт.