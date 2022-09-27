Куда свердловчанам приносить вещи для мобилизованных бойцов

В Свердловской области повсеместно начали собирать вещи для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине. В пункты приема свердловчане могут передать одежду и предметы личной гигиены. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат.
Екатеринбург
В столице Урала пункт помощи мобилизованным расположился в здании Дома Культуры и досуга. Пункт будет работать круглосуточно и без выходных дней. Все собранная гуманитарная помощь будет передана благополучателям.
Адрес: ул. Крылова, 2
Часы работы: круглосуточно, без выходных
Телефон: +7 (343) 382-23-77
Сысерть
Жители Сысерти активно собирают гуманитарную помощь для тех, кто попал под частичную мобилизацию. Пункт сбора вещей и медикаментов расположился в здании Дворца культуры. Кроме всего, в Сысерти 13 мастериц объединились, чтобы пошить балаклавы. Первая партия в 800 балаклав будет готова уже к концу сентября.
Адрес: ул. Ленина, 32
Часы работы: с 10:00 до 19:00
Телефон: +7 (343) 746-70-64
Березовский
На базе Центра общественных организаций открылся пункт сбора вещей для солдат. Он будет работать по будням.
Адрес: ул. Загвозкина, 5
Часы работы: с 12:00 до 19:00
Телефон: +7 (908) 908-60-35
Сухой лог
Передать гуманитарную помощь можно в ТЦ «Кольцо».
Адрес: ул. Белинского, 56
Часы работы: с 10:00 до 22:00
Телефон: +7 (343) 734-26-17
Красноуфимск
Все необходимое для мобилизованных принимают в ТЦ «Фактория». Также горожане могут передать вещи в редакцию газеты «Вперед».
Адрес: ул. Озерная, 22
Часы работы: с 10:00 до 20:00
Телефон: +7 (908) 630-77-55
Богданович
Благотворительный центр «Белый цветок» отправляет на фронт востребованные медикаменты, а также теплые носки.
Адрес: ул. Свердлова, 10.
Часы работы: с 10:00 до 18:00
Телефон: +7 (950) 555-85-85
Пышма
В связи с объявленной частичной мобилизацией открылись пункты сбора вещей и предметов необходимых для призывника. Первый пункт расположился в здании Дома Культуры и досуга.
Адрес: ул. Куйбышева, 42
Часы работы: с 8:00 до 20:00
Телефон: +7 (343) 722-10-41
Второй пункт приема вещей начал свою работу в селе Чернышево на ул. Ленина, 2г. Он работает по будним дням с 13:00 до 19:00; сб, вс — выходной.
Верхотурье
На территории военкомата открылся пункт сбора помощи нашим солдатам.
Адрес: ул. Советская, 8
Часы работы: c 08:00 до 17:00
Телефон: +7 (343) 892-28-93
Список востребованных медикаментов и вещей
Медицинские принадлежности
- Жгуты кровоостанавливающие;
- Турникеты;
- Губки кровоостанавливающие;
- Обезболивающее;
- Жаропонижающее;
- Противоаллергическое;
- Мази.
Средства личной гигиены
- Мыло кусковое, шампунь;
- Влажные салфетки;
- Станки бритвенные, пена для бритья;
- Зубная паста;
- Зубные щетки.
Одежда
- Горки костюмы, ВВЗ (ветровлагозащитный костюм);
- Балаклавы, перчатки;
- Носки, стельки войлочные;
- Трусы;
- Термобелье;
- Футболки темных тонов.
Прочее
- Берцы;
- Плитки газовые туристические;
- Добрые письма;
- Дождевики, палатки, спальники и тд.
Ранее URA.RU писало, что главы городов Свердловской области начали предварительную подготовку к частичной мобилизации. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечал глава государства, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.
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