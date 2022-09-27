27 сентября 2022

Куда свердловчанам приносить вещи для мобилизованных бойцов

URA.RU рассказывает, какие вещи пригодятся призывникам и в каких городах их собирают

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург, проводы в армию, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
В пункты приема свердловчане могут передать одежду и предметы личной гигиены Фото:
статья из сюжета
Мобилизация в России

В Свердловской области повсеместно начали собирать вещи для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине. В пункты приема свердловчане могут передать одежду и предметы личной гигиены. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат.

Екатеринбург

В столице Урала пункт помощи мобилизованным расположился в здании Дома Культуры и досуга. Пункт будет работать круглосуточно и без выходных дней. Все собранная гуманитарная помощь будет передана благополучателям.

Адрес: ул. Крылова, 2

Часы работы: круглосуточно, без выходных

Телефон: +7 (343) 382-23-77

Сысерть
В Сысерти 13 рукодельниц решили сшить 800 балаклав
Фото:

Жители Сысерти активно собирают гуманитарную помощь для тех, кто попал под частичную мобилизацию. Пункт сбора вещей и медикаментов расположился в здании Дворца культуры. Кроме всего, в Сысерти 13 мастериц объединились, чтобы пошить балаклавы. Первая партия в 800 балаклав будет готова уже к концу сентября.

Адрес: ул. Ленина, 32

Часы работы: с 10:00 до 19:00

Телефон: +7 (343) 746-70-64

Березовский

На базе Центра общественных организаций открылся пункт сбора вещей для солдат. Он будет работать по будням.

Адрес: ул. Загвозкина, 5

Часы работы: с 12:00 до 19:00

Телефон: +7 (908) 908-60-35

Сухой лог

Передать гуманитарную помощь можно в ТЦ «Кольцо».

Адрес: ул. Белинского, 56

Часы работы: с 10:00 до 22:00

Телефон: +7 (343) 734-26-17

Красноуфимск

Все необходимое для мобилизованных принимают в ТЦ «Фактория». Также горожане могут передать вещи в редакцию газеты «Вперед».

Адрес: ул. Озерная, 22

Часы работы: с 10:00 до 20:00

Телефон: +7 (908) 630-77-55

Богданович

Благотворительный центр «Белый цветок» отправляет на фронт востребованные медикаменты, а также теплые носки.

Адрес: ул. Свердлова, 10.

Часы работы: с 10:00 до 18:00

Телефон: +7 (950) 555-85-85

Пышма

В связи с объявленной частичной мобилизацией открылись пункты сбора вещей и предметов необходимых для призывника. Первый пункт расположился в здании Дома Культуры и досуга.

Адрес: ул. Куйбышева, 42

Часы работы: с 8:00 до 20:00

Телефон: +7 (343) 722-10-41

Второй пункт приема вещей начал свою работу в селе Чернышево на ул. Ленина, 2г. Он работает по будним дням с 13:00 до 19:00; сб, вс — выходной.

Верхотурье

На территории военкомата открылся пункт сбора помощи нашим солдатам.

Адрес: ул. Советская, 8

Часы работы: c 08:00 до 17:00

Телефон: +7 (343) 892-28-93

Список востребованных медикаментов и вещей

Медицинские принадлежности

  • Жгуты кровоостанавливающие;
  • Турникеты;
  • Губки кровоостанавливающие;
  • Обезболивающее;
  • Жаропонижающее;
  • Противоаллергическое;
  • Мази.

Средства личной гигиены

  • Мыло кусковое, шампунь;
  • Влажные салфетки;
  • Станки бритвенные, пена для бритья;
  • Зубная паста;
  • Зубные щетки.

Одежда

  • Горки костюмы, ВВЗ (ветровлагозащитный костюм);
  • Балаклавы, перчатки;
  • Носки, стельки войлочные;
  • Трусы;
  • Термобелье;
  • Футболки темных тонов.

Прочее

  • Берцы;
  • Плитки газовые туристические;
  • Добрые письма;
  • Дождевики, палатки, спальники и тд.

Ранее URA.RU писало, что главы городов Свердловской области начали предварительную подготовку к частичной мобилизации. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечал глава государства, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.

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В Свердловской области повсеместно начали собирать вещи для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине. В пункты приема свердловчане могут передать одежду и предметы личной гигиены. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В столице Урала пункт помощи мобилизованным расположился в здании Дома Культуры и досуга. Пункт будет работать круглосуточно и без выходных дней. Все собранная гуманитарная помощь будет передана благополучателям. Адрес: ул. Крылова, 2 Часы работы: круглосуточно, без выходных Телефон: +7 (343) 382-23-77 Жители Сысерти активно собирают гуманитарную помощь для тех, кто попал под частичную мобилизацию. Пункт сбора вещей и медикаментов расположился в здании Дворца культуры. Кроме всего, в Сысерти 13 мастериц объединились, чтобы пошить балаклавы. Первая партия в 800 балаклав будет готова уже к концу сентября. Адрес: ул. Ленина, 32 Часы работы: с 10:00 до 19:00 Телефон: +7 (343) 746-70-64 На базе Центра общественных организаций открылся пункт сбора вещей для солдат. Он будет работать по будням. Адрес: ул. Загвозкина, 5 Часы работы: с 12:00 до 19:00 Телефон: +7 (908) 908-60-35 Передать гуманитарную помощь можно в ТЦ «Кольцо». Адрес: ул. Белинского, 56 Часы работы: с 10:00 до 22:00 Телефон: +7 (343) 734-26-17 Все необходимое для мобилизованных принимают в ТЦ «Фактория». Также горожане могут передать вещи в редакцию газеты «Вперед». Адрес: ул. Озерная, 22 Часы работы: с 10:00 до 20:00 Телефон: +7 (908) 630-77-55 Благотворительный центр «Белый цветок» отправляет на фронт востребованные медикаменты, а также теплые носки. Адрес: ул. Свердлова, 10. Часы работы: с 10:00 до 18:00 Телефон: +7 (950) 555-85-85 В связи с объявленной частичной мобилизацией открылись пункты сбора вещей и предметов необходимых для призывника. Первый пункт расположился в здании Дома Культуры и досуга. Адрес: ул. Куйбышева, 42 Часы работы: с 8:00 до 20:00 Телефон: +7 (343) 722-10-41 Второй пункт приема вещей начал свою работу в селе Чернышево на ул. Ленина, 2г. Он работает по будним дням с 13:00 до 19:00; сб, вс — выходной. На территории военкомата открылся пункт сбора помощи нашим солдатам. Адрес: ул. Советская, 8 Часы работы: c 08:00 до 17:00 Телефон: +7 (343) 892-28-93 Медицинские принадлежности Средства личной гигиены Одежда Прочее Ранее URA.RU писало, что главы городов Свердловской области начали предварительную подготовку к частичной мобилизации. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечал глава государства, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.
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