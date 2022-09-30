Как в свердловском городе провожали третью группу мобилизованных

В Арамили родные и близкие с гордостью отправили бойцов на фронт

01 октября 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Мужчины отправляются на военные сборы с боевым настроем (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные жители Сысертского и Арамильского городских округов (Свердловская область) уходят участвовать в спецоперации с боевым настроем. Родственники гордятся ими и верят, что бойцы вернутся домой скоро, целыми и невредимыми. Корреспондент URA.RU посмотрел, в какой атмосфере прошла отправка третьей группы мобилизованных в Арамили. «Так-то настрой хороший. У меня выбора нет — рано или поздно придется служить. Волнение есть из-за расставания с семьей» — поделился Иван Хамитов. Он — один их тех, кто на днях отправился на учебные сборы для подготовки к специальной военной операции. Интервью с ним и другими призывниками опубликовано на youtube-канале «Арамильские вести». Отправки мобилизованных прошли по многим российским городам Фото: Размик Закарян © URA.RU Семьи военнослужащих получат любую помощь, которая им потребуется, пообещал во время выступления начальник отдела военного комиссариата Свердловской области по Сысертскому району Александр Яковлев. «Совместно с организациями мы будем проводить работы по поводу ваших семей. Если у кого-то будут какие-то проблемы, обращайтесь, будем стараться оперативно их решить», — заявил Яковлев и пожелал мобилизованным поскорее вернуться домой. Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских также заверил родственников, что администрация готова помогать с бытовыми и другими вопросами. Многие мобилизованные пришли в военкомат с семьями. Александра Ломовцева провожают не только родители и девушка, но и тети, бабушка, братья. «Настрой позитивный, понимаю, что надо. Бегать от повестки смысла не вижу, поэтому когда она пришла, я собрался и поехал», — рассказал он. Другой мобилизованный — Александр Волков из села Щелкун — тоже не добровольно пришел в военкомат. У него уже есть опыт службы, поэтому он твердо заявляет: «Лучше я их — там, чем они придут ко мне на порог». Новость по теме Мобилизованных свердловчан хотят селить в детских лагерях Здесь же — Алексей Попов, мобилизованный житель поселка Двуреченск. Он рассказал, что его бабушка — ветеран Великой отечественной войны. «Теперь пришло наше время защищать Родину. Страха нет, иду с боевым настроем», — поделился он. Старший прапорщик запаса Евгений Захаров провожает сына, который служил в екатеринбургском гарнизоне. После получения повестки молодой человек не стал искать варианты избежать мобилизации. «У него семья, трехлетний сын Левка — есть, ради кого служить. Я точно также, как Нурбагандов (лейтенант полиции, автор фразы „работайте, братья“, которую он произнес перед тем, как его расстреляли боевики — прим. ред.) могу сказать: „Ребята, работайте“. Здесь все вас ждут с победой», — поделился Евгений. Ветеран боевых действий на пенсии Владимир Елизаров заявил, что его берет гордость за призывников. «Есть у нас нормальные мужики, которые не прячутся от повестки. Настоящие граждане своей страны! Удачи им. Не знаю, как все сложится — такие вещи без потерь не бывают. Дай Бог, чтобы у них все хорошо сложилось», — отметил он. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованные жители Сысертского и Арамильского городских округов (Свердловская область) уходят участвовать в спецоперации с боевым настроем. Родственники гордятся ими и верят, что бойцы вернутся домой скоро, целыми и невредимыми. Корреспондент URA.RU посмотрел, в какой атмосфере прошла отправка третьей группы мобилизованных в Арамили. «Так-то настрой хороший. У меня выбора нет — рано или поздно придется служить. Волнение есть из-за расставания с семьей» — поделился Иван Хамитов. Он — один их тех, кто на днях отправился на учебные сборы для подготовки к специальной военной операции. Интервью с ним и другими призывниками опубликовано на youtube-канале «Арамильские вести». Семьи военнослужащих получат любую помощь, которая им потребуется, пообещал во время выступления начальник отдела военного комиссариата Свердловской области по Сысертскому району Александр Яковлев. «Совместно с организациями мы будем проводить работы по поводу ваших семей. Если у кого-то будут какие-то проблемы, обращайтесь, будем стараться оперативно их решить», — заявил Яковлев и пожелал мобилизованным поскорее вернуться домой. Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских также заверил родственников, что администрация готова помогать с бытовыми и другими вопросами. Многие мобилизованные пришли в военкомат с семьями. Александра Ломовцева провожают не только родители и девушка, но и тети, бабушка, братья. Здесь же — Алексей Попов, мобилизованный житель поселка Двуреченск. Он рассказал, что его бабушка — ветеран Великой отечественной войны. «Теперь пришло наше время защищать Родину. Страха нет, иду с боевым настроем», — поделился он. Старший прапорщик запаса Евгений Захаров провожает сына, который служил в екатеринбургском гарнизоне. После получения повестки молодой человек не стал искать варианты избежать мобилизации. «У него семья, трехлетний сын Левка — есть, ради кого служить. Я точно также, как Нурбагандов (лейтенант полиции, автор фразы „работайте, братья“, которую он произнес перед тем, как его расстреляли боевики — прим. ред.) могу сказать: „Ребята, работайте“. Здесь все вас ждут с победой», — поделился Евгений. Ветеран боевых действий на пенсии Владимир Елизаров заявил, что его берет гордость за призывников. «Есть у нас нормальные мужики, которые не прячутся от повестки. Настоящие граждане своей страны! Удачи им. Не знаю, как все сложится — такие вещи без потерь не бывают. Дай Бог, чтобы у них все хорошо сложилось», — отметил он. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).